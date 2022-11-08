NBA「魔獸」霍華德加盟T1聯盟桃園雲豹，蘇翊傑：打造成為全臺灣禁區最強球隊

（中央社）T1聯盟桃園永豐雲豹今天上午宣布，已正式邀請前NBA球星「魔獸」霍華德抵台效力，球團預計在11月12日（週六）舉辦加盟記者會，這將是台灣籃壇史上最大咖的洋將。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹近來動作不斷，除日前宣布球隊總經理蘇翊傑將復出兼任球員，如今又透露將找來前NBA巨星霍華德（Dwight Howard）加盟球隊，成為台灣籃壇震撼的消息。

現年36歲的霍華德，是2004年NBA選秀狀元，當時被奧蘭多魔術隊相中，身高208公分的他，曾8度入選NBA明星賽，5度入選NBA年度第一隊成員，2020年他隨洛杉磯湖人隊摘下NBA生涯首冠。

在台灣籃壇史上，過去最大咖的洋將有現效力P. LEAGUE+聯盟新竹街口攻城獅的前NBA選秀狀元班尼特（Anthony Bennett）以及NBA探花郎梅奧（O.J. Mayo）等人，不過霍華德無論是在NBA資歷，還是在NBA的成就都優於前2人。

事實上，雲豹與霍華德接觸已有一段時間，據了解，雙方洽談過程相當融洽，雲豹除展現足夠的誠意與條件，也一直積極促成雙方合作，如今終於有確定的好消息，球團也安排本週六舉行加盟記者會，一般預料，霍華德很有可能會選在11月19日雲豹主場開幕戰中亮相。

據桃園雲豹職業籃球隊粉絲專頁，總經理蘇翊傑表示，霍華德加盟後，將與上一季T1聯盟阻攻王戴維斯（Deyonta Davis）組成最強禁區雙塔，「將雲豹打造成為全臺灣禁區最強球隊。」蘇翊傑也期待霍華德能夠將經驗、觀念與技術，傳授給隊上年輕球員，幫助球隊奪得今年總冠軍、提升籃球水準。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：楊士範