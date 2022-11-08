閱讀文於天：主流喧嘩以外，書寫世間悲涼心聲，重拾一些不重要的事

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

社會主流的敘事，常和你我格格不入，傳統遺留下來諸種規訓，抹殺無數可能。我們都有私密的心聲，未能夠道出情感，詩歌創造自己語言，喧嘩之中保有真我。

香港詩人文於天，如武俠小說的筆名，闖入文學江湖，以獨樹一幟的詩風奪得多個獎項，出版《狼狽》、《晚冬》，句子銳利，劍刺人心，打動無數讀者。

〈林野〉 一些不重要的事

我帶著來到無人的林野山口

一隻風箏死在鳥巢上

有著很破壞心情的裂痕

一個人和一些事

終究要遇上風箏的死亡

有時候我一聲不哼

只是在風裏看景色熱鬧的月份 勉強是某些形容詞

某些沉淪一樣的字 在這一毛不拔的季節

我帶著一些不重要的事

像戀人般容易傷心

像松鼠一樣膽小

像那隻沒有骨骼的風箏

重重複複

發出碎裂的聲音 2011.5.11.

卡夫卡在二戰爆發時，日記如此記載：「德國向俄國宣戰。下午游泳。」這幾年，像每天都要爆發世界第三次大戰，許多喧嘩的吵雜，容易使人不安焦慮。

實際的個己生命，最私密的情感生活，經常都和世界大事無關，不重要的始是最為關鍵。詩人〈林野〉強調「不重要的事」，遠離麈世煩囂，到無人的山口散心。

境隨心生，情因景變，風箏的死亡，乃外在的符號象徵，本應能夠飛翔卻必須終止，勾裂詩人傷口。而我倔強得一聲不哼，未曾掌控命運，唯有抽離當局外人，冷眼看情熱。

這終究是「有時候」，勉強定有極限，或悲傷或難堪或沉淪，唯有業隨身。詩人、你我都會帶著一些不重要的事，在無人之境，重複發出碎裂的聲音。

圖片由作者提供

〈龍蜥〉 我做了龍蜥

會噴火

有夢想：妻妾成群

與世界相處一段日子

與父親去比利時

去另一座山結婚

我站在孤單的山上噴火

我吼叫

壓抑的動物就一一飛過大河

我做了龍蜥 他們的怪獸住在山上

他們去動物園上學

學歷史

學禮儀

夢想當醫生

當律師

使用儀器和公義 2011.6.19.

長大成人，輕易忘記許多重要的事，像《小王子》提醒，正視心中的小孩。許多夢想，許多童真，都隨之消去，甚至連昔日的想像力，也被抛於腦後。

網路流傳的教育圖畫，同一模版造人。張敬軒唱：有天才為何我們卻無後半？活在亞洲的填鴨教學，忽視個性，誰人未曾在兒時幻想成為其他存在。

是超人，也可以是怪獸，如〈龍蜥〉。懂得噴火，還有妻妾成群的夢想，能夠與世界相處，達成出遊的願望，只要吼叫時，其他壓抑的動物就飛翔。

對的，世界充斥「壓抑的動物」。因此，「我站在孤單的山上噴火」，其他人夢中的怪獸都只能寄放山上，必須學習同一格式，馴化當醫生律師。

最後真正孤獨者，乃世上唯一的龍蜥。社會充斥懂歷史、禮儀有身分的人，唯獨龍蜥孤獨地噴火，希望喚醒動物，使牠們依循詩意的喊叫，一一飛過大河。

圖片由作者提供

〈南洋杉〉 我在屋邨內尋遍四方

再也找不到那棵斷杉

它定必已化於泥中

像恐龍的一段枯骨

生出了石頭

一日，我走進孑然的數株南洋杉

我想起風燭殘年一類的詞語

想起它們也曾立於

侏羅紀的黃昏

有龍行於蔭下

有星宿如許 又一日，我在另一片

牡丹或松枝之間尋覓

中年人或無業漢

在斷杉的位置乘涼

那些樹

滿腹經綸

汁液纍纍

那些牡丹或松枝

色澤，萼片，株型

墨汁未乾，滲透了

紙背 那棵杉直抵十樓

它們有些靠在屋邨的牆上

不能直立，彎下時

有椎間盤突出的危險

有些將近於絕境，有被巨龍

咀嚼的可能

將近於凶險的杉，一矮身

剛好迎上物業管理公司的一刀切

去一半，在那裏，去一半

是電鋸的轉輪，去一半

成為木屑和灰燼 我立在和風習習的黃昏

那些樹

整齊統一

血跡斑斑 2020.07.

由不重要的事、龍蜥，到〈南洋杉〉，詩人之眼捕捉了你我都曾有的經驗。看見但未曾覺察，感知卻埋在內心，經由詩歌語言，指認我們的幽暗秘密。

樹木枯萎消失，唯獨詩人四處尋找，想像南洋斷杉化作春泥，卻非護花。那恆古恐龍的骨頭，拉出時間縱深，侏羅紀的黃昏，自有物種延續的詩意。

個體短暫，但樹之存在生生不息。植物是世界變遷的見證者，由侏羅紀到香港中佬無業捉棋乘涼，靜默無聲，彷彿滿腹經綸，有某種神秘的智慧。

南洋杉的風燭殘年，或可視作比喻，理想的夭折，種植之地早有局限。對比牡丹或松枝，生機活潑旺盛，斷杉位置早已空缺，形成強烈對比。

斷杉曾高達十樓，與屋邨依靠共生，樹木似弱實強，連巨龍絕境也可渡過，卻不敵物業管理公司，成為木屑灰燼，被迫整齊統一。樹猶如此，人何以堪？

看似理性文明，實則是一刀切的斷絕。反覆強調去一半，象徵異於常人之事，不可超過主流限制，如思想、頭髮。詩人只能於黃昏無言悲痛，見證血跡斑斑。

圖片由作者提供

文於天的文句，哀而不傷，更見深厚，從細微處看見、書寫世間悲涼心事，沒有肆意揮霍情感，節約一寸寸默言，像風箏、龍蜥或南洋斷杉，待人細讀。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin