【2022高雄電影節】專訪策展人黃晧傑：從短片、VR等小眾類型另闢蹊徑，對比北影、金馬確實是夾縫求生存

身為金門人，大學唸的是經濟系，卻陰錯陽差成為高雄電影節（以下簡稱雄影）策展人的黃晧傑，從2007年接手雄影至今，也走過15個年頭。雄影從原先的免費放映到現在破百元的票價，熱門程度儼然成為南台灣最具規模的地方型影展。

在黃晧傑與策展團隊的深耕之下，雄影也逐漸長出屬於自己的樣貌——短片、VR作品的成績斐然，皆有目共睹。而今（2022）年，文化活動的南移是顯而易見的，燈會、金曲獎、文博會到設計展皆在高雄，在這波文化新南向的浪潮節點之下，深耕地方多年的雄影將扮演何種角色，又是如何看待串流、影集與影展自身的變化？

本篇專訪文章，試圖透過黃晧傑的策展角度，深入雄影脈絡乃至於高雄地方的文化能量，由記者李秉芳以及編輯王祖鵬聯合專訪報導。

Photo Credit: 高雄電影節提供 黃晧傑

你擔任雄影策展人至今已滿15年，從初始到現在，雄影有許多轉變，包含從免費影展發展成一張票200元售價，甚至造成搶票熱潮。從策展人角度，如何看待這件事？而除了台北電影節之外，雄影也是目前最具規模的地方售票影展，主要原因是什麼，過程最困難的又是什麼？

黃晧傑：雄影最早是由新聞局於2000年主辦，當時因為城市行銷的關係，才會產生免費活動藉以讓市民參與。我在2007年時接手，最困難的部分確實就是，如何讓「免費」轉為「收費」。

一開始，雄影從60元的便當價開始嘗試，接著就和全家便利商店合作，雄影也算首個和便利商店合作售票的影展，基本上就是在購票和票價這兩個部分修改，也期待發揮較為親民的作用。

再來，就是形象轉變。以往雄影的主打視覺都是愛河、港灣，後來我們認為要有象徵影展的特色或吉祥物，就找上了廖小子，也因為高雄城市的形象較為「火熱」，於是誕生了「火球人」，獎項命名也稱作「金火球大獎」，高雄的意味連結就很強。先從形象改造，再賦予影展特有的地位。

接著是選片類型。藝術片在高雄確實較為冷門，而我們就從娛樂性較高的片子做起，並非主流，但是就從另類出發，當時也沒有金馬奇幻影展，而我接手第一年的主題就叫「幻想無限」，後來發現民眾接受度其實算高。

除此之外，也有和國外影展合作。以影展而言，倘若僅有純觀摩而缺少競賽片，還是沒辦法在國際影展間交流，只能做地方型影展。

所以，雄影從2010年開始做國際短片競賽，先和在東京的影展結盟——與日本東京國際短片影展（Short Shorts Film Festival & Asia）以短片形式交流，透過結盟，做出短片競賽，把亞洲影展納入範圍，像是東京、釜山、馬來西亞等等，從競賽做出地位後，就開始想，當短片擁有一定規模後，有沒有其他更多的可能性？其實就是在找，還有哪些東西是台灣影展較少觸碰的。

到了2017年開始加入VR（Virtual Reality，虛擬實境），當時大家都還在摸索VR的藝術創作形式，也因為威尼斯影展開始舉辦VR單元競賽，才讓更多人關注這項媒材。

其實，2017年雄影做了一些VR自製片之後，2018年就蓋了一間VR劇院，也是我們的特點，因為影展很少有自己的電影院，雄影有電影館，現在又有VR劇院，換句話說，就是從經營劇院試圖吸引當地觀眾，藝術片需要長期培養，所以透過電影館的每月策展專題，間接培養觀眾池，長期演變之後，就能看到成績。

Photo Credit: 中央社 2022高雄電影節開幕，會中同時歡慶高雄市電影館20週年。

想請你多談談VR的狀況，畢竟這是雄影目前與其他影展區分的最大特色之一。

黃晧傑：VR是完整長遠的計劃。一開始我們就想要做自己的VR，所以創造了品牌VR FILM LAB，戲院也叫做這名字。概念從生產到放映，是一條線的。戲院透過高雄市經發局預算的前瞻規劃。應該說，每一年我們都在增加VR的可能性，後來當然也加入國際論壇，甚至是工作坊，讓對VR有興趣的創作者跟產業接軌。

這幾年VR的聲勢逐漸高漲，話題作品也能帶動熱潮，例如周東彥的《霧中》開展非常搶手，場次也全數賣光，創下雄影VR單元的紀錄，有話題作品就能帶動VR的整體觀看，讓產業被注意，這幾年的票房逐漸穩定。

而VR最難突破的瓶頸，是單一人次、一台頭顯的限制，不過，當VR延伸至XR（延展實境，Extended Reality），不用帶頭顯，透過偵測就能結合投影和現場表演，就能較多人同時觀看。

今年韓國藝術家的作品《光影遊戲：追星星的人》，同步整個家庭拿一個燈籠，燈籠是感應器，反照觀者的背後影像，接著影子會跟觀者移動變化，甚至有魚沿著地板游過來，突破不用帶頭顯，能做XR的情境。

Photo Credit: 高雄電影節提供 《霧中》劇照

想多聊聊VR戲院，這是常態的運營嗎？如何看待擁有自己的空間這件事？至今為止這個戲院又帶來了何種效應？

黃晧傑：確實，VR戲院和電影館的模式一樣，也是更長的策展，其實跟美術館類似，因為一個VR作品可能需要三、四個月週期才能消化，跟電影週期不太依樣。

而且，有些作品即使過了兩三年，還是有很多人在VR戲院裡觀看。例如陳芯宜結合舞蹈的《留給未來的殘影》，這幾年都有單位陸續邀請至國外展出，今年陳芯宜又有《無法離開的人》獲得威尼斯影展沉浸式競賽最佳體驗大獎，再度帶動台灣在VR的浪潮。

不過，VR的運營空間也有難度，除了聘請專業人士之外，內外場都需要訓練，例如放映師、管理者，甚至是工讀生等等人力，長期會是龐大負擔，人員的培養最難。

Photo Credit: 行者影像提供 《無法離開的人》劇照

從上述的脈絡延伸，雄影有很多單元從在地形象出發，並結合當地狀態，像是「高雄拍」、「雄成人」、「高雄原創VR」等單元，不只是選片加上放映電影，甚至有點結合推廣功能，這是怎樣的策展思考？

黃晧傑：這種模式也是從短片的方向思考，十幾年前，我們是投資補助長片，最早出現了《不能沒有你》、《血觀音》等片，今年則是《咒》。

接著就在思考，除了長片之外，是否也能從短片或其他形式的媒材切入，而年輕創作者在面對首部長片時，其實會面臨缺乏資金的狀況，因此很多人會從從短片出發，我們也認為短片輔導金有限，所以就想就做高雄拍短片的補助計畫。