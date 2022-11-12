永遠覺得自己不夠好的「冒牌者症候群」：三個角度聊聊我對這個文明病的看法
我們想讓你知道的是
然而人類在演化過程中誕生的腦袋，並不是用「事實」與「講道理」就可以領悟的。許多事情必須親身經歷之後，才會有所感覺，並且意識到這些因素的因果關連。以下是本文想跟你討論的三個重點：從達克效應來觀察自己，知道自己不知道的範圍；人類是經驗的動物；建立自我認同，才能啟動同理心。
文：獸群之心 / Soking
在設計師的圈子之中流行著一種文明病，可能你或多或少聽過，甚至已經罹患而不自知。染上此症狀的人會經常陷入一種自我反省的內在恐慌中，並且深怕別人發現。
如果你幾乎每天在腦海中都迴響著以下聲音：
「我這樣執行是不是正確的？」
「別人看起來都很順利，為什麼只有我好像很糟糕？」
「如果他們發現其實我沒有很懂怎麼辦？」
「是不是因為我缺少了某種資歷證明，所以我沒資格說自己會這個能力？」
「我如果改了某個流程，是不是就不符合書上或理論的要求？」
「我第一次執行的結果很糟糕，我是不是其實沒有這方面的才能？」
或許你也感染了這個文明病，它的名稱是「冒牌者症候群」。
我想從三個角度跟你聊聊我對這個文明病的看法，但不保證幫助你解脫，畢竟我也害怕我說錯了。
以下是本文想跟你討論的三個重點：
- 從達克效應來觀察自己，知道自己不知道的範圍
- 人類是經驗的動物
- 建立自我認同，才能啟動同理心
從達克效應來觀察自己，知道自己不知道的範圍
你在網路上搜尋「達克效應（DK effect）」，就會看到一張高高低低的圖表，這個有名的社會心理學領域所提出的理論，是指一種人腦中的認知偏差。
「能力有所欠缺的人，有一種虛幻的自我優越感，錯誤地認為自己比真實情況更加優秀。」你現在是不是一臉困惑，我幹嘛在談「冒牌者症候群」的話題時，跟你提「自我優越感的幻覺」？這分明是兩碼子事情。
這兩者還真是同一件事情，請看下圖達克效應的圖表，第一階段「愚昧山峰」是一般濃縮版描述「自我優越感幻覺」的部分。但別急，如果你罹患的是冒牌者症候群，你還可以繼續看第二階段「絕望低谷」呀。
我認為整個達克效應，是在完整描述人類認知某個領域的學習經驗。
當我們還是新手的時候，因為有大量前人經驗可以借鏡，甚至處於一種舒適圈中，不管怎麼犯錯似乎都不會太嚴重，這個看到的領域問題都很表層，因為都有大量前人踩過的坑給你借鏡。
但是一門足夠專業有深度的領域，你探索一陣子之後，會開始獨自進入「複雜的情境」。好比你學UX，第一個階段在低風險的工作坊或者線上課程中吸收了許多知識，操作方法論的過程覺得好像沒什麼困難的。
但是到了面對真實世界的複雜性問題時，突然發現要執行訪談之前，有許多前置作業以及利害關係人必須溝通清楚，甚至連最基本的研究主題，要定案下來都難如登天。
「原來，我是這麼的無知，還有這麼多事情我不知道，怎麼書上都沒有講清楚呢？」
遭遇這些複雜情境所產生的挫敗，在你我的心中滋生了可怕的心魔。
人類是經驗的動物
然而人類在演化過程中誕生的腦袋，並不是用「事實」與「講道理」就可以領悟的。許多事情必須親身經歷之後，才會有所感覺，並且意識到這些因素的因果關連。
其實書上有講，只是有些作者曖昧不明的稍加提示，可能他罹患專家特有「知識的詛咒」，你的問題看起來像是高牆，但作者可能毫無意識抬腳一跨，就越過了這類型的阻礙，沒有意識到這是個問題需要提醒你。
另外我們若是在安全的舒適圈學習過某個能力，不免會產生「情境依賴」，就像在學校教室裡面會寫數學考卷上的問題，但到了真實世界就很難應用在野外探測上。
