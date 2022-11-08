2022美國期中選舉：參議院是否終結「恐怖平衡」備受矚目，喬治亞、內華達及賓州成關鍵

文：徐薇婷（中央社記者）

美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

美國期中選舉11月8日登場，參議院是否會換黨當家、維持2年的恐怖平衡是否結束，受外界矚目。綜合多家民調預測，喬治亞、內華達及賓州等3州選舉結果，將決定答案為何。

參議院由100名議員組成，每州有2名參議員，任期6年，每2年改選1/3席次。目前民主、共和黨團各占50席，兼任參院議長的副總統賀錦麗（Kamala Harris）在表決平手時握有關鍵票，參議院由民主黨主導。

名義上雖是多數黨，但民主黨未在席次上占優勢，仍常碰到重大法案因黨內少數議員杯葛，加上在野黨不願讓步協商，卡關多時的情況。

今年期中選舉參院改選35席，其中21席為共和黨席次，14席由民主黨占據，對執政的民主黨較有利。為結束參院恐怖平衡、在任期後半段順利推動政策立法，總統拜登（Joe Biden）喊出參院增2席的目標。

一般來說，執政黨在期中選舉表現通常遜於在野黨，主要是民眾傾向對經濟、社會及民生議題的不滿歸咎於現任總統的政黨。如今選前民調數字多顯示，共和黨可望在今年期中選舉奪下參院掌控權。

美國最高法院6月推翻憲法墮胎權、拜登政府陸續端出執政成果後，包括成功推動槍枝安全法案、「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）等，民調數字在7月下旬至8月初出現逆轉，民主黨不僅可望持續掌控參院，甚至有機會增加1至2席，不過近期民調顯示，共和黨後來居上。

綜合多家民調分析，目前由民主黨掌握席次的喬治亞、內華達州選情仍被視為「五五波」，可望由紅轉藍的賓州參議員席次，候選人仍在纏鬥。

美期中選舉8日登場，喬治亞州民主黨籍非裔參議員華諾克（左）將尋求連任，共和黨由前美式足球明星華克（右）出征。（左圖取自facebook.com/reverendwarnock、右圖取自facebook.com/TeamHerschel/）

在喬治亞州，共和黨由獲前總統川普背書、前美式足球明星華克（Herschel Walker）出征，對上曾任牧師、尋求連任的53歲民主黨籍非裔參議員華諾克（Raphael Warnock）。

華克因醜聞纏身影響選情，他先是被迫承認有3個非婚生子女，後來又被爆出大力反墮胎的他，曾在2009年支付當時女友墮胎費用。不過根據民調網站FiveThirtyEight近期預測，兩人幾乎沒有差距，喬州選情緊繃。

2020年大選時，由「偏紅」逐漸轉成搖擺州的喬州，也曾在參院掌控權上扮演關鍵決定性角色。

喬州當時有2席參議員改選及補選，因未有候選人在當年11月選舉獲得過半票數，於2021年1月舉辦決選；當時48席落後的民主黨，以些微差距2席全拿，才得以在睽違6年後重奪參院掌控權。

前內華達州總檢察長賴克紹（左）代表共和黨出戰內華達州，挑戰民主黨籍參議員瑪斯托（右）。（左圖取自facebook.com/adam.laxalt、右圖取自facebook.com/SenatorCortezMasto）

至於內華達州，多數分析師認為，內州是最有機會被共和黨翻轉的州。出身政治世家、前內華達州總檢察長賴克紹（Adam Laxalt）代表共和黨，挑戰尋求連任的民主黨籍參議員瑪斯托（Catherine Cortez Masto）。

瑪斯托雖在募款金額、選戰花費上大幅超越賴克紹，但FiveThirtyEight預測，兩人選情極度膠著，6日賴克紹以46.9%超前瑪斯托的45.7% 。

共和、民主兩黨分別派出知名電視節目主持人奧茲（左）及賓州副州長費特曼（右）爭取賓州席次。（左圖取自facebook.com/droz、右圖取自facebook.com/JohnFettermanPA）

向來被視為搖擺州的賓州，擁有近12年資歷的共和黨籍參議員杜美（Pat Toomey）宣布退休，共和、民主兩黨分別派出具外科醫師資歷、知名電視節目主持人奧茲（Mehmet Oz）及賓州副州長費特曼（John Fetterman）爭取席次。

費特曼民調曾領先，但5月中風一事頻頻被奧茲拿來做文章，奧茲也攻擊費特曼打擊犯罪不夠強硬，兩人差距近來縮小。

民主黨是否維持參院掌控權，將決定拜登任期後半段能否持續推動重點政策，還是會淪為「跛腳總統」。這場期中選舉結果，不只將左右拜登個人政績，也將連帶影響民主黨2024年大選選情。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