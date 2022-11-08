一切都是「學習」而來的：創傷與解離的復原之旅
我們想讓你知道的是
人有不同的情感，而其實我們可以避免一味用病態的角度來看待「問題」或「症狀」。很多情緒、行為和問題，其實也是「學習」而來的，背後也有原因和意義。如果從這個角度去看，很多時候所謂的「情緒病」不過是生存之道，只是傷痛經歷中「學習」而來的東西。
文：註冊社工馮康泓博士（andyhwfung@gmail.com）、臨床心理學家梁善如姑娘（Cinleung927@gmail.com）
過去成就今天
沒有昨日的我，就沒有今日的我。我們今時今日的思想、行為、性格、身分，某程度上是受過往經歷所影響。幸福的童年，讓我們有強大的心臟去面對往後的壓力。父母的一言一行、長輩的身教，讓我們學會待人接物、處理問題、與人溝通。可是，人無完人，事無完美，人世間有喜也有悲。我們的過去，自然有好的經歷，也有不太好的經歷。
很多情緒、行為和問題，其實也是「學習」而來的，背後也有原因和意義。如果從這個角度去看，很多時候所謂的「情緒病」不過是生存之道，只是傷痛經歷中「學習」而來的東西。
創傷知情觀點
近年醫療與社會服務領域，愈來愈推崇創傷知情觀點（trauma-informed perspective）。根據美國聯邦衛生福利部物質濫用暨精神衛生防治局（Substance Abuse and Mental Health Services Administration, SAMHSA），創傷知情的意思可以用4個R來說明：意識（realize）到創傷所帶來的潛在影響，識別（recognize）出創傷後的常見反應，將創傷方面的知識整合到政策和實務工作裡以適時作出反應（response），並致力防止再度創傷（resist re-traumatization）[1]。
這個角度的好處是，避免一味用病態的角度來看待「問題」或「症狀」。原來，抑鬱、焦慮不一定是「生病了」、「軟弱的表現」，反而可能是傷痛經歷過後人之常情的反應。原來，退伍軍人在家裡常常暴怒，並不是「心理變態」或「暴力狂」，而是創傷記憶中的炮彈聲揮之不去，令他長期緊張、害怕再次受襲。原來，那個孩子一碰到陌生人就顫抖，是因為以前被陌生人傷害過。
一味用病態的角度來看待問題的後果，就是直接用醫療模式（medical model）來解決問題──有抑鬱就用抑鬱藥，有焦慮就做行為治療，學生行為不當就馬上懲處。這個思路固然不能說錯。然而，這也有可能忽略了問題背後的原因和意義，使治療或介入治標不治本，甚或弄巧成拙。相反，從創傷知情的角度出去，我們可以嘗試剖析，抑鬱背後其實可能是壓抑著、未被照料的憤怒嗎？自傷行為的背後可能是焦慮症狀的困擾、反映著缺乏安全感嗎？學生之所以逃學，可能是因為朋輩欺凌，需要的不是懲罰，而是師長的支援？
傷痛經歷讓我們學會什麼？
行為科學和學習理論的知識，包括古典條件反射（classical conditioning）、操作條件反射（instrumental conditioning）、評價性條件反射（evaluative conditioning）等等，其實很能解釋我們在傷痛經歷後的一些反應[2, 3]。
一個從小遭遇家庭暴力的孩子，他學會了原來世界上沒有安全的地方，唯有暴力可以解決問題。
一個每次哭泣就被長輩責罵的孩子，他為了不再被罵，慢慢學會讓自己變得麻木，不再感受情緒──久而久之，他也不再懂得開心的感覺了。
一個常常被欺凌的年輕人，有日無意間發現酒精可以讓他暫時忘記痛苦，慢慢地他就學會了酗酒，從此便以喝酒作為不良的因應方式（maladaptive coping strategy），以逃避生活上的痛苦。
一個因為童年創傷而人格解離（dissociation）的孩子，他內心破裂成很多不同的部分，每當他嘗試接觸內心的自己，就會勾起痛苦的記憶──慢慢地，他學會了「害怕」自己、不想再面對內心的聲音和記憶，從而避免再次勾起受虐的記憶。〔按：這稱之為解離恐懼（dissociative phobia）〕[4]。
一個被診斷患有邊緣人格障礙（borderline personality disorder，BPD）的患者，他在人際關係上變化莫測，一時很喜歡你，轉眼卻又很討厭你。這一切，原來因為他的父母也是情緒很不穩定的，讓他自小無法學會怎樣調節情緒，也沒有一個良好的榜樣，讓他學懂怎樣設立人際關係界線（interpersonal boundaries）。
類似的例子，不勝枚舉。我們想帶出的是，很多看似「失序」、「病態」、「莫名其妙」、「瘋了」或「百變難料」的行為，背後都可能有原因和意義。很多時候，都是「學習」而來而已。
與其視之為怪異，不如多一份關懷，多一份理解，讓我們一起從「不當學習」中成長過來。
從創傷與解離中復原，原來也是一趟學習之旅？
心理創傷，泛指一切壓垮我們情緒、使我們無法承受和整合之經驗[5]。
解離，意思是我們跟自身某些經驗無法連結起來，整合不來[6, 7]。用俗話來說，就好像我們的內心某些部分彷彿破碎、分裂了。例如，有一些記憶彷彿不屬於自己（解離性失憶、創傷記憶回閃），出現情感麻木（自我感喪失），甚至身分認同上出現整合問題（多重人格障礙／解離性身分障礙）。
因此，創傷往往涉及一定程度上的解離（因為心理創傷意味著有一些情緒或記憶使我們難以整合），而創傷跟解離的關係也是跨越文化的[8, 9]。
Tags：
