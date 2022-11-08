青埔淪為「青埔寨」：詐騙凌虐求職者3死，鄭文燦：全面清查新建案及失蹤人口
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警方日前破獲詐騙集團凌虐求職者，全案也成了選戰議題。桃園有市議員候選人連日砰擊，中壢青埔成了「青埔寨」。對此桃園市長鄭文燦於臉書表示「請不要為了選舉，重擊警方士氣」，為避免再有此事發生，桃園將全面清查。
《鏡週刊》、《中央社》報導，新北警方日前接獲報案，得知有人北上應徵工作，卻遭詐騙集團囚禁在淡水新市鎮社區大樓裡。警方蒐證後在本月1日出動攻堅，救出26名人質，從23歲到58歲、男女皆有，身上有因不聽話遭菸燙傷、被球棒毆打等痕跡，警方在現場逮捕8名嫌犯。
警方進一步追查後，3日在桃園中壢也發現詐團據點，破門攻堅救出32人，也逮到8名嫌犯，現場查扣束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐用品。此次追查警方共救出58名被害人，但另有3名被害者死亡。
《中央社》報導，新北警方調查，詐騙集團成員先約求職受害者見面後，取走存摺與財物，再轉移到社區大樓關押，並拿被害人存摺帳戶做人頭帳戶使用，有人被關最長達40餘天。
詐騙集團囚虐求職者還棄屍3人，駭人聽聞引起社會關注。新北市刑警大隊目前已逮捕20人，仍在追查其他涉嫌人。
遭抨擊青埔成「青埔寨」，鄭文燦：清查新建案及失蹤人口
《自由時報》報導，警方日前破獲詐騙集團凌虐求職者，分別在新北淡水、桃園中壢救出58名被害人，更有3名被害人不幸遇害，全案也成了選戰議題。桃園有市議員候選人連日砰擊，中壢青埔成了「青埔寨」。
《自由時報》報導，桃園市中壢區青埔里長邱姓候選人遭新黨中壢區議員候選人游智彬爆料，利用選舉洗白，不僅是毒品酒駕慣犯，政二代的身分連民進黨主席蔡英文、桃園市長鄭文燦、市長候選人鄭運鵬都特地到青埔站台，同時，中壢青埔地區近來因詐團虐囚殺人案成了台版柬埔寨的「青埔寨」，呼籲蔡英文應回歸國政、鄭文燦別再荒廢市政。
對此桃園市長鄭文燦於臉書表示「請不要為了選舉，重擊警方士氣」，並指專案小組漏夜看監視器、開了無數次小組會議，努力拼湊過去一個月涉案對象車行軌跡時，過度渲染的政治語言，已經造成對警方偵辦不必要的騷擾，也製造市民的恐慌。
鄭文燦表示，此次詐騙集團心思縝密，他們選擇的拘禁處為新興發展的區域，雖然住宅密集但住戶較少、干擾小，為避免再有此事發生，桃園將全面清查。
第一將擴大清查轄內所有新建案，符合住戶少、出入隱密，可能被詐騙集團作為囚禁處所；第二，全面清查一年來桃園失蹤人口，有無可能成為類似案件。
鄭文燦指出，桃園員警沒有鬆懈，為了維護桃園治安不遺餘力、日夜付出，「請不要抹煞同仁的努力。」
新聞來源
- 詐騙集團囚虐案南投尋獲疑第3名死者 主嫌陳樺韋羈押禁見（中央社）
- 詐團凌虐求職者！淡水中壢救出58人、3人遇害 深夜再逮1嫌（鏡週刊）
- 詐騙凌虐求職者3死案 高檢署支援清查金流人流（中央社）
- 中壢青埔被譏「青埔寨」 鄭文燦：不要為選舉重擊警方士氣（自由時報）
- 藍營批綠營大咖為毒品酒駕里長候選人站台 鄭運鵬：不必惡意扭曲（自由時報）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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六都主要市長候選人兒少政見大評比
我們想讓你知道的是
候選人主打「托育牌」、「現金牌」及「遊戲牌」! 兒少表意與健康政策需強化，友善育兒環境/住宅/職場等政見待補考!
