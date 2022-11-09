在一面倒的批評聲浪中，蕭茲閃電訪中意外取得不錯的成績
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德語報刊對幾天前蕭茲總理訪華行程的關注度依然不減。《商報》認為，和梅克爾當年的訪華行程相比，此次蕭茲及其隨行代表團在北京的表現很好地體現了德中關係已經發生了劇變。《世界報》的客席評論則批評蕭茲在對華政策上缺乏與法國的協調。
文：德國之聲中文網
杜塞道夫出版的德國《商報》以〈正是因為聽從了批評，蕭茲總理才證明了批評者是錯誤的〉為題，刊登評論指出，從最終結果來衡量，德國總理的中國之行可以算得上成功。
「錯誤的時間、錯誤的訊號、錯誤的代表團名單——幾乎沒有任何一位德國總理的中國之行受到過如此的非議。而在最後，我們可以得出結論：他聽從了批評，並且從會談結果來看，這趟行程是成功的。蕭茲（Olaf Scholz）向中國闡明了德方立場，也親自聆聽了北京的觀點。但最重要的是，德國總理向外界表明，德中關係已經發生了改變。」
作者隨後指出，和2019年前總理梅克爾（Angela Merkel）攜帶龐大的經貿代表團、處處以經貿合作為中心的訪華行程不同，此次隨蕭茲去北京的德國商界大佬們非常自覺地維持低調，而且德國總理在公開演講中也只是在5分鐘後才觸及經貿議題，而且是持批評的口吻。
「我們也當然可以認為，蕭茲在中國領導人面前為隨行德國企業的利益進行了遊說。這確實向那些高度依賴中國的大型德企釋放出了一個矛盾的訊號：一方面，德國政府意識到了某些企業高度依賴中國之危險性，另一方面，德國政府依然堅定地站在這些企業一邊。但是，在這之外，蕭茲還在北京關注了和中國有關的地緣政治問題。他當著中國總理的面提及新疆人權議題，也值得稱道。」
「蕭茲將中國在俄烏衝突中的角色視作此行的重點。德國總理主張北京利用其對俄影響力來防止莫斯科使用核武器。這最終能否起作用，至少值得懷疑。習近平公開譴責使用或威脅使用核武器，這也許還稱不上蕭茲所說的突破。儘管如此，蕭茲釋放了一個重要訊號：德國正在對華關係中履行自己職責，並不僅僅維護自身經濟利益。至於德國在今後幾個月中是否會在具體行動上有所落實，則尚待觀察。」
柏林出版的《世界報》以〈只有德法高效合作時，歐洲才會強大〉為題，刊發了由德國聯邦議會前議長拉默特（Norbert Lammert）撰寫的客席評論，批評了蕭茲總理在對華政策議題上缺乏與法國的協調。
「對華、對俄關係必須從根本上進行調整。我們必須擺脫對俄羅斯原材料的依賴，但也不能陷入對其他不安全國家供貨的依賴性。我們應該優先與志同道合的民主夥伴簽訂值得信賴的協議。讓中國國企入股漢堡港碼頭、讓中資收購德國的半導體廠商，這種做法單純出於商業考量，完全不符合蕭茲總理之前宣佈的時代轉折精神。」
拉默特對德法兩國在對華政策等重大議題上缺乏協調表示擔心，他寫道：「尤其是現在，德國和法國必須站在一起，從而確保符合歐洲利益的行動。作為歐洲一體化進程核心的德法引擎不容有失，更不能熄火。假如蕭茲總理所宣揚的『時代轉折』並不止步於沒有實質行動的宣傳口號，柏林就必須進行具有可持續性的重新定位。這一切必須要德法共同來完成。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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沉浸式場域崛起！示範多元商模、打造規模化體驗經濟，迎向新型態展演變現的最後一哩路
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沉浸式體驗橫掃全球，它們不僅帶來展演型態的多元可能，更身兼內容研發角色，成為孵化未來作品的關鍵基地。在2022 TCCF 創意內容大會一未來內容展的主題沙龍中，也針對這個發展趨勢邀請到台灣經營沉浸式場域的重要推手分享他們如何在協助科技內容創作者完善新媒體創作生態的同時，不斷摸索新的可能性，打造多元的永續商業模式。
從日本數位媒體藝術團隊teamLab在福岡城跡以沉浸式體驗創作出光影藝術夢境，法國文化空間（Culturespaces）在巴黎光之博物館推出的梵谷展、莫內展，到美國拉斯維加斯大量運用沉浸式複合技術打造多元型態的複合體驗，無論是文化、藝術、娛樂⋯⋯全世界不同產業都因沉浸式互動科技而有了不同的面貌，甚至催生出全新的產業。而台灣的沉浸式內容創作過去也在國際上獲獎無數，隨著近幾年沉浸式場館陸續成立，更開始為台灣的沉浸式內容創作摸索出更多元的商業模式。
在2022 TCCF 創意內容大會一未來內容展的主題沙龍中，特別邀請到在台灣經營沉浸式場域的重要推手——「双融域」總經理周琍敏、「夢境現實」創辦人林家齊，與紅然股份有限公司創意總監黃維韶齊聚一堂，以【產業熱點｜世界級的製作！未來作品孵化與外銷養成術】為主題，共同討論台灣沉浸式內容與空間的未來。
