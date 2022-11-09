「泛視神經脊髓炎」病友：看到健保罕病預算竟有近10億未執行，我既驚訝又難過
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身為NMOSD的病友，當媒體報導今年度的罕病預算竟然還有將近十億還沒有執行，心中又驚訝又難過。台灣是亞洲第一個為罕病立法的國家，我不能理解每年罕病專款預算卻都還有剩餘，明明許多需要幫助的病友並沒有受到幫助，何其珍貴的經費為何不做更妥善的分配？
文：菲菲
8月23日，罕病團體與在野立委召開記者會，踢爆今年健保罕病專款預算幾乎未執行，將近10億元預算恐繳回，引起各界關注。罕病基金會、人類遺傳學會、台灣弱勢病患權益促進會日前更舉辦「2022年罕見疾病醫療照護之挑戰與前瞻論壇」，公布英國《經濟學人》雜誌最新報告，顯示台灣罕見疾病用藥可近性已經落後國際水平，懇請政府重視病友用藥權益......
──《風傳媒》
或許很多人不知道，有一種罕見疾病名為「泛視神經脊髓炎」（Neuromyelitis optica spectrum disorders, NMOSD），這種疾病一旦症狀開始發生就會反覆發作，而且難以輕易透過治療得到緩解。
身為NMOSD的病友，當媒體報導今年度的罕病預算竟然還有將近十億還沒有執行，心中又驚訝又難過，驚訝的是原來健保財務並不是真的拮据到沒有經費能幫助罕病病友，心裡更默默祈禱NMOSD能成為下一個雀屏中選的幸運兒；難過的是亟需健保給付用藥的我們，為何沒有及早獲得政府關注的眼神，還要每天生活在恐懼之中。
什麼是泛視神經脊髓炎（Neuromyelitis optica spectrum disorders, NMOSD）？
泛視神經脊髓炎（NMOSD）是一種嚴重的自體免疫中樞神經系統發炎性疾病，發作時病況嚴重，往往會復發惡化且引發永久傷害。患者常見的主要症狀包括視神經炎、急性脊髓炎、急性腦幹症候群等等。
若未做適當處置，患者最後可能因呼吸衰竭過世。目前治療以免疫抑制療法為主。
2019年3月，我突然出現視力模糊的問題，到醫院檢查時發現視力喪失將近一半，由於原本就有免疫疾病正在用藥治療中，到眼科檢查醫師初步表示應該為視神經炎，所以只有開立藥水使用，當時也沒有想到需要由免疫科醫師安排任何檢查與治療介入。
到了7月，右腳腳趾突然感覺遲鈍沒有知覺、逐漸延續到腳盤，沒想到8月的時候視力突然只剩兩成，身體變得一日不如一日，最終才確診為「泛視神經脊髓炎」。
2019年到現在復發多次，在漫長的檢查和住院治療過程中，雖然得知目前已經有不只一種能夠針對性治療的生物製劑核可上市，但專用藥物的費用卻非一般小康家庭能夠負擔，讓許多病友在互相交流時，都感嘆無藥可救的困境和望藥興嘆的無奈。
因為目前只能依靠大量的類固醇去延緩下一次的發作，服用的藥物沒有針對治療「泛視神經脊髓炎」的專用藥，每一次的發作，都對身體造成巨大的傷害。讓人感嘆自認醫療體系健全的台灣，卻無法給病友充分的保障。
媒體報導台灣是亞洲第一個為罕病立法的國家，我不能理解每年罕病專款預算卻都還有剩餘，明明許多需要幫助的病友並沒有受到幫助，何其珍貴的經費為何不做更妥善的分配？
罕病不該成為健保的遺憾，我和所有病友都真心希望可以和疾病共存、保有良好的生活品質及維持工作能力，可以不必擔憂該如何面對無力負擔生物製劑的治療費用，不必再懼怕無藥可醫的手足無措，懇請政府能夠成為我們的支柱，讓我們不再徬徨。
誠摯的呼籲政府能夠看見病友想要活下去的心聲，讓生命同樣受到威脅的病友們能夠重拾人生的希望，盼到重新回到社會貢獻自我的那一天到來。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開幕 國內外19件跨域節目 引領臺灣文化科技產業先機
我們想讓你知道的是
「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開展儀式於今（3）日稍早結束，今年未來內容展以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值。
為激發更多文化內容與科技產業跨域共創，一同探索市場發展先機，「2022 TCCF 創意內容大會」中的「未來內容展」，於今（3）日開展。文化內容策進院（文策院）今年以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值；並舉辦近 40 場次「主題沙龍」，探討未來內容產業的發展與潛力。
