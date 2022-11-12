速可達「水冷引擎」當道，相較於「氣冷」是否有馬力上的優勢？
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近年來，YAMAHA SMAX、SYM MMBCU、PGO TIGRA 250等，搭載水冷引擎的速克達車款愈來愈多，許多車友也好奇究竟氣冷、水冷的原理是什麼？兩者之間又有甚麼差別？這篇從運作原理到馬力比較最後說明各自優缺點，相信對想購車時的你會有不小的幫助。
文：Editor K
近年來隨著速可達車款的相繼發表，搭載水冷引擎的車款如：SYM MMBCU、PGO TIGRA 250、宏佳騰STR等也越來越多。許多車友也十分好奇水冷引擎相較於氣冷是否有馬力上的優勢？兩者究竟有什麼差異呢？要釐清以上問題之前必須從冷卻系統的基礎開始講起，就讓站長帶你一步步了解。
冷卻系統的作用及原理
引擎動力的來源主要來自於引擎燃燒室爆炸熱量，在產生壓力後推動活塞。冷卻系統負責降低引擎室燃燒所產生的熱能，並防止引擎機油超過其工作溫度。其中依照散熱方式的不同也區分為氣冷、水冷、油冷等冷卻形式。
以油冷為例，藉由機油在燃燒室及汽缸壁周圍的流動，除了一般況下讓機油降溫、增加引擎潤滑度之外，要同時達成熱量交換的目的，才符合所謂油冷引擎的條件。
而氣冷則是主要透過撞風將燃燒室的附近的熱量帶走，所以在汽缸頭及汽缸上，會看到散熱的鰭片。最後水冷的部分，則是透過水冷液，經由汽缸壁旁的水道將附近的熱量進行冷卻。
水冷、氣冷差異及冷卻效果如何？
由於油冷系統較為複雜，加上需要大量的機油才能進行熱循環，在小排氣量的引擎上並不多見，故以下就常見的氣冷及水冷兩種冷卻形式進行探討。
首先氣冷的部分，因為主要靠空氣流動散熱，冷卻效率與車速以及環境氣溫的高低有關，所以散熱的效率較不穩定，若長期在低速進行重負荷的行駛容易產生不易散熱的問題。考慮到氣冷引擎散熱較不穩定的特性，所以氣冷引擎在設計時，一般會留有比較高的公差，以應付活塞在不同散熱情況下的膨脹率。
接下來水冷的部分，主要透過水冷液的循環散熱。由於配備了俗稱水龜的節溫器，可以控制冷卻系統到達設定的工作溫度時開啟，不須作動時關閉，故環境溫度對冷卻系統的影響較小、引擎的溫度也可維持較恆定的狀態，也因此水冷引擎零件在製造時所預留的公差也可以相對減少。
水冷引擎會擁有較強的馬力嗎？
水冷系統擁有較恆定的工作溫度，讓引擎的供油跟點火可以在更精確的範圍內進行控制，所以水冷引擎較氣冷引擎可設計更大的馬力，以及發揮較佳的性能。
此外，較穩定的燃燒狀況讓水冷引擎可以控制在一定的環保要求內，因此可以兼顧馬力與環保需求的水冷引擎車款，在五期環保法規之後逐漸增加。
水冷排設計位置的優缺點
傳統水冷速克達的水冷排通常設置在撞風面最佳的前輪後方或前斜板上，另安置一顆電動馬達來視水溫驅動風扇強制撞風，而冷卻管路則通過置腳平台與引擎連接。
近年來大約從YAMAHA SMAX發表開始，較小排氣量的水冷車款由於水冷排不需要較大的設計面積，通常把水冷排設計於引擎旁邊，除了可以減少引擎整體的體積外，較短小的管路維修也比較容易，同時也能減少零組件，具有輕量化及重心集中的優點。
放在側邊的水冷排，由於沒辦法直接撞風，通常會設計能引導氣流的護罩將空汽引導至水冷排，或是利用曲軸直接帶動上方的風扇將冷空氣由外而內吸入，透過溫控馬達風扇的設計，只要引擎一運轉，風扇變會不斷的吸入空氣來散熱水冷排。
但美中不足的是，由於風扇是直接透過曲軸運轉，所以在一定程度上會影響引擎的動力。因此市面上也推出了許多輕量化風扇的改裝品，除了動力影響較小外同時也能保持相近的風量。
而排氣量較大的車款同時也擁有較大的熱交換量，在水冷排的體積設計上也增加許多，所以水冷排通常需要設置在撞風面最佳的前輪後方或前斜板上，透過直接撞風進行更佳的散熱，也不會有馬達風扇影響動力的情形，但將水冷液引到車頭去進行散熱時，水冷液的總量增多導致車重也增加，較長的管路維修時也增添些許不便。
總結
總結來說，水冷引擎由於散熱穩定、引擎的溫度也可維持較為恆定，所以相較於氣冷引擎在引擎上可設計更大的馬力，以及發揮較佳的性能，加上水冷引擎較穩定的燃燒狀況在面對環保法規的檢測時也更有優勢，故近年來水冷引擎的速可達車款也因此逐漸增加。
