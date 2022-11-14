貨幣符號 ¥ $ ₩ £ € 是什麼意思？旅遊換錢常用對話一次看
我們想讓你知道的是
只知道$ = dollar，卻不知道¥是哪國貨幣嗎？US$100應該先念外幣符號還是數字？本文幫你整理好常見的外幣符號及唸法，讓你旅遊換錢不出糗。
文：Elena Chen
大家是否會唸「 ¥ $ ₩ £ €」這些外幣符號的英文呢？ 今天就幫大家整理出台灣人最常早訪的國家外幣符號英文，以及三個英文字母組成的貨幣代碼，讓大家可以輕鬆在文章中找到答案喔。
常見國家貨幣及唸法
美洲
|國家
|貨幣名稱
|貨幣符號
|念法
|代號
|美國
|美元
|US$
|U.S. Dollar
|USD
|加拿大
|加拿大元
|CAN$
|Canadian Dollar
|CAD
美國貨幣由dollar（元）和 cent（分）組成，1元等於100分，其紙幣面額有1、2、5、10、20、50及100元 ; 則硬幣有1分（a penny)、5分（a nickel)、10分（a dime）和25分（a quarter）等。
那2.5元該怎麼唸？ two dollars and fifty cents / two dollars fifty。
大洋洲
|國家
|貨幣名稱
|貨幣符號
|念法
|代號
|澳洲
|澳幣
|A$
|Australian Dollar
|AUD
|紐西蘭
|紐西蘭元
|NZ$
|New Zealand dollar
|NZD
亞洲
|
國家 / 地區
|貨幣名稱
|貨幣符號
|念法
|代號
|台灣
|新台幣
|NT$
|New Taiwan Dollar
|NTD
|中國
|人民幣
|RMB￥
|Renminbi Yuan
|CNY
|香港
|港幣
|HK$
|HongKong Dollar
|HKD
|日本
|日圓
|¥
|Japanese Yen
|JPY
|韓國
|韓元
|₩
|Korean Won
|KRW
|澳門
|澳門元
|P
|Macanese pataca
|MOP
|越南
|越南盾
|₫
|Vietnamese Dong
|VND
|泰國
|泰銖
|฿
|Thai baht
|THB
|菲律賓
|菲律賓披索
|₱
|Philippine peso
|PHP
|新加坡
|新加坡元
|S$
|Singapore dollar
|SGD
|柬埔寨
|瑞爾
|៛
|Cambodian riel
|KHR
|馬來西亞
|令吉
|RM
|Malaysian ringgit
|MYR
|緬甸
|緬甸元
|K
|Kyat
|MMK
|印度
|印度盧比
|Rs / ₹
|Indian rupee
|INR
|印尼
|印尼盾
|₨
|Indonesian rupiah
|IDR
歐洲
歐洲聯盟裡的成員，像是荷蘭、法國、西班牙、德國、義大利等成員國都是使用歐元 ; 歐盟以外的國家大多數是使用自己國家的貨幣，只有少部分國家需要歐盟經濟保護，還是持續使用歐元。
|
國家
|貨幣名稱
|貨幣符號
|念法
|代號
|英國
|英鎊
|£
|Pound, Sterling
|GBP = Great Britain Pound
|歐洲聯盟
|歐元
|€
|Euro
|EUR
|捷克
|捷克克朗
|Kč
|Czech koruna
|CZK
|瑞士
|瑞士法郎
|Fr
|Swiss franc
|CHF
英國貨幣由英鎊（pound）和便士（pence）組成，1英鎊等於100便士。與美國錢幣相似，但美國稱紙幣多稱為bills ; 而英國稱notes。
非洲
|
國家
|貨幣名稱
|貨幣符號
|念法
|代號
|埃及
|埃及鎊
|£ / ج.م
|Egyptian pound
|EGP
貨幣寫法
寫作文或在月報會議報告時，該把這些外幣符號，寫在數字前面還是後面，是US$10？還是10 US$？
正確的寫法是把貨幣符號放在數字的左邊，像是US$10, NT$100。而唸法則是先唸數字再唸貨幣符號，NT$100就是one hundred NT dollars。
機場銀行換錢超實用對話整理
如果下飛機後想要在機場，或是在國外銀行想換外幣，你知道該怎麼說嗎？以下是有一些外幣單字及對話，只要把這些記起來，就不用再擔心不知道怎麼開口囉。
相關外幣單字
- cash（n.）現金
- currency（n.）貨幣
- exchange rate（n.）匯率
- traveler's checks（n.）旅行支票
- denomination（n.）（貨幣等的）面額
- currency market = forex（n.）外匯交易市場
- spread（n.）價格差異
基本外幣對話
1. Hello, I'd like to exchange __ into __. What is the exchange rate?
你好，我想要把＿換＿。現在的匯率是多少？
A: I'd like to exchange U.S. dollars into Canadian dollars. What is the exchange rate?
B: It's 1 to 1.3.
A:我想要把美金換成加幣。現在的匯率是多少？
B: 是 1 比 1.3。
2. ＿ in twenties, ＿ in fifties or ＿ in hundred dollar bills.
換成＿張 20 元, ＿張 50 元，還是 ＿張 100 元。
A: How would you like your money? / Would you like it in any specific denomination?
