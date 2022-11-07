鄭州疫情導致蘋果下修iPhone出貨量300萬支，富士康緊急轉移部分產能到中國其他廠區

受到中國「清零」政策影響，中國鄭州富士康工人因不滿隔離政策，爆發「徒步返鄉潮」，受此影響蘋果下修iPhone出貨量達300萬支，而代工大廠鴻海啟動加班費、激勵獎金等措施穩坐產能利用率。研究調查機構指出，明（2023）年鴻海營收有下行風險，並將加速供應鏈轉移。

鄭州富士康事情延燒，蘋果手機產量下修300萬支

日前，蘋果生產重鎮中國鄭州爆發疫情，一些「富士康工人徒步返鄉」的影片在社群上流傳，陸續傳出富士康隔離制度混亂，後勤支援人力不足，導致遭隔離員工生活基本需求無法被滿足的消息，恐慌下大批員工選擇自行離開工廠。

今（7）日，《彭博社》引述消息人士指出，受到返鄉潮影響，今（2022）年蘋果預期iPhone 14系列手機產量，將比預估的9000萬支，減少300萬至8700萬支或更少。

蘋果聲明同時證實，中國防疫政策混亂，使得組裝大本營鄭州的生產遭受打擊，使得高階版iPhone 14 Pro、Pro Max出貨量恐再下探。

目前，富士康鄭州廠公告表示，依政府要求，在宿舍區至廠區之間實施點對點閉環管理，期間僅開放富鑫等3個宿舍區至廠區路線，且自11月7日起，港城等多個宿舍區只進不出，有意願出勤的員工將搬遷至富鑫等3個宿舍區。

知情人士告訴《華爾街日報》，富士康打算將受影響的鄭州廠區的部分產能，轉移到中國其他廠區，像是深圳等地。蘋果、富士康高層則向外界喊話，短期內營運對整體出貨量影響有限。

不過，天風國際證券（TF International Securitie）分析師郭明錤表示，富士康鄭州廠區受干擾可能會影響到全球約10%的iPhone產能。研究機構Counterpoint Research的分析師Ivan Lam則稱，富士康鄭州工廠是首家組裝新型和高階iPhone機型的工廠。

他說，該工廠解決了生產問題後，其他工廠也開始組裝產品，在正常產能下，產量分別佔到iPhone 14系列機型和iPhone 14 Pro系列機型全球總產量的80%以上和85%。

疫情加速蘋果供應鏈訂單轉移

本次受到返鄉潮衝擊，恐將加速鴻海分散全球營運版圖。研究調查機構中華信評分析指出，蘋果受制於中國短期內不可能改變防疫政策之故，藉由疫情將訂單轉移至其他電子製造服務供應商，分散高階iPhone的生產風險，

而鴻海短期「產能利用率」恐會下降，額外產生的成本，包含加班費、激勵獎金等，將會墊高營運開銷。根據《華爾街日報》報導指出，就加班費而言，從10月26日到11月11日出勤的全勤員工將獲得免費餐食和共計人民幣1500元（208美元）獎勵。

不久之後，富士康再把每日獎勵金額提高到之前的4倍，並將期限延長至整個11月，根據統計潛在總獎勵金額超過人民幣15000元，這是該市平均年薪的四分之一。意味著明（2023）年成本飆高下，有營收衰退風險。

資深投資人黃伯堃分析，撇除疫情，近日許多3C產品高庫存情況嚴峻，由筆電蔓延至其他家用產品，主要原因是受到去年需求高漲，各大品牌業者高額供貨，加上民眾受到通膨影響，荷包大縮水。他預計智慧型手機也會隨個人電腦一樣，近期出貨觸高後回落，也意味著品牌業者及下游代工廠的營運將受到壓力，但是他強調股價方面回檔有限，因為市場聚焦於鴻海電動車事業。

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核稿編輯：翁世航