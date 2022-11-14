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    2022/11/14,
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    貨幣符號 ¥ $ ₩ £ € 是什麼意思？旅遊換錢常用對話一次看

    貨幣符號 ¥ $ ₩ £ € 是什麼意思？旅遊換錢常用對話一次看
    Photo Credit: shutterstock / 達志影像

    我們想讓你知道的是

    只知道$ = dollar，卻不知道¥是哪國貨幣嗎？US$100應該先念外幣符號還是數字？本文幫你整理好常見的外幣符號及唸法，讓你旅遊換錢不出糗。

    文：Elena Chen

    大家是否會唸「 ¥ $ ₩ £ €」這些外幣符號的英文呢？ 今天就幫大家整理出台灣人最常早訪的國家外幣符號英文，以及三個英文字母組成的貨幣代碼，讓大家可以輕鬆在文章中找到答案喔。

    常見國家貨幣及唸法

    美洲

    國家 貨幣名稱 貨幣符號 念法 代號
    美國 美元 US$ U.S. Dollar USD
    加拿大 加拿大元 CAN$ Canadian Dollar CAD

    美國貨幣由dollar（元）和 cent（分）組成，1元等於100分，其紙幣面額有1、2、5、10、20、50及100元 ; 則硬幣有1分（a penny)、5分（a nickel)、10分（a dime）和25分（a quarter）等。

    那2.5元該怎麼唸？ two dollars and fifty cents / two dollars fifty。

    大洋洲

    國家 貨幣名稱 貨幣符號 念法 代號
    澳洲 澳幣 A$ Australian Dollar AUD
    紐西蘭 紐西蘭元 NZ$ New Zealand dollar NZD

    亞洲

    國家 / 地區

    		 貨幣名稱 貨幣符號 念法 代號
    台灣 新台幣 NT$ New Taiwan Dollar NTD
    中國 人民幣 RMB￥ Renminbi Yuan CNY
    香港 港幣 HK$ HongKong Dollar HKD
    日本 日圓 ¥ Japanese Yen JPY
    韓國 韓元 Korean Won KRW
    澳門 澳門元 P Macanese pataca MOP
    越南 越南盾 Vietnamese Dong VND
    泰國 泰銖 ฿ Thai baht THB
    菲律賓 菲律賓披索 Philippine peso PHP
    新加坡 新加坡元 S$ Singapore dollar SGD
    柬埔寨 瑞爾 Cambodian riel KHR
    馬來西亞 令吉 RM Malaysian ringgit MYR
    緬甸 緬甸元 K Kyat MMK
    印度 印度盧比 Rs / ₹ Indian rupee INR
    印尼 印尼盾 Indonesian rupiah IDR

    歐洲

    歐洲聯盟裡的成員，像是荷蘭、法國、西班牙、德國、義大利等成員國都是使用歐元 ; 歐盟以外的國家大多數是使用自己國家的貨幣，只有少部分國家需要歐盟經濟保護，還是持續使用歐元。

    國家

    		 貨幣名稱 貨幣符號 念法 代號
    英國 英鎊 £ Pound, Sterling GBP = Great Britain Pound
    歐洲聯盟 歐元 Euro EUR
    捷克 捷克克朗 Czech koruna CZK
    瑞士 瑞士法郎 Fr Swiss franc CHF

    英國貨幣由英鎊（pound）和便士（pence）組成，1英鎊等於100便士。與美國錢幣相似，但美國稱紙幣多稱為bills ; 而英國稱notes。

    非洲

    國家

    		 貨幣名稱 貨幣符號 念法 代號
    埃及 埃及鎊 £ / ج.م Egyptian pound EGP

    貨幣寫法

    寫作文或在月報會議報告時，該把這些外幣符號，寫在數字前面還是後面，是US$10？還是10 US$？

    正確的寫法是把貨幣符號放在數字的左邊，像是US$10, NT$100。而唸法則是先唸數字再唸貨幣符號，NT$100就是one hundred NT dollars。

    機場銀行換錢超實用對話整理

    如果下飛機後想要在機場，或是在國外銀行想換外幣，你知道該怎麼說嗎？以下是有一些外幣單字及對話，只要把這些記起來，就不用再擔心不知道怎麼開口囉。

    相關外幣單字

    • cash（n.）現金
    • currency（n.）貨幣
    • exchange rate（n.）匯率
    • traveler's checks（n.）旅行支票
    • denomination（n.）（貨幣等的）面額
    • currency market = forex（n.）外匯交易市場
    • spread（n.）價格差異

    基本外幣對話

    1. Hello, I'd like to exchange __ into __. What is the exchange rate?
    你好，我想要把＿換＿。現在的匯率是多少？

    A: I'd like to exchange U.S. dollars into Canadian dollars. What is the exchange rate?
    B: It's 1 to 1.3.

    A:我想要把美金換成加幣。現在的匯率是多少？
    B: 是 1 比 1.3。

    2. ＿ in twenties, ＿ in fifties or ＿ in hundred dollar bills.
    換成＿張 20 元, ＿張 50 元，還是 ＿張 100 元。

    A: How would you like your money? / Would you like it in any specific denomination?
    B: A hundred dollars in twenties and the rest in hundred dollar bills, please.

    A: 你想要怎樣的面額？
    B: 我想要一百元換成二十元面額，其餘的都換成一百元鈔票。

    3. What is the minimum amount of money I can change?
    我最少要換多少錢？

    4. Can I have a receipt?
    可以給我收據嗎？

    備註

    記得在國外換錢，多半要帶護照才能換喔。

    本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文刊登於此

    延伸閱讀

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    責任編輯：溫偉軒
    核稿編輯：翁世航


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