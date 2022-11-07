國際名廚江振誠 x ONCOR跨界合作 專屬菜單曝光 美食、音樂、歡唱、美酒 新世代娛樂空間ONCOR華麗登場

在國內以經營頂級娛樂及餐酒事業著名的the LOOP集團，全新力作「新世代頂級娛樂空間ONCOR」，佔地600坪落腳於台北市最繁華的信義區，主打能讓消費者同時得到多重享受與滿足的感動。ONCOR特別邀請到國際名廚江振誠首次跨界合作，為ONCOR設計專屬的台灣美食、小吃料理菜單，包括醇香四溢烤肉串、牛三寶滷水綜合拼盤、鹽酥雞與他的朋友、媽媽的水餃、老滷脆皮排骨炒飯等。

其中以台灣獨有的三杯文化為發展脈絡，用三杯雞、三杯中卷、三杯杏鮑菇詮釋不同年代的三杯料理，推出三代同堂三杯雞料理；從台灣夜生活文化不可缺少的麻醬涼麵與味增湯發想，將蛋花、貢丸、味噌融入其中，推出三合一黑松露涼麵；不可或缺的主角牛肉麵更是國民美食，以清燉與紅燒牛肉麵為概念，推出青花椒澄清湯四寶牛肉麵與大紅袍炭香紅燒牛肉麵。

theLOOP主理人夏天倫、主廚江振誠、theLOOP主理人夏天浩。Photo Credit：theLOOP

江振誠表示，ONCOR是與朋友、家人們一起歡聚的場所，因此以精緻的手法來詮釋台灣平易近人的小吃，透過食物也能感受到歡樂與幸福的滿足。除了令人垂涎的街頭料理，更首度推出4種獨家火鍋，包含川味麻辣牛骨鍋、青花清酒剝皮椒鍋、北海道牛奶膠原鍋、黑松露壽喜燒鍋，讓貴賓們品嘗鍋物料理，享受到團聚的美好時光。

金曲獎歌手ØZI獻唱，展現演唱會等級視聽享受，安心歡聚來自於隱私與安全的維護

金曲獎核彈級新人ØZI也現場獻唱人氣作品〈Hair tie〉，燈光隨著歌曲旋律、節奏而變化，詮釋每首歌曲時都可以一秒進入氛圍，讓整個包廂都是個人演唱會；因為 ONCOR 自主開發了一套全新系統，能提供猶如 Spotify 的智慧推薦選歌，並能隨選數種符合歌曲情境的燈光設定。如果唱累了想要聽音樂用餐，也可以使用系統點播4K高畫質真人比例的 DJ Show，或是自行操作播放喜愛的內容。

燈光也是ONCOR 最引以為傲的一環，重金禮聘曾獲拉斯維加斯Live Design Excellence Awards 獎項的燈光設計團隊從零開始與 OEM 廠商合作，光是一個最小房間就包含超過 50 條燈控管，以超高精細度設計燈光變化，營造絕佳氛圍。

生活娛樂提升至全新檔次

theLOOP集團多年來在亞洲經營OMNI、 KOR、CÉ LA VI 及ALTA等多個引領潮流的指標場所，也曾舉辦台灣史上最大的自創音樂節LOOPTOPIA。這一次，他們打造了「新世代頂級尊榮娛樂空間」，期望將過往只有富商名流才能享受的頂級服務體驗，分享給更多充滿自信與熱情、懂得享受生活的人們。

ONCOR 地址：台北市信義區松仁路101號B2

官方網站：https://www.oncor.com.tw/

Instagram：https://www.instagram.com/oncor_tw/

營業時間：周日至周四 15:00~隔日07:00，周五至周六 15:00~隔日11:00 *例假日視同周末