縣市首長選舉即將在11月26日進行投票，18歲以下的兒童少年沒有投票權，未來的地方父母官，打算給兒少怎樣的成長環境呢？長期關注兒少權益的兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、台灣好鄰居協會與臺大中信兒家研究中心，今(1)日針對六都主要市長候選人所提的兒少政見進行評比，除了分析各候選人對各項兒少議題的重視程度，也對未來的六都市長提出「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求。
兒少團體參考各大民調機構進行六都市長投票意向調查的候選人名單，選出15位六都主要市長候選人，於今(111)年9月23日至10月31日間，透過各候選人團隊填寫回傳的「六都市長候選人兒少政見分類表」及各候選人競選官方網站、臉書粉絲專頁及相關新聞報導等資料，彙整並檢視各候選人提出的兒少政見，此次政見評比分為「育兒經濟支持」、「托育及教保服務」、「友善育兒職場」、「友善育兒住宅」、「友善育兒環境」、「兒少遊戲、娛樂及文化休閒」、「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」、「兒少勞動權益維護」及「其他」等十大面向，藉此檢視各候選人將兒少議題落實於政見的情形。
兒少團體將候選人提出的兒少政見，按各政見面向的占比，由高到低分為前、中、後段班。位居前段班的兒少政見中，六都市長候選人主打「托育牌」(100%)、「現金牌」(87%)及「遊戲牌」(87%)；中段班的兒少政見，則有「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」兩部分，分別有73%的候選人關注；後段班政見，則相對不受候選人青睞，包括「友善育兒環境」(67%)、「友善育兒住宅」(67%)、「友善育兒職場」(67%)及「兒少勞動權益維護」(60%)，都只有不到7成的候選人提出；「其他」面向的兒少政見則占6成。兒少團體發現，高達8成7的六都市長候選人提出育兒經濟支持的相關政見，現金補助固然令選民有感，但過往經驗顯示，每當政府提高相關補助後，隨即產生相關業者變相調漲費用的連鎖效應，育兒家庭實質受惠的程度，仍待觀察。
(1)台北市：蔣萬安、黃珊珊、陳時中；新北市：林佳龍、侯友宜；桃園市：張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清；台中市：蔡其昌、盧秀燕；台南市：謝龍介、黃偉哲；高雄市：柯志恩、陳其邁，以上名單係按候選人之號次排列。
民間兒少團體提三大訴求，籲未來的六都市長全面兌現兒少政
縣市長大選即將在11月26日登場，兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、臺大中信兒家研究中心與台灣好鄰居協會，在選前共同呼籲未來的六都市長，上任後應兌現「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求：
一、兒少政見要務實—給錢更要給牛肉，優先補足兒少政策缺口
部分六都市長候選人提出的兒少政見，僅有宣示性的概念或口號，缺乏實質內涵；整體觀之，兒少政見仍偏重現金補助，高達八成七候選人承諾加碼育兒相關補助，企圖藉此博得家長的好感；但兒少團體憂心，現金給付不斷加碼的結果，可能會排擠推展各項兒少服務的預算。兒少團體呼籲，未來的六都市長在兒少政策上不僅要錦上添花，更要雪中送炭，應優先補強現行兒少政策的缺口，包括：落實托育服務品質及幼兒送托安全把關、強化托育及教保服務提供者的稽查、輔導與退場機制、充實兒少身心健康促進資源、擴增青少年休閒娛樂空間、加強兒少勞動權益維護…等。
二、育兒政策要多元—打造六都成為全方位友善育兒的示範城市
綜觀六都市長候選人所提的育兒政見，主要仍集中托育及教保服務、育兒經濟支持兩大面向，但育兒家長同樣關注的友善育兒環境等相關配套，則較不被候選人重視。兒少團體呼籲，相較於非六都的縣市，六都的財力較為優渥，未來的六都市長應著眼育兒家庭在不同生命階段的需求，致力於友善育兒設施普及化、改善友善育兒交通環境、優化友善育兒住宅政策、營造友善育兒職場等配套機制；除了提供6歲以下幼兒家長育兒支持，應設法將育兒政策受益對象，擴及家有6歲以上學齡兒童及12至18歲少年的家庭，打造六都成為全方位友善育兒的示範城市。
三、兒少參與要優先—兒少政策應廣納兒少參與，建構兒童友善城市
兒少團體參考聯合國兒童基金會(UNICEF)倡議的「兒童友善城市」(Child Friendly City)，建議未來的六都市長，在市政治理上應致力於兒少表意權的維護與實踐，積極促成兒少的公民參與；決定與兒少權益相關的政策時，應有徵詢兒少意見的常設性機制，並落實各項政策法規對兒少權益的影響評估；加強兒少權利教育宣導，使兒少、家長及重要他人更尊重兒少人權；再者，未來的六都市長亦應參酌聯合國《兒童權利公約》及相關規定，從兒少的需求與視角出發，提出營造友善兒少環境的具體策略，讓六都升格為童權保障與國際接軌的兒童友善城市。
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