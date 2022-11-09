【2022高雄電影節】專訪策展人黃晧傑：從短片、VR等小眾類型另闢蹊徑，對比北影、金馬確實是夾縫求生存
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在策展人黃皓傑與策展團隊的深耕之下，高雄電影節也逐漸長出屬於自己的樣貌——短片、VR作品的成績斐然，皆有目共睹。而今年，文化活動的南移是顯而易見的，燈會、金曲獎、文博會到設計展皆在高雄，在這波文化新南向的浪潮節點之下，深耕地方多年的雄影將扮演何種角色，又是如何看待串流、影集與影展自身的變化？
身為金門人，大學唸的是經濟系，卻陰錯陽差成為高雄電影節（以下簡稱雄影）策展人的黃晧傑，從2007年接手雄影至今，也走過15個年頭。雄影從原先的免費放映到現在破百元的票價，熱門程度儼然成為南台灣最具規模的地方型影展。
在黃晧傑與策展團隊的深耕之下，雄影也逐漸長出屬於自己的樣貌——短片、VR作品的成績斐然，皆有目共睹。而今（2022）年，文化活動的南移是顯而易見的，燈會、金曲獎、文博會到設計展皆在高雄，在這波文化新南向的浪潮節點之下，深耕地方多年的雄影將扮演何種角色，又是如何看待串流、影集與影展自身的變化？
本篇專訪文章，試圖透過黃晧傑的策展角度，深入雄影脈絡乃至於高雄地方的文化能量，由記者李秉芳以及編輯王祖鵬聯合專訪報導。
- 你擔任雄影策展人至今已滿15年，從初始到現在，雄影有許多轉變，包含從免費影展發展成一張票200元售價，甚至造成搶票熱潮。從策展人角度，如何看待這件事？而除了台北電影節之外，雄影也是目前最具規模的地方售票影展，主要原因是什麼，過程最困難的又是什麼？
黃晧傑：雄影最早是由新聞局於2000年主辦，當時因為城市行銷的關係，才會產生免費活動藉以讓市民參與。我在2007年時接手，最困難的部分確實就是，如何讓「免費」轉為「收費」。
一開始，雄影從60元的便當價開始嘗試，接著就和全家便利商店合作，雄影也算首個和便利商店合作售票的影展，基本上就是在購票和票價這兩個部分修改，也期待發揮較為親民的作用。
再來，就是形象轉變。以往雄影的主打視覺都是愛河、港灣，後來我們認為要有象徵影展的特色或吉祥物，就找上了廖小子，也因為高雄城市的形象較為「火熱」，於是誕生了「火球人」，獎項命名也稱作「金火球大獎」，高雄的意味連結就很強。先從形象改造，再賦予影展特有的地位。
接著是選片類型。藝術片在高雄確實較為冷門，而我們就從娛樂性較高的片子做起，並非主流，但是就從另類出發，當時也沒有金馬奇幻影展，而我接手第一年的主題就叫「幻想無限」，後來發現民眾接受度其實算高。
除此之外，也有和國外影展合作。以影展而言，倘若僅有純觀摩而缺少競賽片，還是沒辦法在國際影展間交流，只能做地方型影展。
所以，雄影從2010年開始做國際短片競賽，先和在東京的影展結盟——與日本東京國際短片影展（Short Shorts Film Festival & Asia）以短片形式交流，透過結盟，做出短片競賽，把亞洲影展納入範圍，像是東京、釜山、馬來西亞等等，從競賽做出地位後，就開始想，當短片擁有一定規模後，有沒有其他更多的可能性？其實就是在找，還有哪些東西是台灣影展較少觸碰的。
