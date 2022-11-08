2022/11/08,
政治

「立場新聞案」辯方申永久終止聆訊，前署任總編輯林紹桐獲准保釋

「立場新聞案」辯方申永久終止聆訊，前署任總編輯林紹桐獲准保釋
Photo Credit: Reuters/ 達志影像

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「立場新聞案」辯方在審訊中，要求控方披露原先無被列為證據的資料，控方昨日在案件續審時呈上6個文件夾，涉及1500頁文件，並指有警員前晚才完成錄取口供。辯方表示新證物影響盤問方向，亦發現上述警員與先前證人的證供有出入，會申請永久終止聆訊。

（中央社）香港前立場新聞署任總編輯林紹桐等人被控串謀發布或複製煽動刊物案10月底開審，林紹桐昨日（8日）申請保釋獲法官批准。林紹桐去年12月29日被捕後，已還押超過10個月。

香港媒體昨日報導，辯方在11月4日的審訊中，要求控方披露原先無被列為證據的資料，控方昨日在案件續審時呈上6個文件夾，涉及1500頁文件，並指有警員6日晚才完成錄取口供。

辯方表示新證物影響盤問方向，亦發現上述警員與先前證人的證供有出入，會申請永久終止聆訊。辯方也替林紹桐申請保釋。

法官批准林紹桐保釋，而案件押後到12月13日處理永久終止聆訊申請，若申請被拒，案件則會排期12月19日續審。

2021年底，警方拘捕立場新聞6名現任或前任高層，除了林紹桐外，還有前總編輯鍾沛權，以及前董事何韻詩、吳靄儀、方敏生和周達智。

其後，立場新聞母公司Best Pencil（Hong Kong）Limited、鍾沛權和林紹桐被控一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物，意圖引起憎恨或藐視北京中央或香港特別行政區政府，又或激起對其離叛等。

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前《立場新聞》署任總編輯林紹桐去年12月被捕｜Photo Credit: AP/ 達志影像

立場新聞多名高層被警方拘捕後，該網站已停止運作。

這場官司於今年10月31日在區域法院開審，預料審訊20天。開審當天，鍾沛權和林紹桐否認控罪，Best Pencil（Hong Kong）Limited沒有派人應訊，同被視為不認罪。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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