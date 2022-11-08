避免異常制度壓縮原住民呼吸空間，法條、章程、機關組織該如何調整？

文：吳新光（前原轉會鄒族代表委員）

機關組織不健全、部落公法人制度不落實、原民會無監督機制，為原住民族群成長發展之核心盲點。

2022年5月行政院會推動《國家語言整體發展方案》、教育部推動《原住民族語言發展法》及《原住民族教育法》等政府轉趨積極友善，惟原住民族由上而下機關組織不健全，異常制度直接壓縮原住民呼吸空間。對此筆者提出以下建議。

法條與章程的調整

首先，政府應由「威權」轉型「民主」人民有截然不同服務需求，甚多各項增類繁雜之原住民事務，如原有9大族群擴增至16族群、族語文化之復振、增列平埔原住民族、南島語系等國際事務及高度資訊化延生新增業務等，已甚難再為早期建構，原民會六局處機關組織所能承負。

再者，不合時宜之機關組織法條文，如原住民族委員會之組織法及組織章程，應修定：第一條為「依據」、第二條為「目的」、第三條才是「任務」。原民會之機關主要任務，應研議調整明訂為「綜理台灣原住民族族群事務」，而非僅「統合原住民族政策」之主管機關。第四條研議調整「各族群代表委員」應由各族群民族議會或部落組織會議遴（選）派，並向該族群負責。

現制原住民族群之國會議員受制國家制度規範，皆僅為少數大族群輪流擔任，故原民會「各族群委員代表」，應定位為各族群派赴中央之「民族代表」，視作小族群之「類國會議員」，擔負政府與族群間橋樑承上啓下、探訪及反映民意、引領族群成長發展，並代表族群協助及監督原民會之重責大任。

組織部門業務的調整

目前原住民族相關「族群發展」業務，皆寄人籬下，散落及隱藏在其他部門業務項下。

對此，筆者建議應研議建制原住民族群發展處「原發處」，核心業務諸如：原住民族知識體系之建構及族群延續傳承、公法人部落組織及民族自治業務、族語推展及文化復振、原住民權益及福利、各族群語言中心之建構及整體「族群發展」業務等，並由「原民會到公所」之各項業務應相對應，並明確「主辧部門及承辧業務職位」。

原民會非以教育或興辧學校為建制目標，因非屬教育部系統下以「教育」為核心工作之機關組織及教育職系職位，易與國家教育體系之機關組織相混淆，故「教育文化處」不宜作為原民會局處組編之名。例如新設客委會執行同性質工作，客委會直接以「語言發展處」定名。

此外，財團法人原住民族語言研究發展基金會之「教育推廣組」應研議更名為「族語推廣組」，並以執行原民會「族語復振及永續成長發展」策略規劃為主要任務。另應優先建置各族群之「語言中心」，作為執行族群或部落族語文化復振及族群永續傳承之核心主軸，至於族語及文化之主控權及詮釋權，應由台北移回各族群逕作執行，公部門位居行政指導角色伴隨成長。

部落會議、部落協會、部落組織

「部落會議」原始立意良善，但實際執行形同虛設，非運作偏失無限上崗致生權益角力，即與機關業務相競合致生對立與排斥效應。

筆者建議，原民會應依據1974年訂定的部落會議實施要點，協助原住民族部落建制，並明確公務系統與民族系統之功能區分，若合理規劃及功能權責明確，則可分工合作、相輔相成而非寇仇以對。

Photo Credit: 中央社 花蓮秀林鄉玻士岸部落會議

「部落協會」屬公務系統之外圍組織，如同公部門必需完全依照現行法令規定不得逾越。「部落組織」屬民族系統體系下具公法人之地位，可為族群或部落族人爭取權益、挑戰現行法規或作修法建議，並可為部落對外窗口及諮商溝通，是保護部落最後一道防線。

「部落組織」，必是認同並維繫傳承族群存在價值之「族語、文化、文物、祭儀及土地等」為核心任務，民族成長發展之「根」具無可替代性。

現代原住民族主管機關，應具前瞻性創新思維引領台灣原住民各族群，因當原住民事務「次級系統」没有「主系統」之牽引，則必各立山頭致成部門間各自為政的穀倉效應，我們除關注原住民歌舞、美食及技藝等屬「次級系統」常態性立見績效之業務外，應併同正視屬「主系統」之政策制度、機關組織調整、民族系統組織等之落實執行。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航