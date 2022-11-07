2022/11/07,
印太

新任菲律賓駐中國大使吉米：曾在文革時期下鄉當知青，和李克強是北大同期同學

新任菲律賓駐中國大使吉米：曾在文革時期下鄉當知青，和李克強是北大同期同學
被譽為菲律賓「中國通」的吉米（Jaime Adriano FlorCruz）Photo Credit: /PekingUniversity

我們想讓你知道的是

擔任CNN記者多年的吉米（Jaime Adriano FlorCruz）獲任命為新任菲律賓駐北京大使，他在1971年赴中國，文革期間當知青上山下鄉，後來在1977年報讀北京大學歷史系，同期同學包括李克強。由於在中國當記者多年，被視為是「中國通」。

（中央社）「菲律賓商報」報導，曾在中國大陸讀書、擔任CNN記者多年的「中國通」吉米（Jaime Adriano FlorCruz）獲任命為新任菲律賓駐北京大使，並兼任駐北韓和蒙古國大使。

香港星島日報網今天引述菲律賓商報報導，吉米接受該報採訪時說，目前還在等待菲國銓敘委員會的正式批准。對於他跟馬可仕家族的恩怨，他表示，「我願意拋下成見，一切都是為了國家」。

報導說，1971年中國人民對外友好協會邀請吉米等10多名菲律賓學生領袖訪問中國，他們不顧菲國政府禁令，毅然訪問尚未與菲律賓建交的中華人民共和國。

吉米等人抵達北京當天，時任總統馬可仕宣布暫停人身自由，眾人被困在中國，雖然後來陸續有人回國，但得知自己上了馬可仕政府黑名單後，選擇留在中國，一住就是50年。

當時中國文革尚未結束，吉米與另外兩名同伴跟著知青上山下鄉，先在湖南農村勞動，後來在山東青島的漁船上工作。

文革結束後，吉米於1977年報讀北京大學歷史系，主修中國歷史，同期同學包括現任中國國務院總理李克強和前重慶市委書記薄熙來，吉米今年曾發行回憶錄「七七屆：我的同學改變了中國」（The Class of '77: How My Classmates Changed China）。

吉米之後擔任美國時代雜誌（TIME）駐中記者、新聞週刊（Newsweek）駐中記者、美國有線電視新聞網（CNN）駐中首席記者，直至2015年退休。

他被視為北京外國記者團的「大哥大」，成為在中國任期最長的外國記者，曾兩度擔任中國外國記者協會會長，並創辦了北京大學國際學生校友會，2017年出任北京大學校友會副會長，現任北京大學和菲律賓國立大學亞洲中心教授、菲律賓中華研究學會副會長。

吉米退休後以中國觀察者的身份受邀在世界各地演講，分享他的中國經驗，以及他如何見證中國從一窮二白到今日躋身世界強國行列。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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