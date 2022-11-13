【大人學】那些優質對象都跟我無緣？你可以試著這樣建立自信
我們想讓你知道的是
戀愛經驗少的時候，我們很容易懷疑「有人會喜歡我嗎？」、「我這樣的外表和內涵，有人能接受嗎？」，接著為了博取別人的喜歡，我們就可能勉強自己做些改變來迎合別人。但這其實是不對的。
內容口述：張國洋
整理：鐘敏瑜
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在這次的文章中，我要回覆一位署名「W醬」的讀友寫來的提問信。
首先，我們一起來看看這封信的內容：
「你們好，我是來自中國大陸的W醬。我最近碰到一件無法自己解決的事情，希望可以徵詢兩位老師的建議。
我今年28歲，出生於中國大陸中部城市，父母是公職人員，從小對我要求很嚴格。不過只要我學習狀況好，他們就會很開心。所以，我一路都非常努力學習。
國中時我因為讀書壓力很大，所以罹患某種疾病，不得不持續吃藥治療。藥物的副作用讓我變得很胖，而且很難瘦下來，身高170公分的我，最胖時達到90公斤。因為身材而長期受到欺負和嘲笑後，我變得孤僻和偏激，不願意與別人交流，人際關係也越來越差。
不過幸好我成績不錯，被保送到國外的大學，在相對輕鬆的環境中，人漸漸開朗了起來，體重也因為身心放鬆而逐漸恢復正常。另外，因為學校課程比大陸課程輕鬆不少，所以我表現不錯、獲得去不同大學交流的機會，也取得不少獎學金。我利用這些獎學金去整形，讓自己成了『人造美女』。
去年碩士畢業回國後，我通過層層難關進入國有銀行工作。工作穩定之後，家人便開始幫我介紹對象。
我本身學歷很好、家庭和工作也很體面，所以透過介紹認識的男生大多也很優秀。不過在跟他們相處中，我並不感覺幸福，而且過去被嘲笑的經驗也不時會影響我，讓我在碰到優質男時患得患失，感覺別人對我的愛是一種施捨。加上因為戀愛經驗很少，所以也不知道該如何好好地與異性相處。
現在我的年紀也很尷尬（已經28歲了），擇偶的空間越來越小，我擔心我的性格會導致我永遠與優質男無緣。究竟怎麼做才能清除童年被嘲笑的陰影，創造屬於自己的幸福呢？
感謝你們百忙之中閱讀我的文章，期待你們的回覆。謝謝！」
針對W醬的問題，我的建議分為兩個部分。首先是關於「不安全感」。
每個人都可能對不同的事情有不安全感，這是很正常的。而想消除不安全感，我認為需要透過「多嘗試」以找到自己在世界中的定位，並且知道能怎麼因應外在環境。
這是什麼意思呢？舉例來說，假設我們從來沒有上台發言過，某天突然被老闆要求上台做簡報，心裡一定會很緊張。既擔心台下的聽眾根本不想聽，也擔心他們聽完後覺得內容沒邏輯或很枯燥，甚至還提出一些我們完全回答不出來的問題。
一開始會害怕是難免的，但我們嘗試一、兩次之後，其實就會開始對於「上台」這件事有所了解。
比方說能察覺聽眾對某類主題感興趣，對另一類主題卻興致缺缺；或者，發現有些提問雖然這次沒能立即給出完整的回覆，但這些問題其實可以事前準備，也許下一次做好準備就能有好表現。
隨著經驗增加與每次的調整，我們會越來越了解聽眾的需求，知道他們對什麼主題感興趣、常問什麼問題等等，並且能依據這份了解來調整分享的內容或方式。
同時，我們也會越來越了解自己在這整個環境中的定位，比方說會買單我們內容的主要是某個族群；而這族群大多又對什麼議題感興趣、或者對什麼分享方式有共鳴。
當我們知道有某個族群是能接受、甚至喜歡我們的，就會逐漸產生自信心，沖淡內心的不安全感。
這個上台發言的例子也可以對應到我們人生中各式各樣的事情，包含戀愛。
戀愛經驗少的時候，我們很容易懷疑「有人會喜歡我嗎？」、「我這樣的外表和內涵，有人能接受嗎？」，接著為了博取別人的喜歡，我們就可能勉強自己做些改變來迎合別人。
但這其實是不對的。因為我們一旦勉強自己，就無法用最真實的樣貌來與人互動，如此一來，即使最後如願步入婚姻，我們終究無法在關係中感到舒適。
那該怎麼辦呢？
如同前面「上台發言」的例子，我反倒鼓勵W醬可以多跟異性互動，在這個過程中，W醬將能慢慢了解什麼樣的人會欣賞你、將你視為心裡的高標，或者什麼樣的人可能覺得你普普通通，不會考慮與你認真交往。