沉浸式空間當平台，助力「體驗經濟」規模化
科技潮流的推動，帶來更多的創新可能與商機，沉浸式科技市場規模據推估在2025年就將達到303.7億美元；更重要的是，這將改變人們創作與體驗的模式，傳統的線性敘事模式被改寫，從單純的講述故事進化到創造體驗；觀眾也不再是完全獨立的旁觀者，而能夠體驗角色經歷，甚至與投影或成像出的故事角色互動，「活進」故事之中。
双融域總經理周琍敏過去曾在松山文創園區擔任總監長達9年，「從文化資產空間營運者的視角，我在大量的展覽中發現文化內容結合科技已經成為展覽的新趨勢，沉浸式娛樂體驗也勢必將成為展演重要的主流，擁抱科技的時機點已經到來。」看到科技未來的無限可能後，周琍敏加入由宏碁施振榮董事長和法藍瓷總裁陳立恒成立的科文双融，負責2021年底設立於101大樓的全沉浸數位展演平台「双融域」的營運。
「很多實驗性的樣態，如果沒有達到一定的經濟規模，就無法為團隊帶來真正的營收效益。透過沉浸式空間的營運，我們希望能夠創造體驗經濟的規模。」周琍敏說。高昂的硬體成本和商業模式如何落地，是在發展沉浸式體驗時最大的挑戰。
而沉浸式場館的出現，就扮演著整合科技載體與內容創新的平台，透過平台的建置與專業經營來促成跨域整合的合作，發展出多元的場域應用。
双融域開幕一年至今，已經嘗試過各種各樣的多元內容樣態，包括沉浸式劇場、沉浸式攝影棚、數位藝廊，還有與企業、品牌合作，作為品牌發表、時尚秀、技術發表、會議會展的場域，為活動賦予新的呈現方式。
建立可持續性的展演商模，沉浸式內容的電影院運作模式
台灣最重要、也是全世界目前首創的MR場域「夢境現實」，則將自身明確地定位為「沉浸式電影院」。夢境現實創辦人林家齊同時也是台灣動畫界天團「夢想動畫」的創辦人，成立夢境現實的初衷，則是台灣過去有許多創作者，創作了豐富的沉浸式內容卻沒有地方可供展出，希望提供一個場域，讓大家能在裡面看見創作者們的作品，並藉由可持續性展演的商業模式，讓創作者有機會透過售票分潤，成為後續創作的養分。
在運用科技的策略上，林家齊的首要目標就是要能建立「品牌識別度」，因此他把注意力放到了最新的MR眼鏡，運用沉浸式投影和混合實境結合劇情文本的內容創作，讓民眾在空間中遊走，可以看到作品中角色的立體成像出現在自己身邊，還可以和它們互動，透過雙向互動來推進劇情。
在內容上，夢境現實除了提供沉浸式內容創作者一個展出上映的平台，既有IP的新形態延伸演出也是一大重點，例如電影、歌手MV、霹靂布袋戲，將台灣的原創IP重新轉譯，提供觀賞者全新的感受，也更有利於吸引更多人參與體驗沉浸式演出。
「我們希望做的比較不是沉浸式劇場，而是沉浸式的電影院，也就是說，可以一天24小時播放不同內容，一直有不同的產出。」林家齊說。以此為目標，一個單純、統一的格式就非常關鍵，讓創作者可以用這樣的格式創作，或將既有的作品轉換型態，直接在夢境現實上映。為了達成讓同樣的沉浸式體驗作品可以在各地上映的計畫，除了目前的高雄據點，夢境現實也已經規劃2024年在台北成立第二個劇院。
「場域精神」結合在地屬性，拓展更具商機的內容與共創
同樣由創作者角度出發，紅然股份有限公司則是從科技技術創作跨越到內容策展。紅然過去在全世界創作過許多從娛樂、科技、藝術到文化的跨界作品，目前也剛結束在微風南山的「離線時區」營運，轉移陣地到華山文創園區打造新的「魔術方塊」劇場。不同於双融域和夢境現實從一開始就以「平台」自我定位，紅然則是先從自身創作出發，設定創作主題，例如「離線時區」就以「在繁忙的都市中打造放鬆場域」為創作核心，透過大量的植物意象結合互動科技的運用設計，以「心靈的旅程」為發想進行內容策展。對於參觀者而言，與其說是參觀了一場展覽或演出，更像是體驗過一場心靈的療癒之旅。
接下來轉移到華山之後，紅然在創作內容和營運方式上也將有新的作法。紅然創意總監黃維韶表示：「創作內容時，我們認為『場域精神』是很重要的。」舉例來說，考量到華山觀光客較多，假日也是親子活動的去處，因此「魔術方塊」劇場將為白天時段規劃不同類型的沉浸式體驗展演，夜間則改為沉浸式劇場表演等，同時利用時間、空間的不同變化，最大化場域的坪效。
另一個重要的策略則是「共創」，和不同的創作團隊合作，也和不同產業合作，例如紅然過往已經有過和酒吧、瑜珈業者、表演藝術團隊合作，接下來「魔術方塊」12月將推出的新劇「迷宮書店」則是將文學作品用劇場形式轉譯，透過跨域共生的新模式，帶給觀眾全新的體驗。
透過本場沙龍分享，可看見無論是從內容、科技、或是策展背景出發經營的沉浸式場域，到最後都不約而同地都走向合作共創；且不只是不同創作者的共創，也包含虛實整合帶動跨產業的創新。引領未來的內容服務、開發出更有潛力的創新商業模式，沉浸式場域崛起之勢，令人拭目以待。
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
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