跟風投資之前請先詳閱：這七家「胖子鈉電池」企業各有哪些優勢？
我們想讓你知道的是
如果你是投資人，看出了投資「胖子鈉電池」潛在的報酬率比本來就已經是「高富帥」的鋰電池多，但你並不懂鈉電池技術，該投資哪些鈉電池相關企業呢？
文：李旭弘（一個理工門外漢，卻一路走在電動車浪潮的風口浪尖上。大跨度歷練消費電子、工業電腦、電動車、儲能等產業，見證臺灣車企自主品牌的由盛轉衰，最後投入電動車固態電池的市場開拓，冷靜剖析市場趨勢，熱情推動市場發展，現擔任輝能科技戰情室經理及綠學院綠色帶路人）
這些年因為工作關係，認識很多投資人，他們在投資前，都會請我替他們分析電池技術與市場，於是我就從一個阿宅技術男，進化成為能用投資人邏輯溝通的技術人。
投資人並不總是世故精明，他們畢竟也是人，也會因為各種情緒影響決策，這幾年投資市場將固態電池黃袍加身，創造出一種「若你不投資固態電池你就落伍了」的氛圍，於是懂電池的、不懂電池的全來了，每個投資人都宣稱他們投資固態電池。在這種氛圍之下，胖子鈉電池吸引到的投資自然遠遠比不上高富帥的固態電池。
如果你是投資人，看出了投資胖子潛在的報酬率比本來就已經是高富帥的多，但你並不懂鈉電池技術，你要投資哪些鈉電池相關企業呢？
目前鈉電池球賽有兩類主要球員：老牌與新秀
從2020年迄今，據估計中國大陸約有37間鈉電池相關企業取得投資，對岸的電池技術投資環境相對來說較為熱絡，因此我們在分析鈉電池的球賽時，可以用那裡的發展狀況概括全球的進展。
- 第一類球員：鉛酸電池轉型、或本來是鋰電池跨足新業務的老牌電池企業
《聽說最近來了個胖子鈉電池，想挑戰高富帥的鋰電池？》文中提到，鈉電池一上場就搶佔鉛酸電池的市場，因此鉛酸電池公司這幾年紛紛力圖轉型；另一方面，鈉電池也讓鋰電池備感威脅，因此只要條件許可，公司的策略大概都是全壓。這兩種老牌電池企業構成了第一類球員，代表企業為寧德時代、聖陽股份、欣旺達等。
- 第二類球員：專注於鈉電池研發與生產的高科技企業
許多專注於鈉電池研發與生產的高科技企業都可算是新秀，他們多在2017年前後創立，新秀電池企業構成了第二類球員，代表企業為中科海鈉、鈉創新能源、星空鈉電、眾鈉能源等。雖然行內人理解這些公司的狀況，但我們這裡先暫時使用公開市場已揭露的資料來製表，如果你看了很心動，想要加入電池產業，可以點這裡填寫表單。
胖子鈉電池替許多企業開拓出新藍海，又和鋰電池供應鏈非常類似，很多地方可以通用，比同樣是鋰電池家族的固態電池更容易產能切換，有機會重塑新的產業規則，勢必能在未來電池市場佔有舉足輕重的地位！
從胖子鈉電池的故事中我們學到，往人多的地方投資不一定是好投資，同理可證，當人們稱頌一個產業為護國神山，就是產業衰敗的徵兆，也許這時正是加入電池產業的好時機。
延伸閱讀
- 「胖子鈉電池」挑戰「高富帥鋰電池」的優勢在哪？雙方有「合作」的機會嗎？
- 強力逆襲固態電池界的「胖子鈉電池」，背後的技術與原理是什麼？
- 曾經被鋰電池完敗的「胖子鈉電池」，為什麼40年之後捲土重來、敗部復活？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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5G師資 X 技術社群！工業局全方位資源賦能，啟動5G應用未來
我們想讓你知道的是
5G應用場景日趨多元，要支撐市場達到百花齊放的榮景，更凸顯了相關跨域人才的缺乏與渴求，於此同時，帶領人才前進的業界師資們，是否也已完成自我賦能、加值，並準備好以新視野、新觀點打開新世代的發展力，將是5G產業開展下一個重要挑戰！
從桌上電腦到手機、再從手機到電視螢幕，無縫串接的3A大作電競遊戲，正真實在玩家身邊上演著；智慧工廠裡面每條產線正不停運轉著，或許能走向關燈工廠、也可能從中串接大量資訊，為產線做出更精準的預測，物聯網的落地早已無所不在。場景中百花齊放的應用，正仰賴著完備5G基礎建設帶來快速迭代的效應，元宇宙（Metaverse）也不再只是電影中的橋段，而是逐步走進你我生活的創新樣態。
多虧了5G，才能讓各種應用場景翻轉，但也因為5G的落地，凸顯出各產業在跨域人才的需求更甚以往，經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（以下簡稱5G+人才計畫）不只是從產學合作端著手，更瞄準傳道授業的師資超前部署，以強大的資源與鏈結，為師資們提供一個多元的增能環境，加值後繼續為培育5G人才努力。