而水冷引擎的水冷排設計則是大致依照排氣量的不同進行設計，小排氣量的車款如：YAMAHA SMAX、KYMCO KRV 180等，由於水冷排不需要較大的設計面積，通常把水冷排設計於引擎旁邊，擁有輕量化及重心集中的優點。
而較大排氣量的車款如：宏佳騰STR、PGO TIGRA 250等則設計於撞風面最佳的前輪後方或前斜板上，進行更佳的散熱，且不會有馬達風扇影響動力的情形。
本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
後疫時代加速數位轉型 服務型機器人提升機場營運效率
我們想讓你知道的是
疫情衝擊餐飲、地勤業，服務型機器人能高彈性運用在各種場域，符合缺工和無接觸商機潮流，強大的AI功能開啟智慧化服務新變革，對於「海嘯第一排」的航空相關產業來說，桃園機場更是如此。
國門的科技新發展
疫情加速了零接觸、低接觸的個別化智慧服務需求，促進服務型機器人新商機，對位於「海嘯第一排」的航空相關產業來說，更是如此。經濟部工業局結合資策會與智動協會舉辦的「RoBo com服務型機器人創意實證競賽」，2021年、2022年皆邀請桃園機場公司出題，經過需求配對與媒合，參賽團隊於桃園機場進行驗證測試，兩年均有不錯表現。桃園國際機場近年來展開許多數位化工程，例如多元化的自助報到模式、建置智慧化服務設施設備，數據化管理為基礎，著重在航機、旅客、行李的串接，順利自動通關、領取行李入境或出境，透過新舊資訊系統的整合加強使用大數據，逐步實踐機場智慧化願景。
機器人代勞安全又安心
目前國際各大機場陸續使用服務型機器人，從打掃環境、自駕車到運送行李，不僅保障機場員工健康，也借助科技滿足旅客需求。機場公司助理副總經理余崇立分享桃園機場各項智慧化服務使用經驗，2021年在第二航廈南北擴建區場域運作清潔暨消毒型機器人，可以設定禁制區，定義清消的作業區域，包括避障功能、隨人潮路況改變方向，隨時電腦監控並回報狀況。導入測試清消機器人後，大面積的勞動清潔工作交由機器人執行，現有人力則負責細部工作以及機器人不能做的事，透過人機協作優化現行作業流程。
人機協作方式是填補勞力缺口的解決方案，尤其少子化、高齡化時代來臨，機器人的高彈性一定會運用在各種場域，符合缺工和無接觸商機的潮流。
納入「大機場」智慧場域
工業局「RoBo com服務型機器人創意實證競賽」2021、2022年皆邀請機場公司出題，2021機場公司主要以航廈場域為發想，2022年則納入免稅店、地勤公司等其他夥伴，以「大機場」為主軸，由於國際機場旅客眾多，引進導覽型機器人和自動化導航手推車，於出入境大廳、報到櫃台或免稅店服務檯等區域提供智慧化服務，能讓人力運用更具效率，或讓專業同仁擁有更多時間服務有特殊需求的旅客。余崇立表示，以往機場迎賓都是服務人員在入境大廳舉牌，參賽團隊使用博鈞科技Temi機器人及沛博科技Pepper機器人，引導旅客前往租車地點。
實地測試，機器人可避開引導路徑的障礙，並配合旅客的走路速度，安全抵達目的地。疫情期間，民眾對於新興科技接受度高，個人化的非接觸式引導體驗的發展未來可期！另一組陽明交通大學團隊也令人驚豔，團隊應用東元電機AGV加上客製化程式開發，打造自動化導航手推車跟隨在使用者前方，旅客逛機場免稅區採買時，不必再拉著行李箱，空出雙手做其他事，行李繁多的時候非常貼心方便。
服務型機器人落地實證 未來趨勢成形
中原大學學生團隊為減輕桃園機場托盤搬運的人力負擔，將東元跟隨模組結合現有的搬運推車，在預先設定好的通道路線穿梭自如，遇到障礙物或掉落的箱子，自動減速、停止，工作人員只要在推車前方引領機器人，大幅減輕人力負擔，可說是機場物流運輸系統的好幫手；而另兩組中原大學團隊則大量運用微星科技AMR，前者將視覺辨識與滾輪平台輔助相互結合，解決長榮航勤大件行李的搬運問題，後者則將AMR與裝載平台結合，自動運輸大件行李。余崇立樂見得獎作品未來也能應用於車站、港口、國道服務區等交通場域，讓旅客從容完成報到手續，有更多餘裕享受設施與商城。
桃園機場每年出入境人數、貨運量龐大，預計第三航廈落成後，年服務容量將再向上提升。余崇立肯定服務型機器人場域實證的成效，期望長期深耕以有助於服務旅客、減輕員工勞力；學生的創意點子將有限資源做最大發揮，這些數據若能規格化或繼續改進，能強化機器人廠商的競爭力，並有機會商用開發。疫情衝擊餐飲業、地勤業，服務型機器人能解決缺工問題，強大的AI功能開啟智慧化服務的新變革，豐富民眾生活。
本文章內容由「TAIROA 台灣智慧自動化與機器人協會」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。