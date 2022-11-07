2022/11/07,
政治

每日圖說選舉｜198處鄉鎮市要選市民代表，他們一年支給與補助有多少？

每日圖說選舉｜198處鄉鎮市要選市民代表，他們一年支給與補助有多少？

我們想讓你知道的是

九合一選舉要選出的民代，不只有縣市議員，還有198處鄉鎮市，所屬的市民代表。跟每年可領約250萬以上議員薪水比較，他們的薪水是如何呢？

2022九合一選舉，距離投票不到三週。其中屬於民代的公職，除了直轄市與縣市議員外，還有鎮市民代表與山地原住民區民代表。根據《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》，鄉鎮市民代表跟議員一樣，也有固定的支給與補助。下圖是鄉鎮市民代表一年的支給與補助。

鄉鎮市民代表會主席、代表薪資

市民代表一年的支給跟補助約144萬，如果是主席則是223萬。本俸與加給（研究費）這等同於市民代表的薪水，而主席比較高，因為主席薪水標準等同鄉鎮市長，而市民代表則等同薦任第8職等。

春節慰勞金因為類似年終獎金，是用1.5個月研究費計算，所以也是主席比較高。另外主席有補助特別費，依照鄉鎮市人口數為比例決定補助金額。

其他的補助項目則都是需要檢附單據，實報實銷報帳。另外鄉鎮市民代表沒有助理補助費，跟縣市議員不同。

（文：If Lin｜圖：梁敏萱、詹湘淇）

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核稿編輯：楊士範


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