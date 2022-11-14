貨幣符號 ¥ $ ₩ £ € 是什麼意思？旅遊換錢常用對話一次看

文：Elena Chen

大家是否會唸「 ¥ $ ₩ £ €」這些外幣符號的英文呢？ 今天就幫大家整理出台灣人最常早訪的國家外幣符號英文，以及三個英文字母組成的貨幣代碼，讓大家可以輕鬆在文章中找到答案喔。

常見國家貨幣及唸法

美洲

國家 貨幣名稱 貨幣符號 念法 代號 美國 美元 US$ U.S. Dollar USD 加拿大 加拿大元 CAN$ Canadian Dollar CAD

美國貨幣由dollar（元）和 cent（分）組成，1元等於100分，其紙幣面額有1、2、5、10、20、50及100元 ; 則硬幣有1分（a penny)、5分（a nickel)、10分（a dime）和25分（a quarter）等。

那2.5元該怎麼唸？ two dollars and fifty cents / two dollars fifty。

大洋洲

國家 貨幣名稱 貨幣符號 念法 代號 澳洲 澳幣 A$ Australian Dollar AUD 紐西蘭 紐西蘭元 NZ$ New Zealand dollar NZD

亞洲

國家 / 地區 貨幣名稱 貨幣符號 念法 代號 台灣 新台幣 NT$ New Taiwan Dollar NTD 中國 人民幣 RMB￥ Renminbi Yuan CNY 香港 港幣 HK$ HongKong Dollar HKD 日本 日圓 ¥ Japanese Yen JPY 韓國 韓元 ₩ Korean Won KRW 澳門 澳門元 P Macanese pataca MOP 越南 越南盾 ₫ Vietnamese Dong VND 泰國 泰銖 ฿ Thai baht THB 菲律賓 菲律賓披索 ₱ Philippine peso PHP 新加坡 新加坡元 S$ Singapore dollar SGD 柬埔寨 瑞爾 ៛ Cambodian riel KHR 馬來西亞 令吉 RM Malaysian ringgit MYR 緬甸 緬甸元 K Kyat MMK 印度 印度盧比 Rs / ₹ Indian rupee INR 印尼 印尼盾 ₨ Indonesian rupiah IDR

歐洲

歐洲聯盟裡的成員，像是荷蘭、法國、西班牙、德國、義大利等成員國都是使用歐元 ; 歐盟以外的國家大多數是使用自己國家的貨幣，只有少部分國家需要歐盟經濟保護，還是持續使用歐元。

國家 貨幣名稱 貨幣符號 念法 代號 英國 英鎊 £ Pound, Sterling GBP = Great Britain Pound 歐洲聯盟 歐元 € Euro EUR 捷克 捷克克朗 Kč Czech koruna CZK 瑞士 瑞士法郎 Fr Swiss franc CHF

英國貨幣由英鎊（pound）和便士（pence）組成，1英鎊等於100便士。與美國錢幣相似，但美國稱紙幣多稱為bills ; 而英國稱notes。

非洲

國家 貨幣名稱 貨幣符號 念法 代號 埃及 埃及鎊 £ / ج.م Egyptian pound EGP

貨幣寫法

寫作文或在月報會議報告時，該把這些外幣符號，寫在數字前面還是後面，是US$10？還是10 US$？

正確的寫法是把貨幣符號放在數字的左邊，像是US$10, NT$100。而唸法則是先唸數字再唸貨幣符號，NT$100就是one hundred NT dollars。

機場銀行換錢超實用對話整理

如果下飛機後想要在機場，或是在國外銀行想換外幣，你知道該怎麼說嗎？以下是有一些外幣單字及對話，只要把這些記起來，就不用再擔心不知道怎麼開口囉。

相關外幣單字

cash（n.）現金

currency（n.）貨幣

exchange rate（n.）匯率

traveler's checks（n.）旅行支票

denomination（n.）（貨幣等的）面額

currency market = forex（n.）外匯交易市場

spread（n.）價格差異

基本外幣對話

1. Hello, I'd like to exchange __ into __. What is the exchange rate?

你好，我想要把＿換＿。現在的匯率是多少？

A: I'd like to exchange U.S. dollars into Canadian dollars. What is the exchange rate?

B: It's 1 to 1.3. A:我想要把美金換成加幣。現在的匯率是多少？

B: 是 1 比 1.3。

2. ＿ in twenties, ＿ in fifties or ＿ in hundred dollar bills.

換成＿張 20 元, ＿張 50 元，還是 ＿張 100 元。

A: How would you like your money? / Would you like it in any specific denomination?

B: A hundred dollars in twenties and the rest in hundred dollar bills, please. A: 你想要怎樣的面額？

B: 我想要一百元換成二十元面額，其餘的都換成一百元鈔票。

3. What is the minimum amount of money I can change?

我最少要換多少錢？

4. Can I have a receipt?

可以給我收據嗎？

備註

記得在國外換錢，多半要帶護照才能換喔。

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文刊登於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航