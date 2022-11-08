《我們的足球夢》戰後「回國」留學的僑生，為臺灣足球史寫下了特殊的篇章

文：林欣楷

歸國留學華人青年與足球校隊

海外華人除了以參訪隊伍形式來臺灣，戰後在臺灣留學的海外華人青年組成的足球隊，也為臺灣足球史寫下特殊的一頁。

戰後中華民國政府為了積蓄下個世代的反共力量，提供海外華人青年來臺升學的管道。當時，東南亞各國華人社群在新舊統治者易位的背景下，原先推廣的華文教育受到巨大衝擊。部分華人甚至因為東南亞當地排華風潮，被迫舉家搬遷。因此在1950年代，大批海外華人選擇來臺灣，透過僑生留學體系完成學業。而這群海外華人青年在留學數年也將家鄉愛好的足球運動帶進臺灣。

當時在臺灣舉辦的各項比賽中都會出現這些華人球員的身影。他們有的加入校隊、有的加入社會隊伍，和臺灣各支球隊一同競爭。身分的游移性讓他們離開臺灣時是海外華人，入境臺灣後則成為自由中國的國民，這讓他們有機會代表臺灣，參與中華民國青年代表隊選拔。

1956年，南越頒布國籍法後（註1），大批南越青年學生透過中華民國政府規畫的撤僑方案來到臺灣。官方成立了道南中學、華僑中學等學校，安排這些南越華人青年入學。往後數年，從柬埔寨、印尼、婆羅洲、港澳等地自行「歸國」的華人學生，也一併進入道南中學接受教育。

來臺期間，僑生為了排遣課後閒暇時光開始參與課後活動，也促成「南僑」、「僑豐」等足球隊誕生。在許多由僑生組成的球隊中，1961年由越南僑生組成的「威華」足球隊最為重要。

當年為了選拔亞青盃國腳，中華足協在臺北辦了一場臺灣區選拔賽，該場賽事最後由建中的越南僑生取得代表權。為了增強實力，隊伍又另外吸納其他隊上實力較突出的選手組成臺灣區代表隊。亞青盃結束後，這批越南僑生沒有就此解散，轉而吸納其他學校僑生組成威華隊，投入當年8月的主席盃，持續參與臺灣各項賽事。

然而，隨著越南僑生完成學業離臺，威華隊逐漸因為兵源不足，在1960年代後趨向凋零。之後另一隊伍，「僑青」足球隊取代威華在僑生足球中扮演的角色。

僑青足球隊發源自1967年的政治大學。當時活躍於僑生公共事務的政大僑生金聲白（註2）與陳漢碩，向國民黨中央三組的主任李樸生與華僑聯合總會的秘書長梁子衡爭取經費組成球隊。這支球隊取名為「僑青」意指要組織全國華僑青年足球隊，但其後參與球隊的成員也不限於在臺僑生。

僑青足球隊在活躍時主要分成兩期，以創隊元老金聲白創立球隊與離開球隊為區隔，前期的主力為臺大、政大與師大三校的港澳僑生，並與主力隊員親友和幾名前威華隊成員相互搭配。早期僑青曾奪得1967年主席盃冠軍，也曾代表臺北縣參加區運會，取得季軍的佳績。之後隨著金聲白與創隊元老球員陸續畢業，球隊運作一度停擺，直到簡明亮（註3）接手領隊工作，組織在臺僑生與外籍學生，僑青隊才再恢復運作。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 位於板橋的國立華僑高中

體育小百科 省運、介壽盃、主席盃：1970年代中華足協推動全國足球聯賽前，主席盃、介壽盃和省運是臺灣足球最重要的三項比賽。省運動會為臺灣最大型綜合運動會，從1964年開始在臺灣光復節定期舉辦。介壽盃為1955年中華民國為維繫與華僑情感，舉辦的海內外華人足球賽。主席盃為臺灣省足協為推廣足球，在1960年開始舉辦的全省足球賽事。

後期的僑青球隊組成更加多元，不僅有本地生和各地僑生，也有來自美國、德國、日本、韓國等地的外籍生，共同組成一支聯合國隊伍。僑青成員的加入方式主要是透過隊員間相互介紹。從1970年代至1980年代初期，這支隊伍成為北臺灣足球圈一支勁旅。

在回憶留臺參與球隊的經驗時，緬甸僑生簡明亮提到，有多名「僑胞」曾取得代表中華民國參與足球賽的機會。誠然為「國」爭光的經歷讓他們備感光榮，但更重要的是這群學生一起流汗、合作而留下的青春美好記憶。球員之間的感情深厚，甚至有人曾因隊友比賽時發生衝突出面打抱不平，後來因為鬥毆理由遭足協終身禁賽，而留下遺憾。

在臺僑生被選拔到國家代表隊的過程也曾鬧出許多意外。1974年，日籍學生佐田繁理來臺灣大學念書。出身於長崎的佐田，在就讀長崎南山高校時，曾代表學校參加九州足球大會。司職左邊路的他擁有精湛球技，在代表僑青隊參加萬壽盃時因表現突出，被中華足協誤認為是取了日本姓名的海外華人。足協因此邀請佐田參加國家代表隊集訓，直到集訓一個月後，才發現是誤會一場。當時僑青隊隊員盧國雄的父親盧鐵珊，正擔任香港甲組聯賽東方足球隊的領隊。盧鐵珊因此邀請佐田繁理以業餘資格，前往剛開始職業化經營的香港足球聯賽參賽。根據史料記載，日本第一名前往德國聯賽踢球的選手奧寺康彥是在1977年加盟德國科隆足球隊；而佐田繁裡則是在1974年，即加入香港足球聯賽。因此日本國內部分人士認為，佐田繁理才應該是日本第一名職業足球員。

除了海外華人青年組成的足球隊伍，50年代開始來自亞洲各地的華人青年，也扮演起中華足協與海外華人足球界、或外國球隊來臺時重要的連結橋梁。例如1967年，中華足協邀請印尼來臺參與亞洲盃東區預賽，便是委請印尼僑生組織招待印尼球隊。60年代中華隊聘請前「港腳」何應芳（註4）當教練時，也請金聲白擔任廣東話翻譯。在1975年，中華足協也曾委請僑青足球隊前往香港訪問。而即使僑生畢業離臺，隊員仍然會在僑居地協助接待臺灣的代表隊，彼此之間維持緊密聯繫。

東南亞華人圈的關係網絡從戰前一路延續到戰後。有別於日治時期的臺籍學生透過教育管道前往日本留學，和同屬日本殖民地的韓國建立起交流網絡，東南亞華人圈則是藉由派遣參訪團、在東南亞當地舉辦足球交流賽事，以及前往臺灣留學等方式，保持不同地域華人的互動往來。透過棒球，臺灣人能更加認識日本與美國；而透過籃球與足球，臺灣人則能更加了解東南亞世界，這兩者共同構成臺灣對戰後東亞體育世界的想像。

Photo Credit：國史館 1966年，時任國防部長蔣經國在臺北市中山堂茶會上對參加萬壽盃籃球、足球比賽人員與歸國華僑青年發表講話。

意外開啟的足球之路：長治鄉足球