2022/11/08,
科學

今晚抬頭望「血月」：除了月全食還有千載難逢「月掩天王星」奇景，錯過再等16年

今晚抬頭望「血月」：除了月全食還有千載難逢「月掩天王星」奇景，錯過再等16年
Photo Credit: 天文館網頁

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天文館指出，晚間6時59分為「食甚」，月球將最接近本影中心，此時月面最暗也最紅；晚間7時42分「生光」，也就是全食階段結束，月球逐漸離開本影，開始由虧轉盈，邊緣滲出光芒；晚間8時49分「復圓」，月球完全離開本影並恢復滿月形狀。

（中央社）北市立天文館預報，月全食今（8）日登場，月球將於傍晚5時許「初虧」、晚間6時許「食既」、晚間近9時「復圓」，期間月面會轉暗紅色，此次還可見到千載難逢的「月掩天王星」奇景。

台北市立天文科學教育館天象預報，月球將於今天傍晚5時2分升起，傍晚5時8分開始進入地球本影，由「初虧」拉開月食序幕，隨後缺角逐漸擴大；晚間6時16分「食既」，即完全進入地球本影，月面開始轉為暗紅色，進入全食階段。

天文館指出，晚間6時59分為「食甚」，月球將最接近本影中心，此時月面最暗也最紅；晚間7時42分「生光」，也就是全食階段結束，月球逐漸離開本影，開始由虧轉盈，邊緣滲出光芒；晚間8時49分「復圓」，月球完全離開本影並恢復滿月形狀。

天文館表示，到了「復圓」後，若是細心觀察仍可看出月球亮度比平常稍暗，直到晚間9時57分「半影食終」，月球才會完全恢復原本亮度，而這過程中，有「血月」之稱的暗紅色月球將在夜空高懸長達1小時26分鐘。

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圖片來源：天文館網頁
月全食掩天王星預報示意圖
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圖片來源：天文館網頁

8大行星之一的天王星，天文館指出，在晚間7時5分將被全食的紅月亮掩蔽而發生「月掩天王星」，此天象通常由於月球與天王星亮度差異太大而難以觀察，但這次剛好月球處於「食甚」階段，而天王星又距離地球較近，一暗一明間創造極佳觀察及拍攝條件，以雙筒或小型望遠鏡就可以欣賞。

天文館表示，下一次「月掩天王星」要再等16年，若是月全食掩天王星更要等2322年以後，所以今天的機會可以說是一生一次，錯過後即便重新投胎轉世20次都沒有機會看見。

台灣各地天王星掩入及復出時間，天文館說明，略微不同，皆為晚間7時許，詳細預報時刻及天象資料請參閱天文館網站「2022月全食掩天王星專區」。

天文館表示，為了此次千載難逢的機會，邀請極深空計畫Vtuber「厄倫蒂兒」與「涅默」，傍晚5時起於「臺北天文館」YouTube頻道全程直播，並自傍晚5時30分至晚間9時開放館內第二觀測室，讓民眾現場使用大型望遠鏡親眼目睹精彩天象。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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