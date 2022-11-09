馬斯克收購推特讓「Mastodon」成為社群新寵，它有什麼優勢和缺點？

在馬斯克收購推特、推特用戶在尋找其他可替代社交平台的過程中，受益最大者之一是Mastadon（長毛象）。

這究竟是個怎樣的平台？

據該平台自我介紹，現有用戶共65.5萬，其中23萬是在過去一周加入的新用戶。

從界面上看，Mastadon與推特非常相似——用戶發貼文，其他人可以回覆、點讚、轉發，也可以互相關注。

但是在這個界面之下，實際卻很不相同。

這也正是它從推特吸引眾多新用戶的原因，不過也讓不少新註冊的用戶感到困惑。

作為社群平台的Mastadon已有六年歷史，如今的活躍程度卻是前所未有的，而且在新加入者的重壓下，這個平台有些疲於應對。

BBC為您梳理一個簡短的指南，以便找到適合自己使用該平台的方式。

為什麼有這麼多伺服器？

當你註冊使用Mastadon時，首先要做的是選擇伺服器。伺服器有很多主題，按國家、城市或興趣等等來劃分：如英國、社會、技術、遊戲……

你上的是哪個伺服器上並不那麼重要，因為你仍然可以關注所有他伺服器的用戶，但它確實把你放入一個起步社區，其中的使用者更有可能發佈你感興趣的東西。

一些受歡迎的社區，如社交和英國，由於需求者眾多，目前運行非常緩慢。

萊恩．王爾德是Mastadon英國伺服器的管理人，他通過名下的超級網路（Superior Networks）公司管理英國伺服器的運行。據他介紹，在過去24小時內有超過6000名新用戶註冊加入了這一平台，因此新用戶註冊不得不暫停。

他說：「我想看看這麼多人加入我們究竟是怎麼回事。」

「我在周五晚上10點把伺服器開動起來，第二天早上醒來的時候，我不知道有1000個人會來。」

如何找人？

你選擇的伺服器會成為你用戶名的一部分。例如，我使用了我目前的推特帳號zsk，並選擇了英國伺服器，那麼我的Mastadon用戶名為@zsk@mastodonapp.uk。這就是我的地址，你可以透過搜尋找到我。

在同一個伺服器時，你可以只用這個人的名字來搜索，但如果在不同的伺服器上，找到某個人則需要他們的完整地址。

與推特不同的是，Mastadon不會推薦你可能感興趣的關注對象。

另外還可以通過標籤來搜索。

為什麼到處都設有伺服器？

這是個相當複雜的問題，我來盡量說得簡單些。

Mastadon並不是一個完整的平台。它也不是一個實實在在的「東西」，不是由某個人或某個公司擁有。當所有這些不同的伺服器連接在一起，才形成了一個集體網絡，但它們由不同的人和組織擁有。

這被稱為去中心化，而去中心化平台的粉絲們所喜歡的也恰恰是去中心化這一點，因為Mastadon作為一個集體網絡不能隨心所欲地運行，不能被單個實體買或者賣。

然而，這樣一來的缺點是，用戶反而受制於所在伺服器的運行人或組織——如果他們決定放棄運營伺服器，你的帳戶就不復存在。不過，Mastadon要求伺服器所有者在決定關閉伺服器時給用戶三個月的通知。

順便說一下，推特的最早創始人傑克．多爾西正在開發一個名為藍天（BlueSky）的新網路。他曾說過他希望這個網路也是去中心化的。

Mastadon如何審核內容？

這是一個真正的燙手山芋。目前，所有的伺服器都有自己的內容審核規定，其中有些伺服器的規定就是完全不加審核。一些伺服器選擇不連接到充滿網路機器人的伺服器，或者有大量仇恨內容的其他伺服器。這意味著攔截這些內容伺服器的使用者將看不到這樣的內容。所有發文也可以報告給伺服器所有者。

如果有人發表仇恨言論或非法內容，那麼伺服器所有者可以刪除這些內容，但這並不代表所有其他伺服器上也都被刪除。

如果Mastadon作為社交平台繼續增長，不當內容將會是一個巨大的問題。

已經有報導說，有的用戶收到了大量的仇恨內容，BBC記者甚至已經看到了仇視同性戀的言論。

有廣告嗎？

沒有。雖然沒有廣告，但也並沒有阻止人們寫文章宣傳某個公司或產品的規定。

Mastadon也不像推特那樣根據你的瀏覽方式精心策劃為你提供內容加深用戶體驗。

你通常會在你的關注者留言同時立刻看到他們說了些什麼。

Mastadon收費嗎？

這取決於你在哪個伺服器上。有些伺服器要求捐款，因為他們沒有報酬，但它基本上是免費的。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航