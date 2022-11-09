【專訪】台灣「晶圓女王」徐秀蘭：全球晶片大戰的險境與牌局 ，地緣政治多重挑戰同時到達
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「德國想要知道，台灣是不是很危險？」從「戰無不勝」的徐秀蘭併購德國大廠世創失敗談起，台灣「晶圓女王」如何看待當下硝煙四起的全球晶片產業和背後的大國爭鋒？這個高度敏感的行業未來會何去何從？
文：呂嘉鴻（BBC中文記者）
「現在其實不是只有環球晶圓，而是說整個（晶片）產業，遇到一個最大的挑戰是太多不同的困難同時發生，同時要面對，所以你要有一套，而不是一個應對方法……這次併購世創失敗對我們來說是『很貴很貴』的一堂課。」徐秀蘭對BBC說。
徐秀蘭是台灣環球晶圓（GlobalWafers）公司董事長。1998年自美國研習電腦科學回台後，她加入環球晶圓的前身中美矽晶集團，一路升遷成為半導體大廠中十分少見的女董事長兼執行長，甚至被稱為台灣「晶圓女王」。環球晶圓是台灣最大、全球第三大的3吋至12吋專業晶圓材料供應商，營運生產基地遍布台灣、中國、美國、日本、丹麥、新加坡等地。晶圓則是製作電腦晶片的基板，按直徑分為六吋，八吋，十二吋不等，直徑越大，可生產的積體電路（IC）就越多，技術門檻也越高。
過去主導環球併購全球許多半導體公司，戰無不勝的徐秀蘭，卻在今年併購德國大廠世創（Siltronic）一案中敗走麥城，跌破業界眼鏡。徐秀蘭坦言，地緣政治是主要原因。「他們（德國）想要知道，台灣是不是很危險？」
從這起失敗的收購案談起，台灣「晶圓女王」如何看待當下硝煙四起的全球晶片產業和背後的大國爭鋒？這個高度敏感的行業未來會何去何從？
併購德國廠失敗的背後
事實上，在環球晶圓併購世創的過程，已經陸續獲得台灣及日本、美國反壟斷機關審查通過，甚至最困難的中國國家市場監督管理也過關了。但卻在賣方母國德國功虧一簣。徐秀蘭告訴BBC，此次併購失敗，確實可說是一場「完美風暴」：意即所有的挑戰，包含疫情以及經濟政治因素一次到位。她觀察，全球半導體業者現在知道，多重多軸的挑戰正同時到達。挑戰包含氣候及人為的經濟政治，「有些只是雜音， 但有些問題除了短程要即時面對之外，中長程的問題都要安排。」
「我們面對過技術的挑戰，譬如從電腦到Notebook又到手機，還有5G之後的新挑戰，材料也從矽（硅）變成化合物……但現在面臨的，是多項技術同時在改變。 」
與此同時，半導體業界還要開始面對政治問題。首先是跟戰爭有關的，「可能跟我們離得有點遠，但有壓力。而離我們近的，是很多地緣政治壓力。還有烏克蘭戰爭後能源的問題。經濟上的問題是全球性的包括通膨匯率，或跟利率等相關的問題，也連袂發生。」
「是多國家跟多地區的問題同時發生，」她強調道。
徐秀蘭苦笑著說：「你知道戰爭或地緣政治帶來的風險，（在台灣）感覺好像比較平穩，或習慣了。但我們發現到他們（外國）卻對這些議題很在意。」
不過，徐秀蘭強調地緣政治不是什麼新觀念，業界並不陌生。但她說，此次談併購德國將這一因素看得如此之重——過去在併購時主要都在回答有關壟斷或綠電一類的問題，但此次併購德國公司，則花費許多氣力在解釋地緣政治風險。
「現在這些國家也許（有的）設備或其它類型的公司可以賣，但半導體廠（整體）就很困難了。半導體被看做戰略產業而放得這麼高，也是我們這次學到的新課程。」
「全球本土化」
徐秀蘭觀察，這一次經驗讓她體驗到半導體產業「新的全球化」的模式到來。她告訴BBC，過去半導體是一個全球化的生態圈，亦即一個晶片產品的完成，從原料，設計，晶圓製造到代工晶片及封測等等，常常是全球不同公司的協作，但現在各國都希望有自己的生態圈。
