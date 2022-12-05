2022/12/05,
健康

四肢冰冷不全是「冷底」體質，中醫師提醒：吃錯食物越補越糟

四肢冰冷不全是「冷底」體質，中醫師提醒：吃錯食物越補越糟
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

一般人陽氣充足只在寒流來襲的時候才手足冰冷，然而有一部分的人即使在夏天也會手腳冰冷，不舒服的症狀甚至會影響到日常生活與睡眠，此時就會建議從內在體質來做改善。

一位20多歲的女性平常很少運動，經常整天待在冷氣房，因為怕胖不敢多吃，老是吃生冷的沙拉等當午餐。10多歲剛來月經時就有經痛的問題，但最近經痛問題變得更為劇烈，經血顏色呈現淡紅且有血塊，排便軟散不成形，又相當怕冷，手腳更總是冰冰涼涼的。

奇美醫學中心中醫部總醫師許芳綺表示，中醫將手腳冰冷稱之為「手足厥冷」、「厥逆」，通常是當氣溫降低時，人體的新陳代謝下降，血液循環變慢，且寒冷的氣溫造成末梢血管收縮所導致的現象。

一般人陽氣充足只在寒流來襲的時候才手足冰冷，然而有一部分的人即使在夏天也會手腳冰冷，不舒服的症狀甚至會影響到日常生活與睡眠，此時就會建議從內在體質來做改善。

四肢冰冷不全都是冷底體質，什麼樣的人適合進補？

「手足厥冷」最常見的中醫證型有「寒厥」和「氣鬱」。「寒厥」就是人們常說的「冷底」、陽虛，陽虛的人體內動能不足以將血液順利地推送往末梢，這樣的人容易全身怕冷、手腳冰冷、面色蒼白、體力差、精神疲憊、拉肚子、身體痠痛，喝熱湯或洗熱水澡、溫敷就會感到比較舒服。

這類型的人適合吃一些比較溫補的中藥，像是肉桂、乾薑、紅棗、巴戟天等，搭配手、足、腹部艾灸也是補充身體陽氣的好方法。平時飲食方面可多食用一些溫熱性的食物，像是蔥、薑、蒜、八角、桂圓、南瓜、羊肉等。生活上要多進行戶外運動，讓溫暖的陽光照在背後膀胱經固護自身陽氣，也可用吹風機吹或以溫毛巾溫敷勞宮穴、湧泉穴及足三里穴改善手腳冰冷症狀。

芳綺表示，「氣鬱」的人雖然常常手腳冰冷，但卻不適合進補，這類型的人通常是由於生活與工作壓力大，導致身體內的氣機不暢，氣機鬱阻軀幹而阻擾了陽氣輸佈到四肢末梢，並非真的陽虛。

這類型的人除了手腳冰冷外，往往胸腹是怕熱的，還可能會伴隨有胸腹痛、頭痛等症狀，此時可用一些疏肝解鬱的中藥來調節身體的氣機，若是一味地進補反而會使得氣機鬱滯更嚴重，造成口破、長痘痘、失眠，越補越傷身。因此建議此種體質的民眾平素要注意紓壓與休閒活動，放慢生活速度來協助身體恢復正常的氣機運行。

本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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