記錄在書上的內容是被高度抽象化的原理，但我們的身體與腦袋要真正應用，必須一面適應環境，一面試圖確保可執行的條件。
我曾經看過有新手提問，雖然看了書、買了線上課程，但對於實際上該怎麼找人來訪談，覺得非常困難，不知該從何下手。光是「找人來訪談」，可能前人就是從身邊的朋友先找看看，然後發現訪談成果很糟糕，才學會要有條件的去尋找跟研究主題相關的人來訪談。
在沒有人帶領的情況下，只能透過計畫、執行、犯錯、檢討、改善計畫、再執行的流程，持續的摸索前行。
實際經歷過至少一次，我們的腦袋才會產生「意義的地圖」，如此再吸收前人所分享的經驗，才會容易對照到自己執行過程上的不足，進行更精確的改善。
建立自我認同，才能啟動同理心
當我們從絕望低谷被大量「知道自己不知道」的挫敗與陌生情境沖刷過之後，你腦袋中的意義地圖逐漸豐富，一個一個陌生地點在你的腦海中點亮，形成了路徑。
將會有一天，你更加認識自己，因為你看懂了自己的已知範圍。當你開始產生自我認同，了解設計師這個身分所要面臨的挑戰與困難，並且還有心力去進行「有所追求」的時候。
你的注意力會從內在的自我反省，隨著身分認同的建立，開始將眼光投放到外界。你會發現原來「設計是在幫助別人解決問題」，而不是「用我想到的好棒棒方法來解決問題」。
只要經歷一次「先觀察問題本質，再動手解決」的歷程，你就會像上癮一般，對於觀察問題樂此不疲。這個時候「我的執行流程到底對不對」就再也不是關注點，你將以設計師的身分，全心全意投注在他人身上，開始觀察這個世界的運作，開始建構系統思維，去看懂原來許多問題彼此之間是關連的。
我們必須先建立自我認同，才有辦法將腦袋中的注意力從內在心魔，轉移到為了外界與他人的連結而付出。希望透過這篇分享，能讓你面對內在孤獨與恐懼的路上，知道這一切是每個人都經歷過的風景，願你走上自己的路。
This is the way.
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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2022 TCCF 未來內容展多國專家深度對談，對接國際最新文化科技產業趨勢
我們想讓你知道的是
文化內容策進院主辦「2022 TCCF 創意內容大會」，匯聚臺灣具潛力 IP 成品及提案，致力為全球內容業者媒合最佳國際合製資源。而 9 日登場的「主題沙龍 - 國際焦點」則邀請榮獲國際藝術獎項、影展肯定的內容製作公司及導演，分享幕後製程及商機開發經驗，期待藉由豐富的產業經驗分享，促進臺灣文化內容產業對接國際。
文化內容策進院主辦「2022 TCCF 創意內容大會」，匯聚臺灣具潛力 IP 成品及提案，致力為全球內容業者媒合最佳國際合製資源，促進臺灣文化內容產業對接國際。其中，大會重要活動之一、展示跨域應用價值的平台的「未來內容展」，今年有眾多國際嘉賓共襄盛舉，包括法國國家電影與動畫中心 (CNC) 數位內容總監 Olivier Fontenay、奧地利林茲電子藝術節總監 Martin Honzik、巴西遊戲開發公司 AVORE Immersive營運總監 Doede Holtkamp 親自來臺交流，法國新影像藝術節總監 Michele Ziegler 亦與文策院及法國在台協會合作，率 6 位不同專業背景的法國XR業界人士來臺進行產業參訪。
「未來內容展」以「擴增宇宙 運算中 Future Processing」為題，集結國內外話題性沉浸式內容，激盪文化與科技跨域應用新可能，本屆邀請的 19 組參展作品中有 5 組為國際或跨國共創作品，合作橫跨日本、法國、奧地利等國，另在近 40 場「主題沙龍」中有來自巴西、法國、奧地利、加拿大、愛爾蘭、香港等不同國家地區的機構代表、創作者、企業家齊聚一堂參與盛會，分享最新國際產業發展趨勢，助臺灣未來內容產業接軌國際，持續探索產業的發展潛能。
