醫師解析：次世代疫苗有必要繼續打嗎？第四劑你選BA.1還是BA.5？

採訪整理：方念慈

諮詢：周百謙（北醫胸腔內科主治醫師）、邱南昌（馬偕兒童醫院兒童感染科資深主治醫師）

防COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）重症的第四劑次世代疫苗，你打了嗎？還是猶豫要不要施打？針對「原型株＋BA.1」設計的莫德納疫苗，對抗BA.5病毒株效果如何？最快11月中旬可讓民眾施打的莫德納BA.4/5次世代雙價疫苗又是什麼？次世代疫苗除了mRNA，還有其它選擇嗎？本文專訪胸腔內科、感染科醫師說分明。

目前台灣第四劑疫苗接種率僅15％，還有高達1700多萬名有施打資格的民眾尚未施打。醫師表示，台灣先購買的莫德納次世代疫苗，是針對「原型株＋BA.1」設計的，中和抗體效價接近原型株疫苗的1.7倍，優於原型株疫苗；雖然不是針對目前流行的BA.5病毒株而設計，但現階段防疫邏輯是抗體效價優於原始株疫苗，就是較佳的選擇。在邊境解封、各國病毒株互相流動的情況下，疫苗多樣化可能逐漸成為趨勢。

而指揮中心近日宣布，莫德納與BNT的BA.4/5次世代雙價疫苗（以下簡稱BA.5疫苗）均取得台灣的緊急使用授權審查（EUA）。莫德納BA.5疫苗將於11月上旬到貨60萬劑，最快11月中旬可讓民眾施打，而在年底前，還會購買700萬劑針對BA.5疫苗的莫德納次世代雙價疫苗。

疫苗可防護Omicron系列是一大進展，所以稱為「次世代」疫苗，當疫情已逐漸被疫苗控制，防疫觀念如何改變？未來怎麼與病毒共存？以下專訪資深醫師解析。

Q1. 次世代疫苗有必要繼續打嗎？

面對莫德納次世代疫苗，有些人猶豫要不要施打，特別是家中沒有老人、小孩的，或許會覺得一打再打很麻煩。

台北醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師周百謙指出，根據疫情指揮中心在9月初公布的數據，對於免疫功能「正常」的18歲以上成人來說，原型株的單價疫苗在「BA.4/BA.5流行期間」對於「預防住院」的保護效果是「完成接種3劑的4個月內約49％，接種4個月以上約34％。」而對於50歲以上成人的保護效果是「接種4劑兩個月內約60％，接種2～4個月內為56％。」

另外對於「18歲以上免疫不全的成人」，在「Omcron任一變異株流行期間」的預防住院保護效果，在「完成接種3劑三個月內約71％，三個月以上約41％。」

現在打疫苗的考量是預防重症、死亡，很多民眾接種完第3劑已超過上述時間好幾個月，由於疫苗保護力會隨著注射時間越久而下降，可以想見保護效果已經所剩無幾；所以有沒有必要打第四劑（或第五劑）次世代疫苗，從數據來看，不難做出結論。​​（延伸閱讀： BA.5次世代雙價疫苗是「免疫橋接、動物實驗」，安全性夠嗎？ ）

Q2. COVID-19抗體只維持三個月，以後每三個月要補打一次疫苗？

馬偕兒童醫院兒童感染科資深主治醫師邱南昌認為，在COVID-19大流行之前，一定要盡量施打疫苗，用前幾個月的高抗體來避免重症及死亡，但「未來不一定要持續施打」。

「COVID-19病毒是RNA病毒，跟流感病毒不一樣，流感病毒每年有不同的配對，可能相對前一年產生的保護力就變差，所以需要每年重打；但RNA病毒一般來說越變異、毒性會越低，最後可能像感冒一樣，重症、死亡率變低，就不一定需要每隔一陣子施打疫苗。我猜測最快在明年，或兩三年左右，就不必再每幾個月補打了。」

周百謙醫師則說，現在有人討論「免疫衰竭」的可能性，也就是如果長期下來每幾個月就施打一次疫苗，持續的抗原刺激可能讓免疫系統對COVID-19病毒的保護效力受到影響，這部分值得長期持續觀察。但隨著疫苗科技的改變，在醫學證據的累積下，未來有機會出現維持時間較長的疫苗，譬如一年一次的注射方式。​（延伸閱讀： 防新冠重症、腦炎、MIS-C，兒童確診後仍要打疫苗！ ）

Q3. 邊境開放後變種株更多，COVID-19疫苗如何變化？

周百謙醫師預測，現在美國是全世界首先拿到「原型株＋BA.4/BA.5」雙價疫苗的國家，並透過EUA開始臨床應用，醫療端會持續觀察未來新設計的疫苗保護效果和現有雙價疫苗的差異。

「未來如果還有其他疫苗陸續被使用，在疫苗大規模施打後，會隨疫苗的設計不同而產生選擇效應，各國會流行哪些變種株，也可能受使用的疫苗而定。開始使用『雙價』疫苗，可在有效抗原的協助下，對於特定變種株增強保護力，所以疫苗的多樣化，會造成各地區流行的病毒株不同；但是多樣化的提供，也更能讓各種不同需求的被施打者，都能夠在低風險、高保護性的情況下，獲得疫苗的保護力。」

各國開放國門後，變種株的產生及互相交流也就陸續發生，交流越多、變異株進入國門的機會就越多，在各地微環境的影響下，可預期變種株會多樣化，所以打疫苗的概念也不像以前，首選的是封閉的國境內流行的主流株，未來可能要按照國際流行的趨勢，透過疫苗多樣化的設計，從設計端盡量追趕上病毒的變種速度。

Q4. 次世代疫苗除了mRNA，還有其它選擇嗎？

周百謙醫師說明，目前高端、Novavax，以及許多國家都在研發次世代疫苗，其中高端是針對Beta變種株而設計，Novavax則是針對Omicron BA.4/BA.5而設計，Novavax目前已進入後期臨床試驗。