「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開幕 國內外19件跨域節目 引領臺灣文化科技產業先機
我們想讓你知道的是
「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開展儀式於今（3）日稍早結束，今年未來內容展以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值。
為激發更多文化內容與科技產業跨域共創，一同探索市場發展先機，「2022 TCCF 創意內容大會」中的「未來內容展」，於今（3）日開展。文化內容策進院（文策院）今年以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值；並舉辦近 40 場次「主題沙龍」，探討未來內容產業的發展與潛力。
開展儀式中分享了「未來內容展」文化與科技結合展現的跨領域趨勢，以及國際夥伴參與等亮點。文化部次長蕭宗煌、文策院董事長彭俊亨、文策院院長李明哲、數位發展部次長李懷仁、經濟部工業局副局長陳佩利、國家科學及技術委員會科技辦公室執行秘書葉哲良，以及產業代表包括中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財、0x0 Metaverse共同創辦人林以潔、邦鼎科技總經理吳雲中、FAB DAO 創辦人黃彥霖（黃豆泥）、煙花宇宙共同創辦人周玥、《無法離開的人》導演陳芯宜、高雄市電影館 VR Film Lab 計畫總籌洪珷等，出席共襄盛舉，期許展會順利、祝福臺灣文化科技產業持續引領國際潮流。開幕式後，大家在策展人導覽下，體驗「未來內容展」文化內容與科技產業跨域共創的節目。
文化部次長蕭宗煌致詞時強調，網路科技創新發展快速，5G 技術改變人們的生活方式，拓展五感體驗娛樂新可能，內容產業敘事方式轉變。創作者面對快速發展的時代，如何找到未來內容產業的方向，以及運用數位科技作為創作元素是迫切的議題，也是近年來文化部與文策院致力推動的項目，期盼臺灣文化內容產業持續進步。期待透過今年的「TCCF 創意內容大會-未來內容展」吸引更多創作者、投資人，與產業人士一同參與，捲動更多合作與商機。
文策院董事長彭俊亨表示，臺灣在科技實力及文化內容能量，都具有國際優勢，未來內容極有機會成為臺灣在國際市場搶佔先機的產業；文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣未來內容的發展，相信有政府跨部會共同合作，能讓臺灣在未來產業領域持續站穩世界領先群。
文策院院長李明哲透過簡報分享，科技的力量可幫助文化內容產業進化，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。「未來內容展」即為展示跨域應用價值的平台，透過展出多元內容的科技應用，提供各界對未來發展的嘗試和想像。
「未來內容展」透過七大展區 ：「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」，集結國內外 19 件重量級沉浸式節目，展現疫後在元宇宙發展下，XR、VR、互動投影、WEB AR、 NFT 等多種科技題材。節目結合 IP、運動、時尚、ACG、音樂、表演藝術、文化資產、出版等不同內容領域的的虛實整合發展，包含虛擬分身應用、宇宙場景建造、更豐富型態的 VR 內容、 5G 技術與異地共演、WEB 3.0 的未來娛樂面貌等，同時也為產業創造多變且豐富的經驗，協助跨域合作成為文化內容產業的新常態。展中也舉辦近 40 場次「主題沙龍」，藉由跨界產業人士的深度交流，探討未來內容產業的發展潛力。
本次參展節目匯集國內外具產業突破以及獲得國際大獎之作，包括文策院與林茲電子藝術中心合製計畫支持 FAB DAO 開創的《百岳計畫》、陳芯宜導演拿下 2022 威尼斯影展最佳體驗大獎（Best Experience）的作品《無法離開的人》、入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」的 《紅尾巴》等。
現場也展示了臺灣在未來內容領域的跨域共創案例。《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame）是由臺灣 HTC VIVE Arts 與法國虛擬實境工作室 Emissive Studio、法國電信商 Orange 聯手推出，開創了可大範圍走動且多人同步遊覽的 VR 技術，並打破時空限制，觀眾可見證聖母院的建造歷程，並以超越現實生活的視角，欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美（受限於展場空間，本次展出為單人式、小範圍走動的 VR 體驗版）。《無濜》將臺灣插畫家「小油画Little Oil Art」童趣奇幻的風格的作品投影至展演空間中，觀眾可在展演場域與作品互動；11/5（二）到11/8（六）期間則採取異地共演，運用了 5G 技術高速、低延遲等特性，透過即時攝影機拍攝台北101「双融域 AMBI SPACE ONE」與松山文創園區兩處展演場域，疊加在彼此的展演空間中，創造無盡的視覺畫面，使真實與夢幻交錯的場域如鏡中鏡無限延伸，展示了 IP 授權、科技賦能視覺創作的展演新可能。
「2022 TCCF創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單及免費報名體驗請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。