到了2017年開始加入VR（Virtual Reality，虛擬實境），當時大家都還在摸索VR的藝術創作形式，也因為威尼斯影展開始舉辦VR單元競賽，才讓更多人關注這項媒材。
其實，2017年雄影做了一些VR自製片之後，2018年就蓋了一間VR劇院，也是我們的特點，因為影展很少有自己的電影院，雄影有電影館，現在又有VR劇院，換句話說，就是從經營劇院試圖吸引當地觀眾，藝術片需要長期培養，所以透過電影館的每月策展專題，間接培養觀眾池，長期演變之後，就能看到成績。
- 想請你多談談VR的狀況，畢竟這是雄影目前與其他影展區分的最大特色之一。
黃晧傑：VR是完整長遠的計劃。一開始我們就想要做自己的VR，所以創造了品牌VR FILM LAB，戲院也叫做這名字。概念從生產到放映，是一條線的。戲院透過高雄市經發局預算的前瞻規劃。應該說，每一年我們都在增加VR的可能性，後來當然也加入國際論壇，甚至是工作坊，讓對VR有興趣的創作者跟產業接軌。
這幾年VR的聲勢逐漸高漲，話題作品也能帶動熱潮，例如周東彥的《霧中》開展非常搶手，場次也全數賣光，創下雄影VR單元的紀錄，有話題作品就能帶動VR的整體觀看，讓產業被注意，這幾年的票房逐漸穩定。
而VR最難突破的瓶頸，是單一人次、一台頭顯的限制，不過，當VR延伸至XR（延展實境，Extended Reality），不用帶頭顯，透過偵測就能結合投影和現場表演，就能較多人同時觀看。
今年韓國藝術家的作品《光影遊戲：追星星的人》，同步整個家庭拿一個燈籠，燈籠是感應器，反照觀者的背後影像，接著影子會跟觀者移動變化，甚至有魚沿著地板游過來，突破不用帶頭顯，能做XR的情境。
- 想多聊聊VR戲院，這是常態的運營嗎？如何看待擁有自己的空間這件事？至今為止這個戲院又帶來了何種效應？
黃晧傑：確實，VR戲院和電影館的模式一樣，也是更長的策展，其實跟美術館類似，因為一個VR作品可能需要三、四個月週期才能消化，跟電影週期不太依樣。
而且，有些作品即使過了兩三年，還是有很多人在VR戲院裡觀看。例如陳芯宜結合舞蹈的《留給未來的殘影》，這幾年都有單位陸續邀請至國外展出，今年陳芯宜又有《無法離開的人》獲得威尼斯影展沉浸式競賽最佳體驗大獎，再度帶動台灣在VR的浪潮。
不過，VR的運營空間也有難度，除了聘請專業人士之外，內外場都需要訓練，例如放映師、管理者，甚至是工讀生等等人力，長期會是龐大負擔，人員的培養最難。
- 從上述的脈絡延伸，雄影有很多單元從在地形象出發，並結合當地狀態，像是「高雄拍」、「雄成人」、「高雄原創VR」等單元，不只是選片加上放映電影，甚至有點結合推廣功能，這是怎樣的策展思考？
黃晧傑：這種模式也是從短片的方向思考，十幾年前，我們是投資補助長片，最早出現了《不能沒有你》、《血觀音》等片，今年則是《咒》。
接著就在思考，除了長片之外，是否也能從短片或其他形式的媒材切入，而年輕創作者在面對首部長片時，其實會面臨缺乏資金的狀況，因此很多人會從從短片出發，我們也認為短片輔導金有限，所以就想就做高雄拍短片的補助計畫。
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六都主要市長候選人兒少政見大評比
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候選人主打「托育牌」、「現金牌」及「遊戲牌」! 兒少表意與健康政策需強化，友善育兒環境/住宅/職場等政見待補考!
