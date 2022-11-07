歐盟抨擊拜登《降低通膨法》：再生能源技術將被轉移至美國，讓全球陷入補貼大戰

近年來再生能源風潮席捲全球，各國紛推動補助方案以建立本土產業鍊，而近日英國《金融時報》報導，歐盟首度抨擊美國今（2022）年8月通過的《降低通膨法》（Inflation Reduction Act），他們認為該法會讓再生能源技術被奪取，還讓全球陷入「補貼大戰」。

歐盟抗議《降低通膨法》：再生能源技術將被轉移至美國

通貨膨脹仍是全球經濟的大敵，美國勞工部（USDL）公布今年9月消費者物價指數（CPI）年增8.2%；而歐元區10月通膨率則來到10.7%，通膨均高於市場預期。國際貨幣基金（IMF）10月再度下修2022及2023年全球經濟預估，今年成長率下修3.2%，明年則是2.7%。

為了緩解通膨，今年8月白宮的《降低通膨法》（Inflation Reduction Act）於8月簽署生效。這項3690億美元的計劃，提供補貼和稅收抵免，目的是要刺激再生能源的投資，包含由美國製造的太陽能板，到電動汽車等產品。

拜登（Biden）政府最高貿易官員戴琪（Katherine Tai）告訴英國《金融時報》：「為拜登政府代表我們對（乾淨的未來）做出的投資感到無比自豪。」

不過，《降低通膨法》卻遭到歐盟和其他美國盟友（日韓）的抨擊。

它們直指其違反世界貿易組織（WTO）中各國不得歧視進口產品的條約。目前歐洲能源高漲，當地業者傳出考慮要獲得「美國大筆補助」，打算將業務從歐盟轉移到美國。歐盟強調，這可能導致技術被美國奪走，還加劇大西洋兩岸的貿易緊張。

戴琪反駁這些說法，他呼籲歐盟加強對當地製造商的支持，並減少在戰略重要產品上對中國的依賴。他強調：「我們對產業政策的願景不僅跟我們自己有關，要和盟友一起努力⋯⋯建立具有韌性的供應鏈，擺脫過去幾年經濟上非常有害的依賴。」

全球陷入再生能源補貼大戰

但是戴琪的說法顯然不被歐盟所認可。

近日，歐盟委員會（European Commission）再提交給美國財政部的意見製出，5項提供稅收抵免和補貼的措施「明顯具有歧視性的國內含量要求的條款，違反了WTO規則」。

文件內載明，如果以目前的方式實施，不但可能帶給美國及其盟友經濟損失，還會導致市場效率扭曲，引發一連串優害的「全球補貼競賽」，企業開始爭奪綠色轉型的關鍵技術和最低補貼，最終造成局勢緊張，以及更嚴峻的報復性貿易。

事實上，補貼競賽早已經開始，加拿大日前已經將再生能源投資納入抵免稅收的計畫中，以避免企業外移到美國，而日本、韓國也向美國抗議。

歐盟希望，應避免影響到太陽能電池板、風力渦輪機和清潔氫等產品的製造和投資，要求修改該法案中的9項條款，包含限制向在美國生產的產品，或在美國營運等企業，提供補貼和稅收抵免，

另一方面，消息人士告訴《路透社》，這個《降低通膨法》已經開始發揮效力，例如中國知名的電池龍頭——寧德時代 （Contemporary）在美國建廠的計畫已經放緩，主要是因為在《降低通膨法》之下，即使獲得補助的情況下，美國生產電池的成本將高於從中國進口電池。

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核稿編輯：翁世航