避免異常制度壓縮原住民呼吸空間，法條、章程、機關組織該如何調整？
我們想讓你知道的是
從修改不合時宜之機關組織法條文、建制原住民族群發展處，到部落會議、部落協會、部落組織的明確劃分，加強原住民事務「次級系統」的橫向溝通，減少各部門間各自為政的穀倉效應。
文：吳新光（前原轉會鄒族代表委員）
機關組織不健全、部落公法人制度不落實、原民會無監督機制，為原住民族群成長發展之核心盲點。
2022年5月行政院會推動《國家語言整體發展方案》、教育部推動《原住民族語言發展法》及《原住民族教育法》等政府轉趨積極友善，惟原住民族由上而下機關組織不健全，異常制度直接壓縮原住民呼吸空間。對此筆者提出以下建議。
法條與章程的調整
首先，政府應由「威權」轉型「民主」人民有截然不同服務需求，甚多各項增類繁雜之原住民事務，如原有9大族群擴增至16族群、族語文化之復振、增列平埔原住民族、南島語系等國際事務及高度資訊化延生新增業務等，已甚難再為早期建構，原民會六局處機關組織所能承負。
再者，不合時宜之機關組織法條文，如原住民族委員會之組織法及組織章程，應修定：第一條為「依據」、第二條為「目的」、第三條才是「任務」。原民會之機關主要任務，應研議調整明訂為「綜理台灣原住民族族群事務」，而非僅「統合原住民族政策」之主管機關。第四條研議調整「各族群代表委員」應由各族群民族議會或部落組織會議遴（選）派，並向該族群負責。
現制原住民族群之國會議員受制國家制度規範，皆僅為少數大族群輪流擔任，故原民會「各族群委員代表」，應定位為各族群派赴中央之「民族代表」，視作小族群之「類國會議員」，擔負政府與族群間橋樑承上啓下、探訪及反映民意、引領族群成長發展，並代表族群協助及監督原民會之重責大任。
組織部門業務的調整
目前原住民族相關「族群發展」業務，皆寄人籬下，散落及隱藏在其他部門業務項下。
對此，筆者建議應研議建制原住民族群發展處「原發處」，核心業務諸如：原住民族知識體系之建構及族群延續傳承、公法人部落組織及民族自治業務、族語推展及文化復振、原住民權益及福利、各族群語言中心之建構及整體「族群發展」業務等，並由「原民會到公所」之各項業務應相對應，並明確「主辧部門及承辧業務職位」。
原民會非以教育或興辧學校為建制目標，因非屬教育部系統下以「教育」為核心工作之機關組織及教育職系職位，易與國家教育體系之機關組織相混淆，故「教育文化處」不宜作為原民會局處組編之名。例如新設客委會執行同性質工作，客委會直接以「語言發展處」定名。
此外，財團法人原住民族語言研究發展基金會之「教育推廣組」應研議更名為「族語推廣組」，並以執行原民會「族語復振及永續成長發展」策略規劃為主要任務。另應優先建置各族群之「語言中心」，作為執行族群或部落族語文化復振及族群永續傳承之核心主軸，至於族語及文化之主控權及詮釋權，應由台北移回各族群逕作執行，公部門位居行政指導角色伴隨成長。
部落會議、部落協會、部落組織
「部落會議」原始立意良善，但實際執行形同虛設，非運作偏失無限上崗致生權益角力，即與機關業務相競合致生對立與排斥效應。
筆者建議，原民會應依據1974年訂定的部落會議實施要點，協助原住民族部落建制，並明確公務系統與民族系統之功能區分，若合理規劃及功能權責明確，則可分工合作、相輔相成而非寇仇以對。
「部落協會」屬公務系統之外圍組織，如同公部門必需完全依照現行法令規定不得逾越。「部落組織」屬民族系統體系下具公法人之地位，可為族群或部落族人爭取權益、挑戰現行法規或作修法建議，並可為部落對外窗口及諮商溝通，是保護部落最後一道防線。
「部落組織」，必是認同並維繫傳承族群存在價值之「族語、文化、文物、祭儀及土地等」為核心任務，民族成長發展之「根」具無可替代性。