對此，新加坡國立大學李光耀管理學院資深研究員艾力克斯・卡普里 （Alex Capri ）向BBC中文解釋，新的「全球本土化」（Glocalization）正在半導體生態圈發生。他說，美國為鉗制中國在5G等運算科技的發展，與主要戰略合作伙伴特別是七大工業國（G7），及三星和台積電半導體大廠協作，融入當地的半導體供應鏈及產業生態系統，這些生態系統和供應鏈會被安全地包圍起來，這就是所謂新的「全球本土化」。
對於是否會再考慮重新併購世創這一問題，徐秀蘭說，目前歐洲的烏克蘭戰爭還沒打完，還有能源等問題，在這個氛圍下，公司暫未有重新併購的計劃。
中美爭霸中的晶片大戰：中國半導體人才缺口驚人
- 2019年5月：針對華為及70家附屬公司，要求美國公司或使用美國技術的外國供應商，未獲許可前，不能賣產品給華為
- 2020年12月：針對中芯等10家中企，禁止美企銷售10奈米及以下製程技術給中芯。
- 2022年8月：限制美企出口用於3奈米晶片的EDA軟體給中國。並禁止超微，輝達將高速運算晶片輸入中國。
- 2022年10月：美企未獲許可前不得向中國出口超級電腦，半導體產品及設備。限制美國籍與擁有綠卡人士，不得在中國的半導體工廠協助生產或開發晶片。
倫敦政經學院（LSE）教授金刻羽近日投書《紐約時報》評論稱，中國經濟的成熟意味著，金融資源流向不確定性更高的領域。 「去年中國半導體行業的國內收入超過1570億美元，全球增長最快的20家半導體公司中有19家是中國公司，這絶非巧合，」他寫道。
但她強調，人才和基礎研究仍然是中國的短板，中國半導體協會評估，到2025年半導體專家缺口將達到30萬。
金刻羽舉例稱，若德國人擅長製造傳統汽車，中國則全力推動電動車、可再生能源和新材料發展。與此同時，中國押注於半導體的新方向。以「彎道超車」為戰略，標的的半導體五年計劃圍繞著加強晶片製造和質量。據此，美式的金融化和服務型經濟，不是中國領導人認同能確保國家安全及實力的方針，因為「中國希望成為一個更大、更智能的德國，一個擁有工業能力、利用人工智慧、下一代通信和機器人技術的德國。」
地緣政治下的世界晶片大戰
對台灣半導體業者來說，地緣政治風險當前已經浮現。但外界分析，晶片大戰，絶對不僅是台灣海峽兩岸的角逐，還與日本韓國等半導體大國相關。而美國的角色在這場晶片大戰中，是重中之重。2019年前任美國總統就開始以國家安全為由，對中國電信巨頭華為等進行制裁，拜登上任後，進一步加碼制裁中國半導體產業，全力限制美國晶片技術進入中國公司。
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血世足？2022卡達世足賽不想告訴你的秘密
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除了血鑽石、血棉花，現在還有血世足？10年前，卡達成了2022年世界盃足球賽的主辦國，並展開龐大的世足賽建設工程。幕後的英雄，是佔了卡達90%的勞動力的外籍移工。然而，卡達有著宛如現代奴隸的「卡法拉制」政策，讓來到卡達的移工，每天在超過40度的高溫下工作12小時、護照被扣留、行動遭到限制，甚至失去生命。
11月20日，2022世界盃足球賽即將在卡達開幕，這是世界級足球賽事第一次在中東地區舉辦。自10年前卡達獲得世足賽主辦權以來，數百萬來自亞洲與非洲的移工投入世足賽相關工程——包括建築業、服務業、家政業——為這場全球矚目的運動盛事奉獻心力。
然而，許多正值人生精華時期的青年，卻因此走向意料之外的命運。
高度倚賴外籍移工的卡達，卻有惡名昭彰的移工制度
卡達一直是一個高度倚賴外籍移工的國家，全國人口約288萬，其中200多萬都是外籍移工，大幅超越本地人口。這些移工大多來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡、菲律賓等國。
