翻開這本書，你只能更喜歡或討厭她──J·K·羅琳與她的新偵探小説

8月30日，57歲的J.K.羅琳時隔兩年，再以化名「羅伯特・加爾佈雷斯」（Robert Galbraith）出版她的第六本偵探小説《The Ink Black Heart》，繼續私家偵探柯莫藍．史崔克（Cormoran Strike）和他的拍檔蘿蘋（Robin Ellacott）的冒險之旅。

對於許多羅琳的死忠書迷來説，等待這本史崔克系列最新著出版的過程，無疑像是一場充滿懷舊氛圍的時光旅行。那一種熟悉的期待和隨之而來的焦慮，不亞於在十年前曾是青少年的他們，熱切期待哈利波特系列推出新一集的感受。

不過，史崔克不是哈利波特。

書迷或許可在這本偵探小説中尋回作者在童書中的筆觸，但這一次，情節更為陰暗、驚悚和血腥；史崔克也不像哈利波特那樣，會施魔法。

史崔克系列：羅琳的解放之旅

系列首部小説《杜鵑的呼喚》（The Cuckoo's Calling）甫一開頭，羅琳為讀者介紹了這位脾氣暴躁、行動不便的私家偵探柯莫藍・史崔克。

史崔克曾是皇家憲兵，就職於「特別調查組」，但因在阿富汗戰場上被炸掉了右腿，被迫退伍，出入需靠假肢。他的童年經歷相當糟糕，成人後的感情生活也充滿著混亂。

在他的偵探事務所瀕臨破產之時，他遇到了聰明迷人卻同樣有著坎坷過去的助手蘿蘋。在蘿蘋的幫助下，兩人連破大案，打響了事務所的名號。

2013年，《杜鵑的呼喚》推出後，立即佔據了當年英國的暢銷書榜。除了書中引人入勝的懸疑情節，另一謎題則是作者的真實身分。英國報章經過調查和探訪，最終確定「羅伯特・加爾佈雷斯」就是羅琳。

消息走漏後，羅琳承認，用化名寫作是難得的自我解放體驗：在沒有廣告吹捧、沒有讀者期望之下寫書出版，以測試讀者和市場對此的真實反映。同時，寫偵探小説也是自己長久以來的願望。

在經歷了《哈利波特》的輝煌以及《偶發空缺》的惡評如潮後，羅琳總算以「史崔克」在成人小説這片新領域中站穩了腳跟。系列推出第三本後，《BBC》將小説影視化，目前同名電視劇已出到第四季。

雖然作品無法複製「哈利波特」的全球瘋潮，亦有不少負評，但仍無阻《史崔克系列》的叫座。2020年出版的第五部《Trouble Blood》在上市五天內售出了六萬五千本，衝上了暢銷書榜，並贏得了2021年英國年度犯罪驚悚小説獎（The 2021 British Book of the Year Award for Crime and Thriller Fiction）。

Photo Credit: 《The Rowling Library》 《The Ink Black Heart》，為Cormoran Strike系列的第六本書，由 J.K.羅琳以筆名Robert Galbraith選寫。

在最新的《The Ink Black Heart》中，羅琳將罪案發生的背景設定在更為摩登的網路世界。暢銷卡通「The Ink Black Heart」的作者Edie Ledwell由默默無聞到一夕間名利雙收，同時卻長期遭受網路霸凌，甚至一度想要了結生命。

忍無可忍的Edie找上蘿蘋幫忙，希望找出網路霸凌者Anomie的真實身分，卻被蘿蘋回絕。數日後Edie和另一位「The Ink Black Heart」的共同創作者，在卡通設定的真實場景海格特公墓（Highgate Cemetery）中遭襲擊，一死一傷。

看起來最有嫌疑的網路霸凌者Anomie，同時也是「IBH」粉絲創作遊戲「Drek's Game」的創始人，統領著大批粉絲。為了揭開真相，史崔克與蘿蘋需要深入浩瀚無垠的網路世界，在社交媒體、線上遊戲和粉絲社群中展開調查。

小説中的卡通「The Ink Black Heart」和衍生的線上遊戲「Drek's Game」充滿了哥德式的驚悚和怪誕。躲在網路世界後的匿名霸凌者，為掩飾真相，最終淪為了犯下多起謀殺案的兇手，犯案細節陰森，令人毛骨悚然。

羅琳帶著讀者一步步解開謎題，揭示Anomie的真實身分。一路上，羅琳不惜放出大量煙霧彈，擾亂讀者對案件的推理，直到本書的後半段，兇手的身分仍然撲朔迷離。因此在最終章真相大白的一刻，相信不少讀者會發出驚呼和感嘆。

同時，羅琳有技巧地描繪出兩個截然不同卻又互相關聯的平行世界。在現實中，Edie身邊有一眾親朋好友，皆有犯案的嫌疑；而在網路世界，粉絲社群和遊戲中亦有多個活躍角色。隨著情節的推進，這些網路世界的人物，紛紛在現實生活中現身。讀者需花費一定腦力將他們/她們正確配對，不然則會迷失在這兩個平行世界聚合的一刻。

書中，史崔克和蘿蘋的私人生活也有著不同尋常的進展。兩人的私家偵探事務所也變得更為壯大。羅琳早在2014年史崔克系列推出第二部時就表示過，本系列小説的數量將超過哈利波特。因此，我們至少仍有兩次機會閲讀史崔克和蘿蘋的冒險經歷，才能迎來這一系列的大完結。

「理智與情感」：羅琳和她的偵探小説

在羅琳的故事中，史崔克系列充滿了對經典偵探小説的致敬。故事設定在倫敦，這個神探的修羅場。小説中對場景和人物對話細膩的描寫，也不止一次被評論家稱為有「阿加莎克里斯蒂」的風範。

同前五部作品一樣，羅琳筆下的偵探小説不僅只著重理性──邏輯推理、抽絲剝繭，也注重感性──人際關係、情感糾葛；在特定情況下，對於後者的描寫和側重會大大超越前者──對於一部分偵探小説評論家來説，這可能是一大敗筆。