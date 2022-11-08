2022美國期中選舉：共和黨有望拿下參眾兩院多數席次，裴洛西議長生涯將結束
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8月初訪台、美國史上唯一一位女性眾院議長裴洛西也可能因為失去多數黨地位，被迫交出議長槌。儘管82歲的裴洛西參選再度連任機率高達99%，但政壇盛傳她若無法連任議長，義大利裔的裴洛西可能會接受拜登提名出任美國駐義大利大使的職務。
文：江今葉（中央社記者）
美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。
美國期中選舉結果尚未出爐，民調顯示共和黨有機會拿下國會參眾兩院多數席次。現任聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的議長槌也將交出，結束兩度出任、美國史上唯一女性眾議院議長任期。
美國將在8日舉行期中選舉，100席的聯邦參議院席次將改選35席，眾議院435席全部改選，另有36個州將選出下任州長。眾議院席次方面，民主黨目前以221席多數席次，領先共和黨的212席，是眾院多數黨。
這樣的情況可能在8日開票出爐後反轉。民調網站FiveThirtyEight在6日預測，共和黨有機會掌握參院54席，民主黨席次降至46席，打破參院兩黨勢均力敵的局面。
另外，共和黨幾乎毫無懸念將掌眾院。共和黨與民主黨贏得眾議院控制權的可能性分別為為82%與18%，共和黨有8成機會拿下213到247席，成為眾院多數黨。
情勢確實倒向共和黨。這固然是執政黨的非戰之罪，畢竟從歷史來看，美國總統所屬政黨多半會輸掉期中選舉，但今年美國經濟表現不佳，創下40年新高的通貨膨脹及讓人難以承擔的油價，都讓選民怨聲載道，打算以選票教訓總統拜登（Joe Biden）所屬的民主黨。
不過，共和黨的選情也不是一路平順。6月下旬，保守派居多數的最高法院，表決推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的裁定，結束近50年墮胎權的憲法保護，引爆全美各地大規模示威，重挫主張胎兒生命權、訴求嚴格限制婦女墮胎條件的共和黨支持率，讓民主黨一度有望保住眾院。
但隨著墮胎議題退燒，經濟再度躍居選戰最重要話題，普遍被選民認為較民主黨更有能力處理經濟問題的共和黨再度加溫，幾乎確定能成為眾議院多數黨。
共和黨也將選戰主軸放在經濟，力踩拜登政府施政不力痛腳，希望不只眾院，也一舉拿下參院多數。《路透社》引述拜登政府官員的談話，白宮降低對期中選舉的樂觀預期，擔心民主黨將參眾兩院都不保。
共和黨選情樂觀，意味現任眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）有望成為新任眾院議長。麥卡錫在2021年也曾角逐議長，但以7票之差輸給裴洛西。
他日前接受週刊《紐約雜誌》（New York Magazine）專訪時說，相較於過去，他「更好地準備」擔任下任眾院議長。他也向另一家媒體表示，不論共和黨多數席次多少，他認為都能贏得議長職務。
8月初訪台、美國史上唯一一位女性眾院議長裴洛西也可能因為失去多數黨地位，被迫交出議長槌。儘管82歲的裴洛西參選再度連任機率高達99%，但政壇盛傳她若無法連任議長，義大利裔的裴洛西可能會接受拜登提名出任美國駐義大利大使的職務。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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