縣市首長選舉即將在11月26日進行投票，18歲以下的兒童少年沒有投票權，未來的地方父母官，打算給兒少怎樣的成長環境呢？長期關注兒少權益的兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、台灣好鄰居協會與臺大中信兒家研究中心，今(1)日針對六都主要市長候選人所提的兒少政見進行評比，除了分析各候選人對各項兒少議題的重視程度，也對未來的六都市長提出「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求。
兒少團體參考各大民調機構進行六都市長投票意向調查的候選人名單，選出15位六都主要市長候選人，於今(111)年9月23日至10月31日間，透過各候選人團隊填寫回傳的「六都市長候選人兒少政見分類表」及各候選人競選官方網站、臉書粉絲專頁及相關新聞報導等資料，彙整並檢視各候選人提出的兒少政見，此次政見評比分為「育兒經濟支持」、「托育及教保服務」、「友善育兒職場」、「友善育兒住宅」、「友善育兒環境」、「兒少遊戲、娛樂及文化休閒」、「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」、「兒少勞動權益維護」及「其他」等十大面向，藉此檢視各候選人將兒少議題落實於政見的情形。
兒少團體將候選人提出的兒少政見，按各政見面向的占比，由高到低分為前、中、後段班。位居前段班的兒少政見中，六都市長候選人主打「托育牌」(100%)、「現金牌」(87%)及「遊戲牌」(87%)；中段班的兒少政見，則有「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」兩部分，分別有73%的候選人關注；後段班政見，則相對不受候選人青睞，包括「友善育兒環境」(67%)、「友善育兒住宅」(67%)、「友善育兒職場」(67%)及「兒少勞動權益維護」(60%)，都只有不到7成的候選人提出；「其他」面向的兒少政見則占6成。兒少團體發現，高達8成7的六都市長候選人提出育兒經濟支持的相關政見，現金補助固然令選民有感，但過往經驗顯示，每當政府提高相關補助後，隨即產生相關業者變相調漲費用的連鎖效應，育兒家庭實質受惠的程度，仍待觀察。
(1)台北市：蔣萬安、黃珊珊、陳時中；新北市：林佳龍、侯友宜；桃園市：張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清；台中市：蔡其昌、盧秀燕；台南市：謝龍介、黃偉哲；高雄市：柯志恩、陳其邁，以上名單係按候選人之號次排列。
民間兒少團體提三大訴求，籲未來的六都市長全面兌現兒少政
縣市長大選即將在11月26日登場，兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、臺大中信兒家研究中心與台灣好鄰居協會，在選前共同呼籲未來的六都市長，上任後應兌現「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求：
一、兒少政見要務實—給錢更要給牛肉，優先補足兒少政策缺口
部分六都市長候選人提出的兒少政見，僅有宣示性的概念或口號，缺乏實質內涵；整體觀之，兒少政見仍偏重現金補助，高達八成七候選人承諾加碼育兒相關補助，企圖藉此博得家長的好感；但兒少團體憂心，現金給付不斷加碼的結果，可能會排擠推展各項兒少服務的預算。兒少團體呼籲，未來的六都市長在兒少政策上不僅要錦上添花，更要雪中送炭，應優先補強現行兒少政策的缺口，包括：落實托育服務品質及幼兒送托安全把關、強化托育及教保服務提供者的稽查、輔導與退場機制、充實兒少身心健康促進資源、擴增青少年休閒娛樂空間、加強兒少勞動權益維護…等。
二、育兒政策要多元—打造六都成為全方位友善育兒的示範城市
綜觀六都市長候選人所提的育兒政見，主要仍集中托育及教保服務、育兒經濟支持兩大面向，但育兒家長同樣關注的友善育兒環境等相關配套，則較不被候選人重視。兒少團體呼籲，相較於非六都的縣市，六都的財力較為優渥，未來的六都市長應著眼育兒家庭在不同生命階段的需求，致力於友善育兒設施普及化、改善友善育兒交通環境、優化友善育兒住宅政策、營造友善育兒職場等配套機制；除了提供6歲以下幼兒家長育兒支持，應設法將育兒政策受益對象，擴及家有6歲以上學齡兒童及12至18歲少年的家庭，打造六都成為全方位友善育兒的示範城市。
三、兒少參與要優先—兒少政策應廣納兒少參與，建構兒童友善城市
兒少團體參考聯合國兒童基金會(UNICEF)倡議的「兒童友善城市」(Child Friendly City)，建議未來的六都市長，在市政治理上應致力於兒少表意權的維護與實踐，積極促成兒少的公民參與；決定與兒少權益相關的政策時，應有徵詢兒少意見的常設性機制，並落實各項政策法規對兒少權益的影響評估；加強兒少權利教育宣導，使兒少、家長及重要他人更尊重兒少人權；再者，未來的六都市長亦應參酌聯合國《兒童權利公約》及相關規定，從兒少的需求與視角出發，提出營造友善兒少環境的具體策略，讓六都升格為童權保障與國際接軌的兒童友善城市。
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