2022/11/09,
政治

每日圖說選舉｜ 縣市議員參選人年齡廣泛，台灣基進成員最年輕

每日圖說選舉｜ 縣市議員參選人年齡廣泛，台灣基進成員最年輕

我們想讓你知道的是

縣市議員選舉被視為地方政治的重要戰役，參選者年齡也十分廣泛，近年青年參政比例逐漸提升，其中又以新興政黨推出的候選人較為年輕，以台灣基進為例，平均參選年齡僅31.8歲。中選會估計今年將選出910名縣市議員，究竟會是地方老議員連任，還是會由年輕面孔搶下席次，讓我們拭目以待。

九合一地方公職選舉除了縣市首長，就屬縣市議員競爭最為激烈，許多新興政黨深耕地方，選擇透過縣市議員選舉出擊。根據中選會統計，2022年直轄市及縣市議員應選席次為910席，總計有1686人、26個政黨（政黨不包含無黨籍）登記參選。從過去5屆參選人名單來看可以發現，縣市議員也是參選年齡最為廣泛的公職人員之一，且近年30歲以下參選者比例漸增，2018年佔整體參選人數約3.5%，創2000年以來高峰。

縣市議員參選人年齡分佈

若從參選政黨來看，可以發現近年新興政黨如台灣基進、時代力量，皆主打青年牌，其中台灣基進議員參選人平均年齡為31.8歲，成為最年輕的政黨。比較藍綠兩大黨的平均參選年齡，民進黨為48.1歲，較國民黨51.1歲年輕。但上一屆縣市長選戰兩黨皆推出25歲以下的青年軍參選，欲搶攻年輕人選票。

從縣市來看，台北市議員平均參選年齡為45.6歲，為全台最低；年齡最高則是宜蘭縣，平均參選年齡為53.1歲。年齡最大的參選人為2002年南投市縣議員無黨籍候選人陳義正，參選當時已91歲。而年齡最大的當選人為76歲，分別是2018年的嘉義市議員張榮藏及新北市議員黃林玲玲，其中張榮藏自1998年就連任嘉義市議員至今，已超過24個年頭，也將在今（2022）年選戰繼續爭取連任。

從整體趨勢來看，40歲以下青壯年參政比例提升，40至60歲的參選人比例持續下滑，縣市議員已成為在地老議員與青年參政的主要戰場。各政黨青年軍或政治素人是否有機會翻轉地方政治風景，有待選舉結果分曉。

備註：因中央選舉委員會選舉資料庫尚未收錄2022年地方公職選舉候選人名單細節，無法取得本屆候選人參選年齡資訊，故未在圖表中加入2022年的年齡結構分佈情形。

（文：梁敏萱｜圖：梁敏萱、詹湘淇）

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核稿編輯：楊士範


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