距離開票還有
前往選舉專頁

    看更多即時開票
    2022/11/13,
    藝文

    如何欣賞「光影大師」維梅爾嘔心瀝血集大成之作《繪畫的藝術》？

    如何欣賞「光影大師」維梅爾嘔心瀝血集大成之作《繪畫的藝術》？
    Photo Credit: ©《繪畫的藝術》（The Art of Painting）/ Johannes Vermeer， c.1666–1668 / oil on canvas，120x100 cm / Kunsthistorisches Museum / source：wiki，public domain

    我們想讓你知道的是

    直到1813年，《繪畫的藝術》才又重新出現，當時奧地利貴族切爾寧伯爵約翰・魯道夫只花了50弗羅林便得手，這時候畫作還被認為是維梅爾同時代鄉親彼得・德・霍赫之作。1940年，當年被美術學校拒於門外的大魔王希特勒派出藝術顧問漢斯・波瑟四處搜括藝術品，《繪畫的藝術》因此從伯爵家族的收藏成為希特勒所有，此時，《繪畫的藝術》已經被認定為是維梅爾的重要傑作。希特勒真是賺到了。

    文：Junie Wang

    被譽為光影大師，維梅爾（Johannes Vermeer，1632–1675）短暫的43年人生歲月裡，見證了荷蘭共和國「黃金時代」（Golden Age）的燦爛成就與殞落衰頹。

    想當初，經過數十年鏖戰，荷蘭才好不容易從西班牙手裡獨立，以蕞爾之地開創傲視世界的貿易、航海、藝術和科學成就，結果卻在1672年遭受英、法兩大強國聯手夾攻，對荷蘭百姓如同末日悲歌的這一年，史稱「災難年」（Rampjaar）。儘管共和國最終得以倖存，但外患戰爭重創社會經濟，民生凋敝工商不展，從此再也無法回到巔峰狀態。

    維梅爾也是災難年的直接受害者。

    悲涼的人生結局

    原本身兼畫家與藝品商，維梅爾的經濟狀況還算穩定，即使畫作產量非常低，但因售價高昂以及買賣藝術品的收入，加上很可能還有富岳母撐腰，都足以讓他養活一大家子，包含嗷嗷待哺的11個孩子。

    只是戰火煙硝一起，非民生必需品的藝術品市場自然首當其衝，所有交易趨近停滯，維梅爾只能望著倉庫裡滿坑滿谷的大師傑作坐困愁城，眼睜睜看著債務日漸累積卻無能為力。加上可能是他唯一金主的台夫特當地仕紳彼得・范・瑞文（Pieter van Ruijven，1624–1674）於1674年去世，打擊更是巨大。

    要知道這位范・瑞文先生從1657年開始便買下維梅爾許多作品，根據統計至少有21件，維梅爾大約也是因為有范・瑞文撐腰，才能在作品中絲毫不客氣地使用價比黃金高的群青藍（ultramarine），進而創作出如《戴珍珠耳環的少女》（Girl with a Pearl Earring，1665）和《倒牛奶的女僕》（The Milkmaid，1657–1658）那般眩目耀眼的經典之美。

    這般龐大的經濟重擔與接連厄號，確實壓垮了維梅爾，根據維梅爾太太凱特琳娜（Catharina Bolnes，1631–1687）的說法，由於事業經營陷入困境一籌莫展，無法賺取收入養家，維梅爾在短短的一天或一天半之內突然身亡。儘管死因至今未明，但若以他當時的痛苦指數而言，很可能是死於中風或是心肌梗塞。

    坎坷多舛的謎之際遇

    維梅爾生前已經欠下龐大債務，作品要是當初沒賣給金主，大概也被債主拿走抵債，然而這件《繪畫的藝術》（The Art of Painting，c.1666–1668）卻直到維梅爾去世時，都還一直留在身邊。

    以《繪畫的藝術》高達120公分，寬至100公分的畫幅，肯定可以賣得較高的價錢，而且也是維梅爾作品中少見的大尺寸之作，然而他始終堅持留存。接著在他身後，1676年，維梅爾太太凱特琳娜雖然一方面交出亡夫畫作償債，卻把《繪畫的藝術》所有權轉讓給她的母親瑪莉亞，預防萬一被宣告破產，這幅畫也得面臨被拍賣的命運。可見維梅爾夫妻對於這件作品的重視，只是此後它便失去了蹤影。

    因為缺少相關資料，直到1813年，《繪畫的藝術》才又重新出現，當時奧地利貴族切爾寧伯爵（Count Czenin）約翰・魯道夫（Johann Rudolf，1757–1845）只花了50弗羅林（florins）便得手，這時候畫作還被認為是維梅爾同時代鄉親彼得・德・霍赫（Pieter de Hooch，1629–1684） 之作。

    1940年，當年被美術學校拒於門外的大魔王希特勒派出藝術顧問漢斯・波瑟（Hans Posse，1879 -1942）四處搜括藝術品，《繪畫的藝術》因此從伯爵家族的收藏成為希特勒所有，此時，《繪畫的藝術》已經被認定為是維梅爾的重要傑作。

    希特勒真是賺到了。然後當初到底是藝術學院的哪個傢伙拒絕讓他入學？如果他好好在顏料堆裡打滾不就沒事了嗎？

    奧地利政府成為最終贏家

    《繪畫的藝術》先是被帶到慕尼黑，後來被納粹送到奧地利阿爾陶斯鹽礦（Altaussee）地下洞穴。

    1945年，二戰進入尾聲時，美軍率先來到納粹的藝術藏寶窟，發現大量藝術珍品，其中也包含《繪畫的藝術》，這段故事於2014年曾拍成電影《大尋寶家》（The Monuments Men）。慶幸當年幸虧《繪畫的藝術》沒有落入殘虐暴戾的的俄軍之手。

    之後雖然華盛頓特區「國家藝廊」（National Gallery of Art）曾經試圖收購，但並未成功。而切爾寧家族也跳出來聲稱畫作是被迫賣給納粹的家族資產，理應重新獲得所有權，然而奧地利政府最後還是贏了，《繪畫的藝術》成為奧地利國家資產，1946年安置於維也納藝術史博物館（Kunsthistorisches Museum）至今。

    維梅爾的極致表現

    《繪畫的藝術》身世如此周折坎坷，你應該很好奇它憑什麼讓維梅爾與家人費心維護，為何納粹和奧地利政府也想盡辦法占為己有？

    若以《繪畫的藝術》創作時間大約在1666至1668年來看，維梅爾此時30多歲，已經處於技法成熟的創作顛峰期。

    這時候他跳脫早期參考各家大師風格的摸索過程，成功揉合台夫特和荷蘭繪畫藝術特色，發展出絕佳平衡構圖、當地風俗主題與極其精妙的自然主義表現。《繪畫的藝術》可說是維梅爾獨家技法的完美之作，不但展現他身為畫家的自豪，也可解釋他為何如此珍視這件作品。儘管直到現在仍舊不清楚當年的創作原因。

    《繪畫的藝術》怎麼看？

    • 畫家與女神

    TNL 網路沙龍守則

    TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

    現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

    為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

    我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

    • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
    • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

    為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

    • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
    • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
    • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
    • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。