【大人學】那些優質對象都跟我無緣？你可以試著這樣建立自信

內容口述：張國洋

整理：鐘敏瑜

在這次的文章中，我要回覆一位署名「W醬」的讀友寫來的提問信。

首先，我們一起來看看這封信的內容：

「你們好，我是來自中國大陸的W醬。我最近碰到一件無法自己解決的事情，希望可以徵詢兩位老師的建議。 我今年28歲，出生於中國大陸中部城市，父母是公職人員，從小對我要求很嚴格。不過只要我學習狀況好，他們就會很開心。所以，我一路都非常努力學習。 國中時我因為讀書壓力很大，所以罹患某種疾病，不得不持續吃藥治療。藥物的副作用讓我變得很胖，而且很難瘦下來，身高170公分的我，最胖時達到90公斤。因為身材而長期受到欺負和嘲笑後，我變得孤僻和偏激，不願意與別人交流，人際關係也越來越差。 不過幸好我成績不錯，被保送到國外的大學，在相對輕鬆的環境中，人漸漸開朗了起來，體重也因為身心放鬆而逐漸恢復正常。另外，因為學校課程比大陸課程輕鬆不少，所以我表現不錯、獲得去不同大學交流的機會，也取得不少獎學金。我利用這些獎學金去整形，讓自己成了『人造美女』。 去年碩士畢業回國後，我通過層層難關進入國有銀行工作。工作穩定之後，家人便開始幫我介紹對象。 我本身學歷很好、家庭和工作也很體面，所以透過介紹認識的男生大多也很優秀。不過在跟他們相處中，我並不感覺幸福，而且過去被嘲笑的經驗也不時會影響我，讓我在碰到優質男時患得患失，感覺別人對我的愛是一種施捨。加上因為戀愛經驗很少，所以也不知道該如何好好地與異性相處。 現在我的年紀也很尷尬（已經28歲了），擇偶的空間越來越小，我擔心我的性格會導致我永遠與優質男無緣。究竟怎麼做才能清除童年被嘲笑的陰影，創造屬於自己的幸福呢？ 感謝你們百忙之中閱讀我的文章，期待你們的回覆。謝謝！」

針對W醬的問題，我的建議分為兩個部分。首先是關於「不安全感」。

每個人都可能對不同的事情有不安全感，這是很正常的。而想消除不安全感，我認為需要透過「多嘗試」以找到自己在世界中的定位，並且知道能怎麼因應外在環境。

這是什麼意思呢？舉例來說，假設我們從來沒有上台發言過，某天突然被老闆要求上台做簡報，心裡一定會很緊張。既擔心台下的聽眾根本不想聽，也擔心他們聽完後覺得內容沒邏輯或很枯燥，甚至還提出一些我們完全回答不出來的問題。

一開始會害怕是難免的，但我們嘗試一、兩次之後，其實就會開始對於「上台」這件事有所了解。

比方說能察覺聽眾對某類主題感興趣，對另一類主題卻興致缺缺；或者，發現有些提問雖然這次沒能立即給出完整的回覆，但這些問題其實可以事前準備，也許下一次做好準備就能有好表現。

隨著經驗增加與每次的調整，我們會越來越了解聽眾的需求，知道他們對什麼主題感興趣、常問什麼問題等等，並且能依據這份了解來調整分享的內容或方式。

同時，我們也會越來越了解自己在這整個環境中的定位，比方說會買單我們內容的主要是某個族群；而這族群大多又對什麼議題感興趣、或者對什麼分享方式有共鳴。

當我們知道有某個族群是能接受、甚至喜歡我們的，就會逐漸產生自信心，沖淡內心的不安全感。

這個上台發言的例子也可以對應到我們人生中各式各樣的事情，包含戀愛。

戀愛經驗少的時候，我們很容易懷疑「有人會喜歡我嗎？」、「我這樣的外表和內涵，有人能接受嗎？」，接著為了博取別人的喜歡，我們就可能勉強自己做些改變來迎合別人。

但這其實是不對的。因為我們一旦勉強自己，就無法用最真實的樣貌來與人互動，如此一來，即使最後如願步入婚姻，我們終究無法在關係中感到舒適。

那該怎麼辦呢？

如同前面「上台發言」的例子，我反倒鼓勵W醬可以多跟異性互動，在這個過程中，W醬將能慢慢了解什麼樣的人會欣賞你、將你視為心裡的高標，或者什麼樣的人可能覺得你普普通通，不會考慮與你認真交往。

隨著約會的次數增加，你會慢慢知道自己在哪一群人心裡相對更有吸引力，以及跟他們互動時要注意什麼。如果這群人正好也是你喜歡的，那很好，可以在裡頭找找有沒有你想繼續發展的對象，帶著自信來穩健經營關係。

但是，如果這群人不是你想一輩子相處的，你也能透過這樣的盤點來了解狀況，知道自己需要在哪些方面有所提升，才搆得上你想接近的那群人。

以上，是針對「擺脫不安全感」，我想提供給W醬的建議。

不過關於W醬提到的這整個議題，我還有另一點想提醒。

W醬在信中寫到，自己「已經」28歲了，感覺擇偶難度越來越高，也對於還沒有結婚對象感到焦慮。

事實上，結婚未必是「幸福」的保證。很多人常以為只要兩個人能步入禮堂，婚後生活就能像童話般幸福美滿。但你若看看身邊的夫妻，其實不難發現很多伴侶之間的相處難題，在婚後才會逐漸浮現。

也因此，我想提醒W醬不要因為年紀而想趕快找個人結婚，因為這樣急就章地結婚，未必能讓你擁有想像中的幸福。

真正適合考慮結婚的時機，反而是在你碰到一個能讓你過得快樂、自在、想攜手過一輩子的對象之後。當有這樣的對象出現，你再來考慮是否要結婚也不遲。

總之，建議W醬可以參考這次分享的方法，先試著建立起與異性相處的自信心，接著再來尋找自己真正喜歡的對象，甚至是考量和他結婚的可能性。

希望這次的分享有解決W醬的問題，也預祝W醬能夠早日找到屬於自己的幸福喔！

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航