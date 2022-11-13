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    2022/11/13,
    商業

    《香氛品牌實戰全書》：在突破性別界線的風潮下，男性香水市場正大幅增長

    《香氛品牌實戰全書》：在突破性別界線的風潮下，男性香水市場正大幅增長
    Photo Credit: Shutterstock/達志影像

    我們想讓你知道的是

    相對於女性美妝市場漸趨飽和，近幾年，因為男性越來越注重自身的形象管理，而帶動男性化粧品市場急速發展，其中主要的消費族群是18到25歲男性。覺察到這股「他經濟」和「男顏經濟」的興起，許多國際知名品牌相繼推出男性的彩妝及護膚系列產品。

    文：陳冠杰

    無性別香水正夯

    以往，香水會以目標消費者的性別，來區分為女性香水和男性香水。女香多半採用花香調、果香調的香精，來襯托女性溫柔甜美的形象；男香則主要採用木質、皮革等香味，來凸顯男性的陽剛堅毅。

    隨著時代改變，關於性別的刻板印象開始模糊、消失，香水的「預設立場」也隨之動搖，在這態勢中趁機崛起的便是無性別香水。

    Mintel 全球新產品數據庫的資料指出，在2014到2018年間，歐洲中性香水新品在所有新品中的比例從15％增至18％；女香新品在同期則減少5％；以全球而言，同樣期間的中性香水新品占比也增加2％，而女香則減少4％。

    正如同韓國香水品牌YETSAE強調的「尊重品味而非性別」的概念，香水不再針對性別量身打造，而是以更寬廣的角度，設計任何族群都能認同、共鳴的配方。

    在這股突破性別界線的風潮下，有些品牌是在原本的女香或男香中，嘗試添加不同性別取向的香味，例如：男香中加入了橙花、柑橘、薰衣草、檸檬，女香中採用木質調、茶香等；也有品牌使用同樣的香調原料，只是調整配方中的原料比例，來製作出兩款男女香調。但整體而言，風味都不會太濃烈，走的是自然、高雅、無侵略性的路線。

    包裝上也跟著中性化，瓶身曲線俐落，花樣簡約，用色淡雅，不刻意強調柔美或陽剛，任何性別的人都能自在使用。

    如果你的產品是鎖定千禧世代（1980∼2000年出生）和Z世代（1995∼2010年出生），更不能忽視他們不透過性別來識別自己的潮流了。

    男性市場大幅增長

    相對於女性美妝市場漸趨飽和，近幾年，因為男性越來越注重自身的形象管理，而帶動男性化粧品市場急速發展，其中主要的消費族群是18到25歲男性。覺察到這股「他經濟」和「男顏經濟」的興起，許多國際知名品牌相繼推出男性的彩妝及護膚系列產品，搶攻這個新興市場。

    美國市場研究公司NPD group 的資料也指出，2020年，男士護膚產品的年度成長率達到了65％，而香水更達到90％，這數字真的相當可觀。長年在香氛市場經營，我也確實感受到男性香水市場前景看好。由於大小品牌都積極為男香投放廣告，再加上社群媒體上不斷有男性美妝網紅推薦香水，讓男性消費者開始垂青香水，在情人節、聖誕節、父親節等特殊節日，香水也逐漸成為熱門的禮品選項之一。

    若進一步探討男性對於化粧品的偏好，前五名則分別為洗面、香水、底妝、洗沐、髮妝等，而且以多功能產品最受歡迎，只要使用一項產品就能達到多種目的，不僅適合年輕人忙碌的生活型態，也迎合了男性怕麻煩的心理，畢竟男性不像女性那麼喜愛沉浸於瓶瓶罐罐中，把護膚當作享受，把化粧視為樂趣，他們看重結果甚於過程，所以只要能達到效果，最好能精簡程序。

    至於男性偏愛的香水味道，除了木質調以外，麝香和白麝香（一種用來取代天然麝香的化合物）也相當受男性歡迎，在設計配方時可考慮加入。

    此外，大概是男性普遍對於在實體店面選購化粧品會感到彆扭，以至於他們傾向在電商平台購買這類商品。考量到男性的興趣和通路偏好，大家若要在網站、社群、APP、Youtube 頻道等媒介下廣告，可以考慮將主力放在運動類和遊戲類等類別上，應該可以有效地吸引男性消費者注意。

    消費者的心理總是難以捉摸卻又彷彿有跡可循，就如同對香水的感覺一樣，每個人有自己解讀的方式。但願大家都能對香氛世界有更深入的了解，那麼屬於你的獨門配方就會越來越清晰。

    書籍介紹

    本文摘錄自《香氛品牌實戰全書：無痛創業！從品牌建立到永續經營的15個成功法則》，出色文化出版

    作者：陳冠杰

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    Q：因為疫情景氣低迷，這時是投入市場的好時機嗎？

    香水等香氛產品與口紅一樣，屬於不景氣賣更好的小奢侈品，數據也顯示，疫情爆發，消費者對提升免疫、調節情緒、天然安全的產品需求大增，香水和薰香等銷售量也顯著成長，其實正是精油香氛產品大展身手的機會點。新創公司可利用大家追求小確幸的心理，嘗試推出一些容量較小、價格較低、款式增多的系列商品，來刺激消費者入手。

    Q：歐美日系的名牌保養品、香水這麼多，本土品牌有機會嗎？

    台灣趨勢研究的資料顯示，近一年曾購買本土保養品牌的消費者超過八成，有三成七的消費者購買本土品牌是為了「支持本土品牌」，超過兩成是因為「結合台灣在地原料」，足見在地品牌有其優勢。此外，30歲以下的消費者也有追求個性化、不再獨鍾名牌的趨勢，本土獨立品牌只要品質精良、行銷到位，就不必妄自菲薄。

    其他有關怎樣確立品牌精神、如何規劃行銷策略、是否該取得芳療證照、香氛創業必備知識、一定要認識的法規、重要的檢驗與認證、公司穩定營運與突破成長的關鍵、如何訂定短/中/長期目標……等，書中皆有詳盡解說。

    這是香氛創業的第一本書，即使沒有錢、沒有專業，把對精油的興趣變成一門生意都不再是夢想。只要掌握書中重點，就能無痛開創自己的事業！

    香氛品牌實戰全書_立體封72DPI
    Photo credit: 出色文化

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    責任編輯：朱家儀
    核稿編輯：翁世航


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