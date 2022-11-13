如何欣賞「光影大師」維梅爾嘔心瀝血集大成之作《繪畫的藝術》？

文：Junie Wang

被譽為光影大師，維梅爾（Johannes Vermeer，1632–1675）短暫的43年人生歲月裡，見證了荷蘭共和國「黃金時代」（Golden Age）的燦爛成就與殞落衰頹。

想當初，經過數十年鏖戰，荷蘭才好不容易從西班牙手裡獨立，以蕞爾之地開創傲視世界的貿易、航海、藝術和科學成就，結果卻在1672年遭受英、法兩大強國聯手夾攻，對荷蘭百姓如同末日悲歌的這一年，史稱「災難年」（Rampjaar）。儘管共和國最終得以倖存，但外患戰爭重創社會經濟，民生凋敝工商不展，從此再也無法回到巔峰狀態。

維梅爾也是災難年的直接受害者。

悲涼的人生結局

原本身兼畫家與藝品商，維梅爾的經濟狀況還算穩定，即使畫作產量非常低，但因售價高昂以及買賣藝術品的收入，加上很可能還有富岳母撐腰，都足以讓他養活一大家子，包含嗷嗷待哺的11個孩子。

只是戰火煙硝一起，非民生必需品的藝術品市場自然首當其衝，所有交易趨近停滯，維梅爾只能望著倉庫裡滿坑滿谷的大師傑作坐困愁城，眼睜睜看著債務日漸累積卻無能為力。加上可能是他唯一金主的台夫特當地仕紳彼得・范・瑞文（Pieter van Ruijven，1624–1674）於1674年去世，打擊更是巨大。

要知道這位范・瑞文先生從1657年開始便買下維梅爾許多作品，根據統計至少有21件，維梅爾大約也是因為有范・瑞文撐腰，才能在作品中絲毫不客氣地使用價比黃金高的群青藍（ultramarine），進而創作出如《戴珍珠耳環的少女》（Girl with a Pearl Earring，1665）和《倒牛奶的女僕》（The Milkmaid，1657–1658）那般眩目耀眼的經典之美。

這般龐大的經濟重擔與接連厄號，確實壓垮了維梅爾，根據維梅爾太太凱特琳娜（Catharina Bolnes，1631–1687）的說法，由於事業經營陷入困境一籌莫展，無法賺取收入養家，維梅爾在短短的一天或一天半之內突然身亡。儘管死因至今未明，但若以他當時的痛苦指數而言，很可能是死於中風或是心肌梗塞。

坎坷多舛的謎之際遇

維梅爾生前已經欠下龐大債務，作品要是當初沒賣給金主，大概也被債主拿走抵債，然而這件《繪畫的藝術》（The Art of Painting，c.1666–1668）卻直到維梅爾去世時，都還一直留在身邊。

以《繪畫的藝術》高達120公分，寬至100公分的畫幅，肯定可以賣得較高的價錢，而且也是維梅爾作品中少見的大尺寸之作，然而他始終堅持留存。接著在他身後，1676年，維梅爾太太凱特琳娜雖然一方面交出亡夫畫作償債，卻把《繪畫的藝術》所有權轉讓給她的母親瑪莉亞，預防萬一被宣告破產，這幅畫也得面臨被拍賣的命運。可見維梅爾夫妻對於這件作品的重視，只是此後它便失去了蹤影。

因為缺少相關資料，直到1813年，《繪畫的藝術》才又重新出現，當時奧地利貴族切爾寧伯爵（Count Czenin）約翰・魯道夫（Johann Rudolf，1757–1845）只花了50弗羅林（florins）便得手，這時候畫作還被認為是維梅爾同時代鄉親彼得・德・霍赫（Pieter de Hooch，1629–1684） 之作。

1940年，當年被美術學校拒於門外的大魔王希特勒派出藝術顧問漢斯・波瑟（Hans Posse，1879 -1942）四處搜括藝術品，《繪畫的藝術》因此從伯爵家族的收藏成為希特勒所有，此時，《繪畫的藝術》已經被認定為是維梅爾的重要傑作。

希特勒真是賺到了。然後當初到底是藝術學院的哪個傢伙拒絕讓他入學？如果他好好在顏料堆裡打滾不就沒事了嗎？

奧地利政府成為最終贏家

《繪畫的藝術》先是被帶到慕尼黑，後來被納粹送到奧地利阿爾陶斯鹽礦（Altaussee）地下洞穴。

1945年，二戰進入尾聲時，美軍率先來到納粹的藝術藏寶窟，發現大量藝術珍品，其中也包含《繪畫的藝術》，這段故事於2014年曾拍成電影《大尋寶家》（The Monuments Men）。慶幸當年幸虧《繪畫的藝術》沒有落入殘虐暴戾的的俄軍之手。

之後雖然華盛頓特區「國家藝廊」（National Gallery of Art）曾經試圖收購，但並未成功。而切爾寧家族也跳出來聲稱畫作是被迫賣給納粹的家族資產，理應重新獲得所有權，然而奧地利政府最後還是贏了，《繪畫的藝術》成為奧地利國家資產，1946年安置於維也納藝術史博物館（Kunsthistorisches Museum）至今。

維梅爾的極致表現

《繪畫的藝術》身世如此周折坎坷，你應該很好奇它憑什麼讓維梅爾與家人費心維護，為何納粹和奧地利政府也想盡辦法占為己有？

若以《繪畫的藝術》創作時間大約在1666至1668年來看，維梅爾此時30多歲，已經處於技法成熟的創作顛峰期。

這時候他跳脫早期參考各家大師風格的摸索過程，成功揉合台夫特和荷蘭繪畫藝術特色，發展出絕佳平衡構圖、當地風俗主題與極其精妙的自然主義表現。《繪畫的藝術》可說是維梅爾獨家技法的完美之作，不但展現他身為畫家的自豪，也可解釋他為何如此珍視這件作品。儘管直到現在仍舊不清楚當年的創作原因。

《繪畫的藝術》怎麼看？