【國際大風吹】美國期中選舉懶人包：有哪些重要看點？兩大黨的選情又如何？

台灣九合一大選即將登場，但在這之前，美國也要在11月8號舉行所謂期中選舉。

期中選舉的意思是在美國總統任期中間的時候，所舉行的大選。那期中選舉要選什麼呢？其實這一天要選的職位超級多，上從聯邦層級的國會議員，下到州政府和地方層級的首長、財政、司法官員、民意代表等等。全部加起來，這一天美國有好幾千場選舉要進行。

不過可別以為，這只是美國國內的政治活動，跟外國沒什麼關係，因為如果執政黨選不好，失去國會多數的話，拜登有可能此變成所謂跛鴨總統，想做什麼事都會被國會牽制，也影響美國內政和外交政策。這一集就來看看，期中選舉可能衝擊哪些議題？投票前夕，美國兩大黨的選情又如何呢？

期中選舉重頭戲：誰能掌握國會多數

當然，州長、州議會等等選舉也很重要，但期中選舉最關鍵的戰場，還是在國會山莊。

簡單介紹一下，435席的眾議院，是依照各州人口比例來安排席次，人越多的州，眾議員就越多。任期2年，每2年就要全面改選。而總共100席的參議院，則是不分大小州，每州固定選出2位參議員，任期6年，每2年改選3分之1。以這次大選來說要改選35位。

民主、共和兩大黨，誰能拿下參眾兩院的多數優勢，至關重要。畢竟國會掌握立法權，也負責審議政府預算和重大人事安排。

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而目前執政的民主黨，在眾院只有9個席次的優勢，在參院更是剛好只有50席。只是身兼參院議長的賀錦麗可以在表決平手的時候投票，打破僵局，除此之外根本沒有優勢。這麼小的差距，也反映出此刻美國政壇的激烈對立。

目前可以肯定的是，選後的國會很可能還是高度對立，不是一黨在兩院微幅過半，就是兩黨各佔一院，這一切不確定性會讓政府服務國家的效能，以及拜登落實施政目標，都更困難。 美聯社首席國會記者 馬斯卡羅（Lisa Mascaro）

期中選舉將衝擊哪些議題？

身為全球最大民主國家之一，美國在各種領域的作為，都有可能直接或間接影響全世界。那這次期中選舉的結果，會影響哪些議題呢？

首先是墮胎。還記得今年6月，美國最高法院推翻羅訴韋德案，將墮胎是否合法的問題，交還給各州自行決定嗎？這個判決立刻導致13個州啟動或預告要實施墮胎禁令，同時也在民間引發激烈論戰。

共和黨通常比民主黨更支持限制墮胎。而這次期中選舉，州長和州議員候選人的墮胎立場，成為重要政見。同時，拜登喊出如果民主黨掌握國會多數，會推動立法來保障全國女性墮胎權，部分共和黨國會議員則已經提案禁止懷孕15週後墮胎。美國對於墮胎權的保護會增加還是減少，除了直接衝擊美國社會之外，更會激化其他國家的相關討論。

請各位記得，最後決定權不在法院，不在立場極端的共和黨籍議員，最後決定權在你身上，如果你做好投票的本分，我保證民主黨國會議員也會做好我們的本分。有你的支持，我明年1月就會讓羅訴韋德案立法生效。 美國總統 拜登

第二是氣候變遷。川普任內宣布退出巴黎氣候協議，拜登當選之後則連忙重新加入，同時最近還透過立法啟動更大規模的綠能投資。不過共和黨內懷疑或不承認氣候變遷的人比較多，所以如果取得國會多數，美國的政策有可能再度修正。作為僅次於中國的全球第二大碳排國，美國怎麼做，顯然會影響全球減碳的成果。

第三，對於民主體制的信任感，也是這次大選的焦點之一。畢竟川普堅稱2020年大選是民主黨做票，才會讓他輸掉。

儘管沒有任何大規模舞弊的證據，但示威者硬闖國會山莊，試圖阻止國會認證選舉結果的景象，顯示部分美國民眾對民主失去信心。事隔幾乎2年後根據紐約時報報導，這次期中選舉有六位共和黨籍的州長或參議員候選人已經表明，不一定會接受選舉結果，另外有5位拒絕回答這個問題，其中有很多都在所謂關鍵搖擺州。

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地方選舉官員也說，這次有不少人對於信件投票或電子投票機產生疑慮，而萬一到時候再度爆發類似的暴動或暴力事件，恐怕又將撕裂社會。

我們真的碰過有人，一直來問不在籍投票的事，因為第一次來的時候他們不相信，因為在外面聽了太多謠言，他們說我不信，太容易舞弊了。 俄亥俄州德里鎮書記官 霍普（Evan Hope）

至於外交政策，通常不論政權如何輪替，都會有一定的延續性，但是這次期中選舉的影響可能會更直接。

首當其衝的是俄烏戰爭。今年開戰以來，美國對烏克蘭提供的軍事、經濟、糧食援助，總額已經超過650億美金。上次美國在一年內對單一國家提供這麼多的援助，已經是越戰時期了。

不過，現任眾議院少數黨領袖、也就是如果共和黨在選後贏得眾院多數，就會成為議長的共和黨議員麥卡錫最近表示，美國人正面對龐大的通膨壓力，烏克蘭雖然重要，但我們也不能亂開空白支票。另外，像前總統川普也公開表示烏克蘭和俄國應該要趕快進行和平談判。

儘管共和黨也有對俄國的鷹派人士，但外界擔心，如果共和黨拿回國會，對烏克蘭的援助力道可能會衰退。

在對中政策上，兩黨的整體風向都是跟中國對抗。拜登任內，美國國會通過了晶片與科學法案以及通膨削減法案，兩個法案分別強調在半導體和綠能科技上，美國都必須取得對中國的競爭優勢。另外像針對從新疆進口製品的防止維吾爾人強制勞動法，更是順利過關。

眾院議長裴洛西訪台行程引起爭議的時候，共和黨的支持聲浪甚至比民主黨還大。更別提，關乎對台軍售與提升美台關係的台灣政策法，也已經通過外交委員會表決，列入參院議程。

美國智庫亞洲協會政策研究所的中國分析中心主任吉爾認為，不論選舉結果如何，美國對中政策應該都不會有劇烈改變，但假如共和黨在參眾兩院都取得優勢，那麼未來如果有更強硬的對中法案，拜登就更沒有立場用總統否決權去阻擋。

美國兩大黨的國會選情如何？

那麼，美國兩大黨的選情到底如何呢？必須說，對執政的民主黨來說，國會選情並不樂觀。

從近幾十年的歷史來看，在任美國總統所屬的政黨，幾乎都會在期中選舉遭到選票懲罰，損失一些國會席次，只有很少數的例外。這個魔咒在華府幾乎已經是一種常識。