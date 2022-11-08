立陶宛駐台貿易代表處掛牌，國發會同日啟動首筆投資、新台幣超過1億元給立陶宛雷射公司

立陶宛駐台代表機構「立陶宛貿易代表處」昨（7）日正式揭牌運作，為兩國友好合作關係展開新頁，國發會同日也宣布「中東歐投資基金」的第一筆投資，將投資立陶宛科技公司Litilit 350萬歐元（約新台幣1億1170萬元）；《路透社》報導也指出，台灣共計將投資1000萬歐元（約新台幣3.2億元）於立陶宛晶片生產。

立陶宛駐台經貿代表處在今年9月開館，由立陶宛總理顧問盧思融（Paulius Lukauskas）出任首任駐台代表，昨日正式舉行揭牌儀式，立陶宛經創部長雅莫內特（Aušrinė Armonaitė）應邀出席，我國國發會主委龔明鑫、經濟部政務次長陳正祺等人也以預錄致詞方式祝賀。

國發會規模2億美元的「中東歐投資基金」（約新台幣64億元）也在昨日啟動設立後的第一筆投資，投資對象為立陶宛超快雷射製造商Litilit，投資規模約為350萬歐元（約新台幣1億1170萬元），Litilit的產品可應用在半導體封裝生產及電路板上。

《中央社》報導，經濟部政務次長陳正祺指出，台立約1年前展開經濟合作，這段關係雖新，但雙方都相當熱情且積極，這是因雙方都理解貿易已被獨裁政權武裝化，企圖藉此干涉主權國家的對外政策。

陳正祺說，台灣對立陶宛商業遭受的壓力深有同感，因此決定民主國家應與志同道合的夥伴合作，加強以「價值」為基礎的供應鏈韌性，而台立雙方也努力尋求經貿合作機會。

陳正祺表示，台灣與立陶宛都是相對較小、但在國際供應鏈中居關鍵地位的經濟體，最顯著的便是立陶宛的雷射產業及台灣半導體製造。

半導體方面，陳正祺表示，台灣藉由分享相關科技，協助立國企業發展半導體產業；他預告，台立下階段合作，雙方將透過半導體人才培育，協助立國在當地建立半導體製造能力。

雷射產業部分，在立陶宛雷射及生技企業9月訪台後，兩國企業均展開科技合作及對話，更有一家台灣科技公司規劃明年要向立國採購3.5萬歐元（約新台幣111萬元）的雷射設備。

Photo Credit: 中央社 駐立陶宛代表黃鈞耀（右5）7日主持駐處酒會，祝賀國發會推動設立的「中東歐投資基金」展開首件對立國投資案，將對科技公司Litilit注資350萬歐元，結合兩國科技製造業與雷射科技業的互補優勢，共創榮景。

國發會主委龔明鑫也透過預錄影片，線上參與成果發表會。龔明鑫在致詞影片中表示，去年10月到訪立陶宛期間，台灣與立陶宛共簽訂了6項MOU且有多項合作計畫，這些MOU對台灣與立陶宛的合作相當重要；今年1月份，台灣更成立2億美元（約新台幣64億元）的「中東歐投資基金」，以及10億美元（約新台幣319.6億元）的「中東歐融資基金」。

投資的部分，國發會已委託投資管理公司「台杉公司」開始運作，台杉公司今年已赴立陶宛當地瞭解當地投資商機及投資對象，造訪30幾家當地公司，其中1家已通過投資申請，投資金額約350萬歐元（約新台幣1.12億元），還有另外2家已在最後審議階段，預計本月底或下個月初就可通過投資，3案總投資金額將近1000萬歐元（約新台幣3.2億元）。

融資部分，也有許多案件開始審核，其中2個案子最快有望在本月底可以審核通過，金額約900萬歐元（約新台幣2.87億元）。

龔明鑫也提到，政府同時已審核通過，超過1000萬歐元（約新台幣3.2億元）會用在台灣跟立陶宛產業合作上，主要項目是半導體的合作，也有電動汽車、雷射的合作。龔明鑫表示，超過3000萬歐元的投入只是一個開端，陸續還會有更多投資，金額也會更大。

《路透社》報導，台灣將投資1000萬歐元（約新台幣3.2億元）於立陶宛生產晶片，由台灣工業技術研究院將與立陶宛電子產品製造商Teltonika合作，在立陶宛建立半導體技術能力，也將為立陶宛提供獎學金用於技術培訓。

駐立陶宛台灣代表處黃鈞耀（Eric Huang）強調，這些不是立陶宛允許開設辦事處的條件交易，而 是因為台灣願意與立陶宛合作，加強民主供應鏈在面對專制國家脅迫時的彈性。

台灣在去年11月設立了駐立陶宛台灣代表處，是第一個以台灣為名的歐洲外館。中國隨後將與立陶宛的外交關係降為「代辦級」，除了召回駐立陶宛大使，也驅逐了立陶宛駐北京大使，更對立陶宛實施一系列經濟制裁。立陶宛則以安全為由撤離所有駐中使館人員，大使館暫以遠距形式辦公。

Photo Credit: 外交部 提供 駐立陶宛台灣代表處於2021年11月18日正式掛牌設立。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範