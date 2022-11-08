中國房市「金九銀十」傳統旺季崩盤，專家：習家班不懂財經恐淪於口號治國

（中央社）中國國家主席習近平在二十大重申房住不炒等支持剛性自住需求等政策，但中國百城10月價量持續走跌，「金九銀十」傳統旺季崩盤，分析指出，若無對策，習近平將淪於口號治國。

根據北京中指研究院的最新統計，全中國100個城市的新建住宅均價在10月達每平方公尺1萬6199元人民幣（約新台幣7萬1000元），已連4個月走滑，跌幅較9月縮小0.01個百分點。而中古屋的均價則達每平方公尺1萬5945元人民幣，也是連6個月下跌，跌幅較9月擴大0.03個百分點。

《美國之音》報導，最新數據顯示，全中國百城10月的房價和銷售量持續走跌，代表房市「金九銀十」的傳統旺季正式崩盤，而房市的不景氣讓不管是要購屋、還是要賣房的中國民眾都怨聲載道。

Photo Credit：AP / 達志影像 近日中國恆大（China Evergrande）的債權人出售了恆大在香港的土地，虧損達到7.7億美元，而該地原本要建造成類似凡爾賽宮風格的豪宅，是恆大在港最重要的土地之一，本次交易凸顯中國房地產業者的危機。

不願具名的山東淄博市民告訴《美國之音》，友人今年釋出兩套房，掛網數月都乏人問津，最後是在兩個條件下才賣出，一是降價，二是將仲介佣金從2%提高到10%；另一位原籍山東大連的市民則說，她去年底移民美國，因此出售兩套房，總價約300萬人民幣的房子，也是得各降個50萬人民幣，才於今年成功脫手。

售屋者表示房價跌幅大，但中產階級更抱怨買屋難，一位35歲的業務主管程益成說努力了5年，仍籌不出百萬人民幣的首付款，而且他所處一線城市的房價跌幅有限，得不吃不喝30年才供得起。

報導表示，面對房市價量寒冬問題，習近平在二十大的報告中僅重彈19大的舊調，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加快建立多主體供給、多管道保障、租購並舉的住房制度。

另中國國務院總理李克強10月底主持國務院常務會議時也重申，要保持房地產融資平穩有序，支持「一城一策」來滿足剛性和改善性住房需求，也要保交樓、穩民生，建立房地產發展新模式。

對此，專家表示，北京政策「舊瓶裝舊藥」恐難解房市沉痾。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 2021年10月22日，中國恆大危機開始延燒，除了在房地產業爆發危機，各大遊樂園、飯店也相繼傳出停工消息。圖中是中國江蘇省蘇州市太倉市，該集團的一個計畫——恆大文化旅遊城，目前已經荒廢。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示，中國地方政府若不提出對策，習近平的房市政策根本走不出中南海，因此，「一城一策」可能得等到明年3月地方領導班子底定後，走向才會明朗。

孫明德說，待地方新團隊到齊以後，（若）都是習家軍，到時候比較有機會來治理房地產亂象。要不然中央每次推一個命令，地方都消極以對，那是沒有用的。

德明財經科技大學客座教授莊孟翰受訪時則說，二十大後，中共最高領導班子中，懂財經的人少得可憐，對於住房方面來講，可能還是停留在口號，因為不曉得怎麼執行。讓人質疑習近平喊出的房住不炒及租購並舉主張到底要如何落地。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航