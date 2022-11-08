今日本土新增2萬4935例、15例死亡：確診數下降27.2%，中重症個案數、死亡人數、領藥人數出現新低點
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本週病例較上週二減少9307例、27.2%；今日新增15例死亡、33例中重症個案皆為5月3日以來的新低點，昨日口服抗病毒藥物領用5176人份，也是這一波疫情的低點。此外，機構住民陽性率也終於出現10月以來首次的反轉下降。
中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增2萬4974例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬4935例本土個案及39例境外移入；另確診個案中新增15例死亡。
指揮中心發言人莊人祥表示，本週病例相較上週二減少9307例、27.2%，目前疫情持續下降當中。
指揮中心指出，今日新增15例本土病例死亡個案，為5例男性、10例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、14例具慢性病史、11例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
羅一鈞說明年輕死亡個案：一名40多歲女性，本身具有骨隨疾病等慢性病史，且未曾接種過疫苗；10月8日因發燒至門診就醫，因白血球低下而住院治療，住院期間因發燒持續而進行PCR採檢，檢驗結果呈陽性確診，並接受瑞德西韋等藥物治療肺炎及改善氧氣濃度低落情形，然而雖然經過積極救治，插管、使用呼吸器、轉入加護病房，該名患者仍在11月5日因新冠肺炎併發念珠菌的菌血症而過世。
另一例40多歲的男性個案則是本身具有肝硬化等慢性病史、曾接種1劑疫苗，10月29日因全身虛弱、食慾差就醫，急診時檢驗為陽性確診，同時患有肺炎及敗血性休克而入院接受瑞德西韋治療，但經過積極救治仍不幸於10月31日過世。
疾管署副署長羅一鈞補充，今日新增33例中重症個案，是自今年5月3日以來的新低點，相隔189天；今日15例死亡病例數也是自今年5月3日以來的新低點，但北部與中部死亡有部分個案因資料未蒐集齊全而未在今日公布，因此，還需觀察後續幾天死亡人數的變化趨勢，才能確定是否已來到新低點；而昨日口服抗病毒藥物領用5176人份，也是這一波疫情的低點。
另外，羅一鈞說明國內重複感染情況：累積至昨（7）日的重複感染病例數為6萬5808位；而上週增加6700多名重複感染病，上週確診人數共計19.7萬人，重複感染約佔3%。
全國空床率超過五成，將下修部分醫院專責病房比例
羅一鈞說明國內病床使用率：全國的空床率為52.9%，其中以北部、東部空床率較高，皆超過一半，甚至超過六成以上。
羅一鈞表示，考量空床情況，近期將通知台北區和北區（北北基桃、宜蘭、竹竹苗）500床以上的急救責任醫院將專責病房比例由現行的8至10%下修至6%，釋出2%的病床給其他急性病患使用。
住宿式服務機構陽性率下降
羅一鈞說明住宿式服務機構染疫情況：工作人員陽性率與上週持平，維持0.7%低點；而機構住民陽性率在本週終於出現10月以來的反轉，從1.3%下降至1.1%，未來會再持續觀察下降趨勢，重新評估是否調整篩檢頻率。
本週機構投藥率平均為94%，護理之家、老人福利機構投藥率接在95%以上，長照機構、精神照護復健機構則都是83%。
國內疫苗接種情形
莊人祥報告疫苗接種情形：昨日6個月至4歲兒童接種莫德納及輝瑞疫苗共1268人次，該年齡疫苗接種率，第一劑43.7%、第二劑17.1%；昨日接種次世代疫苗1萬5736人次；昨日總共接種2萬1775人次，疫苗接種人口涵蓋率第一劑93.9%、第二劑88.4%，在追加劑的部分，第一次追加劑為74%，第二次追加劑為16.1%，其中65歲以上接種率為42.4%。
王必勝主動釋出專家會議委員背景，回應「專家不存在」質疑
莊人祥表示，指揮中心考量避免不必要的騷擾和霸凌而不公布專家會議名單；至於昨日指揮官王必勝主動公布15位專家（含召委）背景的原因，則是為了回應「專家根本不存在，是衛福部自己開會、自行決議」的質疑聲音。
指揮中心、中選會不做確診者勾稽，提醒民眾遵守不得外出規範
莊人祥表示，指揮中心目前沒有規劃將確診者名單交給中選會，中選會也沒有規劃要掌握確診者名單來做勾稽；請國人依照傳染病防治法的規定，在確診、5天的居家照護期間依照規定不得外出，若是違反將由地方衛生局進行20萬至100萬的裁罰。
羅一鈞則提到，民眾如果快篩陽性經醫師確認為確診，醫師須依照傳染病防治法在24小時內完成通報，否則醫師與其執業場所皆會受罰，因此請民眾不應要求醫師不通報。另外，若未完成確診證明，也將影響後續的口服抗病毒藥物、清冠一號等藥物開立情況，將影響民眾後續治療與身體健康的權益。
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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