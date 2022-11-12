翻開這本書，你只能更喜歡或討厭她──J·K·羅琳與她的新偵探小説
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以哈利波特系列聞名的作者J.K.羅琳，如今再度化名「羅伯特・加爾佈雷斯」（Robert Galbraith）推出第六本偵探小說。外界認為她將自己的經歷投射在書中角色Edie身上，因Edie也同樣經歷網路霸凌、取消文化以及被質疑為「恐跨者」，這些都「恰好」與J.K.羅琳在現實生活中的遭遇相似。
8月30日，57歲的J.K.羅琳時隔兩年，再以化名「羅伯特・加爾佈雷斯」（Robert Galbraith）出版她的第六本偵探小説《The Ink Black Heart》，繼續私家偵探柯莫藍．史崔克（Cormoran Strike）和他的拍檔蘿蘋（Robin Ellacott）的冒險之旅。
對於許多羅琳的死忠書迷來説，等待這本史崔克系列最新著出版的過程，無疑像是一場充滿懷舊氛圍的時光旅行。那一種熟悉的期待和隨之而來的焦慮，不亞於在十年前曾是青少年的他們，熱切期待哈利波特系列推出新一集的感受。
不過，史崔克不是哈利波特。
書迷或許可在這本偵探小説中尋回作者在童書中的筆觸，但這一次，情節更為陰暗、驚悚和血腥；史崔克也不像哈利波特那樣，會施魔法。
史崔克系列：羅琳的解放之旅
系列首部小説《杜鵑的呼喚》（The Cuckoo's Calling）甫一開頭，羅琳為讀者介紹了這位脾氣暴躁、行動不便的私家偵探柯莫藍・史崔克。
史崔克曾是皇家憲兵，就職於「特別調查組」，但因在阿富汗戰場上被炸掉了右腿，被迫退伍，出入需靠假肢。他的童年經歷相當糟糕，成人後的感情生活也充滿著混亂。
在他的偵探事務所瀕臨破產之時，他遇到了聰明迷人卻同樣有著坎坷過去的助手蘿蘋。在蘿蘋的幫助下，兩人連破大案，打響了事務所的名號。
2013年，《杜鵑的呼喚》推出後，立即佔據了當年英國的暢銷書榜。除了書中引人入勝的懸疑情節，另一謎題則是作者的真實身分。英國報章經過調查和探訪，最終確定「羅伯特・加爾佈雷斯」就是羅琳。
消息走漏後，羅琳承認，用化名寫作是難得的自我解放體驗：在沒有廣告吹捧、沒有讀者期望之下寫書出版，以測試讀者和市場對此的真實反映。同時，寫偵探小説也是自己長久以來的願望。
在經歷了《哈利波特》的輝煌以及《偶發空缺》的惡評如潮後，羅琳總算以「史崔克」在成人小説這片新領域中站穩了腳跟。系列推出第三本後，《BBC》將小説影視化，目前同名電視劇已出到第四季。
雖然作品無法複製「哈利波特」的全球瘋潮，亦有不少負評，但仍無阻《史崔克系列》的叫座。2020年出版的第五部《Trouble Blood》在上市五天內售出了六萬五千本，衝上了暢銷書榜，並贏得了2021年英國年度犯罪驚悚小説獎（The 2021 British Book of the Year Award for Crime and Thriller Fiction）。
在最新的《The Ink Black Heart》中，羅琳將罪案發生的背景設定在更為摩登的網路世界。暢銷卡通「The Ink Black Heart」的作者Edie Ledwell由默默無聞到一夕間名利雙收，同時卻長期遭受網路霸凌，甚至一度想要了結生命。
忍無可忍的Edie找上蘿蘋幫忙，希望找出網路霸凌者Anomie的真實身分，卻被蘿蘋回絕。數日後Edie和另一位「The Ink Black Heart」的共同創作者，在卡通設定的真實場景海格特公墓（Highgate Cemetery）中遭襲擊，一死一傷。
看起來最有嫌疑的網路霸凌者Anomie，同時也是「IBH」粉絲創作遊戲「Drek's Game」的創始人，統領著大批粉絲。為了揭開真相，史崔克與蘿蘋需要深入浩瀚無垠的網路世界，在社交媒體、線上遊戲和粉絲社群中展開調查。
