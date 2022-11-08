廣州連續2天確診破千，網友微博廣東話留言洩憤，胡錫進：北京都難清零其他城市更不可能

廣州連續2天確診破千，網友微博廣東話狂罵洩憤

（中央社）中國廣州市疫情升溫，6日新增1935例確診，連續2天破千例，海珠區仍是重災區。官員強調要加快轉運做到「當日清零」，不過，不少網友不滿當局未能控制疫情，在微博上以廣東話粗口留言洩憤。

綜合陸媒報導，廣州市6日新增1935例本土病例，當中122例為確診，1813例是無症狀感染者，而5日新增1325例本土病例，當中66例為確診，1259例是無症狀感染者。

據《廣州日報》，廣州市6日晚召開疫情防控工作會議，對疫情防控工作進行再動員、再部署。

會議強調，現在是廣州市疫情防控「最吃勁、最關鍵的時期」，要全力實行社會面管控，精細劃定網格，嚴控社會面人員流動，以及爭分奪秒加快轉運速度，做到「即查即轉、應隔盡隔、當日清零」，徹底斬斷疫情傳播鏈等。

海珠區仍是今次廣州市疫情重災區，5日新增1253例本土病例。廣州市疾病預防控制中心黨委書記、新聞發言人張周斌6日表示，目前海珠區新增感染者數量創新高，很大程度是因為Omicron變異株傳播速度快、隱蔽性強，而且病毒在樓棟密集巷道狹窄的環境中，極易造成氣溶膠傳播。

她表示，新增感染者絕大多數來自中高風險區域，以及隔離酒店隔離人員，顯示針對於中高風險區域高度聚集的風險人群，實施限制流動、全覆蓋核酸篩查，以及轉運隔離、降低人口密度等，有助及時發現感染者並減少疫情外溢風險。

不過，網友似乎對於廣州市當局未能控制疫情非常不滿，不少人在微博上以廣東話留言狂罵，當中甚至夾雜了粗口。

有網友說「全民陪你癲（瘋），越控新增越多，搞咗（做了）大半個月仲（還）可以日增800例，不如頒個防控最爛獎過（給）你哋（們）好唔（不）好？」

另有網友表示，「我再說一遍我不怕陽性，我怕靜默買不到吃的，買不到藥品。不讓去上班沒有工資。」有網友說，「新增一千多例？搞邊科（幹什麼）」

另有網友說「黃碼話黎就黎（說來就來）…一個黃碼比（給）你然後就喊封區封埋（了）個小區，我到底去唔（不）去驗，真是無唸（想）到廣州會有這一日。」

有網友表示，因為微博對廣東話識別能力有限，所以仍可看到這些狂罵當局的廣東話留言。

圖片來源：微博weibo.com 網友不滿廣州市當局未能控制疫情，在微博上以廣東話留言狂罵。

前《環球時報》總編：北京都難清零其他城市更不可能

（中央社）中共總書記習近平多次表示防疫需動態清零，並稱「堅持就是勝利」。不過，前《環球時報》總編胡錫進昨（7）日發文，指連北京都很難做到病例零新增，其他城市幾乎不可能清零；今冬想清零代價太高。

胡錫進在微博發文表示，北京市基層組織的行動力、統一落實當局要求的執行力在全國城市裡恐怕沒有其他地方可出其右；此外，還對進京人員嚴控，大為降低了病例輸入的幾率。「如果北京市都很難做到新增病例清零的話，中國其他暴發了疫情的城市在同等或大致相當封控水平上，要想清零新增病例幾乎是不可能的。」

他說，其他暴發疫情的城市若想清零，唯一的手段就是大規模、乃至全域靜態管理。即使那樣做了，還未必就能在這個冬天達成清零，且追求這個目標所付出的經濟社會代價實在太高了。「各地的實際情況是，民眾對於全域靜態管理的配合意願越來越低，無論從民意的支持度看，還是從財力情況看，那樣的做法都很難持續。」

他還說，沒必要把完全清零作為傾盡全力也要達到的極限目標，那樣的目標即使在付出巨大損失後短時間實現了，疫情很快就會反復，因此它的實際意義遠沒有「保持總體控制力」更有價值。

他聲稱，最重要的是保持總體控制力，保持社會對發生一定病例的心理適應性，同時保持經濟社會秩序的基本穩定，他認為這應當是今年冬天「根據動態清零總方略實施的階段性應對」。在這個冬天過去後，「病毒的活躍性肯定會降低，我們可以根據情況做出新調整，為動態清零注入切實的可持續性」。

有來自新疆的網友在這篇文章下方留言回應說：「（封控）90天了 真是要了老百姓的命啊」。

立場向來親官方且鷹派的胡錫進，近兩個月來多次針對中國防疫措施在社群平台微博上發文，提出委婉的質疑或建言。

過去一週以來，不只胡錫進，「紅二代」陶斯亮、「小粉紅」網路作家周小平等人也都忍不住就北京獲全國嚴格的防疫政策撰文開罵，顯然民眾越來越難忍受為了清零所付出的代價。

網上熱傳周小平5日的發文寫道：「你去了一趟疫情最重的美國，只需隔離7天就能回家。你去一趟疫情相對輕的邊疆，封控70天都未必能回家。…這樣做，到底有什麼意義？就算我們要一直抗疫到底，那也不能因此隨便造謠說國外屍橫遍野、醫療崩潰、後遺症爆棚，因為那都不是事實。」

他還說：「實事求是很難嗎？下面話是我說的，現在可以來封我了，抓也行，要殺要剮隨便吧。…防疫成本不僅是『經濟成本』，還有民生成本，生命成本對不對？既然人民至上，就得實事求是！」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航