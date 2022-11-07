鄭州疫情導致蘋果下修iPhone出貨量300萬支，富士康緊急轉移部分產能到中國其他廠區
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中國疫情仍在延燒，鄭州富士康因不滿隔離政策，爆發徒步返鄉潮，受此影響蘋果下修iPhone出貨量達300萬支。
受到中國「清零」政策影響，中國鄭州富士康工人因不滿隔離政策，爆發「徒步返鄉潮」，受此影響蘋果下修iPhone出貨量達300萬支，而代工大廠鴻海啟動加班費、激勵獎金等措施穩坐產能利用率。研究調查機構指出，明（2023）年鴻海營收有下行風險，並將加速供應鏈轉移。
鄭州富士康事情延燒，蘋果手機產量下修300萬支
日前，蘋果生產重鎮中國鄭州爆發疫情，一些「富士康工人徒步返鄉」的影片在社群上流傳，陸續傳出富士康隔離制度混亂，後勤支援人力不足，導致遭隔離員工生活基本需求無法被滿足的消息，恐慌下大批員工選擇自行離開工廠。
今（7）日，《彭博社》引述消息人士指出，受到返鄉潮影響，今（2022）年蘋果預期iPhone 14系列手機產量，將比預估的9000萬支，減少300萬至8700萬支或更少。
蘋果聲明同時證實，中國防疫政策混亂，使得組裝大本營鄭州的生產遭受打擊，使得高階版iPhone 14 Pro、Pro Max出貨量恐再下探。
目前，富士康鄭州廠公告表示，依政府要求，在宿舍區至廠區之間實施點對點閉環管理，期間僅開放富鑫等3個宿舍區至廠區路線，且自11月7日起，港城等多個宿舍區只進不出，有意願出勤的員工將搬遷至富鑫等3個宿舍區。
知情人士告訴《華爾街日報》，富士康打算將受影響的鄭州廠區的部分產能，轉移到中國其他廠區，像是深圳等地。蘋果、富士康高層則向外界喊話，短期內營運對整體出貨量影響有限。
不過，天風國際證券（TF International Securitie）分析師郭明錤表示，富士康鄭州廠區受干擾可能會影響到全球約10%的iPhone產能。研究機構Counterpoint Research的分析師Ivan Lam則稱，富士康鄭州工廠是首家組裝新型和高階iPhone機型的工廠。
他說，該工廠解決了生產問題後，其他工廠也開始組裝產品，在正常產能下，產量分別佔到iPhone 14系列機型和iPhone 14 Pro系列機型全球總產量的80%以上和85%。
疫情加速蘋果供應鏈訂單轉移
本次受到返鄉潮衝擊，恐將加速鴻海分散全球營運版圖。研究調查機構中華信評分析指出，蘋果受制於中國短期內不可能改變防疫政策之故，藉由疫情將訂單轉移至其他電子製造服務供應商，分散高階iPhone的生產風險，
而鴻海短期「產能利用率」恐會下降，額外產生的成本，包含加班費、激勵獎金等，將會墊高營運開銷。根據《華爾街日報》報導指出，就加班費而言，從10月26日到11月11日出勤的全勤員工將獲得免費餐食和共計人民幣1500元（208美元）獎勵。
不久之後，富士康再把每日獎勵金額提高到之前的4倍，並將期限延長至整個11月，根據統計潛在總獎勵金額超過人民幣15000元，這是該市平均年薪的四分之一。意味著明（2023）年成本飆高下，有營收衰退風險。
資深投資人黃伯堃分析，撇除疫情，近日許多3C產品高庫存情況嚴峻，由筆電蔓延至其他家用產品，主要原因是受到去年需求高漲，各大品牌業者高額供貨，加上民眾受到通膨影響，荷包大縮水。他預計智慧型手機也會隨個人電腦一樣，近期出貨觸高後回落，也意味著品牌業者及下游代工廠的營運將受到壓力，但是他強調股價方面回檔有限，因為市場聚焦於鴻海電動車事業。
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核稿編輯：翁世航
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安聯投信在宜蘭壯圍種下1000棵樹的承諾 ，攜手永續夥伴為下一代守護海岸和天空的美麗
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台灣資產管理業者中「永續投資的領跑者」安聯投信，持續主動深耕這塊土地，在2022年秋日的尾聲，攜手林務局及永續夥伴好事交易所、寶島淨鄉團，到宜蘭縣壯圍鄉大福村植樹、淨灘，期許為下一代守護海岸和天空的美麗。