隨著約會的次數增加，你會慢慢知道自己在哪一群人心裡相對更有吸引力，以及跟他們互動時要注意什麼。如果這群人正好也是你喜歡的，那很好，可以在裡頭找找有沒有你想繼續發展的對象，帶著自信來穩健經營關係。
但是，如果這群人不是你想一輩子相處的，你也能透過這樣的盤點來了解狀況，知道自己需要在哪些方面有所提升，才搆得上你想接近的那群人。
以上，是針對「擺脫不安全感」，我想提供給W醬的建議。
不過關於W醬提到的這整個議題，我還有另一點想提醒。
W醬在信中寫到，自己「已經」28歲了，感覺擇偶難度越來越高，也對於還沒有結婚對象感到焦慮。
事實上，結婚未必是「幸福」的保證。很多人常以為只要兩個人能步入禮堂，婚後生活就能像童話般幸福美滿。但你若看看身邊的夫妻，其實不難發現很多伴侶之間的相處難題，在婚後才會逐漸浮現。
也因此，我想提醒W醬不要因為年紀而想趕快找個人結婚，因為這樣急就章地結婚，未必能讓你擁有想像中的幸福。
真正適合考慮結婚的時機，反而是在你碰到一個能讓你過得快樂、自在、想攜手過一輩子的對象之後。當有這樣的對象出現，你再來考慮是否要結婚也不遲。
總之，建議W醬可以參考這次分享的方法，先試著建立起與異性相處的自信心，接著再來尋找自己真正喜歡的對象，甚至是考量和他結婚的可能性。
希望這次的分享有解決W醬的問題，也預祝W醬能夠早日找到屬於自己的幸福喔！
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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駭客攻擊、資料洩漏，資安挑戰層出不窮，頂尖指標場域ACW SOUTH沙崙資安服務基地為臺灣鑄造資安韌性！
我們想讓你知道的是
本文將解析每月平均受到3000萬次境外網路攻擊的臺灣，如何透過打造ACW SOUTH沙崙資安服務基地，在資通訊科技崛起、資安危機無所不在的今時今日站穩腳步、深根資安人才培力，甚至攜手資安產業邁向國際，提供國際資安聯防強而有力的支援。
在10月初，澳洲第二大電信服務業者Optus遭到駭客攻擊，將近千萬筆包含姓名、電話、電子郵件甚至護照號碼等機敏資訊的個資外洩，不只受害者需要承受意外的財務風險，還可能導致後續資訊盜用、隱私侵害等資安疑慮。與澳洲人口數相當的臺灣，受到的資安攻擊也不少，根據統計，臺灣政府機關平均每月受到3000萬次的境外網路攻擊，2021年政府機關總計通報696件資安事件。種種數據都在提醒著我們，雖然看不到但資安危機無所不在。為了避免便捷的數位科技變成駭客予取予求的任意門，在我們盡情享受零距離便利生活的同時，應培養正確的資安觀念，時時警惕如駭客入侵、資訊外洩、資料不正當運用等新型態的資訊安全風險。
資安漏洞無處不在，國際重大資安事件焦點
網路安全解決方案廠商Check Point發佈《2022年網路安全報告》指出，今年平均企業遭受網路攻擊的次數較去年增長50%，其中軟體供應商遭攻擊次數的增幅最大，增長了146%；除了資安攻擊數量激增，Check Point也察覺資安攻擊有逐漸影響民眾日常的趨勢，例如2021年層出不窮的資安攻擊，不只針對供應鏈，還包含行動裝置、雲端服務廠商、國家關鍵基礎設施等或大或小的目標，甚至有些資安事件已經嚴重影響人們的日常生活。
其中，最惡名昭彰的資安攻擊事件就是美國SolarWinds Orion供應鏈攻擊事件，不只美國財政部與商務部證實遇害，國土安全部旗下CISA更發布緊急指令要求所有聯邦機構關閉相關產品，號稱美國史上最大的國家級資安威脅。除了使用惡意程式竊取資料，駭客還可能透過勒索軟體讓基礎設施運作停擺，如早在 2015年12月烏克蘭電力網路遭到駭客攻擊，透過釣魚信件散佈惡意程式導致主機系統崩潰，造成伊萬諾-弗蘭科夫斯克州數十萬戶大停電。不過，更駭人的資安危機還在後頭，2021年2月美國佛州淨水廠於遭駭客遠端入侵，企圖將水中的氫氧化鈉濃度調高111倍，幸好及時被員工發現並做出對應處置，否則含有強鹼的水源流入民間，後果恐怕不堪設想。
新時代資安挑戰，人才養成與概念扎根是根本解方
