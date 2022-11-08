每日圖說選舉｜ 台北市長參選人平均年齡最大，最年輕縣市長39歲時當選

九合一選舉將在2022年11月26日登場，其中直轄市長及各縣市首長為本次選戰矚目焦點，除了國民兩黨以外，也有不少政黨或無黨籍參選人投入爭取選民支持，成為地方政治選戰新面孔。

我們爬梳2002年至2018年地方選舉資料發現，過去幾屆以來，參選者的年齡越來越年長，2018年有超過8成5的參選者年齡為50歲以上，2005年與2014年選舉則曾出現過高齡81歲的參選人。

綜觀所有參選人資料，可以發現台北市參選人年齡平均落在59歲，為全台最高，相較之下，台東縣參選人平均年齡只有47歲。

若只看當選者的年齡，這五屆最年輕的當選人由民進黨籍的林智堅拿下。他當年以39歲當選2014年新竹市長，成為台灣2000年後最年輕的縣市首長；而最年長的當選人則由2005年花蓮縣長當選人謝深山、2018年新竹縣長楊文科、2018年南投縣長林明溱拿下，三人均在67歲時當選，且同為國民黨籍。

依據《公職人員選舉罷免法》規定，參選直轄市長或縣市長，須年滿30歲。從資料來看，過去3屆50歲以下參選者比例已經比2010年以前少，30歲至40歲參選人佔比更不超過3.5%。

今（2022）年選舉時代力量與民進黨皆再次派出30世代侯選人，分別為32歲的基隆市長候選人陳薇仲及33歲的連江縣長候選人李問，是否有機會刷新前新竹市長林智堅的紀錄，讓我們拭目以待。

（文：梁敏萱｜圖：梁敏萱、詹湘淇）

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核稿編輯：楊士範