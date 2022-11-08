中國房市「金九銀十」傳統旺季崩盤，專家：習家班不懂財經恐淪於口號治國
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中國百城今（2022）年10月價量持續走跌，本來是「金九銀十」傳統旺季崩盤，專家分析若無對策，習近平將淪於口號治國。
（中央社）中國國家主席習近平在二十大重申房住不炒等支持剛性自住需求等政策，但中國百城10月價量持續走跌，「金九銀十」傳統旺季崩盤，分析指出，若無對策，習近平將淪於口號治國。
根據北京中指研究院的最新統計，全中國100個城市的新建住宅均價在10月達每平方公尺1萬6199元人民幣（約新台幣7萬1000元），已連4個月走滑，跌幅較9月縮小0.01個百分點。而中古屋的均價則達每平方公尺1萬5945元人民幣，也是連6個月下跌，跌幅較9月擴大0.03個百分點。
《美國之音》報導，最新數據顯示，全中國百城10月的房價和銷售量持續走跌，代表房市「金九銀十」的傳統旺季正式崩盤，而房市的不景氣讓不管是要購屋、還是要賣房的中國民眾都怨聲載道。
不願具名的山東淄博市民告訴《美國之音》，友人今年釋出兩套房，掛網數月都乏人問津，最後是在兩個條件下才賣出，一是降價，二是將仲介佣金從2%提高到10%；另一位原籍山東大連的市民則說，她去年底移民美國，因此出售兩套房，總價約300萬人民幣的房子，也是得各降個50萬人民幣，才於今年成功脫手。
售屋者表示房價跌幅大，但中產階級更抱怨買屋難，一位35歲的業務主管程益成說努力了5年，仍籌不出百萬人民幣的首付款，而且他所處一線城市的房價跌幅有限，得不吃不喝30年才供得起。
報導表示，面對房市價量寒冬問題，習近平在二十大的報告中僅重彈19大的舊調，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加快建立多主體供給、多管道保障、租購並舉的住房制度。
另中國國務院總理李克強10月底主持國務院常務會議時也重申，要保持房地產融資平穩有序，支持「一城一策」來滿足剛性和改善性住房需求，也要保交樓、穩民生，建立房地產發展新模式。
對此，專家表示，北京政策「舊瓶裝舊藥」恐難解房市沉痾。
台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示，中國地方政府若不提出對策，習近平的房市政策根本走不出中南海，因此，「一城一策」可能得等到明年3月地方領導班子底定後，走向才會明朗。
孫明德說，待地方新團隊到齊以後，（若）都是習家軍，到時候比較有機會來治理房地產亂象。要不然中央每次推一個命令，地方都消極以對，那是沒有用的。
德明財經科技大學客座教授莊孟翰受訪時則說，二十大後，中共最高領導班子中，懂財經的人少得可憐，對於住房方面來講，可能還是停留在口號，因為不曉得怎麼執行。讓人質疑習近平喊出的房住不炒及租購並舉主張到底要如何落地。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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血世足？2022卡達世足賽不想告訴你的秘密
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除了血鑽石、血棉花，現在還有血世足？10年前，卡達成了2022年世界盃足球賽的主辦國，並展開龐大的世足賽建設工程。幕後的英雄，是佔了卡達90%的勞動力的外籍移工。然而，卡達有著宛如現代奴隸的「卡法拉制」政策，讓來到卡達的移工，每天在超過40度的高溫下工作12小時、護照被扣留、行動遭到限制，甚至失去生命。
11月20日，2022世界盃足球賽即將在卡達開幕，這是世界級足球賽事第一次在中東地區舉辦。自10年前卡達獲得世足賽主辦權以來，數百萬來自亞洲與非洲的移工投入世足賽相關工程——包括建築業、服務業、家政業——為這場全球矚目的運動盛事奉獻心力。
然而，許多正值人生精華時期的青年，卻因此走向意料之外的命運。