綜觀上述國際資安攻擊事件，就會發現我們與資安危機的距離遠比想像中還要近，因此各國政府也紛紛關注資安防護的建構，並加緊腳步強化相關人才的培力措施。英國政府曾投資2,000萬英鎊啟動網路校園專案，提供14至18歲青少年網路安全課程培訓，建立網路安全意識，培育網路安全領域人才；日本政府為了填補企業資安人才缺口，也在2015年祭出資安人培三箭，包括官辦資安認證及人才培訓、舉辦實境演習、中小學教材修調，分別從企業、政府與教育三大面向，由上而下將資安實力向下扎根。
而臺灣實際面臨的資安危機又比其他國家更加險峻，不只公私部門資料可能遭受駭客入侵，還需要注意源於地緣政治的惡意資訊攻擊。不過「他山之石，可以攻錯」，細細分析他國如何面對新時代的資安挑戰，也能為臺灣社會帶來新養分。無論是日本的資安人培三箭、還是英國的網路校園專案，最終都回到「專業人才養成」及「資安概念扎根」的根本基礎。而臺灣今年甫成立的數位發展部（Ministry of Digital Affairs，MODA）提倡的「全民數位韌性」也指向相同概念，這座引擎（moda）正為臺灣調校、加速迎戰新時代資安挑戰。
打造頂尖指標場域，積蓄臺灣豐沛資安能量
臺灣為了打造安全可信賴的數位國家，提升整體資安防護機制，也於去年底正式為「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱：沙崙基地）揭幕。沙崙基地不只肩負輔導產業建構資安防護的使命，也作為臺灣資安知識技術的關鍵節點、孕育後起資安新秀。
在提供資安產業驗測上，沙崙基地設置了石化基礎設施、天然氣基礎設施、變電設備基礎設施、物聯網、半導體資安、智慧製造以及智慧綠能等七座實測平台；而將產線的部分機台實際搬運到現場，搭配沙崙基地技術團隊的實機攻防演練展示，就是為了讓參觀者能淺顯易懂地了解被攻擊、搶救、復原等完整的資安攻防過程，累積至今已達1,700人次的觀摩參訪。
除了面向民眾的展示區域，沙崙基地還設有用於專業人才培訓的「實戰攻防演練教室」，提供頂級的硬體設備讓學員實機操作，搭配總計12套的攻防演訓劇本，培養學員敏銳的資安意識及扎實的防駭技術；另外也舉辦多項資安議題講座、主題式研討會及攻防演訓人培專業課程，將既有資安知識不斷積累、傳承，甚至研發最新的資安技術，至今已近1,500人次參與資安人才培訓活動，並投入臺灣資安防護的最前線。
另外，沙崙基地在產業實務也有深入耕耘，基地除有專業團隊駐點，提供企業、組織專業的資安相關諮詢服務，還提供企業廠商專業的驗測服務，透過網路交換器嫁接企業環境，架設資安防護產品進行實機驗測，至今已有12家廠商與沙崙基地共同完成工控、綠能、製造、半導體、物聯網資安防護等超過22項的產品驗測。協助廠商了解目前企業合適的資安解決方案，進而優化與改善產品，強化資安防護力。
而今年首度辦理的「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」，更是沙崙基地實現資安人培使命、提升產業資安人才實戰力的亮點作為之一。沙崙基地孵化種子人才，過程不只為學子們創造資安專題實作機會，競賽透過免費提供沙崙基地的設施與空間、開放資安實戰工作坊及主題講座等資源，培植來自臺灣北中南東的資安新秀。也為臺灣資安持續產業注入創新的活水。
Taiwan Can Help！跨國資安聯防，攜手產官學共同迎接未來挑戰
臺灣喊出「資安即國安2.0」戰略、金管會修定上市櫃公司需設立資安長及資安專責單位之相關法條，今年8月數位發展部更正式掛牌成立，種種積極作為中，可看見臺灣政府對於數位轉型及各產業資安的重視。
「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」的正式成立也是臺灣在國際資安領域跨出的一大步，藉由指標性的資安示範場域經營，整合政府、產業、學界三方的跨領域資安互動經驗，協助產業提升整體資安意識及能力。面對未來接二連三的資安風暴，臺灣也能藉由沙崙基地獨特的發展經驗及基地育成的豐富人才，在國際資安領域有需要的時候伸出援手，成為國際資安聯防網中的重要力量；而每一次的資安危機也將化為臺灣成長進步的養分，餵養國內持續培育的後起新秀，茁壯臺灣的資安力！
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