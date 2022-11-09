馬斯克收購推特讓「Mastodon」成為社群新寵，它有什麼優勢和缺點？
我們想讓你知道的是
Mastadon並不是一個完整的平台。它也不是一個實實在在的「東西」，不是由某個人或某個公司擁有。當所有這些不同的伺服器連接在一起，才形成了一個集體網絡，但它們由不同的人和組織擁有。這被稱為去中心化，而粉絲們所喜歡的也恰恰是去中心化這一點。
在馬斯克收購推特、推特用戶在尋找其他可替代社交平台的過程中，受益最大者之一是Mastadon（長毛象）。
這究竟是個怎樣的平台？
據該平台自我介紹，現有用戶共65.5萬，其中23萬是在過去一周加入的新用戶。
從界面上看，Mastadon與推特非常相似——用戶發貼文，其他人可以回覆、點讚、轉發，也可以互相關注。
但是在這個界面之下，實際卻很不相同。
這也正是它從推特吸引眾多新用戶的原因，不過也讓不少新註冊的用戶感到困惑。
作為社群平台的Mastadon已有六年歷史，如今的活躍程度卻是前所未有的，而且在新加入者的重壓下，這個平台有些疲於應對。
BBC為您梳理一個簡短的指南，以便找到適合自己使用該平台的方式。
為什麼有這麼多伺服器？
當你註冊使用Mastadon時，首先要做的是選擇伺服器。伺服器有很多主題，按國家、城市或興趣等等來劃分：如英國、社會、技術、遊戲……
你上的是哪個伺服器上並不那麼重要，因為你仍然可以關注所有他伺服器的用戶，但它確實把你放入一個起步社區，其中的使用者更有可能發佈你感興趣的東西。
一些受歡迎的社區，如社交和英國，由於需求者眾多，目前運行非常緩慢。
萊恩．王爾德是Mastadon英國伺服器的管理人，他通過名下的超級網路（Superior Networks）公司管理英國伺服器的運行。據他介紹，在過去24小時內有超過6000名新用戶註冊加入了這一平台，因此新用戶註冊不得不暫停。
他說：「我想看看這麼多人加入我們究竟是怎麼回事。」
「我在周五晚上10點把伺服器開動起來，第二天早上醒來的時候，我不知道有1000個人會來。」
如何找人？
你選擇的伺服器會成為你用戶名的一部分。例如，我使用了我目前的推特帳號zsk，並選擇了英國伺服器，那麼我的Mastadon用戶名為@zsk@mastodonapp.uk。這就是我的地址，你可以透過搜尋找到我。
在同一個伺服器時，你可以只用這個人的名字來搜索，但如果在不同的伺服器上，找到某個人則需要他們的完整地址。
與推特不同的是，Mastadon不會推薦你可能感興趣的關注對象。
另外還可以通過標籤來搜索。
為什麼到處都設有伺服器？
這是個相當複雜的問題，我來盡量說得簡單些。
Mastadon並不是一個完整的平台。它也不是一個實實在在的「東西」，不是由某個人或某個公司擁有。當所有這些不同的伺服器連接在一起，才形成了一個集體網絡，但它們由不同的人和組織擁有。
這被稱為去中心化，而去中心化平台的粉絲們所喜歡的也恰恰是去中心化這一點，因為Mastadon作為一個集體網絡不能隨心所欲地運行，不能被單個實體買或者賣。
然而，這樣一來的缺點是，用戶反而受制於所在伺服器的運行人或組織——如果他們決定放棄運營伺服器，你的帳戶就不復存在。不過，Mastadon要求伺服器所有者在決定關閉伺服器時給用戶三個月的通知。
順便說一下，推特的最早創始人傑克．多爾西正在開發一個名為藍天（BlueSky）的新網路。他曾說過他希望這個網路也是去中心化的。
Mastadon如何審核內容？
這是一個真正的燙手山芋。目前，所有的伺服器都有自己的內容審核規定，其中有些伺服器的規定就是完全不加審核。一些伺服器選擇不連接到充滿網路機器人的伺服器，或者有大量仇恨內容的其他伺服器。這意味著攔截這些內容伺服器的使用者將看不到這樣的內容。所有發文也可以報告給伺服器所有者。
如果有人發表仇恨言論或非法內容，那麼伺服器所有者可以刪除這些內容，但這並不代表所有其他伺服器上也都被刪除。
如果Mastadon作為社交平台繼續增長，不當內容將會是一個巨大的問題。
已經有報導說，有的用戶收到了大量的仇恨內容，BBC記者甚至已經看到了仇視同性戀的言論。