真正的富有，該是什麼樣子？是留給孩子美麗的天空，是彎腰拾起地上的垃圾，是在塵土飛揚中，種下黃槿、海檬果、草海桐、水黃皮、林投等防風林樹苗，讓1000棵樹茁壯、列陣，穩住消逝的海岸線──致力保護並增進客戶資產的安聯投信，攜手台灣林業事務的最高主管機關林務局，以及永續夥伴好事交易所、寶島淨鄉團，到宜蘭縣壯圍鄉大福村種下「安聯投信公民森林」，同時淨灘，還給海岸原有的風貌。
善用數位創新 與永續夥伴同行
走在永續投資的道路上，安聯投信的母公司安聯環球投資自2007年起便是首批簽署聯合國「責任投資原則」（PRI）的50家資產管理機構之一，在PRI的所有評分項目均獲A或A+的高評級肯定；2021年，進一步參與「一個地球資產管理者倡議」及「淨零碳排資產管理者倡議」，同時發布了「氣候相關財務揭露（TCFD）」年度報告，是全球金融服務及永續發展的領導品牌。
安聯環球投資擘劃出氣候變遷、地球限度、包容性資本主義三大永續投資主軸，落實在台灣，這一次安聯投信Green Tour永續行動，是針對因乾旱或颱風影響而需要補植的區域，由林務局指導，讓安聯投信員工拿起鏟子，挖地、植下樹苗，再夯實土地。
植樹、淨灘後，安聯投信總經理陳彥婷說，艷陽下，儘管揮汗如雨，能種下保衛台灣海岸線及後方耕地的防風林，再沿著海岸淨灘，打理出乾淨漂亮的沙灘，心裡無比富足；這一次安聯投信的Green Tour永續行動，要特別感謝林務局，以維護生態保育為前提，推動林業資源合理利用，並促成人與自然的和諧共生。
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而安聯投信的永續夥伴「好事交易所」2021年提出「公民森林行動群募計畫」，發起全球第一座由公民群募種下的海岸森林，並透過數位創新的方式，讓每棵樹木能即時線上觀測──這樣的行動，讓好事交易所在2022年獲得堪比「東方設計奧斯卡獎」之稱的「日本優良設計獎」（Good Design Award）肯定，日本優良設計獎更盛讚公民森林「創建了永續未來發展的廣闊前景」。
最美的風景 是為下一代守護美景的心
「在淨灘的時候，會發現有很多寶特瓶、塑膠製品，其實是來自於別的國家，這讓我們領略到：地球是圓的、海洋是相通的，環保行動不是靠一己之力就可以完成，必須結合地球村的每一分力，每一代都有自己的責任，每個人都能發揮自己的影響力！」安聯環球投資亞太區行銷長陳怡先說。
而這一次安聯投信Green Tour永續行動的另一重要永續夥伴「寶島淨鄉團」，創辦人林藝特別帶領了寶島淨鄉團，陪伴安聯投信員工一起淨灘，林藝說：「淨灘最大的原則是留下本屬於大自然的，譬如可以自然分解的漂流木、沙石、草、椰子、海漂鞘等，同時拾起大自然不能分解的，像是可回收標的、大型廢棄物、一般垃圾，寶島淨鄉團希望與大眾一同身體力行改變，也相信世界上最美的風景不是美景本身，而是每一顆願意守護美景的心！」
2021參與逾一萬場股東大會 主動讓投資發揮影響力
翻閱安聯環球投資最新發布的「永續發展暨盡職治理報告」，身為主動式資產管理業者，安聯在股東大會上積極行使投票權，2021年共參加10,191場股東大會的投票，並與氣候參與改善成效（Climate Engagement with Outcome）策略有關的高碳排公司強化氣候相關的互動與公司治理，進而帶來影響；2021年也參與了「淨零碳排資產管理者倡議」，以創新思維重新配置資金，大力支持氣候轉型、實現巴黎氣候協定目標。
秉持主動的精神大步邁進，安聯投信行銷部與整合零售策略部執行副總裁劉宜君表示，從2021年的「公民森林行動群募計畫」，到2022年上半年參與的「Re-Action100地球解方─2022永續設計行動高峰會」，以及下半年Green Tour永續行動的植樹、淨灘，都是安聯投信呼應集團永續治理方針的具體行動；放眼下一步，安聯投信將透過社會創新的方式，與好事交易所投入復育有「超級未來食物」之稱的原生種作物台灣油芒，回饋台灣原住民聚落與經濟，主動讓投資發揮影響力，更讓主動永續的精神，深植、萌芽於這片土地。
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