B: A hundred dollars in twenties and the rest in hundred dollar bills, please.
A: 你想要怎樣的面額？
B: 我想要一百元換成二十元面額，其餘的都換成一百元鈔票。
3. What is the minimum amount of money I can change?
我最少要換多少錢？
4. Can I have a receipt?
可以給我收據嗎？
備註
記得在國外換錢，多半要帶護照才能換喔。
本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文刊登於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開幕 國內外19件跨域節目 引領臺灣文化科技產業先機
我們想讓你知道的是
「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開展儀式於今（3）日稍早結束，今年未來內容展以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值。
為激發更多文化內容與科技產業跨域共創，一同探索市場發展先機，「2022 TCCF 創意內容大會」中的「未來內容展」，於今（3）日開展。文化內容策進院（文策院）今年以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值；並舉辦近 40 場次「主題沙龍」，探討未來內容產業的發展與潛力。
開展儀式中分享了「未來內容展」文化與科技結合展現的跨領域趨勢，以及國際夥伴參與等亮點。文化部次長蕭宗煌、文策院董事長彭俊亨、文策院院長李明哲、數位發展部次長李懷仁、經濟部工業局副局長陳佩利、國家科學及技術委員會科技辦公室執行秘書葉哲良，以及產業代表包括中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財、0x0 Metaverse共同創辦人林以潔、邦鼎科技總經理吳雲中、FAB DAO 創辦人黃彥霖（黃豆泥）、煙花宇宙共同創辦人周玥、《無法離開的人》導演陳芯宜、高雄市電影館 VR Film Lab 計畫總籌洪珷等，出席共襄盛舉，期許展會順利、祝福臺灣文化科技產業持續引領國際潮流。開幕式後，大家在策展人導覽下，體驗「未來內容展」文化內容與科技產業跨域共創的節目。
文化部次長蕭宗煌致詞時強調，網路科技創新發展快速，5G 技術改變人們的生活方式，拓展五感體驗娛樂新可能，內容產業敘事方式轉變。創作者面對快速發展的時代，如何找到未來內容產業的方向，以及運用數位科技作為創作元素是迫切的議題，也是近年來文化部與文策院致力推動的項目，期盼臺灣文化內容產業持續進步。期待透過今年的「TCCF 創意內容大會-未來內容展」吸引更多創作者、投資人，與產業人士一同參與，捲動更多合作與商機。
文策院董事長彭俊亨表示，臺灣在科技實力及文化內容能量，都具有國際優勢，未來內容極有機會成為臺灣在國際市場搶佔先機的產業；文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣未來內容的發展，相信有政府跨部會共同合作，能讓臺灣在未來產業領域持續站穩世界領先群。
文策院院長李明哲透過簡報分享，科技的力量可幫助文化內容產業進化，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。「未來內容展」即為展示跨域應用價值的平台，透過展出多元內容的科技應用，提供各界對未來發展的嘗試和想像。
「未來內容展」透過七大展區 ：「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」，集結國內外 19 件重量級沉浸式節目，展現疫後在元宇宙發展下，XR、VR、互動投影、WEB AR、 NFT 等多種科技題材。節目結合 IP、運動、時尚、ACG、音樂、表演藝術、文化資產、出版等不同內容領域的的虛實整合發展，包含虛擬分身應用、宇宙場景建造、更豐富型態的 VR 內容、 5G 技術與異地共演、WEB 3.0 的未來娛樂面貌等，同時也為產業創造多變且豐富的經驗，協助跨域合作成為文化內容產業的新常態。展中也舉辦近 40 場次「主題沙龍」，藉由跨界產業人士的深度交流，探討未來內容產業的發展潛力。
本次參展節目匯集國內外具產業突破以及獲得國際大獎之作，包括文策院與林茲電子藝術中心合製計畫支持 FAB DAO 開創的《百岳計畫》、陳芯宜導演拿下 2022 威尼斯影展最佳體驗大獎（Best Experience）的作品《無法離開的人》、入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」的 《紅尾巴》等。
現場也展示了臺灣在未來內容領域的跨域共創案例。《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame）是由臺灣 HTC VIVE Arts 與法國虛擬實境工作室 Emissive Studio、法國電信商 Orange 聯手推出，開創了可大範圍走動且多人同步遊覽的 VR 技術，並打破時空限制，觀眾可見證聖母院的建造歷程，並以超越現實生活的視角，欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美（受限於展場空間，本次展出為單人式、小範圍走動的 VR 體驗版）。《無濜》將臺灣插畫家「小油画Little Oil Art」童趣奇幻的風格的作品投影至展演空間中，觀眾可在展演場域與作品互動；11/5（二）到11/8（六）期間則採取異地共演，運用了 5G 技術高速、低延遲等特性，透過即時攝影機拍攝台北101「双融域 AMBI SPACE ONE」與松山文創園區兩處展演場域，疊加在彼此的展演空間中，創造無盡的視覺畫面，使真實與夢幻交錯的場域如鏡中鏡無限延伸，展示了 IP 授權、科技賦能視覺創作的展演新可能。
「2022 TCCF創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單及免費報名體驗請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。