高度倚賴外籍移工的卡達，卻有惡名昭彰的移工制度
卡達一直是一個高度倚賴外籍移工的國家，全國人口約288萬，其中200多萬都是外籍移工，大幅超越本地人口。這些移工大多來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡、菲律賓等國。
然而，卡達的移工政策「卡法拉制度」（Kafala system，又稱「保證人制度」）一直惡名昭彰，就如同現代奴隸。例如：移工必須在雇主同意下才能入境、離境、辭職、換工作，而雇主為了防止移工逃跑，常常沒收移工的護照、簽證、手機。因此，移工經常受到強迫勞動、超長工時、低於法律或契約的工資，也無法成立或加入工會；如果抵抗雇主，就可能失去合法身份，甚至有被判刑及遣返的風險。
10年來，國際特赦組織持續針對卡達移工問題展開調查，並施壓卡達政府與FIFA（國際足球總會）必須確保移工權利、改善移工政策。其中，研究報告《在他們的人生巔峰》顯示，許多尼泊爾和孟加拉的移工，原本都是20至40歲的健康青壯年，卻因投入世足賽工程，長期在高溫下超時工作，導致嚴重的健康問題，甚至喪命。
卡達政府經常在缺乏充分調查的情況下，便為這些移工開立死亡證明，並將死因歸咎於「自然死亡」，也沒有為此改善工作環境。許多喪命的移工，他們的家屬至今仍未得到任何賠償。
國際關注卡達移工人權，各國代表隊和運動員加入聲援
10年來，在國際特赦組織與其他夥伴團體持續施壓、遊說、監督下，卡達政府開始改善移工政策、提高最低工資。2020年，卡達開始廢除「卡法拉制」的一部分規範，然而，由於雇主與移工的權力極度不對等，許多改革並未落實。
為了施壓卡達持續改革並落實移工政策，國際特赦組織發起全球連署行動，並與人權觀察（Human Rights Watch）等夥伴團體，要求卡達與FIFA改善卡達移工的處境，並建立全面的補償計畫。此外，國際各大媒體如《衛報》（The Guardian）、《半島電視台》（Al Jazeera）、《中東之眼》（Middle East Eye）、《多哈新聞台》（Doha News）陸續報導卡達世足賽移工議題，也有許多國家的足球代表隊與運動員紛紛挺身而出，表態關注卡達移工人權，包括：挪威、荷蘭、丹麥、德國等；國際特赦組織台灣分會亦邀請台灣男女足隊長，拍攝短片聲援世足賽移工。
卡達移工政策的改革過於緩慢，全球必須持續施壓
身為國際級賽事的主辦單位，FIFA具有既定的人權規範，理應負起人權責任，避免世足賽相關人員面臨虐待、剝削，甚至身亡。
據估計，透過本屆世足賽，FIFA將獲利60億美元。今年，國際特赦組織委託第三方進行國際民意調查，訪談15國（阿根廷、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、肯亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、挪威、西班牙、瑞士、英國、美國）共1萬7,477名成人，其中67%認為自身國家的足球協會應公開為世足賽人權議題發聲，更有73%受訪者支持FIFA使用世足賽的龐大收益來賠償移工。
今年3月，國際特赦組織在FIFA位於瑞士的總部，遞交全球超過280,000筆的連署，並與FIFA及最高委員會舉行面談會議。5月，國際特赦組織與其他人權組織、球迷團體、工會等團體組成聯盟，發起「#PAYUPFIFA」倡議行動，要求FIFA至少需撥款4.4億美元——相當於世足賽所頒發的獎金——賠償因參與世足賽工程而受害的移工，並避免未來再度發生類似的人權侵害。在「#PAYUPFIFA」倡議行動開始之後，FIFA向國際特赦組織表示，他們正在考慮這項補償移工的提案，但至今仍未發表公開回覆。
國際特赦組織社會與經濟正義主任 Steve Cockburn 表示：「我們的國際民調顯示，許多民眾希望FIFA挺身而出，彌補卡達移工所遭遇的傷害。他們也希望自己國家的協會採取更堅定的立場。」
一場全球矚目、光鮮亮麗的運動賽事，不應留下人權污點。今年的卡達世足賽，將是卡達移工命運的轉捩點，邀請你立即加入全球連署，要求卡達與FIFA改善卡達移工政策，並補償受害的移工，你可以改變卡達移工的人生！
本文章內容由「國際特赦組織」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。