「中國製造」面臨挑戰：富士康員工出逃，美國推「友岸外包」印度或成最大贏家
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根據「友岸外包」（friend-shoring）的原則，印度能夠承接歐洲、台灣、韓國、日本等美國盟友的產能轉移，而本次事件中受影響的iPhone組裝廠富士康，就是台灣企業。因此，有觀點認為，美國會繼續極力在盟友間推進「友岸外包」，這個過程中，印度可以成為最大贏家，中國或將成為最大輸家。
急著想買iPhone 14 Pro或iPhone14 Pro Max？蘋果公司說，你可能還得再等等。
上周日（6日），蘋果公司發佈聲明稱，由於位於中國鄭州的代工廠生產能力降低，iPhone 14系列機型出貨量將低於預期，這將影響該產品在12月假日銷售季的表現。
兩周前，位於河南省鄭州市的iPhone代工廠富士康（Foxconn）園區爆發COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，全廠區暫停各類聚集活動並實行交通管制，除了疫情防控或救護車輛外其他車輛禁止上路。區內除了超市、藥局等，所有場所及商家都暫停營業7天。
大量擔心受感染的員工決定出逃， 徒步返鄉，有的工人甚至要步行兩天兩夜才能回家，引發廣泛關注。
《路透社》報導稱，作為蘋果公司在全球最大的代工廠之一，針對該園區的管制措施，可能致使iPhone產量減少多達30％。
市場研究公司TrendForce上周表示，調查發現該工廠產能利用率現在約為70％，因此將iPhone的季度出貨量預測值，在之前8000萬部的基礎上，減少200至300萬部。
更深層次問題：中國經濟不確定性
「任何影響蘋果生產的事情，顯然都會影響其股價。」美國LPL金融公司首席全球策略師克羅斯比（Quincy Krosby）表示。 但他說， 這些事件背後更深層的問題，是圍繞中國經濟未來的不確定性。具體而言，有很多傳言稱中國政府正在討論是否在一季度取消一些COVID-19限制措施，外界在猜測這些傳言有沒有任何真實成分。
今（2022）年以來，Omicron變種襲擊中國，多個經濟重鎮在封城和解封中不斷反覆，拖慢了中國復甦的步伐。
在這一背景下，蘋果今年iPhone14系列新機型發佈後不久，即宣佈計劃也在印度生產這一最新型號的手機。預計今年將有5％的iPhone14系列的產能將轉移到印度，比分析師預期的要早得多。
中國嚴格的「清零」政策導致工廠停工和大規模供應鏈擾動。因此，全球企業正越來越多地採取「中國加一」戰略——可以理解為備胎戰略，即重新調整供應鏈，避免投資只局限在中國。
不過，經濟學人智庫（EIU）經濟分析師徐天辰認為，從中長期看，中國製造業已經形成規模且在地區層面形成了產業集群，仍具有絶對的競爭力，也將仍是主要製造業樞紐，目前多國的供應鏈多元化嘗試更多是應急和補充手段，尚無法對中國製造業構成替代。
數據似乎也證明這一點。雖然，供應鏈擾動持續影響中國經濟，但僅從外貿額來看，大量國際訂單依然還在中國——11月4日，中國國家外匯管理局公布，2022年三季度，經常帳戶順差1440億美元，其中，貨物貿易順差2008億美元，創歷史新高。
中國民生銀行首席經濟學家兼研究院院長溫彬稱，在三季度COVID-19疫情多地散發，以及全球貨幣政策收緊外需有所回落的不利條件下，對外貿易順差還能創歷史新高，說明隨著中國製造業轉型升級持續推進，產品國際競爭力增強，貿易伙伴多元化拓展取得積極進展。
友岸外包與德國加注
除了疫情原因，也有企業出於地緣政治原因，把部分產能遷出中國。
長期以來，已開發國家依靠離岸外包（off-shoring）降低成本，把訂單轉移到中國、墨西哥、孟加拉等勞動力低廉地區。
疫情來襲後，美國提出近岸外包（near-shoring），把製造環節就近部署到周邊國家，以降低供應鏈的脆弱程度。
而今年烏克蘭戰爭和台海局勢惡化後，美國又推出友岸外包（friend-shoring）的概念，號召供應鏈轉移到「有共同價值觀的國家」。