為從實戰經驗累積5G創新應用師資們的實力，工業局準備了逾30小時的人才發展課程，課程內容規劃與臺灣諾基亞股份有限公司(以下簡稱Nokia)、高雄科技大學創新育成中心、國立陽明交通大學產業加速器及聯合創新加速器搭配合作，添增創新師資在新創孵育上的助力，內容相當豐富。以Nokia的課程為例，內容從如何運用5G新技術與應用，到創新業務開發及商務模式引進都有涉略，完成Nokia必修課程的師資們還可獲得原廠證書，以強化對於5G應用。
這回不只是紙上談兵，5G+人才計畫也注意到不少5G創新應用師資，對於5G的技術與場景應用仍有代溝，因此安排了各種實地參訪體驗，要以落地應用刻劃大家對5G想像的輪廓，並創造更多潛在的機會。
就以座落在鼓山區高雄港七號碼頭全新景點：「HOLO Park映像鹽埕」為例，在這個全球首座的7D浮空劇院裡，運用5G應用技術將時光印象虛實拼湊碎片，完整呈現出50年代「大舞台戲院」的輝煌時光，同時運用5G低延遲的技術特色，創造出光譜擬真技術讓人產生視覺錯位，不僅人物的補光捉影栩栩如生，最後還有真人跳出來跟大家揮手，讓與會的師資們見識到5G應用不再只是過去所認知的智慧工廠、智慧城市，文創場景也能在5G的巧手下有了全新變化與可能。
不只如此，從北到南皆可看見的「VIVELAND」，也是一處以5G、AIoT技術所打造出的VR實境樂園。在VIVELAND裡擁有VR設備整合技術、集結許多新款VR遊樂內容，打造出虛擬與真實零誤差、比真實更真實的體驗環境，讓遊戲玩家耳目一新；此外，擴增實境（AR）與混合實境（MR）等體驗區域，更提供了全方位的科技體感應用展示環境，讓5G不再只是工廠或實驗室裡的技術，而是能真實走進民眾生活的全新體驗，更帶給這群5G創新應用師資對5G有著更多元、更創新的想法。
技術社群是產學界的寶庫，師資挖寶的好工具
也因為5G的資訊不論從應用面或是技術面，國外的腳步都比國內要快上一些，因此為了讓師資能加快接收產業內的最新資訊，本計畫特別成立5G+技術社群，透過議題資訊分享、社群討論與技術學習，共同掌握5G產業動態與尖端技術資訊，更希望能匯聚產官學等5G業內專業人士一同教學相長，形成資源共享、知識分享的正向循環，並推動與國際標準組織、開源社群對接及跨域交流合作，讓更多人熟稔5G技術趨勢及標準，促成更多企業與人才關注5G技術社群及相關議題。
5G+技術社群裡鏈結了開放式無線接取網路聯盟（O-RAN）、開放式網路自動化平臺（ONAP）及開放網路基金會（ONF）等開源組織促進5G+技術社群的技術推動，也利用短影音與專欄文章讓師資們能隨時掌握5G最新脈動；同時也會擬定議題，讓5G企業、產業新星或系統軟體新創等進行深度技術交流，希望透過社群凝聚創造出從產業到人才不同面向，以及對5G產業應用的最新了解與掌握。
賦能師資，用跨域溝通激盪5G應用火花
當然，參與課程的師資們也需要腦力激盪。本計畫亦規劃了創新交流點子秀，鼓勵師資們帶領團隊參加，藉由點子秀團隊、企業夥伴、投資人、育成經理人及5G創新應用師資互動交流，加速推動5G創新應用加值與擴散，以展現師資推動輔導成果，同時激發更多的創意想法，讓師資們都能藉由跨域溝通一同為產業找出更多未來5G的可能性。
眼看著5G已經結合場域，創造出令人耳目一新的場景應用，而從南到北、從半導體到行銷產業，一群來自不同領域的師資們，也都積極的透過工業局5G+人才計畫，自我賦能5G的技術與知識，藉由對場域的認識、與各方同儕間的交流創造出5G更多創意的火花，期待在未來能成為加速5G發展道路上，重要跨域人才的那雙幕後推手。
第三屆5G+產業新星揚帆啟航計畫成果展，即將於11/30 (三)閃亮登場！
展區開放對5G有興趣的民眾參觀，展會3大亮點：有點子、有攤子、還有人才搶先媒合的場子，【玩學5G・3亮登場】邀你來放閃！
- 活動時間 | 2022/11/30 (三) 09:00-17:00
- 活動地點 | 瓶蓋工廠台北製造所A2棟（台北市南港區南港路二段13號）
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