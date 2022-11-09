2022/11/09,
能源

跟風投資之前請先詳閱：這七家「胖子鈉電池」企業各有哪些優勢？

跟風投資之前請先詳閱：這七家「胖子鈉電池」企業各有哪些優勢？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

如果你是投資人，看出了投資「胖子鈉電池」潛在的報酬率比本來就已經是「高富帥」的鋰電池多，但你並不懂鈉電池技術，該投資哪些鈉電池相關企業呢？

文：李旭弘（一個理工門外漢，卻一路走在電動車浪潮的風口浪尖上。大跨度歷練消費電子、工業電腦、電動車、儲能等產業，見證臺灣車企自主品牌的由盛轉衰，最後投入電動車固態電池的市場開拓，冷靜剖析市場趨勢，熱情推動市場發展，現擔任輝能科技戰情室經理及綠學院綠色帶路人）

這些年因為工作關係，認識很多投資人，他們在投資前，都會請我替他們分析電池技術與市場，於是我就從一個阿宅技術男，進化成為能用投資人邏輯溝通的技術人。

投資人並不總是世故精明，他們畢竟也是人，也會因為各種情緒影響決策，這幾年投資市場將固態電池黃袍加身，創造出一種「若你不投資固態電池你就落伍了」的氛圍，於是懂電池的、不懂電池的全來了，每個投資人都宣稱他們投資固態電池。在這種氛圍之下，胖子鈉電池吸引到的投資自然遠遠比不上高富帥的固態電池。

如果你是投資人，看出了投資胖子潛在的報酬率比本來就已經是高富帥的多，但你並不懂鈉電池技術，你要投資哪些鈉電池相關企業呢？

目前鈉電池球賽有兩類主要球員：老牌與新秀

從2020年迄今，據估計中國大陸約有37間鈉電池相關企業取得投資，對岸的電池技術投資環境相對來說較為熱絡，因此我們在分析鈉電池的球賽時，可以用那裡的發展狀況概括全球的進展。

  • 第一類球員：鉛酸電池轉型、或本來是鋰電池跨足新業務的老牌電池企業

《聽說最近來了個胖子鈉電池，想挑戰高富帥的鋰電池？》文中提到，鈉電池一上場就搶佔鉛酸電池的市場，因此鉛酸電池公司這幾年紛紛力圖轉型；另一方面，鈉電池也讓鋰電池備感威脅，因此只要條件許可，公司的策略大概都是全壓。這兩種老牌電池企業構成了第一類球員，代表企業為寧德時代、聖陽股份、欣旺達等。

  • 第二類球員：專注於鈉電池研發與生產的高科技企業

許多專注於鈉電池研發與生產的高科技企業都可算是新秀，他們多在2017年前後創立，新秀電池企業構成了第二類球員，代表企業為中科海鈉、鈉創新能源、星空鈉電、眾鈉能源等。雖然行內人理解這些公司的狀況，但我們這裡先暫時使用公開市場已揭露的資料來製表，如果你看了很心動，想要加入電池產業，可以點這裡填寫表單。

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顏文群整理
鈉電池賽道主要參與選手

胖子鈉電池替許多企業開拓出新藍海，又和鋰電池供應鏈非常類似，很多地方可以通用，比同樣是鋰電池家族的固態電池更容易產能切換，有機會重塑新的產業規則，勢必能在未來電池市場佔有舉足輕重的地位！

從胖子鈉電池的故事中我們學到，往人多的地方投資不一定是好投資，同理可證，當人們稱頌一個產業為護國神山，就是產業衰敗的徵兆，也許這時正是加入電池產業的好時機。

本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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