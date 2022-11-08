2022/11/08,
教育

《公務員服務法》放寬兼職規定，全教產籲教師理應「公教分途」儘速開放限制

《公務員服務法》放寬兼職規定，全教產籲教師理應「公教分途」儘速開放限制
Photo Credit：關鍵評論網／李芯

我們想讓你知道的是

全教產認為，公立學校未兼行政的教師，理應循「公教分途」的原則，開放兼職限制，但從教育部的草案內容來看，竟然比公務人員更加嚴格。

立法院日前修法放寬公務人員兼職，公立學校教師的兼職相關辦法則由各主管機關訂定。教育部欲針對兼職規範進行研商，但全國教育產業總工會（全教產）認為，教育部的草案內容比公務人員更加嚴格，呼籲循「公教分途」原則開放兼職限制。

立法院於5月30日通過修正《公務員服務法》，放寬公務員兼職規定，第15條明定在法定工作時間以外，可以依照個人才藝表現，獲取適當報酬，除非有妨礙公務員名譽、政府信譽等等情況。然而，第26條又附上例外，公立學校兼任行政職務的教師不適用兼職放寬規定，其經營商業、執行業務及兼課、兼職的範圍、限制、程序等相關事項辦法，由各主管機關訂定。

當時，教育部長潘文忠回應，會在半年內重新研擬相關法規，兼顧教師兼職以及學生的受教權。不過，教師兼職的職務屬性要考量，像是去補習班兼職的話，會有公平的問題。

據了解，教育部昨（7）日召開公立學校教師兼職規範的研商會議，會中討論了《公立各級學校專任教師兼職處理原則》修正草案。全教產理事長林碩杰在記者會上指出，在第7條中，專科以上學校教師於寒暑假期間的兼職時數，得由各校自訂上限，而一般教師兼職時數每週不得超過8小時，讓他認為相當不公平。

林碩杰表示，開放教師兼職是必須要做的，尤其年輕老師面對生活上的壓力，調薪幅度也不夠；桃園市教育產業工會理事長熊書顯則提到，現在教師的年齡老化，許多老師老師退休金不足，所以退休年齡到了還不退休，他認為，只要不影響到本職應該都開放兼職。

新北市教育產業工會理事長李曼麗則提及，多數代理老師目前暑假完全沒有薪水，教育部又限制老師不可以兼職，「真的是不食人間煙火」，李曼麗表示，暑期的7、8月很難臨時找到足以生活的工作，制度對老師們可說是是非常苛刻。

全教產認為，公立學校未兼行政職的教師，理應循「公教分途」的原則，開放兼職限制，但從教育部的草案內容來看，竟然比公務人員更加嚴格。

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核稿編輯：楊士範


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