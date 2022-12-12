陳福海、陳玉珍赴中商議「小三通」復航，蘇貞昌：輕率開放恐造成中國人來台搶藥

隨國內COVID-19疫情趨緩，政府逐步放寬邊境管制，但金門與馬祖民眾往來中國的小三通卻還未復航。馬祖與福建小三通自2020年2月10日停航迄今，對馬祖民眾往返中國福建造成不便，隨著疫情趨緩國門解封，馬祖地區民意希望恢復小三通聲浪日趨強烈。

中國9日通知暫停金門高粱、台灣啤酒等產品進口進口，讓小三通復航的議題更受關注；金門縣長當選人陳福海、連江縣長當選人王忠銘今（12）日率團赴中國福建廈門，與中國溝通，另外包括國民黨金門立委陳玉珍、連江立委陳雪生、議長張永江也將一同參與。

不過行政院長蘇貞昌對此則表示，防疫必須全國一致，尤其面對中國疫情再起，現在連中國人都拼命在搶藥，在做各方面非常恐慌的應對。此時台灣如何守好民眾健康是最重要的，如果台灣輕率不管疫情和中國人搶藥情況，就隨便大開國門，那過去中國人到香港的搶藥情況大家都有看見。

陳福海：專案、專船、專班重啟

陳福海本次打敗競選連任的楊鎮浯當選金門縣長，《中央社》報導，他表示，自己8年前首次擔任縣長時，縣庫有新台幣160億元，如今再任時只剩30億。因此上任後首要之務在解決財政紀律問題，他也說，在戰地政務時期，金門長輩為國家社會犧牲奉獻，考慮轉型正義，福利必須維持，難做大幅改變；因此開源至為重要，而開源最重要就是要恢復小三通。

幕僚透露，陳福海當選後即與對岸台灣事務辦公室人員通電話，獲對方邀請儘速到中國討論相關事宜和準備工作。

《中央社》報導，幕僚表示，陳福海預定13日下午4時15分搭乘廈門班機飛桃園機場；14日拜會中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝和衛生福利部疾病管制署署長周志浩等人，就小三通復航入境防疫措施等交換意見之後，預定當天下午返回金門。

此外，金門酒廠產品近日名列遭中國海關暫停進口名單，陳福海廈門之行也將就這個議題與中方相關人員討論，尋求解套。

陳福海日前也到台北拜會陸委會主委邱太三，並提出以「專案、專船、專班重啟小三通」建議，並做滾動式調整；希望在防疫有效管控下，能在1月份由縣府先啟動探親專船，並且視情況滾動式檢討，有序漸進恢復常態化船班；邱太三則表示，目前綜合各項考量，在重要節日啟動客運航班是可能的作法。

陳福海說， 2020年2月政府關閉小三通時並未知會中國有關單位，對岸對此有不同意見；這次將代表金門鄉親和新住民表達對重啓小三通期待，基於彼此互相尊重態度，希望有圓滿結果。

將卸任的金門縣長楊鎮浯接受《中央社》訪問表示，原本中國並不希望兩岸小三通全部停航，而是採減班方式；但中央衡量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）整體疫情，決定片面停航。得知小三通有望在春節重啟，楊鎮浯說，雖然到時已不在任內，但「有通就好」。

陳玉珍赴中溝通

立委陳玉珍前天就在臉書上表示，近來不管是小三通的重啟，或是金酒銷往大陸，都是攸關金門長遠發展的大事，真的不能等也等不起；經與大陸相關涉台部門聯絡，她決定應邀親自前往大陸，當面坐下來，面對面溝通磋商。陳玉珍也說明，陸方有給綠色通道，讓她可直接與有關部門立即進行開會研商後即返台。

今天早上陳玉珍也在機場受訪表示，小三通是20年前她的父親、前金門縣議長陳水木時代開始破冰之旅，20年後因為疫情停滯，前一陣子國民黨團在立法院質詢蘇貞昌時努力呼籲政府恢復小三通，總統蔡英文在國慶文告也提出要遞出兩岸和平的橄欖枝，王必勝會到金門視察相關醫療量能，陳玉珍表示，重啟小三通是兩岸和平的開始，金門可以作為兩岸和平的橋梁，也呼籲蔡政府趕快回應人民的期待。

陳玉珍也表示，第二個要討論的議題就是近來台灣產品輸入受阻，金門酒廠暫停進口中國，是因文件不齊備或其他原因，她會去反映民意，了解需要怎樣的具體文件或是溝通管道、建立聯絡窗口，讓金門高粱及台灣很多產業界產品能銷往中國，讓兩岸間有更好的往來。

陳雪生日前也在臉書上表示，這半年來他不斷針對開放小三通進行質詢以及召開協調會，我國國境已經開放，空中交通（包含兩岸航線）也逐步恢復常態化，兩岸小三通通航不應該再被限制，為了接下來的春節疏運，應該盡快給出相關方案。

陳玉珍日前曾在國民黨團召開記者會指出，蘇貞昌在施政總質詢稱，小三通之所未能開通，是大陸CIQS(海關檢查(customs)、證照檢查(immigration)、人員檢疫及動植物檢疫(quarantine)、安全檢查及航空港口保安(security))已經解散。但她11月15日與廈門台商會長吳家瑩、莆田台商會長李木榮查看發現，大陸CIQS仍在小三通碼頭運作中，蘇貞昌所稱小三通不開放是對岸的問題不存在。

蘇貞昌：輕率開放恐造成中國人來台搶藥

《中央社》報導，對於陳玉珍跨過中央政府與中國部門討論貿易、小三通議題，蘇貞昌今天早上出席活動受訪時表示，防疫必須全國一致，尤其面對中國疫情再起，現在連中國人都拼命在搶藥，在做各方面非常恐慌的應對。

蘇貞昌說，此時台灣如何守好民眾健康是最重要的，如果台灣輕率不管疫情和中國人搶藥情況，就隨便大開國門，那過去中國人到香港的搶藥情況大家都有看見，如果因此而疫情破口，妨礙好不容易近3年來的防疫成功，政府對於人民的健康也不能交代。