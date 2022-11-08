NBA「魔獸」霍華德加盟T1聯盟桃園雲豹，蘇翊傑：打造成為全臺灣禁區最強球隊
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前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）正式加盟T1聯盟桃園雲豹，身高208公分的霍華德將與上一季T1聯盟阻攻王戴維斯（Deyonta Davis）組成最強禁區雙塔，最快將在11月19日雲豹主場開幕戰中亮相。
（中央社）T1聯盟桃園永豐雲豹今天上午宣布，已正式邀請前NBA球星「魔獸」霍華德抵台效力，球團預計在11月12日（週六）舉辦加盟記者會，這將是台灣籃壇史上最大咖的洋將。
台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹近來動作不斷，除日前宣布球隊總經理蘇翊傑將復出兼任球員，如今又透露將找來前NBA巨星霍華德（Dwight Howard）加盟球隊，成為台灣籃壇震撼的消息。
現年36歲的霍華德，是2004年NBA選秀狀元，當時被奧蘭多魔術隊相中，身高208公分的他，曾8度入選NBA明星賽，5度入選NBA年度第一隊成員，2020年他隨洛杉磯湖人隊摘下NBA生涯首冠。
在台灣籃壇史上，過去最大咖的洋將有現效力P. LEAGUE+聯盟新竹街口攻城獅的前NBA選秀狀元班尼特（Anthony Bennett）以及NBA探花郎梅奧（O.J. Mayo）等人，不過霍華德無論是在NBA資歷，還是在NBA的成就都優於前2人。
事實上，雲豹與霍華德接觸已有一段時間，據了解，雙方洽談過程相當融洽，雲豹除展現足夠的誠意與條件，也一直積極促成雙方合作，如今終於有確定的好消息，球團也安排本週六舉行加盟記者會，一般預料，霍華德很有可能會選在11月19日雲豹主場開幕戰中亮相。
據桃園雲豹職業籃球隊粉絲專頁，總經理蘇翊傑表示，霍華德加盟後，將與上一季T1聯盟阻攻王戴維斯（Deyonta Davis）組成最強禁區雙塔，「將雲豹打造成為全臺灣禁區最強球隊。」蘇翊傑也期待霍華德能夠將經驗、觀念與技術，傳授給隊上年輕球員，幫助球隊奪得今年總冠軍、提升籃球水準。
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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血世足？2022卡達世足賽不想告訴你的秘密
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除了血鑽石、血棉花，現在還有血世足？10年前，卡達成了2022年世界盃足球賽的主辦國，並展開龐大的世足賽建設工程。幕後的英雄，是佔了卡達90%的勞動力的外籍移工。然而，卡達有著宛如現代奴隸的「卡法拉制」政策，讓來到卡達的移工，每天在超過40度的高溫下工作12小時、護照被扣留、行動遭到限制，甚至失去生命。
11月20日，2022世界盃足球賽即將在卡達開幕，這是世界級足球賽事第一次在中東地區舉辦。自10年前卡達獲得世足賽主辦權以來，數百萬來自亞洲與非洲的移工投入世足賽相關工程——包括建築業、服務業、家政業——為這場全球矚目的運動盛事奉獻心力。
然而，許多正值人生精華時期的青年，卻因此走向意料之外的命運。
高度倚賴外籍移工的卡達，卻有惡名昭彰的移工制度
卡達一直是一個高度倚賴外籍移工的國家，全國人口約288萬，其中200多萬都是外籍移工，大幅超越本地人口。這些移工大多來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡、菲律賓等國。
然而，卡達的移工政策「卡法拉制度」（Kafala system，又稱「保證人制度」）一直惡名昭彰，就如同現代奴隸。例如：移工必須在雇主同意下才能入境、離境、辭職、換工作，而雇主為了防止移工逃跑，常常沒收移工的護照、簽證、手機。因此，移工經常受到強迫勞動、超長工時、低於法律或契約的工資，也無法成立或加入工會；如果抵抗雇主，就可能失去合法身份，甚至有被判刑及遣返的風險。
10年來，國際特赦組織持續針對卡達移工問題展開調查，並施壓卡達政府與FIFA（國際足球總會）必須確保移工權利、改善移工政策。其中，研究報告《在他們的人生巔峰》顯示，許多尼泊爾和孟加拉的移工，原本都是20至40歲的健康青壯年，卻因投入世足賽工程，長期在高溫下超時工作，導致嚴重的健康問題，甚至喪命。
卡達政府經常在缺乏充分調查的情況下，便為這些移工開立死亡證明，並將死因歸咎於「自然死亡」，也沒有為此改善工作環境。許多喪命的移工，他們的家屬至今仍未得到任何賠償。
國際關注卡達移工人權，各國代表隊和運動員加入聲援
10年來，在國際特赦組織與其他夥伴團體持續施壓、遊說、監督下，卡達政府開始改善移工政策、提高最低工資。2020年，卡達開始廢除「卡法拉制」的一部分規範，然而，由於雇主與移工的權力極度不對等，許多改革並未落實。
為了施壓卡達持續改革並落實移工政策，國際特赦組織發起全球連署行動，並與人權觀察（Human Rights Watch）等夥伴團體，要求卡達與FIFA改善卡達移工的處境，並建立全面的補償計畫。此外，國際各大媒體如《衛報》（The Guardian）、《半島電視台》（Al Jazeera）、《中東之眼》（Middle East Eye）、《多哈新聞台》（Doha News）陸續報導卡達世足賽移工議題，也有許多國家的足球代表隊與運動員紛紛挺身而出，表態關注卡達移工人權，包括：挪威、荷蘭、丹麥、德國等；國際特赦組織台灣分會亦邀請台灣男女足隊長，拍攝短片聲援世足賽移工。
卡達移工政策的改革過於緩慢，全球必須持續施壓
身為國際級賽事的主辦單位，FIFA具有既定的人權規範，理應負起人權責任，避免世足賽相關人員面臨虐待、剝削，甚至身亡。
據估計，透過本屆世足賽，FIFA將獲利60億美元。今年，國際特赦組織委託第三方進行國際民意調查，訪談15國（阿根廷、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、肯亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、挪威、西班牙、瑞士、英國、美國）共1萬7,477名成人，其中67%認為自身國家的足球協會應公開為世足賽人權議題發聲，更有73%受訪者支持FIFA使用世足賽的龐大收益來賠償移工。
今年3月，國際特赦組織在FIFA位於瑞士的總部，遞交全球超過280,000筆的連署，並與FIFA及最高委員會舉行面談會議。5月，國際特赦組織與其他人權組織、球迷團體、工會等團體組成聯盟，發起「#PAYUPFIFA」倡議行動，要求FIFA至少需撥款4.4億美元——相當於世足賽所頒發的獎金——賠償因參與世足賽工程而受害的移工，並避免未來再度發生類似的人權侵害。在「#PAYUPFIFA」倡議行動開始之後，FIFA向國際特赦組織表示，他們正在考慮這項補償移工的提案，但至今仍未發表公開回覆。
國際特赦組織社會與經濟正義主任 Steve Cockburn 表示：「我們的國際民調顯示，許多民眾希望FIFA挺身而出，彌補卡達移工所遭遇的傷害。他們也希望自己國家的協會採取更堅定的立場。」
一場全球矚目、光鮮亮麗的運動賽事，不應留下人權污點。今年的卡達世足賽，將是卡達移工命運的轉捩點，邀請你立即加入全球連署，要求卡達與FIFA改善卡達移工政策，並補償受害的移工，你可以改變卡達移工的人生！
本文章內容由「國際特赦組織」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。