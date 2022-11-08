英國貿易政策部長來台主持「台英經貿對話」，中國警告英國停止釋放「錯誤訊息」
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英國貿易政策部長韓斯於昨（7）日抵達台北，9日將與經濟部政務次長陳正祺共同主持此屆台英經貿對話會議，英方將就金融科技、食品與醫藥等產業之市場准入議題與台方進行討論。中國外交部發言人趙立堅痛批，英方應停止與台灣開展任何形式的官方往來，向台獨分裂勢力發出「錯誤信號」。
英國貿易政策部長韓斯（Greg Hands）昨（7）日抵台，除了將拜會總統蔡英文，將於明日主持第25屆台英經貿對話會議，這是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情以來台英首次恢復實體經貿對話，引發中國痛批「英國應停止釋放錯誤訊息」。
英國在台辦事處表示，英國貿易政策部長韓斯於昨日抵達台北，明日將與經濟部政務次長陳正祺共同主持此屆台英經貿對話會議，英方將就金融科技、食品與醫藥等產業之市場准入議題與台方進行討論，以協助更多英國企業出口與投資台灣，也將與台灣就再生能源、科學與創新等互利領域進行交流，推廣英國在離岸風電、氫能和電動車的專業創新。
本屆經貿對話會議後，英國創新局（Innovate UK）將與台灣經濟部技術處簽署合作備忘錄，加強雙邊科技與創新合作，在2025年前將有500萬英鎊資金挹注台英雙邊創新科研計畫。
針對全球重視的半導體製造，韓斯本次訪台也將與蔡英文總統、經濟部王美花部長、數位發展部唐鳳部長、國家發展委員會龔明鑫主任委員和行政院鄧振中政務委員會面，針對提升供應鏈多樣性與韌性加強經濟合作。
英國也已經是台灣綠色能源轉型的主要夥伴之一，目前已有超過38家英國離岸風電供應鏈廠商在台灣設立運營辦公室。韓斯此行也將造訪海能風電離岸風場，為英國出口信貸局在全球支持的第一項國際離岸風電融資專案，有超過10家英國供應鏈廠商參與其中。
韓斯表示，他在31年前（1991）年首次來到台灣，很高興看到台灣成長為如此多元活躍的經濟體。韓斯強調，與台灣這個重要夥伴加強貿易連結，是英國脫歐後向印太傾斜的政策方向，與台灣緊密合作將有助於保障英國未來數十年的經濟發展。
英國去（2021）年與台灣雙邊貿易總額超過80億英鎊，與前兩年相比成長14%，同期英國對台灣出口亦大幅增加。
英國與台灣加強經貿合作也引來中國的強烈抗議。
中國外交部發言人趙立堅昨日表示，一個中國原則是中英發展雙邊關係的政治基礎，中方堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方往來，也敦促英方切實尊重中國主權，恪守一個中國原則，停止與台灣開展任何形式的官方往來，停止向台獨分裂勢力發出「錯誤信號」。
英國首相發言人對此則表示，英國與台灣有長穩的經貿關係，一年貿易總額為80億英鎊，英國與台灣在貿易與文化等領域有活躍的關係，本次英國與經濟部的年度會談即是這樣的合作關係的一部分。
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核稿編輯：楊士範
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