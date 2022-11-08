一切都是「學習」而來的：創傷與解離的復原之旅

文：註冊社工馮康泓博士（andyhwfung@gmail.com）、臨床心理學家梁善如姑娘（Cinleung927@gmail.com）

過去成就今天

沒有昨日的我，就沒有今日的我。我們今時今日的思想、行為、性格、身分，某程度上是受過往經歷所影響。幸福的童年，讓我們有強大的心臟去面對往後的壓力。父母的一言一行、長輩的身教，讓我們學會待人接物、處理問題、與人溝通。可是，人無完人，事無完美，人世間有喜也有悲。我們的過去，自然有好的經歷，也有不太好的經歷。

很多情緒、行為和問題，其實也是「學習」而來的，背後也有原因和意義。如果從這個角度去看，很多時候所謂的「情緒病」不過是生存之道，只是傷痛經歷中「學習」而來的東西。

創傷知情觀點

近年醫療與社會服務領域，愈來愈推崇創傷知情觀點（trauma-informed perspective）。根據美國聯邦衛生福利部物質濫用暨精神衛生防治局（Substance Abuse and Mental Health Services Administration, SAMHSA），創傷知情的意思可以用4個R來說明：意識（realize）到創傷所帶來的潛在影響，識別（recognize）出創傷後的常見反應，將創傷方面的知識整合到政策和實務工作裡以適時作出反應（response），並致力防止再度創傷（resist re-traumatization）[1]。

這個角度的好處是，避免一味用病態的角度來看待「問題」或「症狀」。原來，抑鬱、焦慮不一定是「生病了」、「軟弱的表現」，反而可能是傷痛經歷過後人之常情的反應。原來，退伍軍人在家裡常常暴怒，並不是「心理變態」或「暴力狂」，而是創傷記憶中的炮彈聲揮之不去，令他長期緊張、害怕再次受襲。原來，那個孩子一碰到陌生人就顫抖，是因為以前被陌生人傷害過。

一味用病態的角度來看待問題的後果，就是直接用醫療模式（medical model）來解決問題──有抑鬱就用抑鬱藥，有焦慮就做行為治療，學生行為不當就馬上懲處。這個思路固然不能說錯。然而，這也有可能忽略了問題背後的原因和意義，使治療或介入治標不治本，甚或弄巧成拙。相反，從創傷知情的角度出去，我們可以嘗試剖析，抑鬱背後其實可能是壓抑著、未被照料的憤怒嗎？自傷行為的背後可能是焦慮症狀的困擾、反映著缺乏安全感嗎？學生之所以逃學，可能是因為朋輩欺凌，需要的不是懲罰，而是師長的支援？

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傷痛經歷讓我們學會什麼？

行為科學和學習理論的知識，包括古典條件反射（classical conditioning）、操作條件反射（instrumental conditioning）、評價性條件反射（evaluative conditioning）等等，其實很能解釋我們在傷痛經歷後的一些反應[2, 3]。

一個從小遭遇家庭暴力的孩子，他學會了原來世界上沒有安全的地方，唯有暴力可以解決問題。

一個每次哭泣就被長輩責罵的孩子，他為了不再被罵，慢慢學會讓自己變得麻木，不再感受情緒──久而久之，他也不再懂得開心的感覺了。

一個常常被欺凌的年輕人，有日無意間發現酒精可以讓他暫時忘記痛苦，慢慢地他就學會了酗酒，從此便以喝酒作為不良的因應方式（maladaptive coping strategy），以逃避生活上的痛苦。

一個因為童年創傷而人格解離（dissociation）的孩子，他內心破裂成很多不同的部分，每當他嘗試接觸內心的自己，就會勾起痛苦的記憶──慢慢地，他學會了「害怕」自己、不想再面對內心的聲音和記憶，從而避免再次勾起受虐的記憶。〔按：這稱之為解離恐懼（dissociative phobia）〕[4]。

一個被診斷患有邊緣人格障礙（borderline personality disorder，BPD）的患者，他在人際關係上變化莫測，一時很喜歡你，轉眼卻又很討厭你。這一切，原來因為他的父母也是情緒很不穩定的，讓他自小無法學會怎樣調節情緒，也沒有一個良好的榜樣，讓他學懂怎樣設立人際關係界線（interpersonal boundaries）。

類似的例子，不勝枚舉。我們想帶出的是，很多看似「失序」、「病態」、「莫名其妙」、「瘋了」或「百變難料」的行為，背後都可能有原因和意義。很多時候，都是「學習」而來而已。

與其視之為怪異，不如多一份關懷，多一份理解，讓我們一起從「不當學習」中成長過來。

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從創傷與解離中復原，原來也是一趟學習之旅？

心理創傷，泛指一切壓垮我們情緒、使我們無法承受和整合之經驗[5]。

解離，意思是我們跟自身某些經驗無法連結起來，整合不來[6, 7]。用俗話來說，就好像我們的內心某些部分彷彿破碎、分裂了。例如，有一些記憶彷彿不屬於自己（解離性失憶、創傷記憶回閃），出現情感麻木（自我感喪失），甚至身分認同上出現整合問題（多重人格障礙／解離性身分障礙）。

因此，創傷往往涉及一定程度上的解離（因為心理創傷意味著有一些情緒或記憶使我們難以整合），而創傷跟解離的關係也是跨越文化的[8, 9]。