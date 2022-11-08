2022/11/08,
美加

2022美國期中選舉：共和黨有望拿下參眾兩院多數席次，裴洛西議長生涯將結束

2022美國期中選舉：共和黨有望拿下參眾兩院多數席次，裴洛西議長生涯將結束
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

8月初訪台、美國史上唯一一位女性眾院議長裴洛西也可能因為失去多數黨地位，被迫交出議長槌。儘管82歲的裴洛西參選再度連任機率高達99%，但政壇盛傳她若無法連任議長，義大利裔的裴洛西可能會接受拜登提名出任美國駐義大利大使的職務。

文：江今葉（中央社記者）

美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

美國期中選舉結果尚未出爐，民調顯示共和黨有機會拿下國會參眾兩院多數席次。現任聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的議長槌也將交出，結束兩度出任、美國史上唯一女性眾議院議長任期。

美國將在8日舉行期中選舉，100席的聯邦參議院席次將改選35席，眾議院435席全部改選，另有36個州將選出下任州長。眾議院席次方面，民主黨目前以221席多數席次，領先共和黨的212席，是眾院多數黨。

這樣的情況可能在8日開票出爐後反轉。民調網站FiveThirtyEight在6日預測，共和黨有機會掌握參院54席，民主黨席次降至46席，打破參院兩黨勢均力敵的局面。

另外，共和黨幾乎毫無懸念將掌眾院。共和黨與民主黨贏得眾議院控制權的可能性分別為為82%與18%，共和黨有8成機會拿下213到247席，成為眾院多數黨。

情勢確實倒向共和黨。這固然是執政黨的非戰之罪，畢竟從歷史來看，美國總統所屬政黨多半會輸掉期中選舉，但今年美國經濟表現不佳，創下40年新高的通貨膨脹及讓人難以承擔的油價，都讓選民怨聲載道，打算以選票教訓總統拜登（Joe Biden）所屬的民主黨。

不過，共和黨的選情也不是一路平順。6月下旬，保守派居多數的最高法院，表決推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的裁定，結束近50年墮胎權的憲法保護，引爆全美各地大規模示威，重挫主張胎兒生命權、訴求嚴格限制婦女墮胎條件的共和黨支持率，讓民主黨一度有望保住眾院。

但隨著墮胎議題退燒，經濟再度躍居選戰最重要話題，普遍被選民認為較民主黨更有能力處理經濟問題的共和黨再度加溫，幾乎確定能成為眾議院多數黨。

共和黨也將選戰主軸放在經濟，力踩拜登政府施政不力痛腳，希望不只眾院，也一舉拿下參院多數。《路透社》引述拜登政府官員的談話，白宮降低對期中選舉的樂觀預期，擔心民主黨將參眾兩院都不保。

1499x1000_wmkn_22921488485
現任眾院共和黨領袖麥卡錫（前）有望成為新任眾院議長。（圖取自facebook.com/RepKevinMcCarthy）

共和黨選情樂觀，意味現任眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）有望成為新任眾院議長。麥卡錫在2021年也曾角逐議長，但以7票之差輸給裴洛西。

他日前接受週刊《紐約雜誌》（New York Magazine）專訪時說，相較於過去，他「更好地準備」擔任下任眾院議長。他也向另一家媒體表示，不論共和黨多數席次多少，他認為都能贏得議長職務。

8月初訪台、美國史上唯一一位女性眾院議長裴洛西也可能因為失去多數黨地位，被迫交出議長槌。儘管82歲的裴洛西參選再度連任機率高達99%，但政壇盛傳她若無法連任議長，義大利裔的裴洛西可能會接受拜登提名出任美國駐義大利大使的職務。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。

最新發展：