翻開這本書，你只能更喜歡或討厭她──J·K·羅琳與她的新偵探小説

8月30日,57歲的J.K.羅琳時隔兩年,再以化名「羅伯特・加爾佈雷斯」(Robert Galbraith)出版她的第六本偵探小説《The Ink Black Heart》,繼續私家偵探柯莫藍.史崔克(Cormoran Strike)和他的拍檔蘿蘋(Robin Ellacott)的冒險之旅。

對於許多羅琳的死忠書迷來説,等待這本史崔克系列最新著出版的過程,無疑像是一場充滿懷舊氛圍的時光旅行。那一種熟悉的期待和隨之而來的焦慮,不亞於在十年前曾是青少年的他們,熱切期待哈利波特系列推出新一集的感受。

不過,史崔克不是哈利波特。

書迷或許可在這本偵探小説中尋回作者在童書中的筆觸,但這一次,情節更為陰暗、驚悚和血腥;史崔克也不像哈利波特那樣,會施魔法。

史崔克系列:羅琳的解放之旅

系列首部小説《杜鵑的呼喚》(The Cuckoo's Calling)甫一開頭,羅琳為讀者介紹了這位脾氣暴躁、行動不便的私家偵探柯莫藍・史崔克。

史崔克曾是皇家憲兵,就職於「特別調查組」,但因在阿富汗戰場上被炸掉了右腿,被迫退伍,出入需靠假肢。他的童年經歷相當糟糕,成人後的感情生活也充滿著混亂。

在他的偵探事務所瀕臨破產之時,他遇到了聰明迷人卻同樣有著坎坷過去的助手蘿蘋。在蘿蘋的幫助下,兩人連破大案,打響了事務所的名號。

2013年,《杜鵑的呼喚》推出後,立即佔據了當年英國的暢銷書榜。除了書中引人入勝的懸疑情節,另一謎題則是作者的真實身分。英國報章經過調查和探訪,最終確定「羅伯特・加爾佈雷斯」就是羅琳。

消息走漏後,羅琳承認,用化名寫作是難得的自我解放體驗:在沒有廣告吹捧、沒有讀者期望之下寫書出版,以測試讀者和市場對此的真實反映。同時,寫偵探小説也是自己長久以來的願望。

在經歷了《哈利波特》的輝煌以及《偶發空缺》的惡評如潮後,羅琳總算以「史崔克」在成人小説這片新領域中站穩了腳跟。系列推出第三本後,《BBC》將小説影視化,目前同名電視劇已出到第四季。

雖然作品無法複製「哈利波特」的全球瘋潮,亦有不少負評,但仍無阻《史崔克系列》的叫座。2020年出版的第五部《Trouble Blood》在上市五天內售出了六萬五千本,衝上了暢銷書榜,並贏得了2021年英國年度犯罪驚悚小説獎(The 2021 British Book of the Year Award for Crime and Thriller Fiction)。

Photo Credit: 《The Rowling Library》 《The Ink Black Heart》,為Cormoran Strike系列的第六本書,由 J.K.羅琳以筆名Robert Galbraith選寫。

在最新的《The Ink Black Heart》中,羅琳將罪案發生的背景設定在更為摩登的網路世界。暢銷卡通「The Ink Black Heart」的作者Edie Ledwell由默默無聞到一夕間名利雙收,同時卻長期遭受網路霸凌,甚至一度想要了結生命。

忍無可忍的Edie找上蘿蘋幫忙,希望找出網路霸凌者Anomie的真實身分,卻被蘿蘋回絕。數日後Edie和另一位「The Ink Black Heart」的共同創作者,在卡通設定的真實場景海格特公墓(Highgate Cemetery)中遭襲擊,一死一傷。

看起來最有嫌疑的網路霸凌者Anomie,同時也是「IBH」粉絲創作遊戲「Drek's Game」的創始人,統領著大批粉絲。為了揭開真相,史崔克與蘿蘋需要深入浩瀚無垠的網路世界,在社交媒體、線上遊戲和粉絲社群中展開調查。

小説中的卡通「The Ink Black Heart」和衍生的線上遊戲「Drek's Game」充滿了哥德式的驚悚和怪誕。躲在網路世界後的匿名霸凌者,為掩飾真相,最終淪為了犯下多起謀殺案的兇手,犯案細節陰森,令人毛骨悚然。

羅琳帶著讀者一步步解開謎題,揭示Anomie的真實身分。一路上,羅琳不惜放出大量煙霧彈,擾亂讀者對案件的推理,直到本書的後半段,兇手的身分仍然撲朔迷離。因此在最終章真相大白的一刻,相信不少讀者會發出驚呼和感嘆。

同時,羅琳有技巧地描繪出兩個截然不同卻又互相關聯的平行世界。在現實中,Edie身邊有一眾親朋好友,皆有犯案的嫌疑;而在網路世界,粉絲社群和遊戲中亦有多個活躍角色。隨著情節的推進,這些網路世界的人物,紛紛在現實生活中現身。讀者需花費一定腦力將他們/她們正確配對,不然則會迷失在這兩個平行世界聚合的一刻。

書中,史崔克和蘿蘋的私人生活也有著不同尋常的進展。兩人的私家偵探事務所也變得更為壯大。羅琳早在2014年史崔克系列推出第二部時就表示過,本系列小説的數量將超過哈利波特。因此,我們至少仍有兩次機會閲讀史崔克和蘿蘋的冒險經歷,才能迎來這一系列的大完結。

「理智與情感」:羅琳和她的偵探小説

在羅琳的故事中,史崔克系列充滿了對經典偵探小説的致敬。故事設定在倫敦,這個神探的修羅場。小説中對場景和人物對話細膩的描寫,也不止一次被評論家稱為有「阿加莎克里斯蒂」的風範。

同前五部作品一樣,羅琳筆下的偵探小説不僅只著重理性──邏輯推理、抽絲剝繭,也注重感性──人際關係、情感糾葛;在特定情況下,對於後者的描寫和側重會大大超越前者──對於一部分偵探小説評論家來説,這可能是一大敗筆。