而根據「友岸外包」（friend-shoring）的原則，印度能夠承接歐洲、台灣、韓國、日本等美國盟友的產能轉移，而本次事件中受影響的iPhone組裝廠富士康，就是台灣企業。
因此，有觀點認為，美國會繼續極力在盟友間推進「友岸外包」，這個過程中，印度可以成為最大贏家，中國或將成為最大輸家。
值得一提的是，不久前德國總理蕭茲（Olaf Scholz ）訪華，似乎動搖了「友岸外包」的進程。隨他訪問的代表包括大眾汽車（VW）、巴斯夫（BASF）、西門子和德意志銀行的董事會主席。
期間，北京簽下了140架空巴飛機的批量採購協議；而近期巴斯夫、空中巴士、BMW、大眾都密集增加對中國的投資，規模達到百億歐元。
以巴斯夫為例，這家德國化工巨頭在今年7月，決定建設湛江一體化基地，總投資預計100億歐元，是其迄今為止在海外最大一筆投資。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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新竹市立馬偕兒童醫院正式營運 蔡英文總統親送祝福
我們想讓你知道的是
新竹市立馬偕兒童醫院10月31日正式營運，全面展開急門診及住院服務，總統蔡英文、新竹市代理市長陳章賢等人共同見證。代理市長陳章賢表示，新竹市立馬偕兒童醫院會是市民朋友最溫暖的靠山，守護每一位孩子健康長大。
蔡英文總統表示，兩年多前來參加開工典禮，看到新竹市府團隊擘劃的願景，變成具體的建設。當年因沒有兒童專責夜間急診，導致丸子不幸過世，市府團隊將心比心，不希望同樣憾事再次發生，政府有責任與義務，加強補足各區域的兒童緊急醫療量能，尤其是急、重、難、罕四大症的病童。
蔡英文總統說，馬偕兒童醫院一路走來不容易，最大困難就是土地取得和經費，新竹市區小、土地取得困難，找到方便又適合的地點更難，後來在中央與新竹市府共同努力下，與國防部達成協議，透過都市計畫變更程序取得用地，市府再以BOT方式，解決醫療人才及經費不足問題，「讓這座兒童醫院，能夠在新竹市、這座兒童友善城市誕生。」
陳章賢代理市長表示，市立馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府以BOT方式籌建，也是桃竹竹苗第一座兒童醫院，更是前市長林智堅上任後給孩子們的第一個許諾。他感謝蔡英文總統支持兒童醫院興建，新竹市立馬偕兒童醫院可以說是中央、地方、民間公私協力最好的典範。
他說，兒童醫院從2014年林智堅前市長參選政見提出，到今天開幕，歷經2,967天，在前市長林智堅及前副市長沈慧虹帶領下，感謝市府團隊上下一心，克服中間遇到的挑戰，終於兌現了給孩子的承諾。最後，他感謝馬偕醫療團隊扛起照顧竹竹苗地區孩子健康責任，這正是馬偕博士「寧願燒盡，不願朽壞」精神最佳體現。
市府指出，黃阿嬤的孫女「丸子」，當年因兒童醫療資源不足，最後不幸離開人世，全家人留下遺憾，黃阿嬤對於市府興建新竹市立馬偕兒童醫院興建政策，表達大力支持，衷心盼望不要再有孩子遇到相似境遇。
衛生局表示，長久以來，新竹市兒童醫療資源有供需失衡問題，特別是兒童急重難罕症，家長常常得帶孩子跨縣市北上就醫，市府攜手馬偕團隊興建及經營醫學中心等級市立兒童醫院，結合產科提供全面完整醫療體系，以確保兒童的成長從最早的基因遺傳到成長發展都能得到完整、全面的照顧。
馬偕醫療財團法人投資30億元，打造地下4層、地上10層建築，門診共33科、總病床400床，將採逐步開放。專業醫療特色包含跨團隊整合性團隊服務，如早療評估門診、高危險妊程娠門診、早產兒追蹤門診、心臟內外科共照門診、青少年親善門診、兒童氣喘專科門診、唐氏症整合門診等。二樓門診空間則與瑞信兒童醫療基金會合作，以核心價值為快樂、健康、創造力進行發想，空間設置有春（泡泡島）、夏（冒險島）、秋（彩虹島）、冬（分享之島）四季夢幻島為主題，給孩子一個溫馨友善醫療環境。
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