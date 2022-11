貨幣符號 ¥ $ ₩ £ € 是什麼意思？旅遊換錢常用對話一次看

文:Elena Chen

大家是否會唸「 ¥ $ ₩ £ €」這些外幣符號的英文呢? 今天就幫大家整理出台灣人最常早訪的國家外幣符號英文,以及三個英文字母組成的貨幣代碼,讓大家可以輕鬆在文章中找到答案喔。

常見國家貨幣及唸法

美洲

國家 貨幣名稱 貨幣符號 念法 代號 美國 美元 US$ U.S. Dollar USD 加拿大 加拿大元 CAN$ Canadian Dollar CAD

美國貨幣由dollar(元)和 cent(分)組成,1元等於100分,其紙幣面額有1、2、5、10、20、50及100元 ; 則硬幣有1分(a penny)、5分(a nickel)、10分(a dime)和25分(a quarter)等。

那2.5元該怎麼唸? two dollars and fifty cents / two dollars fifty。

大洋洲

國家 貨幣名稱 貨幣符號 念法 代號 澳洲 澳幣 A$ Australian Dollar AUD 紐西蘭 紐西蘭元 NZ$ New Zealand dollar NZD

亞洲

國家 / 地區 貨幣名稱 貨幣符號 念法 代號 台灣 新台幣 NT$ New Taiwan Dollar NTD 中國 人民幣 RMB¥ Renminbi Yuan CNY 香港 港幣 HK$ HongKong Dollar HKD 日本 日圓 ¥ Japanese Yen JPY 韓國 韓元 ₩ Korean Won KRW 澳門 澳門元 P Macanese pataca MOP 越南 越南盾 ₫ Vietnamese Dong VND 泰國 泰銖 ฿ Thai baht THB 菲律賓 菲律賓披索 ₱ Philippine peso PHP 新加坡 新加坡元 S$ Singapore dollar SGD 柬埔寨 瑞爾 ៛ Cambodian riel KHR 馬來西亞 令吉 RM Malaysian ringgit MYR 緬甸 緬甸元 K Kyat MMK 印度 印度盧比 Rs / ₹ Indian rupee INR 印尼 印尼盾 ₨ Indonesian rupiah IDR

歐洲

歐洲聯盟裡的成員,像是荷蘭、法國、西班牙、德國、義大利等成員國都是使用歐元 ; 歐盟以外的國家大多數是使用自己國家的貨幣,只有少部分國家需要歐盟經濟保護,還是持續使用歐元。

國家 貨幣名稱 貨幣符號 念法 代號 英國 英鎊 £ Pound, Sterling GBP = Great Britain Pound 歐洲聯盟 歐元 € Euro EUR 捷克 捷克克朗 Kč Czech koruna CZK 瑞士 瑞士法郎 Fr Swiss franc CHF

英國貨幣由英鎊(pound)和便士(pence)組成,1英鎊等於100便士。與美國錢幣相似,但美國稱紙幣多稱為bills ; 而英國稱notes。

非洲

國家 貨幣名稱 貨幣符號 念法 代號 埃及 埃及鎊 £ / ج.م Egyptian pound EGP

貨幣寫法

寫作文或在月報會議報告時,該把這些外幣符號,寫在數字前面還是後面,是US$10?還是10 US$?

正確的寫法是把貨幣符號放在數字的左邊,像是US$10, NT$100。而唸法則是先唸數字再唸貨幣符號,NT$100就是one hundred NT dollars。

機場銀行換錢超實用對話整理

如果下飛機後想要在機場,或是在國外銀行想換外幣,你知道該怎麼說嗎?以下是有一些外幣單字及對話,只要把這些記起來,就不用再擔心不知道怎麼開口囉。

相關外幣單字

cash(n.)現金

currency(n.)貨幣

exchange rate(n.)匯率

traveler's checks(n.)旅行支票

denomination(n.)(貨幣等的)面額

currency market = forex(n.)外匯交易市場

spread(n.)價格差異

基本外幣對話

1. Hello, I'd like to exchange __ into __. What is the exchange rate?

你好,我想要把_換_。現在的匯率是多少?

A: I'd like to exchange U.S. dollars into Canadian dollars. What is the exchange rate?

B: It's 1 to 1.3. A:我想要把美金換成加幣。現在的匯率是多少?

B: 是 1 比 1.3。

2. _ in twenties, _ in fifties or _ in hundred dollar bills.

換成_張 20 元, _張 50 元,還是 _張 100 元。

A: How would you like your money? / Would you like it in any specific denomination?

B: A hundred dollars in twenties and the rest in hundred dollar bills, please. A: 你想要怎樣的面額?

B: 我想要一百元換成二十元面額,其餘的都換成一百元鈔票。

3. What is the minimum amount of money I can change?

我最少要換多少錢?

4. Can I have a receipt?

可以給我收據嗎?

備註

記得在國外換錢,多半要帶護照才能換喔。