持續深耕臺灣未來內容產業為 TCCF 創意內容大會的重要目標之一，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣在國際市場搶佔先機。譬如：本屆未來內容展參展作品《百岳計畫》為文策院與奧地利林茲電子藝術中心合製計畫，由 FAB DAO 邀請五位知名的生成式藝術家王連晟、王新仁、林逸文、林經堯和吳哲宇，以臺灣跌宕起伏的山稜線為素材、程式碼為畫筆，勾勒出百座臺灣山巒，再由藝術家黃新編碼，將五件風格相異的作品共同展示，呈現多元共融的臺灣山景，並以 NFT 形式販售，讓收藏者共同治理營收，將收益作為臺灣生態保護的公益款項。加密貨幣捐款在聯合國及烏俄戰爭亦有先例，而臺灣尚未有成熟的相關案例，《百岳計畫》可謂開先河與國際最新 NPO-NFT 趨勢對接，其具有社會實踐價值的前瞻性創作思維，在未來內容展以前已受邀至全球規模最大、歷史最悠久的電子藝術節「林茲電子藝術節」展出，展現臺灣未來內容創作新銳實力。
在 11月 9 日 登場的「主題沙龍 - 國際焦點」中，由曾榮獲艾美獎、威尼斯影展多項肯定的巴西 VR 製作公司 ARVORE Immersive 營運總監 Doede Holtkamp 以務實的業界經驗分析敘事及遊戲 VR 內容的市場地景與商機開發；CNC 數位內容總監 Olivier Fontenay 與文策院文化科技處處長李懷瑾，共同探討公資金如何作為新媒體內容與產業發展的利基；而曾執導話題性 VR 作品《芭芭雅嘎：森林女巫》等作的法國鬼才導演 Mathias Chelebourg 亦分享與香奈兒合作的最新 VR 沉浸式體驗《Rencontre(s)》精彩幕後製程。本單元將延續至 11 月 12 日，將有奧地利林茲電子藝術節總監 Martin Honzik 與 FAB DAO 創辦人黃彥霖(黃豆泥) 就 NFT 議題的精采對談；有香港 Amonica Brands 集團代表分享 Web 3.0 對娛樂創意產業帶來的變化，更有法國指標性 VR 製作公 司 Emissive、電信龍頭 Orange 與 HTC VIVE Arts 代表暢聊新作《永恆聖母院》多人 VR 娛樂體驗所開創的全新商業模式。由國際業界的專業翹楚帶來跨領域、多元議題討論，精彩可期。
具有豐富 VR 及 IP 內容推廣經驗的 CNC 數位內容總監 Olivier Fontenay 來臺參與「主題沙龍」，他特別表示：「VR 有很多迷人的特點，沉浸式內容可以往很多不同方向發展，像是紀錄片、科幻、電玩遊戲等，在 2022 TCCF 未來內容展看到臺灣做出了很多創意新內容，臺灣在文化科技領域擁有世界最先進的科技技術 ; 最有趣的是，法國和臺灣有著共同的願景，都認為創意內容需要強勁的科技技術，所以投注許多心力於該領域。創意內容最讓人興奮的是，人們永遠無法預期什麼即將發生，技術的投入更能提供創作者有更多元呈現作品的方式，讓大眾從未想像過的事情成真，像是讓娛樂體驗能在元宇宙虛擬世界中發生，或者將文化內容與 NFT 鏈接開創新的價值。這也是為什麼我特別來臺參與 2022 TCCF 未來內容展，希望能與跨國的專業人士共同發掘更多未來內容的可能。」
「2022 TCCF 創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單、主題沙龍、免費報名資訊及「未來內容展」開放時間請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。