有廣告嗎？
沒有。雖然沒有廣告，但也並沒有阻止人們寫文章宣傳某個公司或產品的規定。
Mastadon也不像推特那樣根據你的瀏覽方式精心策劃為你提供內容加深用戶體驗。
你通常會在你的關注者留言同時立刻看到他們說了些什麼。
Mastadon收費嗎？
這取決於你在哪個伺服器上。有些伺服器要求捐款，因為他們沒有報酬，但它基本上是免費的。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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解の魔手，都靠Adobe Premiere！專訪金馬剪輯師解孟儒：導演很孤獨，需要剪輯師陪伴
我們想讓你知道的是
解孟儒曾以《緝魂》榮獲金馬獎最佳剪輯，他也操刀了《返校》、《聖人大盜》等等，可說是近年來台灣影壇最受信賴的剪刀手！電影神搜邀請解孟儒和我們暢聊剪輯，談他如何走上剪輯之路、剪輯對他的意義和如何看懂好剪輯，更不吝分享實務操作上的重要心法和工具！
上個月（9 月）27 日，第 59 屆金馬獎公布入圍名單，其中柯震東的導演處女作《黑的教育》備受矚目，斬獲包括最佳新導演和最佳剪輯在內的四項提名，而陪伴這位「金馬新演員」走過初執導筒歷程的解孟儒，正是國內許多新銳導演最愛的剪輯師。
解孟儒曾以《緝魂》榮獲金馬獎最佳剪輯，除了和程偉豪的數次合作之外，他也操刀了徐漢強的首部長片《返校》、徐嘉凱的《聖人大盜》等等，可說是近年來台灣影壇最受信賴的剪刀手！電影神搜邀請解孟儒和我們暢聊剪輯，談他如何走上剪輯之路、剪輯對他的意義和如何看懂好剪輯，更不吝分享實務操作上的重要心法和工具！
一踏入解孟儒的工作室，直接注意到的便會是一幅幅裝幀過的台灣電影海報、還有一整架藏書豐富的書櫃。
解孟儒曾有導演夢，最後選擇走上剪輯之路
出身台藝大電影系的解孟儒，其實也曾經有個導演夢，但卻在心境和現實的轉折下走上剪輯師的路。當時他的畢業製作預計是約 40 分鐘的短片，沒想到一拍就拍了 28 天，第一個版本長達 78 分鐘。解孟儒自編自導自剪已心力交瘁，加上素材量失控：
「真的非常需要另一個腦袋來檢視這些東西，但卻沒有人可以幫我。」
他當下就意識到導演是一個非常孤獨的職位，如此需要剪輯師的扶持和陪伴。解孟儒進一步解釋：
「台灣拍電影的環境中，現場人員其實很尊重——也可說是依賴——導演的決定，導演可能都還在沉澱對故事的看法，但一天就要回答上百個問題，而每個決定都可能帶來不可逆的後果，這其實是既煎熬又孤獨的。」
作為一位剪輯師，解孟儒認為自己正是一個陪伴的角色，去理解導演要創作的故事、並且幫助導演以不同的角度感受拍攝出來的素材。或許解孟儒正是將這個剪輯師的角色牢記於心，他才因此廣受台灣新銳導演的信任和倚賴。
合作剪輯《黑的教育》，「柯震東真的不是只有帥而已！」
今年解孟儒、李蕙和柯震東合作《黑的教育》，他談及因拍攝時程較短，基本上是採取邊拍邊剪的工作模式。他坦言，這對剪輯師而言比較辛苦，但也在與新導演溝通的方面較為順暢：「東導（柯震東）雖然比較慢熟，但拍片過程中會很認真的觀察和感覺。他樂於嘗試也接受改變，給出很大的空間，讓現場的工作夥伴都很願意丟出更多想法給他；其實擁有這種特質的導演並不多。」
解孟儒笑說：「他真的不是只有帥而已！老實說我們一開始可能會覺得這類『藝人導演』都被人服侍得好好的，但實際共事過後才知道他真的很有想法，演戲能夠得獎、拍片目前也被提名都不是偶然。」
相較有些導演可能比較在意鏡頭語言或是場景陳設，演員出身的柯震東則非常注重演員的演出。和不同風格的導演合作過各式類型片的解孟儒說，雖然現場拍出來的素材可能會有落差，但
「有前輩說過『剪輯是不能有風格的』，這不意味著電影不能有風格，而是剪輯終歸一句就是『替故事服務』。」
將素材和整部電影想表達的精神緊密結合，也是剪輯師的重要任務。比起看剪輯書，更喜歡看編劇相關書籍的解孟儒，正是期望自己刀刀都能剪在「如何說好故事」的正確位置上。
剪輯要替故事服務，Adobe Premiere 成最佳後盾
講到「下刀」就不能不談工具使用——解孟儒自 2017 年開始，剪輯軟體就一直使用 Adobe Premiere（簡稱 Pr），而他對 Pr 順暢的操作邏輯、強大的功能，乃至於 Adobe 系列軟體完善的橫向、縱向合作都是讚不絕口。