小説中的卡通「The Ink Black Heart」和衍生的線上遊戲「Drek's Game」充滿了哥德式的驚悚和怪誕。躲在網路世界後的匿名霸凌者，為掩飾真相，最終淪為了犯下多起謀殺案的兇手，犯案細節陰森，令人毛骨悚然。
羅琳帶著讀者一步步解開謎題，揭示Anomie的真實身分。一路上，羅琳不惜放出大量煙霧彈，擾亂讀者對案件的推理，直到本書的後半段，兇手的身分仍然撲朔迷離。因此在最終章真相大白的一刻，相信不少讀者會發出驚呼和感嘆。
同時，羅琳有技巧地描繪出兩個截然不同卻又互相關聯的平行世界。在現實中，Edie身邊有一眾親朋好友，皆有犯案的嫌疑；而在網路世界，粉絲社群和遊戲中亦有多個活躍角色。隨著情節的推進，這些網路世界的人物，紛紛在現實生活中現身。讀者需花費一定腦力將他們/她們正確配對，不然則會迷失在這兩個平行世界聚合的一刻。
書中，史崔克和蘿蘋的私人生活也有著不同尋常的進展。兩人的私家偵探事務所也變得更為壯大。羅琳早在2014年史崔克系列推出第二部時就表示過，本系列小説的數量將超過哈利波特。因此，我們至少仍有兩次機會閲讀史崔克和蘿蘋的冒險經歷，才能迎來這一系列的大完結。
「理智與情感」：羅琳和她的偵探小説
在羅琳的故事中，史崔克系列充滿了對經典偵探小説的致敬。故事設定在倫敦，這個神探的修羅場。小説中對場景和人物對話細膩的描寫，也不止一次被評論家稱為有「阿加莎克里斯蒂」的風範。
同前五部作品一樣，羅琳筆下的偵探小説不僅只著重理性──邏輯推理、抽絲剝繭，也注重感性──人際關係、情感糾葛；在特定情況下，對於後者的描寫和側重會大大超越前者──對於一部分偵探小説評論家來説，這可能是一大敗筆。
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沉浸式場域崛起！示範多元商模、打造規模化體驗經濟，迎向新型態展演變現的最後一哩路
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沉浸式體驗橫掃全球，它們不僅帶來展演型態的多元可能，更身兼內容研發角色，成為孵化未來作品的關鍵基地。在2022 TCCF 創意內容大會一未來內容展的主題沙龍中，也針對這個發展趨勢邀請到台灣經營沉浸式場域的重要推手分享他們如何在協助科技內容創作者完善新媒體創作生態的同時，不斷摸索新的可能性，打造多元的永續商業模式。
從日本數位媒體藝術團隊teamLab在福岡城跡以沉浸式體驗創作出光影藝術夢境，法國文化空間（Culturespaces）在巴黎光之博物館推出的梵谷展、莫內展，到美國拉斯維加斯大量運用沉浸式複合技術打造多元型態的複合體驗，無論是文化、藝術、娛樂⋯⋯全世界不同產業都因沉浸式互動科技而有了不同的面貌，甚至催生出全新的產業。而台灣的沉浸式內容創作過去也在國際上獲獎無數，隨著近幾年沉浸式場館陸續成立，更開始為台灣的沉浸式內容創作摸索出更多元的商業模式。
在2022 TCCF 創意內容大會一未來內容展的主題沙龍中，特別邀請到在台灣經營沉浸式場域的重要推手——「双融域」總經理周琍敏、「夢境現實」創辦人林家齊，與紅然股份有限公司創意總監黃維韶齊聚一堂，以【產業熱點｜世界級的製作！未來作品孵化與外銷養成術】為主題，共同討論台灣沉浸式內容與空間的未來。
沉浸式空間當平台，助力「體驗經濟」規模化
科技潮流的推動，帶來更多的創新可能與商機，沉浸式科技市場規模據推估在2025年就將達到303.7億美元；更重要的是，這將改變人們創作與體驗的模式，傳統的線性敘事模式被改寫，從單純的講述故事進化到創造體驗；觀眾也不再是完全獨立的旁觀者，而能夠體驗角色經歷，甚至與投影或成像出的故事角色互動，「活進」故事之中。
双融域總經理周琍敏過去曾在松山文創園區擔任總監長達9年，「從文化資產空間營運者的視角，我在大量的展覽中發現文化內容結合科技已經成為展覽的新趨勢，沉浸式娛樂體驗也勢必將成為展演重要的主流，擁抱科技的時機點已經到來。」看到科技未來的無限可能後，周琍敏加入由宏碁施振榮董事長和法藍瓷總裁陳立恒成立的科文双融，負責2021年底設立於101大樓的全沉浸數位展演平台「双融域」的營運。
