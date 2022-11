永遠覺得自己不夠好的「冒牌者症候群」：三個角度聊聊我對這個文明病的看法

文:獸群之心 / Soking

在設計師的圈子之中流行著一種文明病,可能你或多或少聽過,甚至已經罹患而不自知。染上此症狀的人會經常陷入一種自我反省的內在恐慌中,並且深怕別人發現。

如果你幾乎每天在腦海中都迴響著以下聲音:

「我這樣執行是不是正確的?」

「別人看起來都很順利,為什麼只有我好像很糟糕?」

「如果他們發現其實我沒有很懂怎麼辦?」

「是不是因為我缺少了某種資歷證明,所以我沒資格說自己會這個能力?」

「我如果改了某個流程,是不是就不符合書上或理論的要求?」

「我第一次執行的結果很糟糕,我是不是其實沒有這方面的才能?」

或許你也感染了這個文明病,它的名稱是「冒牌者症候群」。

我想從三個角度跟你聊聊我對這個文明病的看法,但不保證幫助你解脫,畢竟我也害怕我說錯了。

以下是本文想跟你討論的三個重點:

從達克效應來觀察自己,知道自己不知道的範圍 人類是經驗的動物 建立自我認同,才能啟動同理心

從達克效應來觀察自己,知道自己不知道的範圍

你在網路上搜尋「達克效應(DK effect)」,就會看到一張高高低低的圖表,這個有名的社會心理學領域所提出的理論,是指一種人腦中的認知偏差。

「能力有所欠缺的人,有一種虛幻的自我優越感,錯誤地認為自己比真實情況更加優秀。」你現在是不是一臉困惑,我幹嘛在談「冒牌者症候群」的話題時,跟你提「自我優越感的幻覺」?這分明是兩碼子事情。

這兩者還真是同一件事情,請看下圖達克效應的圖表,第一階段「愚昧山峰」是一般濃縮版描述「自我優越感幻覺」的部分。但別急,如果你罹患的是冒牌者症候群,你還可以繼續看第二階段「絕望低谷」呀。

我認為整個達克效應,是在完整描述人類認知某個領域的學習經驗。

當我們還是新手的時候,因為有大量前人經驗可以借鏡,甚至處於一種舒適圈中,不管怎麼犯錯似乎都不會太嚴重,這個看到的領域問題都很表層,因為都有大量前人踩過的坑給你借鏡。

但是一門足夠專業有深度的領域,你探索一陣子之後,會開始獨自進入「複雜的情境」。好比你學UX,第一個階段在低風險的工作坊或者線上課程中吸收了許多知識,操作方法論的過程覺得好像沒什麼困難的。

但是到了面對真實世界的複雜性問題時,突然發現要執行訪談之前,有許多前置作業以及利害關係人必須溝通清楚,甚至連最基本的研究主題,要定案下來都難如登天。

「原來,我是這麼的無知,還有這麼多事情我不知道,怎麼書上都沒有講清楚呢?」

遭遇這些複雜情境所產生的挫敗,在你我的心中滋生了可怕的心魔。

人類是經驗的動物

然而人類在演化過程中誕生的腦袋,並不是用「事實」與「講道理」就可以領悟的。許多事情必須親身經歷之後,才會有所感覺,並且意識到這些因素的因果關連。

其實書上有講,只是有些作者曖昧不明的稍加提示,可能他罹患專家特有「知識的詛咒」,你的問題看起來像是高牆,但作者可能毫無意識抬腳一跨,就越過了這類型的阻礙,沒有意識到這是個問題需要提醒你。

另外我們若是在安全的舒適圈學習過某個能力,不免會產生「情境依賴」,就像在學校教室裡面會寫數學考卷上的問題,但到了真實世界就很難應用在野外探測上。

記錄在書上的內容是被高度抽象化的原理,但我們的身體與腦袋要真正應用,必須一面適應環境,一面試圖確保可執行的條件。

我曾經看過有新手提問,雖然看了書、買了線上課程,但對於實際上該怎麼找人來訪談,覺得非常困難,不知該從何下手。光是「找人來訪談」,可能前人就是從身邊的朋友先找看看,然後發現訪談成果很糟糕,才學會要有條件的去尋找跟研究主題相關的人來訪談。

在沒有人帶領的情況下,只能透過計畫、執行、犯錯、檢討、改善計畫、再執行的流程,持續的摸索前行。

實際經歷過至少一次,我們的腦袋才會產生「意義的地圖」,如此再吸收前人所分享的經驗,才會容易對照到自己執行過程上的不足,進行更精確的改善。

建立自我認同,才能啟動同理心

當我們從絕望低谷被大量「知道自己不知道」的挫敗與陌生情境沖刷過之後,你腦袋中的意義地圖逐漸豐富,一個一個陌生地點在你的腦海中點亮,形成了路徑。

將會有一天,你更加認識自己,因為你看懂了自己的已知範圍。當你開始產生自我認同,了解設計師這個身分所要面臨的挑戰與困難,並且還有心力去進行「有所追求」的時候。

你的注意力會從內在的自我反省,隨著身分認同的建立,開始將眼光投放到外界。你會發現原來「設計是在幫助別人解決問題」,而不是「用我想到的好棒棒方法來解決問題」。

只要經歷一次「先觀察問題本質,再動手解決」的歷程,你就會像上癮一般,對於觀察問題樂此不疲。這個時候「我的執行流程到底對不對」就再也不是關注點,你將以設計師的身分,全心全意投注在他人身上,開始觀察這個世界的運作,開始建構系統思維,去看懂原來許多問題彼此之間是關連的。

我們必須先建立自我認同,才有辦法將腦袋中的注意力從內在心魔,轉移到為了外界與他人的連結而付出。希望透過這篇分享,能讓你面對內在孤獨與恐懼的路上,知道這一切是每個人都經歷過的風景,願你走上自己的路。

This is the way.

本文經《方格子》授權轉載

責任編輯:王祖鵬

核稿編輯:翁世航