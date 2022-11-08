2022/11/08,
社會

青埔淪為「青埔寨」：詐騙凌虐求職者3死，鄭文燦：全面清查新建案及失蹤人口

青埔淪為「青埔寨」：詐騙凌虐求職者3死，鄭文燦：全面清查新建案及失蹤人口
詐騙集團凌虐求職者致死案，新北市警察局刑事警察大隊6日在一處公路邊坡下方深處，發現第3名死者遺體及裝運的手提箱。Photo Credit: 中央社

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警方日前破獲詐騙集團凌虐求職者，全案也成了選戰議題。桃園有市議員候選人連日砰擊，中壢青埔成了「青埔寨」。對此桃園市長鄭文燦於臉書表示「請不要為了選舉，重擊警方士氣」，為避免再有此事發生，桃園將全面清查。

《鏡週刊》《中央社》報導，新北警方日前接獲報案，得知有人北上應徵工作，卻遭詐騙集團囚禁在淡水新市鎮社區大樓裡。警方蒐證後在本月1日出動攻堅，救出26名人質，從23歲到58歲、男女皆有，身上有因不聽話遭菸燙傷、被球棒毆打等痕跡，警方在現場逮捕8名嫌犯。

警方進一步追查後，3日在桃園中壢也發現詐團據點，破門攻堅救出32人，也逮到8名嫌犯，現場查扣束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐用品。此次追查警方共救出58名被害人，但另有3名被害者死亡。

《中央社》報導，新北警方調查，詐騙集團成員先約求職受害者見面後，取走存摺與財物，再轉移到社區大樓關押，並拿被害人存摺帳戶做人頭帳戶使用，有人被關最長達40餘天。

詐騙集團囚虐求職者還棄屍3人，駭人聽聞引起社會關注。新北市刑警大隊目前已逮捕20人，仍在追查其他涉嫌人。

警消南投尋獲疑詐騙集團囚虐案第3名死者（1）
Photo Credit: 中央社
新北市警察局刑事警察大隊6日在一處公路邊坡下方深處，發現第3名死者遺體及裝運的手提箱。
詐騙集團虐囚棄屍案 主嫌6罪嫌移送法辦
Photo Credit: 中央社
警方破獲詐騙集團凌虐囚禁求職者且棄屍3人案件，4日深夜在桃園龜山逮獲幕後主嫌「茶董」陳樺韋 （中），警方訊後5日晚間將他依殺人等6項罪嫌移送偵辦。

遭抨擊青埔成「青埔寨」，鄭文燦：清查新建案及失蹤人口

《自由時報》報導，警方日前破獲詐騙集團凌虐求職者，分別在新北淡水、桃園中壢救出58名被害人，更有3名被害人不幸遇害，全案也成了選戰議題。桃園有市議員候選人連日砰擊，中壢青埔成了「青埔寨」。

《自由時報》報導，桃園市中壢區青埔里長邱姓候選人遭新黨中壢區議員候選人游智彬爆料，利用選舉洗白，不僅是毒品酒駕慣犯，政二代的身分連民進黨主席蔡英文、桃園市長鄭文燦、市長候選人鄭運鵬都特地到青埔站台，同時，中壢青埔地區近來因詐團虐囚殺人案成了台版柬埔寨的「青埔寨」，呼籲蔡英文應回歸國政、鄭文燦別再荒廢市政。

對此桃園市長鄭文燦於臉書表示「請不要為了選舉，重擊警方士氣」，並指專案小組漏夜看監視器、開了無數次小組會議，努力拼湊過去一個月涉案對象車行軌跡時，過度渲染的政治語言，已經造成對警方偵辦不必要的騷擾，也製造市民的恐慌。

鄭文燦表示，此次詐騙集團心思縝密，他們選擇的拘禁處為新興發展的區域，雖然住宅密集但住戶較少、干擾小，為避免再有此事發生，桃園將全面清查。

第一將擴大清查轄內所有新建案，符合住戶少、出入隱密，可能被詐騙集團作為囚禁處所；第二，全面清查一年來桃園失蹤人口，有無可能成為類似案件。

鄭文燦指出，桃園員警沒有鬆懈，為了維護桃園治安不遺餘力、日夜付出，「請不要抹煞同仁的努力。」

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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