現代原住民族主管機關，應具前瞻性創新思維引領台灣原住民各族群，因當原住民事務「次級系統」没有「主系統」之牽引，則必各立山頭致成部門間各自為政的穀倉效應，我們除關注原住民歌舞、美食及技藝等屬「次級系統」常態性立見績效之業務外，應併同正視屬「主系統」之政策制度、機關組織調整、民族系統組織等之落實執行。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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醫療無界限！看科技力如何突破時地限制，「遠距醫療」照護你我的健康
我們想讓你知道的是
當賦能科技與醫療產業相互結合，遠距醫療成為醫療平權的可能解方；而新冠病毒的意外插曲，則陰錯陽差的讓臺灣遠距醫療邁入全新階段。究竟遠距醫療的前世今生為何？民眾的觀察、感受又是什麼？我們特別專訪亞東紀念醫院、萬里區衛生所及受惠病患，帶領民眾一起探究後疫情時代下遠距醫療的未來可能性。
過去幾年，新冠疫情（COVID-19）的陰霾壟罩全球，不只造成社會互動模式鉅變，也促成強勁的數位轉型浪潮，推進我國公私部門的數位轉型進程，讓如MyData等諸多數位服務實際落地。其中，源起於山地及偏鄉的「遠距醫療」服務，也搭上新冠疫情的順風車，從「醫療平權」朝向增加醫療效能的緊急應變發展，實施短短數月就獲得許多民眾的正面反饋，甚至意外開啟以「人」為中心的新型態醫療服務的發展可能。
究竟臺灣遠距醫療的如何興起、成熟？疫情與科技又為遠距醫療帶來怎樣顛覆性的改變？本次特別專訪亞東紀念醫院、萬里區衛生所，以及參與遠距醫療會診計畫的病患，分別從醫療機構、醫師、病患及家屬三種角度切入，深入解析「遠距醫療」在臺灣的發展脈絡、呈現偏鄉遠距診療的執行情境，以及疫情下的遠距醫療技術的應用。
專業會診、技術支持、遠端關懷：用「心」打造零距離的醫療平權
隨著資通訊技術逐漸成熟，數位科技成為促進偏鄉醫療平權的可能解方，衛福部也於2018年5月頒布《通訊診察治療辦法》，就此奠定臺灣遠距醫療發展的里程碑。為此，衛福部向行政院提出前瞻計畫，由國衛院執行「5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」，2010年起在新北巿石碇區、萬里區啟用全台第一個糖尿病連續式遠距醫療照護應用，2021年聯合苗栗縣政府、為恭紀念醫院、遠傳電信在苗栗縣南庄鄉擴大應用範圍。然而，為了保障受治者得到專業、完善的診治，最初遠距診療的過程必須以「三方會診」（主治醫師、病患、會診醫師）的方式進行，與如今能夠一對一看診的新冠線上門診有很大的不同。
儘管如此，遠距診療的開放仍使偏鄉醫師得以在較不擅長的次專科上，得到會診醫師的輔助，也讓偏鄉地區的民眾有機會獲得更多樣的醫療服務；另一方面，「會診」的執行方式也降低了民眾的使用門檻，因為全程都會有醫師及專人陪伴，民眾就只要到衛生所掛號、申請遠距診療，然後準時抵達衛生所、坐在視訊鏡頭前與醫師共同會診即可，結束後也可以在原地批價、領藥，看診流程和平時到診所看診幾乎沒有區別。
除此之外，亞東醫院眼科部暨社區健康發展中心的王嘉康主任也指出遠距診療之於偏鄉的另一項重大優勢，就是「省時」。王嘉康主任說，偏鄉民眾往返醫院的交通時間往往是看診時間的好幾十倍，大白天出門回到家都已接近傍晚。但有了遠距診療之後，民眾只要到衛生所掛號、看診就可以完成，相對來講就節省了不少時間。
此時，可能有人會擔心沒有實際前往醫療院所，診療過程中需要的各項檢查該怎麼辦？萬里區衛生所醫師兼主任劉尚霖也分享過去會診的經驗，「透過我去學習、受訓，代替亞東的會診醫師使用各種儀器，他就能透過5G網路即時收到畫面進行診斷」。如今只要搭配簡便的醫療儀器，遠距診療能夠完成如X光、超音波、心電圖等常見的醫療檢測，並利用5G技術達到即時畫面同步，打破臨床檢查的距離限制。更甚至，現在還能透過「雲端血糖機」將病人檢測後的血糖數字自動上傳雲端，讓專業護理師在醫院透過遠端監控、電話關心等方式，解決糖尿病照護中較困難的血糖控制問題，達成零距離的遠端關懷。
