黃珊珊批「少子女化辦公室」拿7.9億只開1次會，衛福部出面澄清

台北市長候選人辯論會在上週末舉行，候選人黃珊珊提及，衛福部「少子女化辦公室」拿了7.9億元，卻只開了1次會。對此，衛福部回應，辦公室後來回歸行政院人口政策下的方案執行，衛福部主責項目包含0-2歲幼兒照顧、友善生養的健康措施等等，還設置360處公共托育設施及197處親子館。

黃珊珊在台北市長辯論會中指出，少子女化是國安危機，2018年政府的少子女化對策計畫，5年編列2500億，審計部卻說政府政策錯誤；陳時中接任衛福部長後成立「少子化辦公室」，「卻只開1次會、拿7.9億元」，黃珊珊質疑陳時中浪費預算、不負責任，「未來是不是還要用這種態度面對台北少子化的問題？」

行政院長蘇貞昌6日接受媒體訪問，根據《自由時報》報導，蘇貞昌表示，總統蔡英文上任時，少子化的預算不過150億，今年已經到800億、明年1000億，政府用盡誠意和努力編足預算，想要當爸爸、媽媽的年輕人連不孕症補助都有。

蘇貞昌表示：「國民黨執政的時候，連現在的零頭都沒有，還好意思來批評，還好意思只就什麼辦公室開幾次會，這種事務性的扭曲，卻沒有注意到全國這種社福預算的大幅成長，這是多麽重的擔子，這幾年來是扛得多麼辛苦，是立委多麼認真地護住這些預算，才能讓小的、老的，要得到照顧的國民都因此有了照顧。」

衛福部：行政院跨部會至少召開10次會議

衛福部社會及家庭署也對此發表回應，2017年成立的少子女化辦公室，召開3次會議盤點資源對策，由於成因和對錯複雜，辦公室回歸行政院人口政策下的「完善生養方案」執行，由行政院跨部會邀集相關部會召開至少10次會議，並且在107年8月核定「我國少子女化對策計畫（107年至111年）。

其中，衛福部配合計畫，主責其中「0-2歲嬰幼兒照顧」、「友善生養的健康措施」、「防治兒少虐待與疏忽」及「特殊需求兒少的支持服務」等，分別由相關業務司署共同推動。也從2017年起爭取前瞻預算辦理「建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」，協助地方政府規劃幼托支持體系和友善育兒環境，完備支持家庭育兒的基礎設施，擴充服務量能，增加福利服務的普及性及可近性。

衛福部表示，計畫的重要工作項目包含建置社區公共托育社區及親子館，截至9月已經設置360處公共托育設施及197處親子館，另外也有155處社福中心，提供民眾以家庭為中心、社區為基礎的福利服務。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航