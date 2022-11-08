TNL+ 2022/11/08,
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秘魯警察化身「漫威英雄」緝拿毒販獲高成效！然而毒品氾濫問題仍懸而未決

秘魯警察化身「漫威英雄」緝拿毒販獲高成效！然而毒品氾濫問題仍懸而未決
Photo Credit: BBC News影片截圖

我們想讓你知道的是

秘魯政府近幾年來，將強制根除古柯樹種植，列為掃毒的首要任務，然而以軍事化強硬手段打擊種植古柯樹的農民，最終換來的只有在地民眾對政府的厭惡及不信任，且亦造成國內經濟疲軟，諸多農民在無法種植古柯樹，又無其他技能的窘境下，最終成為運毒的不法分子。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

對許多人而言，在派對上扮成漫威英雄相當吸睛有趣，但對於南美洲國家秘魯（Peru）的毒販來說，這些漫威英雄絕對是他們的夢魘。

據《英國廣播公司》（BBC）報導，秘魯警方於2022年11月1日，執行一項代號為「漫威行動」（Operation Marvel）的緝毒任務，參與該行動的4名警員混入於萬聖節慶典活動，分別變裝成漫威英雄人物「蜘蛛人」（Spider-Man）、「美國隊長」（Captain America）、「雷神索爾」（Thor），以及「黑寡婦」（Black Widow）。

這些超級英雄的目標是突擊該國首都利馬（Lima）聖胡安德盧里甘喬行政區（San Juan de Lurigancho），一間疑似藏匿毒販的住宅，該地區被認為是利馬一帶最危險的毒品氾濫區域。

根據《英國廣播公司》在Instagram上所分享的一段影音顯示，這群「復仇者聯盟」（The Avengers）成員，先是走近目標建築的入口處，美國隊長隨即借用索爾的雷神之槌（Mjölnir）往大門猛砸，最後直衝屋內將毒販上銬逮捕。

孟買《印度快報》（The Indian Express）表示，當漫威英雄破門而入時，毒販們起初還以為是萬聖節惡作劇，因此感到有趣，隨後發現原來是警察找上門，臉上表情頓時變得不知所措。

在嫌犯落網後，大批的在地居民於該棟製毒據點圍觀，議論「超級英雄捕捉毒販」的奇特景象。據悉，英雄們最後還跟4名遭逮的毒販，一同於破案記者會上合影。

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