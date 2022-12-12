【專訪】中研院林正義：美國觀點下的和平台灣，以及兩岸現狀詮釋

文：人文．島嶼（採訪撰稿：沈眠｜編輯：張傑凱｜攝影：陳怡瑄）

中美關係是台灣政治之中非常重要的課題，尤其美國每一任元首、各級高級官員的言行，例如早些時候美國議長裴洛西（Nancy Patricia Pelosi，1940-）訪台、以及美國總統拜登（Joseph Robinette Biden Jr.，1942-）對於防衛台灣的表態等等，無一不牽動台灣人的政治神經。

林正義指出，美國從柯林頓（William Jefferson Clinton，1946-）、小布希（George Walker Bush，1946-）、歐巴馬（Barack Hussein Obama II，1961-）到川普（Donald John Trump，1946-）政府，各有其時代背景以及政策方針，政治並不只是國家內部的事，更攸關於國際局勢，在全球化環境中，國與國之間的關係猶如千絲萬縷，任何一方面的變動，都可能造成蝴蝶效應。

1958年金門823砲戰時，台灣與美國的關係，無疑仍非常密切。然而1971年中華民國退出聯合國，以及1979年美國與中華民國斷交，這些外交與政治上的挫折，使當時由國民黨主政的中華民國政府，不得不尋求新的外交突破。

「80年代末開始，中華民國的國際角色因內部民主化而有所變化，之前是被忽略的，連要角都稱不上，但在李登輝擔任總統後，中華民國轉為主動角色，積極爭取走進國際參與的可能，包括1995年李登輝訪美演講，引發了後續效應，如台海飛彈危機以及同年12月、次年3月美國派軍艦和航空母艦協巡台海周邊。」

林正義強調，此時柯林頓政府意識到台灣的戰略位置不可輕忽，開始調整美國各部門的對台政策，同時強調兩岸的任何協議都必須有台灣人民的同意，此為1979年中美斷交後的一個重大的轉變。而林正義的台美研究，專注於小布希與歐巴馬政府的政治動作，當時台灣的領導人為首度政黨輪替的陳水扁，以及第二次政黨輪替的馬英九，林正義藉此回溯、反思當時台灣民主化的大跨步，以及美國政府因應台灣或東亞新局勢所做出的調整。

Photo Credit: 《人文島嶼》攝影｜陳怡瑄

政黨輪替、公投──台灣民主化的高歌猛進與美國應對

2000年，民進黨陳水扁政府勝選為新一任台灣總統，同年美國總統則是小布希勝選，在2001年9月11日之前，小布希的態度支持台灣，如軍售潛艦、紀德級驅逐艦、P3反潛機等大型武器，但911恐怖攻擊後，小布希政府不得不改弦易轍。

林正義說：「911之後，全球反恐是小布希政府更為重視的要務，因此拉攏中華人民共和國政府就成為不得不的外交轉變。與此同時，台灣正處於民主化的高峰，如通過公投法、首度舉辦全國性公投等政治活動，但美國政府此時既不支持也不鼓勵，保持曖昧模糊的態度。換言之，保留詮釋權的機動、靈活是小布希政府應對台海情勢的主要姿態。」

林正義進一步舉例，當時包含國務院發言人包潤石（Richard Boucher）於2003年12月1日表示：「美國反對任何改變現狀或獨立的公投」。2003年12月9日，小布希總統在中華人民共和國總理溫家寶面前，表達：「台灣領導人陳水扁發表的一些言論和採取的一些行動，表示他可能有意片面做出改變現狀的決定，我們對此表示反對」。

不過12月10日，白宮發言人麥克里蘭（Scott McClellan）解釋，小布希談話是對兩岸，而非單方面針對台灣，傳達美國所堅持的原則，即北京不能使用武力，台灣不能片面走向獨立。

2004年4月21日，美國亞太事務助理國務卿柯立金（James Kelly）在《台灣關係法》二十五週年的衆議院國際關係委員會聽證會上，提出廣泛的對台政策報告，指出：「在台灣深化民主之際，如果我們覺得這些努力可能對美國的安全利益有不利影響，或可能傷及台灣本身的安全，我們不得不明說，關於台灣考慮修憲問題，美國的支持是有限度的，台灣目前討論的修憲手段我們不得而知。如果我們不表明自己的期待或對這些支持限度含糊其詞，對任何人都沒有好處」。

針對短短時間內美國重大的幾次發言，林正義微笑說：「這些發言，顯然都是美國要掌握台海情勢主動詮釋權的表現。」尤其是台灣在2003年11月通過公投法，2004年3月20日「強化國防」、「對等談判」公投，以及2008年3月22日同樣綁總統大選的「入聯」、「反聯」公投，儘管公投題目內容相對溫和，在美國政府不支持之下，台灣的民主化確實又自己前進了一大步。

「對小布希來說，阿富汗、伊拉克戰爭，才是美國政府的重點所在，所以會造成緊張關係、改變台海現狀的舉措，意味著將牽動他的全球戰略，這不是美方能夠接受的。」

林正義進一步說明：「小布希政府延續對台灣公投的疑慮，對台灣2006年的憲政改造及公投新憲，都顯示了不安與不確定感。而柯立金對台灣修憲的保留立場，是美國官方首度公開、直接提出有限度支持台灣民主的走向，意味美國推動全球民主的適用性是有侷限的，且是雙重標準的，一切以美國國家利益為考量。甚至可以這麼說，美國必要時可能因顧及亞太或台海和平，而會壓制台灣民主的進展。」