COP27峰會：聯合國秘書長要求2050年實現淨零排放，IMF稱碳價須達每噸75美元才能產生改變
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聯合國秘書長古特雷斯強調，必須在2050年實現淨零排放，否則將會面臨無法挽回的氣候變化。國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃則指出，全球碳價須達到每噸75美元才有機會改變企業與消費者。多國提供資金協助開發中國家處理氣候災難損失，但環保人士則呼籲需要更廣泛的系統性解決方案。
聯合國秘書長安東尼奧．古特雷斯（Antonio Guterres）在COP27會議中致詞強調，世界需要在2050年實現淨零排放，否則將會面臨無法挽回的氣候變化。國際貨幣基金組織總裁克里斯塔利娜．格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）則指出，全球碳價須達到每噸75美元才有機會改變企業與消費者，但目前許多國家對污染定價的接受度仍很低。
聯合國秘書長要求各國2050年實現淨零排放，淘汰高碳排燃料
據《路透社》，聯合國秘書長古特雷斯在會議中向各國代表說道：「我們的星球正在迅速接近臨界點，我們卻在通往氣候地獄的高速公路上加速。」古特雷斯說明，2015年《巴黎協定》的長期目標是防止全球氣溫比工業化前水平上升1.5°C以上，以避免失控的氣候變化，然而要達到這項目標，世界必須在2050年實現淨零排放。
因此，古特雷斯要求世界各國須同意在2040年前逐步淘汰煤炭（碳密度最高的燃料），而OECD國家則須要在2030年前達成此目標。
據《路透社》，阿拉伯聯合酋長國總統謝赫．穆罕默德．本．扎耶德．阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan）則說明，阿聯酋是宣布2050年實現碳中和計劃的國家之一，其石油和天然氣更是世界上碳密度最低的，未來也將持續專注於降低化石產業的碳排放，「只要世界需要石油和天然氣，阿聯酋是負責任的能源供應商。」
據《科威特新聞局》，外交部長薩利姆．薩巴赫（Salem al-Sabah）也表示，石油國科威特承諾在2050年前石油與天然氣部門將會實現碳中和，其餘部門則是在2060年完成目標。
國際貨幣基金組織：2030年前全球碳價必須達到每噸75美元
據《路透社》，國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃說：「除非2030年前全球碳價達到每噸75美元，否則根本不會為企業和消費者創造轉變的動力。」
他說明，雖然歐盟等部分地區碳價已高於水準（歐盟的基準價格約為每噸76歐元），但美國加州等其他地區的碳價卻不到每噸30美元或甚至根本沒有價格，「在許多國家（不限於貧窮國家）對污染定價的接受度仍然很低，而當前高昂的生活費更將使情況惡化。」
資金援助開發中國家處理氣候災難損失
據《路透社》，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，德國將提供1.7億歐元投入「全球盾牌（Global Shield）」——由58個脆弱國家組成的「V20」集團和七大工業國集團（G7）在COP27發起的一項行動，加強保險和災害保護資助。蕭茲也提到：「我們還有特別支持那些受氣候影響最嚴重的國家處理損失。」
比利時則承諾，將從2023年至2028年為莫三比克提供2500萬歐元的氣候支持計劃中撥款250萬歐元應對氣候變化造成的損失和損害，並著重於預防和降低災害。莫三比克是世界上最貧窮的國家之一，也是最容易受到極端天氣事件影響的國家之一。
對此，莫三比克環保人士丹尼爾．里貝羅（Daniel Ribeiro）說道：「比利時的承諾只是全球不作為中的單一行動。」「這次我們被選中，但更廣泛的系統性解決方案呢？」
25國成立小組承諾投入資金保護森林，食品公司將停止森林砍伐
據《路透社》，在COP27會議中，日本、巴基斯坦、剛果共和國、英國等超過25個國家組成聯盟，投入數億美元承諾在2030年結束森林砍伐，並且每年召開2次會議追蹤進度。參與國家約佔世界森林面積的35%，但並不包含擁有亞馬遜熱帶雨林的巴西以及瀕臨滅絕野生動物家園的剛果民主共和國。
該聯盟聲明表示，2025年前將投入120億美元公共資金用於森林保護；德國則表示，將在2025年前加碼一倍的資金投注於森林，達到20億歐元；哥倫比亞總統古斯塔沃．佩特羅（Gustavo Petro）則是在會議上表態，未來20年內每年將投入2億美元拯救亞馬遜雨林，並呼籲其他國家一同做出貢獻。
許多私人企業、集團甚至國家政府也紛紛挹注資金給聯盟，加入保護森林行列。
據《路透社》，全球14間大型食品公司也詳定計劃，將在2025年前消除其大豆、牛肉和棕櫚油供應鏈中的森林砍伐。然而，環保倡導組織Mighty Earth執行長格倫．胡洛維茨（Glenn Hurowitz）仍擔心2025年還不夠快，並呼籲應立即停所有森林砍伐，「在2025年的森林砍伐截止日期前，推土機將繼續運轉、繼續破壞。」
環保團體持續以「激進方式」進行氣候倡議
