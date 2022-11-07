今日本土新增1萬6561例、死亡34例：24類場所工作人員14日起解除3劑令，王必勝澄清高端疫苗相關爭議
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至於外界人說要公開專家委員的名單，王必勝表示，法律沒有規定要公開委員名單，當天有調查出席委員的意願，大部分的委員都反對，「專家願意來公共領域貢獻所學，是國家進步的重要基礎，在特定人士可能騷擾、霸凌、肉搜的情況下，公開名單會造成專家很大的困擾。」
中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增1萬6561例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬6538例本土個案及23例境外移入；另確診個案中新增34例死亡。本土病例包含7783例男性、8746例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。
另外，今日新增34例本土病例死亡個案，為15例男性、19例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、22例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
疫情監測組組長周志浩表示，今日本土確診數比起上禮拜一降低26.8％，幅度比較大一些，也是8月15日本土1萬5596例以來最低的1次。死亡病例比起上禮拜也來得少一些，整體疫情看起來是往好的方向來發展，但是防護的措施還是不可以放鬆。
醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日死亡案例中，包含1例較年輕的30多歲女性，沒有接種過任何1劑疫苗，本身有心臟病、酒精性疾患。他在10月中下旬的時候因為1週的咳嗽以及呼吸喘到急診就醫，經過檢查診斷為嚴重的肺炎合併急性呼吸窘迫症，當場在急診就插管、使用呼吸器、收住加護病房，也PCR陽性確診。後續不幸在積極救治過程中過世，死亡診斷是COVID-19合併呼吸衰竭，有敗血性休克。
本土檢出首例BQ.1變異株，為兒童輕症、社區感染
羅一鈞也公布本週基因定序情形，本土與境外主要的檢出維持BA.5變異株佔最多數，境外移入超過8成，本土的部分9成7。另外，境外移入各有檢出1例的BA.2.75以及XBB，本土有2例是BA.2，1例是本土首例BQ.1。
本土的第1例BQ.1是北部的4歲小女生，羅一鈞指出，他先前接種過1劑疫苗，在10月24日有發燒、頭痛、噁心、嘔吐，確診後，在醫院住過3天治療發燒等病症，之後就出院居家照護。這例本土輕症病例沒有特別的境外接觸史，因此也是社區感染的案例。
羅一鈞說明，BQ.1是BA.5的次分支變異株，有一些跟免疫逃脫有關的突變。世衛公布的資料顯示，BQ.1的變異株跟子代目前已經至少在65個國家檢出，主要是美國、歐洲，美國佔比到35％，歐洲很多國家有10-20％左右，目前看來可能在西方國家造成下一波流行。但從這些國家的資料看來，BQ.1並沒有造成更嚴重的疾病，雖然免疫脫逃的優勢可能導致重複感染，但就疫苗的保護效果來說，沒有對重症造成比較重大的影響。
24類場所工作人員，14日起解除3劑令
先前指揮中心有宣布，11月7日起，針對會接觸不特定人士，或無法持續有效保持社交距離活動的民眾，取消3劑接種或快篩限制，包括遶境、進香團的參加成員、旅行社旅行團成員，還有其他場所如八大行業和健身房。
發言人莊人祥表示，針對具有接觸不特定人士或無法保持社交距離性質的場所工作人員，從11月14起也取消3劑接種或快篩限制，這些工作人員包括公費疫苗1、2、3類的對象，還有矯正機關、殯葬場所，總共24類場所的工作人員有教育部8項、經濟部9項、勞動部1項、衛福部6項。
指揮官王必勝指出，44週比起43週確診人數下降17.7％，看起來下降幅度在加大，「這個趨勢下降應該是確立了，會降到多低、維持多久，還有待後面的觀察。」
丁醫師是審查專家？審查舉手表決？王必勝釋疑
王必勝針對多項媒體、政治人物指控作出澄清，包含PTT上面有說「丁姓醫師」是審查高端保護效益報告的14位專家之一，王必勝強調：「這件事情是錯誤的報導，丁醫師並不是審查高端效益報告14位專家之一」，他表示PTT上面也做了胡亂影射，記者會後會請法制單位對PTT的錯誤說法跟警方報案，希望媒體也不要再做錯誤報導。
針對高端疫苗爭議，王必勝再度強調，在完全合法的程序之下，專家已經基於科學的證據，一致認可高端疫苗符合保護效益，「一直以來都利用打擊國產疫苗作為政治選舉操作的相關集團，不免會氣急敗壞、繼續模糊事實、造謠抹黑，指揮中心的職責就是再把這些事情一一說清楚。」
外界質疑專家審查會用舉手投票表決，王必勝澄清，事實上是14位專家聽完報告之後進行提案討論，最後依照自己專業的判斷，以書面記名的投票，再由會務人員統計，結果就是14位專家都同意，「用個人的意志投票、決定，以自己的專業來判斷，那已經是最民主最尊重專業的機制」。
也有人批評，審查內容使用了疾管署大數據的資料，王必勝解釋，這次審查資料有3個部分，高端公司本身的報告、臨床單位資料庫數據分析，另外還有疾管署大數據資料庫的統計分析。其實一般在審查新疫苗的時候，除了公司報告，幕僚單位也都會準備文獻、數據、各國比較提供專家委員參考，這次納入其他兩項分析，也請現場專家投票決定是否適當，獲得14位專家一致的同意，過程非常嚴謹。
至於外界人說要公開專家委員的名單，王必勝表示，法律沒有規定要公開委員名單，當天有調查出席委員的意願，大部分的委員都反對，「專家願意來公共領域貢獻所學，是國家進步的重要基礎，在特定人士可能騷擾、霸凌、肉搜的情況下，公開名單會造成專家很大的困擾。」
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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