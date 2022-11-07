2022/11/07,
美加

蟾蜍毒素常被製成迷幻藥，美國國家公園管理局警告遊客「不要舔蟾蜍」

蟾蜍毒素常被製成迷幻藥，美國國家公園管理局警告遊客「不要舔蟾蜍」
索諾蘭沙漠蟾蜍（Bufo alvarius）。Photo by: Moritz Vennemann/picture-alliance/dpa/AP Images

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美國國家公園管理局發文警告遊客「不要舔大蟾蜍」，索諾蘭沙漠蟾蜍以神經毒性聞名，目前已有人利用其毒液中的「5-MeO-DMT」物質做為毒品吸食，美國喜劇演員更不諱言曾經吸食過。

美國國家公園管理局發文警告遊客「不要舔大蟾蜍」，該蟾蜍以神經毒性聞名，其腮腺分泌的毒素強度足以殺死成年犬；然而，卻有人將蟾蜍毒素作為迷幻劑毒品，吸食該毒品後將會異常興奮並引發強烈幻聽。

美國國家公園管理警告遊客勿舔食索諾蘭沙漠蟾蜍

國家公園管理局臉書貼文寫道：「在國家公園遇到的大多數東西，無論是香蕉蛞蝓、不熟悉的蘑菇，還是夜深人靜時眼睛發光的大蟾蜍，請不要舔。」

國家公園管理局說明，索諾蘭沙漠蟾蜍（Sonoran desert toad，學名：Bufo alvarius）又稱為科羅拉多河蟾蜍（Colorado river toad），是北美最大的蟾蜍之一，長度可達7英寸（約18公分）。該蟾蜍擁有突出的腮腺，可分泌強效毒素，「如果你抓起蟾蜍或讓毒素進入口中，它將使你生病。」

「舔蟾蜍」獲得興奮感不再只是都市傳說，毒品產業正在發展

《The Courier》報導，雖然幾十年來都可以一直在主流媒體中看見「舔蟾蜍」，例如《辛普森一家》和《全家福》等節目內容，但它在過去仍多被視為一種「都市傳說」，因為「舔蟾蜍」可能相當危險。報導指出人們在舔完蟾蜍後會立即出現嘔吐、頭痛和胸痛；據亞利桑那州索諾拉沙漠博物館的資料索諾蘭沙漠蟾蜍具有極強的防禦性毒素，這些毒素從皮膚中的幾個腺體（主要是腮腺）釋放出來，其毒素足以殺死那些叼起蟾蜍或將蟾蜍吞下的成年犬隻。

然而，據奧克蘭動物園資料，索諾蘭沙漠蟾蜍的毒素已被應用於毒品「蟾蜍寧（bufotenin，5-HO-DMT）」，吸食後使用者通常會體驗到溫暖的感覺、興奮感和強烈的幻聽。目前在加利福尼亞州已被禁止使用，亞利桑那州則是持有捕魚許可證的人能夠合法地捕捉10隻，但不能吸食其毒液，否則仍是違法。

《紐約時報》也曾報導，索諾蘭沙漠蟾蜍的毒素中的「5-MeO-DMT」物質被乾燥成晶體後做為毒品吸食，將產生15至30分鐘的強烈感受。該物質雖然在美國為非法毒品，但許多吸食者會至墨西哥靜修會合法取得，包含喬．羅根（Joe Rogan）、切爾西．漢德勒（Chelsea Handler）等名人都透露曾經吸食過，也曾傳出一名攝影師在吸毒後死亡的不良案例。

《INSIDER》報導，由於蟾蜍毒素的應用使部分人士擔心非法偷獵和過度捕撈將威脅索諾蘭沙漠蟾蜍的生存，據傳該種蟾蜍自1970年代後已在加利福尼亞州野外絕跡。《紐約時報》報導則寫到，目前已有人開始發展蟾蜍毒品產業，開闢養殖場養殖數百甚至數千隻蟾蜍，並藉由撫摸蟾蜍下巴、引起防禦反應，蒐集蟾蜍釋放出的乳狀物質。

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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航


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