對於病患而言，無論是診療當下醫師遠端的即時診斷、診療前後護理師溫柔細心的保健教育、還是回家以後零距離的健康關懷……等，種種人性化的遠距醫療服務最大的影響，其實是督促她關心自己的身體健康。受惠的王美蘭女士笑著說，「護理師很細心的教你說怎麼樣去用、怎麼樣操作，仔細的跟你說那個針要怎麼樣回收，有時候還會打電話來關心你『今天血糖有沒有驗啊？』這讓我自己也會覺得說，有好多人盯著我，要對自己的健康更積極」。
社會距離造就「遠距醫療」更加多元的發展契機
儘管遠距醫療在偏鄉推動的成效斐然，但法規的剛性仍然限制了遠距醫療的發展可能，直到後來擾亂全世界的COVID-19出現，這才意外的將遠距醫療從偏鄉普及到每個角落，讓民眾體驗到遠距醫療的好處。
亞東紀念醫院院長邱冠明也有感於兩者密不可分的關係，「新冠疫情的這兩三年來，為了保持社會距離，遠距的價值強烈地被顯示出來」。疫情嚴峻時，醫療院所成為染疫的高風險場所，本應週期回診或是需要醫療服務的民眾，都被迫於就診需求與染疫風險之間來回拉扯。這種既想保持距離，但又無法忽視自身健康的矛盾，恰好創造遠距醫療介入的理由與空間。
於是，2020年衛福部因應疫情特別放寬解釋《通訊診察治療辦法》，讓醫院能夠運用LINE、Skype等線上工具，提供如「快篩陽性遠距視訊門診」、「長照機構視訊門診」等，兼顧醫療及降低接觸染疫風險的服務來滿足疫情底下民眾的緊急需求。另一方面，遠距醫療放大醫療量能的效果，也在過去的疫情高峰中起到非常關鍵的輔助效果。亞東紀念醫院院長邱冠明回憶當時的情景說道，「當時集檢旅館就像是醫院服務的外部化，裡面輕症為主的確診者醫療需求較低，所以在當醫院的醫療量能輻射至集中檢疫旅館時，它的護病比（護理師與病患人數比例）就會放大到正常醫院配置的十倍、二十倍」。而包括視訊、LINE推播、數位問卷發放等，利用賦能科技來關懷確診者、紀錄與判讀個案症狀的方式，也成功放大醫院既有的照護量能。不只為當時緊繃的防疫工作貢獻良多，也讓醫療產業及政府雙雙看見臺灣遠距醫療向國際延伸的潛在機會。
未來醫院新藍圖：不只連結醫療服務，也串聯人類獨有的溫暖關懷
無論是疫情期間的關懷電話、簡訊健康表單等的疫情照護機制，還是遠距診療、視訊看診等遠距醫療技術的直接應用，我們都能從中感受到「服務提供者」對於「使用者」的滿滿關懷。因為這些機制當初並不是以「病人」為中心在思考，而是回到以「人」為中心去設計的服務，所以遠距醫療不只能夠給予病患迫切需要的醫療協助，也同時滿足每個人們心中希望被關心的社會需求。這也呼應邱冠明院長認為遠距醫療以「人」為中心的核心價值，不只民眾能更即時的接受診療，還能促進偏鄉地區的醫療平權；更甚至，遠距醫療還能成為一個踏板，讓臺灣的醫療產業達到一個全新的高度。
至於如何一步步實踐如此宏大的願景，邱冠明院長認為可以先從建構「未來醫院」的想像開始，「通訊診療所不能的，就是未來醫院的核心任務」。由於通訊診療只能進行診斷及醫療諮詢，所以醫院仍有其存在的必要性，例如進行專業檢驗、外科手術等高階治療，而事前的問診、診斷、檢查安排，就能夠透過數位科技遠端完成。如此一來，不只能夠節省民眾的交通成本，也讓院內的醫護人員能夠更專注於有需要的病患，大幅提升醫療服務的效率及品質。
遠距醫療──重新定義「距離」的意義
遠距醫療出現之前，從家戶到醫院的距離是從日出到日落；遠距醫療實現之後，家戶就是醫療院所的鏡像投射，而新冠病毒的意外插曲則創造遠距醫療更加多元的可能性。儘管如今法令規範仍有諸多限制，攸關生命安全的醫療法規也需要經過縝密的思慮與答辯才能確定未來方向，但各界仍樂觀期待遠距醫療能在如今的基礎上，擁有更多發展的可能性。
新冠疫情加速遠距醫療的快速發展，以及各家醫院的實踐經驗，衛福部今年（2022）也正在修訂《通訊診察治療辦法》，除放寬開立處方條件，也將擴大視訊診療對象，包括納入穩定慢性病、安寧療護等10類病患，預計最快2023年元旦上路，符合資格的民眾就可以使用遠距視訊診療，未來將不在限於偏鄉、離島的民眾，期待全民都會因此而受惠。
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