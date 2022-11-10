「中國製造」面臨挑戰：富士康員工出逃，美國推「友岸外包」印度或成最大贏家

急著想買iPhone 14 Pro或iPhone14 Pro Max？蘋果公司說，你可能還得再等等。

上周日（6日），蘋果公司發佈聲明稱，由於位於中國鄭州的代工廠生產能力降低，iPhone 14系列機型出貨量將低於預期，這將影響該產品在12月假日銷售季的表現。

兩周前，位於河南省鄭州市的iPhone代工廠富士康（Foxconn）園區爆發COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，全廠區暫停各類聚集活動並實行交通管制，除了疫情防控或救護車輛外其他車輛禁止上路。區內除了超市、藥局等，所有場所及商家都暫停營業7天。

大量擔心受感染的員工決定出逃， 徒步返鄉，有的工人甚至要步行兩天兩夜才能回家，引發廣泛關注。

《路透社》報導稱，作為蘋果公司在全球最大的代工廠之一，針對該園區的管制措施，可能致使iPhone產量減少多達30％。

市場研究公司TrendForce上周表示，調查發現該工廠產能利用率現在約為70％，因此將iPhone的季度出貨量預測值，在之前8000萬部的基礎上，減少200至300萬部。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 許多鄭州富士康員工嘗試突圍離開。有媒體稱逃離人數高達10萬。

更深層次問題：中國經濟不確定性

「任何影響蘋果生產的事情，顯然都會影響其股價。」美國LPL金融公司首席全球策略師克羅斯比（Quincy Krosby）表示。 但他說， 這些事件背後更深層的問題，是圍繞中國經濟未來的不確定性。具體而言，有很多傳言稱中國政府正在討論是否在一季度取消一些COVID-19限制措施，外界在猜測這些傳言有沒有任何真實成分。

今（2022）年以來，Omicron變種襲擊中國，多個經濟重鎮在封城和解封中不斷反覆，拖慢了中國復甦的步伐。

在這一背景下，蘋果今年iPhone14系列新機型發佈後不久，即宣佈計劃也在印度生產這一最新型號的手機。預計今年將有5％的iPhone14系列的產能將轉移到印度，比分析師預期的要早得多。

中國嚴格的「清零」政策導致工廠停工和大規模供應鏈擾動。因此，全球企業正越來越多地採取「中國加一」戰略——可以理解為備胎戰略，即重新調整供應鏈，避免投資只局限在中國。

不過，經濟學人智庫（EIU）經濟分析師徐天辰認為，從中長期看，中國製造業已經形成規模且在地區層面形成了產業集群，仍具有絶對的競爭力，也將仍是主要製造業樞紐，目前多國的供應鏈多元化嘗試更多是應急和補充手段，尚無法對中國製造業構成替代。

數據似乎也證明這一點。雖然，供應鏈擾動持續影響中國經濟，但僅從外貿額來看，大量國際訂單依然還在中國——11月4日，中國國家外匯管理局公布，2022年三季度，經常帳戶順差1440億美元，其中，貨物貿易順差2008億美元，創歷史新高。

中國民生銀行首席經濟學家兼研究院院長溫彬稱，在三季度COVID-19疫情多地散發，以及全球貨幣政策收緊外需有所回落的不利條件下，對外貿易順差還能創歷史新高，說明隨著中國製造業轉型升級持續推進，產品國際競爭力增強，貿易伙伴多元化拓展取得積極進展。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 蘋果在中國佔有巨大的市場份額。

友岸外包與德國加注

除了疫情原因，也有企業出於地緣政治原因，把部分產能遷出中國。

長期以來，已開發國家依靠離岸外包（off-shoring）降低成本，把訂單轉移到中國、墨西哥、孟加拉等勞動力低廉地區。

疫情來襲後，美國提出近岸外包（near-shoring），把製造環節就近部署到周邊國家，以降低供應鏈的脆弱程度。

而今年烏克蘭戰爭和台海局勢惡化後，美國又推出友岸外包（friend-shoring）的概念，號召供應鏈轉移到「有共同價值觀的國家」。

而根據「友岸外包」（friend-shoring）的原則，印度能夠承接歐洲、台灣、韓國、日本等美國盟友的產能轉移，而本次事件中受影響的iPhone組裝廠富士康，就是台灣企業。

因此，有觀點認為，美國會繼續極力在盟友間推進「友岸外包」，這個過程中，印度可以成為最大贏家，中國或將成為最大輸家。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 德國總理蕭茲周五（11月4日）訪問中國，與中國領導人習近平會面。

值得一提的是，不久前德國總理蕭茲（Olaf Scholz ）訪華，似乎動搖了「友岸外包」的進程。隨他訪問的代表包括大眾汽車（VW）、巴斯夫（BASF）、西門子和德意志銀行的董事會主席。

期間，北京簽下了140架空巴飛機的批量採購協議；而近期巴斯夫、空中巴士、BMW、大眾都密集增加對中國的投資，規模達到百億歐元。

以巴斯夫為例，這家德國化工巨頭在今年7月，決定建設湛江一體化基地，總投資預計100億歐元，是其迄今為止在海外最大一筆投資。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航