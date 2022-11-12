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    2022/11/12,
    心理

    永遠覺得自己不夠好的「冒牌者症候群」：三個角度聊聊我對這個文明病的看法

    永遠覺得自己不夠好的「冒牌者症候群」：三個角度聊聊我對這個文明病的看法
    Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

    我們想讓你知道的是

    然而人類在演化過程中誕生的腦袋，並不是用「事實」與「講道理」就可以領悟的。許多事情必須親身經歷之後，才會有所感覺，並且意識到這些因素的因果關連。以下是本文想跟你討論的三個重點：從達克效應來觀察自己，知道自己不知道的範圍；人類是經驗的動物；建立自我認同，才能啟動同理心。

    文：獸群之心 / Soking

    在設計師的圈子之中流行著一種文明病，可能你或多或少聽過，甚至已經罹患而不自知。染上此症狀的人會經常陷入一種自我反省的內在恐慌中，並且深怕別人發現。

    如果你幾乎每天在腦海中都迴響著以下聲音：

    「我這樣執行是不是正確的？」
    「別人看起來都很順利，為什麼只有我好像很糟糕？」
    「如果他們發現其實我沒有很懂怎麼辦？」
    「是不是因為我缺少了某種資歷證明，所以我沒資格說自己會這個能力？」
    「我如果改了某個流程，是不是就不符合書上或理論的要求？」
    「我第一次執行的結果很糟糕，我是不是其實沒有這方面的才能？」

    或許你也感染了這個文明病，它的名稱是「冒牌者症候群」。

    我想從三個角度跟你聊聊我對這個文明病的看法，但不保證幫助你解脫，畢竟我也害怕我說錯了。

    以下是本文想跟你討論的三個重點：

    1. 從達克效應來觀察自己，知道自己不知道的範圍
    2. 人類是經驗的動物
    3. 建立自我認同，才能啟動同理心

    從達克效應來觀察自己，知道自己不知道的範圍

    你在網路上搜尋「達克效應（DK effect）」，就會看到一張高高低低的圖表，這個有名的社會心理學領域所提出的理論，是指一種人腦中的認知偏差。

    「能力有所欠缺的人，有一種虛幻的自我優越感，錯誤地認為自己比真實情況更加優秀。」你現在是不是一臉困惑，我幹嘛在談「冒牌者症候群」的話題時，跟你提「自我優越感的幻覺」？這分明是兩碼子事情。

    這兩者還真是同一件事情，請看下圖達克效應的圖表，第一階段「愚昧山峰」是一般濃縮版描述「自我優越感幻覺」的部分。但別急，如果你罹患的是冒牌者症候群，你還可以繼續看第二階段「絕望低谷」呀。

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    Photo Credit: 截圖自作者

    我認為整個達克效應，是在完整描述人類認知某個領域的學習經驗。

    當我們還是新手的時候，因為有大量前人經驗可以借鏡，甚至處於一種舒適圈中，不管怎麼犯錯似乎都不會太嚴重，這個看到的領域問題都很表層，因為都有大量前人踩過的坑給你借鏡。

    但是一門足夠專業有深度的領域，你探索一陣子之後，會開始獨自進入「複雜的情境」。好比你學UX，第一個階段在低風險的工作坊或者線上課程中吸收了許多知識，操作方法論的過程覺得好像沒什麼困難的。

    但是到了面對真實世界的複雜性問題時，突然發現要執行訪談之前，有許多前置作業以及利害關係人必須溝通清楚，甚至連最基本的研究主題，要定案下來都難如登天。

    「原來，我是這麼的無知，還有這麼多事情我不知道，怎麼書上都沒有講清楚呢？」

    遭遇這些複雜情境所產生的挫敗，在你我的心中滋生了可怕的心魔。

    人類是經驗的動物

    然而人類在演化過程中誕生的腦袋，並不是用「事實」與「講道理」就可以領悟的。許多事情必須親身經歷之後，才會有所感覺，並且意識到這些因素的因果關連。

    其實書上有講，只是有些作者曖昧不明的稍加提示，可能他罹患專家特有「知識的詛咒」，你的問題看起來像是高牆，但作者可能毫無意識抬腳一跨，就越過了這類型的阻礙，沒有意識到這是個問題需要提醒你。

    另外我們若是在安全的舒適圈學習過某個能力，不免會產生「情境依賴」，就像在學校教室裡面會寫數學考卷上的問題，但到了真實世界就很難應用在野外探測上。

    記錄在書上的內容是被高度抽象化的原理，但我們的身體與腦袋要真正應用，必須一面適應環境，一面試圖確保可執行的條件。

    我曾經看過有新手提問，雖然看了書、買了線上課程，但對於實際上該怎麼找人來訪談，覺得非常困難，不知該從何下手。光是「找人來訪談」，可能前人就是從身邊的朋友先找看看，然後發現訪談成果很糟糕，才學會要有條件的去尋找跟研究主題相關的人來訪談。

    在沒有人帶領的情況下，只能透過計畫、執行、犯錯、檢討、改善計畫、再執行的流程，持續的摸索前行。

    實際經歷過至少一次，我們的腦袋才會產生「意義的地圖」，如此再吸收前人所分享的經驗，才會容易對照到自己執行過程上的不足，進行更精確的改善。

    建立自我認同，才能啟動同理心

    當我們從絕望低谷被大量「知道自己不知道」的挫敗與陌生情境沖刷過之後，你腦袋中的意義地圖逐漸豐富，一個一個陌生地點在你的腦海中點亮，形成了路徑。

    將會有一天，你更加認識自己，因為你看懂了自己的已知範圍。當你開始產生自我認同，了解設計師這個身分所要面臨的挑戰與困難，並且還有心力去進行「有所追求」的時候。

    你的注意力會從內在的自我反省，隨著身分認同的建立，開始將眼光投放到外界。你會發現原來「設計是在幫助別人解決問題」，而不是「用我想到的好棒棒方法來解決問題」。

    只要經歷一次「先觀察問題本質，再動手解決」的歷程，你就會像上癮一般，對於觀察問題樂此不疲。這個時候「我的執行流程到底對不對」就再也不是關注點，你將以設計師的身分，全心全意投注在他人身上，開始觀察這個世界的運作，開始建構系統思維，去看懂原來許多問題彼此之間是關連的。

    我們必須先建立自我認同，才有辦法將腦袋中的注意力從內在心魔，轉移到為了外界與他人的連結而付出。希望透過這篇分享，能讓你面對內在孤獨與恐懼的路上，知道這一切是每個人都經歷過的風景，願你走上自己的路。

    This is the way.

    本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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    責任編輯：王祖鵬
    核稿編輯：翁世航


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