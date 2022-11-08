【2022金音獎】賽後評析：華語的榮耀交給金曲獎，台灣的榮耀交給金音獎，亞細亞的孤兒進軍大東亞共榮圈

文：Underdog

以往都在偷臭偷酸的我怎麼又來了？這次我又要做出什麼讓人討厭的舉動嗎？沒有，沒有，真的沒有，今（2022）年的金音獎，我就是個領錢寫字的無情文案機器，為五斗米折腰，為各位介紹這個沒有紅毯、沒有電視廣告破口，更沒有電視轉播的奇妙金獎。

沒錯，說金音獎邊緣的可以高潮了，金音獎終於跟傳藝金曲獎有一樣的困境了！喔不對，傳藝還是有電視直播頒獎典禮，畢竟現在看電視都老人家嘛。

作為逐年被討論存廢價值的台灣金字官方活動，加上去年整個踩到中央做球給高流的屎坑，在國際上認為最不幸運的數字上所舉辦的第13屆金音獎這回再返北流，也終於沒有人嫌北流小了（去一趟高雄實在恐怖，禍出得去錢還進不來），當然，也是因為容積6000席的台北二代小巨蛋，要裝下這些沒有Wikipedia頁面的音樂人，與他們少少的粉絲實在太容易了！拜託，真正紅的人現在都只想去走鐘獎，才不會參加這個還會被認為是金曲獎的邊緣活動。

但秉持做不好就是要狠踩、做得好就是該誇獎，賞善罰惡黑白分明的原則。不得不說，今年金音獎交給業界踩線、用實力搶生意打地盤、做市場的必應創造，可說是做出近10年（沒錯）最好的一屆金音獎，甚至是近10年最好看的金字輩頒獎典禮，每個地方都有好好痛定思痛照顧到（不包括金音報名網站，抱歉囉），從硬體起家的必應創造，又有獨立音樂領域相信、相知、相遇等廠牌洗鍊人脈關係，場控從技術到情理手腕之高。

Photo Credit: 金音獎 2022年金音獎評審團主席許哲珮

【B'inffindor加十分】門面大成功！60分鐘40組樂團直擊 內克功課準備充足、啾蒂俏雪恥

沒有紅毯，從董事長樂團開始在後台亂喝酒、亂拍藝人糗態，最後跟海祭一樣被文化部整碗捧去，做成的後台直擊，是金音獎一直以來最重要的門面，去年啾蒂唸錯名字露餡，讓她後續不管講什麼都被人覺得只是在裝懂，畢竟「創作圈」就是真誠至上，不是金曲獎那種假掰出來的地方。

但今年這次，啾蒂俏與去年判若兩人，不但應對得體、服裝造型典雅，不再像個退凍的扇貝，毫無喧賓奪主之嫌卻不會透明。她與專業電台主持人內克剛好一捧一逗，有內克備妥主要話題方向，而且就算內克的訪問專業，不是長期在獨立音樂圈打滾也得心應手，有些地方尷而不尬，畢竟還有啾蒂俏能接化發，繼續傳球。