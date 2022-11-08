《公務員服務法》放寬兼職規定，全教產籲教師理應「公教分途」儘速開放限制
我們想讓你知道的是
全教產認為，公立學校未兼行政的教師，理應循「公教分途」的原則，開放兼職限制，但從教育部的草案內容來看，竟然比公務人員更加嚴格。
立法院日前修法放寬公務人員兼職，公立學校教師的兼職相關辦法則由各主管機關訂定。教育部欲針對兼職規範進行研商，但全國教育產業總工會（全教產）認為，教育部的草案內容比公務人員更加嚴格，呼籲循「公教分途」原則開放兼職限制。
立法院於5月30日通過修正《公務員服務法》，放寬公務員兼職規定，第15條明定在法定工作時間以外，可以依照個人才藝表現，獲取適當報酬，除非有妨礙公務員名譽、政府信譽等等情況。然而，第26條又附上例外，公立學校兼任行政職務的教師不適用兼職放寬規定，其經營商業、執行業務及兼課、兼職的範圍、限制、程序等相關事項辦法，由各主管機關訂定。
當時，教育部長潘文忠回應，會在半年內重新研擬相關法規，兼顧教師兼職以及學生的受教權。不過，教師兼職的職務屬性要考量，像是去補習班兼職的話，會有公平的問題。
據了解，教育部昨（7）日召開公立學校教師兼職規範的研商會議，會中討論了《公立各級學校專任教師兼職處理原則》修正草案。全教產理事長林碩杰在記者會上指出，在第7條中，專科以上學校教師於寒暑假期間的兼職時數，得由各校自訂上限，而一般教師兼職時數每週不得超過8小時，讓他認為相當不公平。
林碩杰表示，開放教師兼職是必須要做的，尤其年輕老師面對生活上的壓力，調薪幅度也不夠；桃園市教育產業工會理事長熊書顯則提到，現在教師的年齡老化，許多老師老師退休金不足，所以退休年齡到了還不退休，他認為，只要不影響到本職應該都開放兼職。
新北市教育產業工會理事長李曼麗則提及，多數代理老師目前暑假完全沒有薪水，教育部又限制老師不可以兼職，「真的是不食人間煙火」，李曼麗表示，暑期的7、8月很難臨時找到足以生活的工作，制度對老師們可說是是非常苛刻。
全教產認為，公立學校未兼行政職的教師，理應循「公教分途」的原則，開放兼職限制，但從教育部的草案內容來看，竟然比公務人員更加嚴格。
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核稿編輯：楊士範
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Photoshop教學：潮牌美術總監郁明軒Ming，用Cyberpunk玩轉台北！
我們想讓你知道的是
原來台北也可以這麼Cyberpunk？一起來看看潮牌美術總監Ming如何用Photoshop將平凡的台北街景，轉變成充滿未來感的科幻之城！
現任服裝品牌SMG美術總監的Ming郁明軒，旅美期間曾獲ADDY Awards、ANDY Award與Create Awards等多項廣告大獎，回台灣後除了操刀許多品牌各季度的形象視覺，他也以個人身份參與其他設計專案，發揮他擅長的塗鴉與美式風格。
Photoshop是Ming最得力的創作工具，經常受到新事物吸引的他，也愛用PS嘗試各種新點子。在這次的PS技巧示範中，Ming和我們分享他如何用Photoshop結合三個台灣的熱門景點照片，透過調色、去背、物件移除與圖層效果，打造出cyberpunk風格的城市街景。
畫面調色工具首推Adobe Camera Raw
Ming選擇的三個素材景點分別是充滿次文化氛圍的西門町、科技感十足的南港與保留老街風華的九份。不過原始素材與cyberpunk主題的色調有蠻大差異，所以在前期階段Ming會先做一次整體調色。
Photoshop有很多種調色方式，可以直接在圖片上調整，或是建立遮罩調整圖層，「我現在比較推薦使用camara raw濾鏡，它可以一次調整很多的細節。」Ming建議大家在使用camera raw之前，先把要調整的圖層改成「智慧型物件」，這樣子調色完之後才能夠再去微調的圖片的其他部分，才不會讓效果直接套用在整張圖片上而無法修改個別。
Ming在camara raw濾鏡中先將圖片色溫調得冷一點，再把明暗度都稍微拉低，透過雜訊調整讓細節跟紋理變得明顯。色彩混和器則是主要的調色功能，「我們可以針對特定的顏色調整色相、飽和度以及明度，前期的調色我大概會做這些調整。」
根據素材特性選擇最適合的PS去背功能
搭配Photoshop眾多的選取工具，讓你在面對各種素材時都能找到最有效率的去背方式。「我想要使用圖片中側邊的商店和招牌，建築物的線條都比較明確，所以我就直接使用鋼筆工具。」此外Ming也示範了多邊形套索工具來選取不同素材。
除了手動框選出畫面中的元素，Photoshop也有很多便利的自動選取功能，像是辨識主體、辨識天空等，如果素材適合Ming也推薦直接使用PS自動選取功能，讓AI幫助你更快速地選取出需要的元素！
靈活搭配變亮變暗模式做PS物件移除
物件移除部分，Ming使用的是印章工具與污點修復工具，「我分享一個我覺得很方便的方式，在物件修復工具的選項欄裡有模式可以變換，我會建議大家可以用變亮跟變暗模式，」這次示範要移除文字的施工告示周圍，剛好有很乾淨的顏色，「先用變亮模式把文字周圍比較暗的地方變成亮的，然後再用變暗模式去修改一些局部比較亮的像素。」透過這樣的模式切換就能保持與原始像素非常接近的效果，另外隨時在印章工具跟污點修復工具之間搭配使用，也可以更靈活地移除素材中多餘的物件。
透過Photosop圖層效果增添畫面風格
最後一個環節Ming示範用圖層效果讓畫面更精緻，「我想要把這個螢幕截圖變像是立體投影的效果，」點選濾鏡收藏館中的網屏圖樣，為圖片加上一些投屏感的線條，「記得在使用前要先把前後景的顏色調成黑白，不然濾鏡會直接套用現有的顏色，選項呈現效果就會怪怪的。」
網屏圖樣完成後回到主畫面，再繼續使用Photosop圖層效果，為這個截圖物件加上一些內光暈與藍光的顏色覆蓋，以及外光暈與些微的外框筆畫，使整體物件感覺更像是螢幕投屏正在播放畫面一樣！
Photoshop愈來愈強大，許多功能都不斷進化而且也更簡單操作，Ming鼓勵大家多多使用Photoshop來創作屬於自己風格的作品，現在就下載Photoshop用你的無限創意將平凡玩轉成精彩吧！