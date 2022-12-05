四肢冰冷不全是「冷底」體質，中醫師提醒：吃錯食物越補越糟
我們想讓你知道的是
一般人陽氣充足只在寒流來襲的時候才手足冰冷，然而有一部分的人即使在夏天也會手腳冰冷，不舒服的症狀甚至會影響到日常生活與睡眠，此時就會建議從內在體質來做改善。
一位20多歲的女性平常很少運動，經常整天待在冷氣房，因為怕胖不敢多吃，老是吃生冷的沙拉等當午餐。10多歲剛來月經時就有經痛的問題，但最近經痛問題變得更為劇烈，經血顏色呈現淡紅且有血塊，排便軟散不成形，又相當怕冷，手腳更總是冰冰涼涼的。
奇美醫學中心中醫部總醫師許芳綺表示，中醫將手腳冰冷稱之為「手足厥冷」、「厥逆」，通常是當氣溫降低時，人體的新陳代謝下降，血液循環變慢，且寒冷的氣溫造成末梢血管收縮所導致的現象。
一般人陽氣充足只在寒流來襲的時候才手足冰冷，然而有一部分的人即使在夏天也會手腳冰冷，不舒服的症狀甚至會影響到日常生活與睡眠，此時就會建議從內在體質來做改善。
四肢冰冷不全都是冷底體質，什麼樣的人適合進補？
「手足厥冷」最常見的中醫證型有「寒厥」和「氣鬱」。「寒厥」就是人們常說的「冷底」、陽虛，陽虛的人體內動能不足以將血液順利地推送往末梢，這樣的人容易全身怕冷、手腳冰冷、面色蒼白、體力差、精神疲憊、拉肚子、身體痠痛，喝熱湯或洗熱水澡、溫敷就會感到比較舒服。
這類型的人適合吃一些比較溫補的中藥，像是肉桂、乾薑、紅棗、巴戟天等，搭配手、足、腹部艾灸也是補充身體陽氣的好方法。平時飲食方面可多食用一些溫熱性的食物，像是蔥、薑、蒜、八角、桂圓、南瓜、羊肉等。生活上要多進行戶外運動，讓溫暖的陽光照在背後膀胱經固護自身陽氣，也可用吹風機吹或以溫毛巾溫敷勞宮穴、湧泉穴及足三里穴改善手腳冰冷症狀。
芳綺表示，「氣鬱」的人雖然常常手腳冰冷，但卻不適合進補，這類型的人通常是由於生活與工作壓力大，導致身體內的氣機不暢，氣機鬱阻軀幹而阻擾了陽氣輸佈到四肢末梢，並非真的陽虛。
這類型的人除了手腳冰冷外，往往胸腹是怕熱的，還可能會伴隨有胸腹痛、頭痛等症狀，此時可用一些疏肝解鬱的中藥來調節身體的氣機，若是一味地進補反而會使得氣機鬱滯更嚴重，造成口破、長痘痘、失眠，越補越傷身。因此建議此種體質的民眾平素要注意紓壓與休閒活動，放慢生活速度來協助身體恢復正常的氣機運行。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
數位金融時代，善用「國泰世華CUBE App」學會更安全、更簡單的手機理財術
我們想讓你知道的是
數位經濟崛起，消費者對金融的想像大幅改變，帳戶應用、電子支付成為時下很方便的生活金融方式，金融服務早已內嵌在生活各種場域，但同時 衍生不少資安需求。為此，國泰世華銀行打造全新「國泰世華CUBE App」，用科技讓金融生活變得更安全、更簡單。
跟朋友聚餐完，用手機App轉帳安全嗎？會不會轉錯啊？
想把薪水分投資理財、換匯、日常休閒三等份，帳戶在不同銀行好麻煩喔！
天啊！網銀帳戶密碼為什麼如此難記？每次都輸錯。
錢包內的信用卡突然不見了，被盜刷怎麼辦？
最重要的理財小事
疫情蔓延、烏克蘭戰爭、原物料飛漲⋯即使國際情勢巨變，但最影響我們日常心情的，卻仍是這些最重要的小事：聚餐算帳、帳戶規劃、信用卡遺失，甚至是輸入一長串高強度但記也記不住的銀行帳戶密碼。在數位金融蓬勃發展的現在，難道沒有更簡單的方法嗎？
