COP27峰會：聯合國秘書長要求2050年實現淨零排放，IMF稱碳價須達每噸75美元才能產生改變

聯合國秘書長安東尼奧．古特雷斯（Antonio Guterres）在COP27會議中致詞強調，世界需要 在2050年實現淨零排放，否則將會面臨無法挽回的氣候變化。 國際貨幣基金組織總裁克里斯塔利娜．格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）則指出，全球碳價須達到每噸75美元才有機會改變企業與消費者，但目前許多國家對污染定價的接受度仍很低。

聯合國秘書長要求各國2050年實現淨零排放，淘汰高碳排燃料

據《路透社》，聯合國秘書長古特雷斯在會議中向各國代表說道：「 我們的星球正在迅速接近臨界點，我們卻在 通往氣候地獄的高速公路上加速。 」 古特雷斯說明，2015年《巴黎協定》的長期目標是防止全球氣溫比工業化前水平上升1.5°C以上，以避免失控的氣候變化，然而要達到這項目標，世界必須在2050年實現淨零排放。

因此，古特雷斯要求世界各國須同意在2040年前逐步淘汰煤炭（碳密度最高的燃料），而OECD國家則須要在2030年前達成此目標。

聯合國秘書長安東尼奧．古特雷斯（Antonio Guterres）。Photo Credit：Reuters / 達志影像

據《路透社》，阿拉伯聯合酋長國總統謝赫．穆罕默德．本．扎耶德．阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan）則說明，阿聯酋是宣布2050年實現碳中和計劃的國家之一，其石油和天然氣更是世界上碳密度最低的，未來也將持續專注於降低化石產業的碳排放，「只要世界需要石油和天然氣，阿聯酋是負責任的能源供應商。」

據《科威特新聞局》，外交部長薩利姆．薩巴赫（Salem al-Sabah）也表示，石油國科威特承諾在2050年前石油與天然氣部門將會實現碳中和，其餘部門則是在2060年完成目標。

國際貨幣基金組織：2030年前全球碳價必須達到每噸75美元

據《路透社》，國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃說：「除非2030年前全球碳價達到每噸75美元，否則根本不會為企業和消費者創造轉變的動力。」

他說明，雖然歐盟等部分地區碳價已高於水準（歐盟的基準價格約為每噸76歐元），但美國加州等其他地區的碳價卻不到每噸30美元或甚至根本沒有價格，「在許多國家（不限於貧窮國家）對污染定價的接受度仍然很低，而當前高昂的生活費更將使情況惡化。」

國際貨幣基金組織總裁克里斯塔利娜．格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）。Photo Credit：Reuters / 達志影像

資金援助開發中國家處理氣候災難損失

據《路透社》，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，德國將提供1.7億歐元投入「全球盾牌（Global Shield）」——由58個脆弱國家組成的「V20」集團和七大工業國集團（G7）在COP27發起的一項行動，加強保險和災害保護資助。蕭茲也提到：「我們還有特別支持那些受氣候影響最嚴重的國家處理損失。」

比利時則承諾，將從2023年至2028年為莫三比克提供2500萬歐元的氣候支持計劃中撥款250萬歐元應對氣候變化造成的損失和損害，並著重於預防和降低災害。莫三比克是世界上最貧窮的國家之一，也是最容易受到極端天氣事件影響的國家之一。

對此，莫三比克環保人士丹尼爾．里貝羅（Daniel Ribeiro）說道：「比利時的承諾只是全球不作為中的單一行動。」「這次我們被選中，但更廣泛的系統性解決方案呢？」

2019年莫三比克淹水。Photo Credit：Reuters / 達志影像

25國成立小組承諾投入資金保護森林，食品公司將停止森林砍伐

據《路透社》，在COP27會議中，日本、巴基斯坦、剛果共和國、英國等超過25個國家組成聯盟，投入數億美元承諾在2030年結束森林砍伐，並且每年召開2次會議追蹤進度。參與國家約佔世界森林面積的35%，但並不包含擁有亞馬遜熱帶雨林的巴西以及瀕臨滅絕野生動物家園的剛果民主共和國。

該聯盟聲明表示，2025年前將投入120億美元公共資金用於森林保護；德國則表示，將在2025年前加碼一倍的資金投注於森林，達到20億歐元；哥倫比亞總統古斯塔沃．佩特羅（Gustavo Petro）則是在會議上表態，未來20年內每年將投入2億美元拯救亞馬遜雨林，並呼籲其他國家一同做出貢獻。

許多私人企業、集團甚至國家政府也紛紛挹注資金給聯盟，加入保護森林行列。

據《路透社》，全球14間大型食品公司也詳定計劃，將在2025年前消除其大豆、牛肉和棕櫚油供應鏈中的森林砍伐。然而，環保倡導組織Mighty Earth執行長格倫．胡洛維茨（Glenn Hurowitz）仍擔心2025年還不夠快，並呼籲應立即停所有森林砍伐，「在2025年的森林砍伐截止日期前，推土機將繼續運轉、繼續破壞。」

巴西亞馬遜熱帶雨林被砍伐的地塊。Photo Credit：Reuters / 達志影像

環保團體持續以「激進方式」進行氣候倡議

《路透社》報導，COP27登場前夕，氣候行動主義組織「反抗滅絕（ExtinctionRebellion）」於西班牙普拉多博物館（Prado Museum）針對全球暖化表達抗議，抗議人士將手黏在法蘭西斯科．哥雅（Francisco Goya）《裸體的瑪哈（The Naked Maja）》和《穿衣的瑪哈（The ClothedMaja）》的畫框上，並在兩幅畫中間的白牆上寫下「+1.5℃」字樣。

抗議人士阿爾巴．德爾里奧（Alba del Rio）、塞繆爾．戈麥斯（Samuel Gomez）表示他們想傳達關於「溫室氣體排放」、「集約化畜牧業」和「砍伐森林」的訊息；戈麥斯也向藝術愛好者道歉，但他仍表示：「我每天都感到恐懼和恐慌，因為我意識到自己不會有未來。」「採取公民不服從行動是我們的責任，我們正在為自己的生命而戰。」