「很多實驗性的樣態，如果沒有達到一定的經濟規模，就無法為團隊帶來真正的營收效益。透過沉浸式空間的營運，我們希望能夠創造體驗經濟的規模。」周琍敏說。高昂的硬體成本和商業模式如何落地，是在發展沉浸式體驗時最大的挑戰。
而沉浸式場館的出現，就扮演著整合科技載體與內容創新的平台，透過平台的建置與專業經營來促成跨域整合的合作，發展出多元的場域應用。
双融域開幕一年至今，已經嘗試過各種各樣的多元內容樣態，包括沉浸式劇場、沉浸式攝影棚、數位藝廊，還有與企業、品牌合作，作為品牌發表、時尚秀、技術發表、會議會展的場域，為活動賦予新的呈現方式。
建立可持續性的展演商模，沉浸式內容的電影院運作模式
台灣最重要、也是全世界目前首創的MR場域「夢境現實」，則將自身明確地定位為「沉浸式電影院」。夢境現實創辦人林家齊同時也是台灣動畫界天團「夢想動畫」的創辦人，成立夢境現實的初衷，則是台灣過去有許多創作者，創作了豐富的沉浸式內容卻沒有地方可供展出，希望提供一個場域，讓大家能在裡面看見創作者們的作品，並藉由可持續性展演的商業模式，讓創作者有機會透過售票分潤，成為後續創作的養分。
在運用科技的策略上，林家齊的首要目標就是要能建立「品牌識別度」，因此他把注意力放到了最新的MR眼鏡，運用沉浸式投影和混合實境結合劇情文本的內容創作，讓民眾在空間中遊走，可以看到作品中角色的立體成像出現在自己身邊，還可以和它們互動，透過雙向互動來推進劇情。
在內容上，夢境現實除了提供沉浸式內容創作者一個展出上映的平台，既有IP的新形態延伸演出也是一大重點，例如電影、歌手MV、霹靂布袋戲，將台灣的原創IP重新轉譯，提供觀賞者全新的感受，也更有利於吸引更多人參與體驗沉浸式演出。
「我們希望做的比較不是沉浸式劇場，而是沉浸式的電影院，也就是說，可以一天24小時播放不同內容，一直有不同的產出。」林家齊說。以此為目標，一個單純、統一的格式就非常關鍵，讓創作者可以用這樣的格式創作，或將既有的作品轉換型態，直接在夢境現實上映。為了達成讓同樣的沉浸式體驗作品可以在各地上映的計畫，除了目前的高雄據點，夢境現實也已經規劃2024年在台北成立第二個劇院。
「場域精神」結合在地屬性，拓展更具商機的內容與共創
同樣由創作者角度出發，紅然股份有限公司則是從科技技術創作跨越到內容策展。紅然過去在全世界創作過許多從娛樂、科技、藝術到文化的跨界作品，目前也剛結束在微風南山的「離線時區」營運，轉移陣地到華山文創園區打造新的「魔術方塊」劇場。不同於双融域和夢境現實從一開始就以「平台」自我定位，紅然則是先從自身創作出發，設定創作主題，例如「離線時區」就以「在繁忙的都市中打造放鬆場域」為創作核心，透過大量的植物意象結合互動科技的運用設計，以「心靈的旅程」為發想進行內容策展。對於參觀者而言，與其說是參觀了一場展覽或演出，更像是體驗過一場心靈的療癒之旅。
接下來轉移到華山之後，紅然在創作內容和營運方式上也將有新的作法。紅然創意總監黃維韶表示：「創作內容時，我們認為『場域精神』是很重要的。」舉例來說，考量到華山觀光客較多，假日也是親子活動的去處，因此「魔術方塊」劇場將為白天時段規劃不同類型的沉浸式體驗展演，夜間則改為沉浸式劇場表演等，同時利用時間、空間的不同變化，最大化場域的坪效。
另一個重要的策略則是「共創」，和不同的創作團隊合作，也和不同產業合作，例如紅然過往已經有過和酒吧、瑜珈業者、表演藝術團隊合作，接下來「魔術方塊」12月將推出的新劇「迷宮書店」則是將文學作品用劇場形式轉譯，透過跨域共生的新模式，帶給觀眾全新的體驗。
透過本場沙龍分享，可看見無論是從內容、科技、或是策展背景出發經營的沉浸式場域，到最後都不約而同地都走向合作共創；且不只是不同創作者的共創，也包含虛實整合帶動跨產業的創新。引領未來的內容服務、開發出更有潛力的創新商業模式，沉浸式場域崛起之勢，令人拭目以待。
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
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