然而，卡達的移工政策「卡法拉制度」（Kafala system，又稱「保證人制度」）一直惡名昭彰，就如同現代奴隸。例如：移工必須在雇主同意下才能入境、離境、辭職、換工作，而雇主為了防止移工逃跑，常常沒收移工的護照、簽證、手機。因此，移工經常受到強迫勞動、超長工時、低於法律或契約的工資，也無法成立或加入工會；如果抵抗雇主，就可能失去合法身份，甚至有被判刑及遣返的風險。
10年來，國際特赦組織持續針對卡達移工問題展開調查，並施壓卡達政府與FIFA（國際足球總會）必須確保移工權利、改善移工政策。其中，研究報告《在他們的人生巔峰》顯示，許多尼泊爾和孟加拉的移工，原本都是20至40歲的健康青壯年，卻因投入世足賽工程，長期在高溫下超時工作，導致嚴重的健康問題，甚至喪命。
卡達政府經常在缺乏充分調查的情況下，便為這些移工開立死亡證明，並將死因歸咎於「自然死亡」，也沒有為此改善工作環境。許多喪命的移工，他們的家屬至今仍未得到任何賠償。
國際關注卡達移工人權，各國代表隊和運動員加入聲援
10年來，在國際特赦組織與其他夥伴團體持續施壓、遊說、監督下，卡達政府開始改善移工政策、提高最低工資。2020年，卡達開始廢除「卡法拉制」的一部分規範，然而，由於雇主與移工的權力極度不對等，許多改革並未落實。
為了施壓卡達持續改革並落實移工政策，國際特赦組織發起全球連署行動，並與人權觀察（Human Rights Watch）等夥伴團體，要求卡達與FIFA改善卡達移工的處境，並建立全面的補償計畫。此外，國際各大媒體如《衛報》（The Guardian）、《半島電視台》（Al Jazeera）、《中東之眼》（Middle East Eye）、《多哈新聞台》（Doha News）陸續報導卡達世足賽移工議題，也有許多國家的足球代表隊與運動員紛紛挺身而出，表態關注卡達移工人權，包括：挪威、荷蘭、丹麥、德國等；國際特赦組織台灣分會亦邀請台灣男女足隊長，拍攝短片聲援世足賽移工。
卡達移工政策的改革過於緩慢，全球必須持續施壓
身為國際級賽事的主辦單位，FIFA具有既定的人權規範，理應負起人權責任，避免世足賽相關人員面臨虐待、剝削，甚至身亡。
據估計，透過本屆世足賽，FIFA將獲利60億美元。今年，國際特赦組織委託第三方進行國際民意調查，訪談15國（阿根廷、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、肯亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、挪威、西班牙、瑞士、英國、美國）共1萬7,477名成人，其中67%認為自身國家的足球協會應公開為世足賽人權議題發聲，更有73%受訪者支持FIFA使用世足賽的龐大收益來賠償移工。
今年3月，國際特赦組織在FIFA位於瑞士的總部，遞交全球超過280,000筆的連署，並與FIFA及最高委員會舉行面談會議。5月，國際特赦組織與其他人權組織、球迷團體、工會等團體組成聯盟，發起「#PAYUPFIFA」倡議行動，要求FIFA至少需撥款4.4億美元——相當於世足賽所頒發的獎金——賠償因參與世足賽工程而受害的移工，並避免未來再度發生類似的人權侵害。在「#PAYUPFIFA」倡議行動開始之後，FIFA向國際特赦組織表示，他們正在考慮這項補償移工的提案，但至今仍未發表公開回覆。
國際特赦組織社會與經濟正義主任 Steve Cockburn 表示：「我們的國際民調顯示，許多民眾希望FIFA挺身而出，彌補卡達移工所遭遇的傷害。他們也希望自己國家的協會採取更堅定的立場。」
一場全球矚目、光鮮亮麗的運動賽事，不應留下人權污點。今年的卡達世足賽，將是卡達移工命運的轉捩點，邀請你立即加入全球連署，要求卡達與FIFA改善卡達移工政策，並補償受害的移工，你可以改變卡達移工的人生！
本文章內容由「國際特赦組織」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。