《路透社》報導，COP27登場前夕，氣候行動主義組織「反抗滅絕（ExtinctionRebellion）」於西班牙普拉多博物館（Prado Museum）針對全球暖化表達抗議，抗議人士將手黏在法蘭西斯科．哥雅（Francisco Goya）《裸體的瑪哈（The Naked Maja）》和《穿衣的瑪哈（The ClothedMaja）》的畫框上，並在兩幅畫中間的白牆上寫下「+1.5℃」字樣。
抗議人士阿爾巴．德爾里奧（Alba del Rio）、塞繆爾．戈麥斯（Samuel Gomez）表示他們想傳達關於「溫室氣體排放」、「集約化畜牧業」和「砍伐森林」的訊息；戈麥斯也向藝術愛好者道歉，但他仍表示：「我每天都感到恐懼和恐慌，因為我意識到自己不會有未來。」「採取公民不服從行動是我們的責任，我們正在為自己的生命而戰。」
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後疫時代加速數位轉型 服務型機器人提升機場營運效率
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疫情衝擊餐飲、地勤業，服務型機器人能高彈性運用在各種場域，符合缺工和無接觸商機潮流，強大的AI功能開啟智慧化服務新變革，對於「海嘯第一排」的航空相關產業來說，桃園機場更是如此。
國門的科技新發展
疫情加速了零接觸、低接觸的個別化智慧服務需求，促進服務型機器人新商機，對位於「海嘯第一排」的航空相關產業來說，更是如此。經濟部工業局結合資策會與智動協會舉辦的「RoBo com服務型機器人創意實證競賽」，2021年、2022年皆邀請桃園機場公司出題，經過需求配對與媒合，參賽團隊於桃園機場進行驗證測試，兩年均有不錯表現。桃園國際機場近年來展開許多數位化工程，例如多元化的自助報到模式、建置智慧化服務設施設備，數據化管理為基礎，著重在航機、旅客、行李的串接，順利自動通關、領取行李入境或出境，透過新舊資訊系統的整合加強使用大數據，逐步實踐機場智慧化願景。
機器人代勞安全又安心
目前國際各大機場陸續使用服務型機器人，從打掃環境、自駕車到運送行李，不僅保障機場員工健康，也借助科技滿足旅客需求。機場公司助理副總經理余崇立分享桃園機場各項智慧化服務使用經驗，2021年在第二航廈南北擴建區場域運作清潔暨消毒型機器人，可以設定禁制區，定義清消的作業區域，包括避障功能、隨人潮路況改變方向，隨時電腦監控並回報狀況。導入測試清消機器人後，大面積的勞動清潔工作交由機器人執行，現有人力則負責細部工作以及機器人不能做的事，透過人機協作優化現行作業流程。
人機協作方式是填補勞力缺口的解決方案，尤其少子化、高齡化時代來臨，機器人的高彈性一定會運用在各種場域，符合缺工和無接觸商機的潮流。
納入「大機場」智慧場域
工業局「RoBo com服務型機器人創意實證競賽」2021、2022年皆邀請機場公司出題，2021機場公司主要以航廈場域為發想，2022年則納入免稅店、地勤公司等其他夥伴，以「大機場」為主軸，由於國際機場旅客眾多，引進導覽型機器人和自動化導航手推車，於出入境大廳、報到櫃台或免稅店服務檯等區域提供智慧化服務，能讓人力運用更具效率，或讓專業同仁擁有更多時間服務有特殊需求的旅客。余崇立表示，以往機場迎賓都是服務人員在入境大廳舉牌，參賽團隊使用博鈞科技Temi機器人及沛博科技Pepper機器人，引導旅客前往租車地點。
實地測試，機器人可避開引導路徑的障礙，並配合旅客的走路速度，安全抵達目的地。疫情期間，民眾對於新興科技接受度高，個人化的非接觸式引導體驗的發展未來可期！另一組陽明交通大學團隊也令人驚豔，團隊應用東元電機AGV加上客製化程式開發，打造自動化導航手推車跟隨在使用者前方，旅客逛機場免稅區採買時，不必再拉著行李箱，空出雙手做其他事，行李繁多的時候非常貼心方便。
服務型機器人落地實證 未來趨勢成形
中原大學學生團隊為減輕桃園機場托盤搬運的人力負擔，將東元跟隨模組結合現有的搬運推車，在預先設定好的通道路線穿梭自如，遇到障礙物或掉落的箱子，自動減速、停止，工作人員只要在推車前方引領機器人，大幅減輕人力負擔，可說是機場物流運輸系統的好幫手；而另兩組中原大學團隊則大量運用微星科技AMR，前者將視覺辨識與滾輪平台輔助相互結合，解決長榮航勤大件行李的搬運問題，後者則將AMR與裝載平台結合，自動運輸大件行李。余崇立樂見得獎作品未來也能應用於車站、港口、國道服務區等交通場域，讓旅客從容完成報到手續，有更多餘裕享受設施與商城。
桃園機場每年出入境人數、貨運量龐大，預計第三航廈落成後，年服務容量將再向上提升。余崇立肯定服務型機器人場域實證的成效，期望長期深耕以有助於服務旅客、減輕員工勞力；學生的創意點子將有限資源做最大發揮，這些數據若能規格化或繼續改進，能強化機器人廠商的競爭力，並有機會商用開發。疫情衝擊餐飲業、地勤業，服務型機器人能解決缺工問題，強大的AI功能開啟智慧化服務的新變革，豐富民眾生活。
本文章內容由「TAIROA 台灣智慧自動化與機器人協會」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。