廣州連續2天確診破千，網友微博廣東話留言洩憤，胡錫進：北京都難清零其他城市更不可能
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立場向來親官方且鷹派的胡錫進，近兩個月來多次針對中國防疫措施在社群平台微博上發文，提出委婉的質疑或建言。過去一週以來，不只胡錫進，「紅二代」陶斯亮、「小粉紅」網路作家周小平等人也都忍不住就北京獲全國嚴格的防疫政策撰文開罵，顯然民眾越來越難忍受為了清零所付出的代價。
廣州連續2天確診破千，網友微博廣東話狂罵洩憤
（中央社）中國廣州市疫情升溫，6日新增1935例確診，連續2天破千例，海珠區仍是重災區。官員強調要加快轉運做到「當日清零」，不過，不少網友不滿當局未能控制疫情，在微博上以廣東話粗口留言洩憤。
綜合陸媒報導，廣州市6日新增1935例本土病例，當中122例為確診，1813例是無症狀感染者，而5日新增1325例本土病例，當中66例為確診，1259例是無症狀感染者。
據《廣州日報》，廣州市6日晚召開疫情防控工作會議，對疫情防控工作進行再動員、再部署。
會議強調，現在是廣州市疫情防控「最吃勁、最關鍵的時期」，要全力實行社會面管控，精細劃定網格，嚴控社會面人員流動，以及爭分奪秒加快轉運速度，做到「即查即轉、應隔盡隔、當日清零」，徹底斬斷疫情傳播鏈等。
海珠區仍是今次廣州市疫情重災區，5日新增1253例本土病例。廣州市疾病預防控制中心黨委書記、新聞發言人張周斌6日表示，目前海珠區新增感染者數量創新高，很大程度是因為Omicron變異株傳播速度快、隱蔽性強，而且病毒在樓棟密集巷道狹窄的環境中，極易造成氣溶膠傳播。
她表示，新增感染者絕大多數來自中高風險區域，以及隔離酒店隔離人員，顯示針對於中高風險區域高度聚集的風險人群，實施限制流動、全覆蓋核酸篩查，以及轉運隔離、降低人口密度等，有助及時發現感染者並減少疫情外溢風險。
不過，網友似乎對於廣州市當局未能控制疫情非常不滿，不少人在微博上以廣東話留言狂罵，當中甚至夾雜了粗口。
有網友說「全民陪你癲（瘋），越控新增越多，搞咗（做了）大半個月仲（還）可以日增800例，不如頒個防控最爛獎過（給）你哋（們）好唔（不）好？」
另有網友表示，「我再說一遍我不怕陽性，我怕靜默買不到吃的，買不到藥品。不讓去上班沒有工資。」有網友說，「新增一千多例？搞邊科（幹什麼）」
另有網友說「黃碼話黎就黎（說來就來）…一個黃碼比（給）你然後就喊封區封埋（了）個小區，我到底去唔（不）去驗，真是無唸（想）到廣州會有這一日。」
有網友表示，因為微博對廣東話識別能力有限，所以仍可看到這些狂罵當局的廣東話留言。
前《環球時報》總編：北京都難清零其他城市更不可能
（中央社）中共總書記習近平多次表示防疫需動態清零，並稱「堅持就是勝利」。不過，前《環球時報》總編胡錫進昨（7）日發文，指連北京都很難做到病例零新增，其他城市幾乎不可能清零；今冬想清零代價太高。
胡錫進在微博發文表示，北京市基層組織的行動力、統一落實當局要求的執行力在全國城市裡恐怕沒有其他地方可出其右；此外，還對進京人員嚴控，大為降低了病例輸入的幾率。「如果北京市都很難做到新增病例清零的話，中國其他暴發了疫情的城市在同等或大致相當封控水平上，要想清零新增病例幾乎是不可能的。」
他說，其他暴發疫情的城市若想清零，唯一的手段就是大規模、乃至全域靜態管理。即使那樣做了，還未必就能在這個冬天達成清零，且追求這個目標所付出的經濟社會代價實在太高了。「各地的實際情況是，民眾對於全域靜態管理的配合意願越來越低，無論從民意的支持度看，還是從財力情況看，那樣的做法都很難持續。」
他還說，沒必要把完全清零作為傾盡全力也要達到的極限目標，那樣的目標即使在付出巨大損失後短時間實現了，疫情很快就會反復，因此它的實際意義遠沒有「保持總體控制力」更有價值。
他聲稱，最重要的是保持總體控制力，保持社會對發生一定病例的心理適應性，同時保持經濟社會秩序的基本穩定，他認為這應當是今年冬天「根據動態清零總方略實施的階段性應對」。在這個冬天過去後，「病毒的活躍性肯定會降低，我們可以根據情況做出新調整，為動態清零注入切實的可持續性」。
有來自新疆的網友在這篇文章下方留言回應說：「（封控）90天了 真是要了老百姓的命啊」。
立場向來親官方且鷹派的胡錫進，近兩個月來多次針對中國防疫措施在社群平台微博上發文，提出委婉的質疑或建言。
過去一週以來，不只胡錫進，「紅二代」陶斯亮、「小粉紅」網路作家周小平等人也都忍不住就北京獲全國嚴格的防疫政策撰文開罵，顯然民眾越來越難忍受為了清零所付出的代價。