想要有聰明理財生活，其實不需要妥協，國泰世華CUBE App提供更多金融自主選擇權，不僅站在消費者立場推出一站式數位金融，透過科技賦能的方式，從生活各個層面，串聯24小時安全防護機制，提供兼具安全、便捷且創新的服務體驗。
三道防護：保護個人金融安全
國泰世華銀行領先金融業界，為消費者提供的第一道防護，即是率先導入「FIDO」（Fast Identity Online）國際資安標準規格，提供用戶更快速、安全的生物驗證登入方式，將安全等級拉高至與全球大型雲端、科技金融業同步。
所謂的FIDO，即是將身分驗證在裝置端進行，搭配非對稱公鑰私鑰架構，來與線上身分識別相結合，不僅可以減少多組密碼登入、帳號盜用風險，也因為使用了公開金鑰加密，由多因子認證、生物辨識特性，更能強力且嚴密地保護帳號安全。而用戶的生物辨識資訊不會儲存在應用程式的伺服器上，所以用戶的個資不會被取得，也可避免隱私洩露的問題，降低被網路釣魚的資安風險，進一步強化便利與安全。
同時，國泰世華CUBE App也設計了第二防護「人臉辨識驗證」，確保用戶能有最流暢的使用體驗、最新的功能以及全面的資安防護。尤其，國泰世華銀行人臉辨識驗證機制，具備三大特點：
- 安全性高：註冊時透過臨櫃、視訊確保為真人，交易時則透過生物特徵比對留存的臉部資料，確保交易安全。
- 數位體驗更多元：取代傳統臨櫃辦理業務，讓更多服務能數位化辦理。
- 易用性高：只要手機有前鏡頭就可以使用，滿足用戶多元需求。
目前國泰世華CUBE App有多種業務可直接使用人臉辨識驗證，包括非約定轉帳、啟用非約定轉帳服務、提高提款限額、重設網銀密碼、啟用手機提款、申請數位換匯帳戶、申請大額換匯憑證。不僅交易時不用輸入冗長的記憶密碼，也不用擔心因收訊問題收不到手機簡訊驗證碼，就可以確保為本人操作，簡單又安全。
第三道防護：安全健檢。國泰世華CUBE App會檢測用戶設備狀態，並建議用戶採取對應措施，讓用戶也能把關自己的帳戶安全性，以便提供帳戶24小時的安全保障。
一站式：輕鬆執行金融個人化服務
在國泰世華CUBE App的安全使用環境下，用戶可以在一台手機內安心操作各樣金融服務，不需跑實體分行，在家就能完成個人理財，不僅可以操作日常轉帳繳費、換匯、買賣基金、證券開戶、投資台股及美股，買賣外幣時還可以設定匯率到價通知功能，換到理想匯率。
國泰世華CUBE App也可按個人需求設立母子帳戶，一個母帳戶可設立五個子帳戶，最多為十五個子帳戶，將資產分成投資、儲蓄、生活開銷、買房基金等，自由命名帳戶名稱，聰明運用科技達成高效率理財，不需要再到不同銀行間開設不同帳戶，且母帳戶、子帳戶間轉帳也不需要手續費，省下轉帳費用耗損，也免除帳務分散各銀行的繁雜困擾。
不僅如此，國泰世華CUBE App也可自由切換CUBE卡的「購物」、「旅遊」、「數位服務」、「精選」四大權益方案，無論是要在網路消費購物的「玩數位」、訂房或機票「趣旅行」、日常消費「樂饗購」或是針對加油、停車、餐飲、百貨超商購物等指定商戶消費的「集精選」，都可以每天切換一次模式，輕鬆找到最適合自己的優惠回饋。
國泰世華CUBE App為體恤忙碌上班族，在營業日的早上9點到晚上8點也提供視訊服務，用戶可以自由選擇方便的時間進線，點開App就像走一趟分行，免出門就能完成臨櫃業務，滿足用戶對金融服務的期待。
本文係由國泰世華銀行邀稿
謹慎理財 信用無價
證券服務由國泰綜合證券提供，國泰世華CUBE App是由國泰世華銀行建置