開展儀式中分享了「未來內容展」文化與科技結合展現的跨領域趨勢，以及國際夥伴參與等亮點。文化部次長蕭宗煌、文策院董事長彭俊亨、文策院院長李明哲、數位發展部次長李懷仁、經濟部工業局副局長陳佩利、國家科學及技術委員會科技辦公室執行秘書葉哲良，以及產業代表包括中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財、0x0 Metaverse共同創辦人林以潔、邦鼎科技總經理吳雲中、FAB DAO 創辦人黃彥霖（黃豆泥）、煙花宇宙共同創辦人周玥、《無法離開的人》導演陳芯宜、高雄市電影館 VR Film Lab 計畫總籌洪珷等，出席共襄盛舉，期許展會順利、祝福臺灣文化科技產業持續引領國際潮流。開幕式後，大家在策展人導覽下，體驗「未來內容展」文化內容與科技產業跨域共創的節目。
文化部次長蕭宗煌致詞時強調，網路科技創新發展快速，5G 技術改變人們的生活方式，拓展五感體驗娛樂新可能，內容產業敘事方式轉變。創作者面對快速發展的時代，如何找到未來內容產業的方向，以及運用數位科技作為創作元素是迫切的議題，也是近年來文化部與文策院致力推動的項目，期盼臺灣文化內容產業持續進步。期待透過今年的「TCCF 創意內容大會-未來內容展」吸引更多創作者、投資人，與產業人士一同參與，捲動更多合作與商機。
文策院董事長彭俊亨表示，臺灣在科技實力及文化內容能量，都具有國際優勢，未來內容極有機會成為臺灣在國際市場搶佔先機的產業；文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣未來內容的發展，相信有政府跨部會共同合作，能讓臺灣在未來產業領域持續站穩世界領先群。
文策院院長李明哲透過簡報分享，科技的力量可幫助文化內容產業進化，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。「未來內容展」即為展示跨域應用價值的平台，透過展出多元內容的科技應用，提供各界對未來發展的嘗試和想像。
「未來內容展」透過七大展區 ：「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」，集結國內外 19 件重量級沉浸式節目，展現疫後在元宇宙發展下，XR、VR、互動投影、WEB AR、 NFT 等多種科技題材。節目結合 IP、運動、時尚、ACG、音樂、表演藝術、文化資產、出版等不同內容領域的的虛實整合發展，包含虛擬分身應用、宇宙場景建造、更豐富型態的 VR 內容、 5G 技術與異地共演、WEB 3.0 的未來娛樂面貌等，同時也為產業創造多變且豐富的經驗，協助跨域合作成為文化內容產業的新常態。展中也舉辦近 40 場次「主題沙龍」，藉由跨界產業人士的深度交流，探討未來內容產業的發展潛力。
本次參展節目匯集國內外具產業突破以及獲得國際大獎之作，包括文策院與林茲電子藝術中心合製計畫支持 FAB DAO 開創的《百岳計畫》、陳芯宜導演拿下 2022 威尼斯影展最佳體驗大獎（Best Experience）的作品《無法離開的人》、入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」的 《紅尾巴》等。
現場也展示了臺灣在未來內容領域的跨域共創案例。《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame）是由臺灣 HTC VIVE Arts 與法國虛擬實境工作室 Emissive Studio、法國電信商 Orange 聯手推出，開創了可大範圍走動且多人同步遊覽的 VR 技術，並打破時空限制，觀眾可見證聖母院的建造歷程，並以超越現實生活的視角，欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美（受限於展場空間，本次展出為單人式、小範圍走動的 VR 體驗版）。《無濜》將臺灣插畫家「小油画Little Oil Art」童趣奇幻的風格的作品投影至展演空間中，觀眾可在展演場域與作品互動；11/5（二）到11/8（六）期間則採取異地共演，運用了 5G 技術高速、低延遲等特性，透過即時攝影機拍攝台北101「双融域 AMBI SPACE ONE」與松山文創園區兩處展演場域，疊加在彼此的展演空間中，創造無盡的視覺畫面，使真實與夢幻交錯的場域如鏡中鏡無限延伸，展示了 IP 授權、科技賦能視覺創作的展演新可能。
「2022 TCCF創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單及免費報名體驗請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。