網上熱傳周小平5日的發文寫道：「你去了一趟疫情最重的美國，只需隔離7天就能回家。你去一趟疫情相對輕的邊疆，封控70天都未必能回家。…這樣做，到底有什麼意義？就算我們要一直抗疫到底，那也不能因此隨便造謠說國外屍橫遍野、醫療崩潰、後遺症爆棚，因為那都不是事實。」
他還說：「實事求是很難嗎？下面話是我說的，現在可以來封我了，抓也行，要殺要剮隨便吧。…防疫成本不僅是『經濟成本』，還有民生成本，生命成本對不對？既然人民至上，就得實事求是！」
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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Photoshop教學：潮牌美術總監郁明軒Ming，用Cyberpunk玩轉台北！
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原來台北也可以這麼Cyberpunk？一起來看看潮牌美術總監Ming如何用Photoshop將平凡的台北街景，轉變成充滿未來感的科幻之城！
現任服裝品牌SMG美術總監的Ming郁明軒，旅美期間曾獲ADDY Awards、ANDY Award與Create Awards等多項廣告大獎，回台灣後除了操刀許多品牌各季度的形象視覺，他也以個人身份參與其他設計專案，發揮他擅長的塗鴉與美式風格。
Photoshop是Ming最得力的創作工具，經常受到新事物吸引的他，也愛用PS嘗試各種新點子。在這次的PS技巧示範中，Ming和我們分享他如何用Photoshop結合三個台灣的熱門景點照片，透過調色、去背、物件移除與圖層效果，打造出cyberpunk風格的城市街景。
畫面調色工具首推Adobe Camera Raw
Ming選擇的三個素材景點分別是充滿次文化氛圍的西門町、科技感十足的南港與保留老街風華的九份。不過原始素材與cyberpunk主題的色調有蠻大差異，所以在前期階段Ming會先做一次整體調色。
Photoshop有很多種調色方式，可以直接在圖片上調整，或是建立遮罩調整圖層，「我現在比較推薦使用camara raw濾鏡，它可以一次調整很多的細節。」Ming建議大家在使用camera raw之前，先把要調整的圖層改成「智慧型物件」，這樣子調色完之後才能夠再去微調的圖片的其他部分，才不會讓效果直接套用在整張圖片上而無法修改個別。
Ming在camara raw濾鏡中先將圖片色溫調得冷一點，再把明暗度都稍微拉低，透過雜訊調整讓細節跟紋理變得明顯。色彩混和器則是主要的調色功能，「我們可以針對特定的顏色調整色相、飽和度以及明度，前期的調色我大概會做這些調整。」
根據素材特性選擇最適合的PS去背功能
搭配Photoshop眾多的選取工具，讓你在面對各種素材時都能找到最有效率的去背方式。「我想要使用圖片中側邊的商店和招牌，建築物的線條都比較明確，所以我就直接使用鋼筆工具。」此外Ming也示範了多邊形套索工具來選取不同素材。
除了手動框選出畫面中的元素，Photoshop也有很多便利的自動選取功能，像是辨識主體、辨識天空等，如果素材適合Ming也推薦直接使用PS自動選取功能，讓AI幫助你更快速地選取出需要的元素！
靈活搭配變亮變暗模式做PS物件移除
物件移除部分，Ming使用的是印章工具與污點修復工具，「我分享一個我覺得很方便的方式，在物件修復工具的選項欄裡有模式可以變換，我會建議大家可以用變亮跟變暗模式，」這次示範要移除文字的施工告示周圍，剛好有很乾淨的顏色，「先用變亮模式把文字周圍比較暗的地方變成亮的，然後再用變暗模式去修改一些局部比較亮的像素。」透過這樣的模式切換就能保持與原始像素非常接近的效果，另外隨時在印章工具跟污點修復工具之間搭配使用，也可以更靈活地移除素材中多餘的物件。
透過Photosop圖層效果增添畫面風格
最後一個環節Ming示範用圖層效果讓畫面更精緻，「我想要把這個螢幕截圖變像是立體投影的效果，」點選濾鏡收藏館中的網屏圖樣，為圖片加上一些投屏感的線條，「記得在使用前要先把前後景的顏色調成黑白，不然濾鏡會直接套用現有的顏色，選項呈現效果就會怪怪的。」
網屏圖樣完成後回到主畫面，再繼續使用Photosop圖層效果，為這個截圖物件加上一些內光暈與藍光的顏色覆蓋，以及外光暈與些微的外框筆畫，使整體物件感覺更像是螢幕投屏正在播放畫面一樣！
Photoshop愈來愈強大，許多功能都不斷進化而且也更簡單操作，Ming鼓勵大家多多使用Photoshop來創作屬於自己風格的作品，現在就下載Photoshop用你的無限創意將平凡玩轉成精彩吧！