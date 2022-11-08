男子傳裸照給朋友之妻並聲稱要侵犯她，共觸犯了哪些罪行？

有位男子對於朋友的妻子懷有遐想，因此透過社群軟體多次傳送自己裸露的下體照、以及自己穿著女性內衣褲手淫的照片影片給朋友的妻子，而這也讓這位人妻感到非常害怕，擔心對方真的會對自己做出侵犯的行為。

最初，朋友的妻子選擇都不理會對方，然而，對方竟然還變本加厲，直接傳訊息聲稱要去侵犯她，並且還詢問她是否在家，而這樣的情況讓人妻再也無法忍受，選擇報警提告，來免去自己成天擔驚受怕的心情。

傳送猥褻內容，除了「散布猥褻物品罪」更可能成立「性騷擾」

這位男子的行為真的是非常糟糕，如果真的有生理上的需求或精神上的問題，應該要先去找專業的醫師尋求協助，假如只是為了滿足自己的慾望就不斷去打擾她人，尤其對象還是朋友的妻子，更是不妥。

而男子對於人妻所做的行為其實都已經觸法了。

首先，他傳送自己的裸露下體照以及穿著女性內衣手淫的照片影片給人妻，這情況不只是對人妻的性騷擾，更是會觸犯《刑法》規定的散布猥褻物品罪，因位男子傳送的內容是帶有性意味以及猥褻的影音，而傳送的行為都是在人妻非自願情況下做的，並且也造成人妻感到恐懼以及不舒服，在這樣的情況下，就會屬於性騷擾的行為。

另外，因為他傳送的屬於猥褻內容，《刑法》同時也有規定，假如意圖透過任何方式去使他人觀覽猥褻物品，這種行為就會屬於散布猥褻物品罪，雖然他是透過網路訊息而非直接給對方觀看，但仍舊會成立該罪。

直言要侵犯對方，恐犯下「恐嚇危害安全罪」

除了上述的罪狀，男子在人妻不願理會的情況下，直接傳送訊息表示要侵犯人妻，甚至不斷去詢問人妻的地點，這種行為就不僅僅是性騷擾這麼簡單。

因為男子是直接表明要去侵犯對方，而這舉動就是屬於恐嚇危害安全罪中提到的情況，在《刑法》第305條就有講到，假如是以加害他人生命、健康、自由等等的事情恐嚇對方，導致可能危害對方的安全時，就會成立。男子不僅直接表明要侵犯人妻，甚至還不斷詢問對方的位置，在這種狀況下以及先前傳送的不雅內容，絕對會讓人妻感到非常恐懼，擔心對方真的會做出衝動之舉。

男子的行為除了帶有恐嚇意味，同時也造成人妻害怕，種種情況皆符合恐嚇危害安全罪的要件，因此男子最後也因此受到懲罰，遭法院判處兩個月的有期徒刑。

對於上述的案例，可能大家通常都只會想到性騷擾或是散布猥褻物品的罪責，但只要是對他人表達出要加害對方的意思，並且導致對方感到害怕，通常就會有恐嚇危害安全的問題。

要注意的是，除了常見的說要去打傷、殺害對方，像是恐嚇要去破壞他人聲譽、要去破壞對方財產等等情況，也屬於這種類型的犯罪，大家一定要多注意，才能在遭遇到他人揚言要對你不利時，做出最即時的反應來保護自己。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航