解孟儒強調，Adobe Pr 在實務上對創作者來說具有相當大的自由度，但輔助功能也非常完善，創新之際同時重視創作者思維。
「就像攝影師拍電影也不會開自動光圈一樣，對剪接工作者來說，Pr 的介面和操作並不會太過介入，而是保有『以人為本』的邏輯，我們可以照著自己的意識去處理素材。」
但同時，Pr 又持續不斷提供新功能，更有數量龐大的第三方插件，以配合如今影片編製的複雜需求。與 Pr 強大功能相輔相成的則是 Adobe 系列廣泛且緊密連結的資源社群，
「因為使用的人很多，當中也不乏專業工作者，當你有任何問題上網一找，很快就找到解決方案了。」
使用 Adobe 系列軟體像是連上全世界工作者的大腦，是個取之不盡用之不竭的資源寶庫。解孟儒至今也還會參考 YouTuber 六指淵的影片：「我們甚至可能都不會想到可以這樣操作！」
除了 Pr 之外，解孟儒工作上也常使用到 Adobe 系列的其他軟體，例如製作特效的 After Effect (Ae) 或音效處理軟體 Audition。解孟儒表示，剪輯時若遇到音樂素材不夠，運用 Audition 就能夠非常有效率的處理改善，且音效設計調整的效果很好。更重要的是，
「這三個軟體之間相容性很高，同一份專案能夠順暢地在不同軟體內編輯，這是 Adobe 系列軟體最難以被取代的優勢，真的是個很強大的系統。」
對影像的敏銳知覺和對故事的細膩理解，再加上「最強後盾」Adobe 系統，這都是讓解孟儒成為金馬最佳剪輯的關鍵要素。
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解孟儒談「什麼是好剪輯」？
而對於何謂「好剪輯」，他也有深刻見解。
「李安導演曾經打趣說：『奧斯卡最佳剪輯獎都頒給剪得最碎的那一部。』」
但解孟儒提醒影迷：
「剪得碎的確會有更強的存在感，但剪接有沒有痕跡絕對不是判斷好壞的標準。《讓子彈飛》的剪接點很明顯，或是《1917》幾乎看不出剪接，難道有哪部片比哪部片好嗎？」
解孟儒舉布萊德彼特主演的《魔球》為例：
「這部片的核心概念『靠數據贏球』其實有點複雜，但鏡頭卻很簡單，剪接一點也不花俏。雖然如此，電影每一刀每一刀、該省略的部分，都非常準確、且有韻律的呈現，完全剪在人物的心態上。」
又或者像是麥克法斯賓達主演的《史帝夫賈伯斯》，有別於傳統傳記片平鋪直敘，這部電影以數場蘋果發表會串連賈伯斯的一生：
「當剪輯師理解角色的心境之後，每一刀才會是真正塑型的刀，而不是把事件接起來講過去而已。」
對解孟儒來說，如果只談剪得精準，那麼電視新聞就是剪接最精準的媒材。但電影不是新聞，哪一種剪法符合角色心境、符合劇本對情感的要求，才是判斷剪輯好不好的標準。只討論「技法」反而可能本末倒置，重點是故事裡的人本身。
想成為剪輯師？解孟儒：慎選工具、多加練習！
談到給有志入行的新人工作者一些建議，解孟儒提醒，若只分析電影最後剪輯出來的結果是會有盲點的，「因為你不知道原始素材到底有多少東西。」
他舉例，克里斯多福諾蘭拍攝《黑暗騎士》著名的大卡車翻覆戲時，數不清拍了幾次、最後才選用了一顆長鏡頭，但一般人並不會知道從中選擇的考量和思維是什麼，只是馬後砲而已。
「沒有實作是體會不了的，只有真正面對素材練習才能悟出道理。」
對於新手，解孟儒也再次提及 Adobe Pr 的優勢，尤其是其豐富的社群資源非常適合新手入門。而對於想跨入專業領域的影視工作者來說，更應該慎重挑選能達成良好資料管理的工具，而 Adobe 系列正是在各方面都能符合需求的好選擇。
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不當電影編劇了也還是「說故事的人」
回到走上剪輯這條路的現實層面，解孟儒開玩笑說：
「大學畢業當時我有三個志願：導演，但不好入門嘛；編劇很容易餓死；所以我就來做剪接了。」
即使內心仍有寫故事的渴望，解孟儒也說，其實一部電影裡真正在創作故事的人不是只有編劇，而是靠片場所有人一起完成。
演員對表演的詮釋，剪輯師、攝影師、燈光師等人的建議，或是配樂及美術打造出來的世界，對電影最終的樣子都貢獻了一份心力。解孟儒便用他剪輯電影的手，成了當今業界頂尖的說故事的人。