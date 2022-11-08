《我們的足球夢》戰後「回國」留學的僑生，為臺灣足球史寫下了特殊的篇章
我們想讓你知道的是
關於臺灣如何透過體育與海外建立關係，可以說，透過棒球，臺灣人能更加認識日本與美國；而透過籃球與足球，臺灣人則能更加了解東南亞世界，這兩者共同構成臺灣對戰後東亞體育世界的想像，如除了海外華人青年組成的臺灣足球隊伍，50年代開始來自亞洲各地的華人青年，也扮演起中華足協與海外華人足球界、或外國球隊來臺時重要的連結橋梁。
文：林欣楷
歸國留學華人青年與足球校隊
海外華人除了以參訪隊伍形式來臺灣，戰後在臺灣留學的海外華人青年組成的足球隊，也為臺灣足球史寫下特殊的一頁。
戰後中華民國政府為了積蓄下個世代的反共力量，提供海外華人青年來臺升學的管道。當時，東南亞各國華人社群在新舊統治者易位的背景下，原先推廣的華文教育受到巨大衝擊。部分華人甚至因為東南亞當地排華風潮，被迫舉家搬遷。因此在1950年代，大批海外華人選擇來臺灣，透過僑生留學體系完成學業。而這群海外華人青年在留學數年也將家鄉愛好的足球運動帶進臺灣。
當時在臺灣舉辦的各項比賽中都會出現這些華人球員的身影。他們有的加入校隊、有的加入社會隊伍，和臺灣各支球隊一同競爭。身分的游移性讓他們離開臺灣時是海外華人，入境臺灣後則成為自由中國的國民，這讓他們有機會代表臺灣，參與中華民國青年代表隊選拔。
1956年，南越頒布國籍法後（註1），大批南越青年學生透過中華民國政府規畫的撤僑方案來到臺灣。官方成立了道南中學、華僑中學等學校，安排這些南越華人青年入學。往後數年，從柬埔寨、印尼、婆羅洲、港澳等地自行「歸國」的華人學生，也一併進入道南中學接受教育。
來臺期間，僑生為了排遣課後閒暇時光開始參與課後活動，也促成「南僑」、「僑豐」等足球隊誕生。在許多由僑生組成的球隊中，1961年由越南僑生組成的「威華」足球隊最為重要。
當年為了選拔亞青盃國腳，中華足協在臺北辦了一場臺灣區選拔賽，該場賽事最後由建中的越南僑生取得代表權。為了增強實力，隊伍又另外吸納其他隊上實力較突出的選手組成臺灣區代表隊。亞青盃結束後，這批越南僑生沒有就此解散，轉而吸納其他學校僑生組成威華隊，投入當年8月的主席盃，持續參與臺灣各項賽事。
然而，隨著越南僑生完成學業離臺，威華隊逐漸因為兵源不足，在1960年代後趨向凋零。之後另一隊伍，「僑青」足球隊取代威華在僑生足球中扮演的角色。
僑青足球隊發源自1967年的政治大學。當時活躍於僑生公共事務的政大僑生金聲白（註2）與陳漢碩，向國民黨中央三組的主任李樸生與華僑聯合總會的秘書長梁子衡爭取經費組成球隊。這支球隊取名為「僑青」意指要組織全國華僑青年足球隊，但其後參與球隊的成員也不限於在臺僑生。
僑青足球隊在活躍時主要分成兩期，以創隊元老金聲白創立球隊與離開球隊為區隔，前期的主力為臺大、政大與師大三校的港澳僑生，並與主力隊員親友和幾名前威華隊成員相互搭配。早期僑青曾奪得1967年主席盃冠軍，也曾代表臺北縣參加區運會，取得季軍的佳績。之後隨著金聲白與創隊元老球員陸續畢業，球隊運作一度停擺，直到簡明亮（註3）接手領隊工作，組織在臺僑生與外籍學生，僑青隊才再恢復運作。
體育小百科
省運、介壽盃、主席盃：1970年代中華足協推動全國足球聯賽前，主席盃、介壽盃和省運是臺灣足球最重要的三項比賽。省運動會為臺灣最大型綜合運動會，從1964年開始在臺灣光復節定期舉辦。介壽盃為1955年中華民國為維繫與華僑情感，舉辦的海內外華人足球賽。主席盃為臺灣省足協為推廣足球，在1960年開始舉辦的全省足球賽事。
後期的僑青球隊組成更加多元，不僅有本地生和各地僑生，也有來自美國、德國、日本、韓國等地的外籍生，共同組成一支聯合國隊伍。僑青成員的加入方式主要是透過隊員間相互介紹。從1970年代至1980年代初期，這支隊伍成為北臺灣足球圈一支勁旅。
在回憶留臺參與球隊的經驗時，緬甸僑生簡明亮提到，有多名「僑胞」曾取得代表中華民國參與足球賽的機會。誠然為「國」爭光的經歷讓他們備感光榮，但更重要的是這群學生一起流汗、合作而留下的青春美好記憶。球員之間的感情深厚，甚至有人曾因隊友比賽時發生衝突出面打抱不平，後來因為鬥毆理由遭足協終身禁賽，而留下遺憾。
在臺僑生被選拔到國家代表隊的過程也曾鬧出許多意外。1974年，日籍學生佐田繁理來臺灣大學念書。出身於長崎的佐田，在就讀長崎南山高校時，曾代表學校參加九州足球大會。司職左邊路的他擁有精湛球技，在代表僑青隊參加萬壽盃時因表現突出，被中華足協誤認為是取了日本姓名的海外華人。足協因此邀請佐田參加國家代表隊集訓，直到集訓一個月後，才發現是誤會一場。當時僑青隊隊員盧國雄的父親盧鐵珊，正擔任香港甲組聯賽東方足球隊的領隊。盧鐵珊因此邀請佐田繁理以業餘資格，前往剛開始職業化經營的香港足球聯賽參賽。根據史料記載，日本第一名前往德國聯賽踢球的選手奧寺康彥是在1977年加盟德國科隆足球隊；而佐田繁裡則是在1974年，即加入香港足球聯賽。因此日本國內部分人士認為，佐田繁理才應該是日本第一名職業足球員。
除了海外華人青年組成的足球隊伍，50年代開始來自亞洲各地的華人青年，也扮演起中華足協與海外華人足球界、或外國球隊來臺時重要的連結橋梁。例如1967年，中華足協邀請印尼來臺參與亞洲盃東區預賽，便是委請印尼僑生組織招待印尼球隊。60年代中華隊聘請前「港腳」何應芳（註4）當教練時，也請金聲白擔任廣東話翻譯。在1975年，中華足協也曾委請僑青足球隊前往香港訪問。而即使僑生畢業離臺，隊員仍然會在僑居地協助接待臺灣的代表隊，彼此之間維持緊密聯繫。
東南亞華人圈的關係網絡從戰前一路延續到戰後。有別於日治時期的臺籍學生透過教育管道前往日本留學，和同屬日本殖民地的韓國建立起交流網絡，東南亞華人圈則是藉由派遣參訪團、在東南亞當地舉辦足球交流賽事，以及前往臺灣留學等方式，保持不同地域華人的互動往來。透過棒球，臺灣人能更加認識日本與美國；而透過籃球與足球，臺灣人則能更加了解東南亞世界，這兩者共同構成臺灣對戰後東亞體育世界的想像。
意外開啟的足球之路：長治鄉足球
Tags：
沉浸式場域崛起！示範多元商模、打造規模化體驗經濟，迎向新型態展演變現的最後一哩路
我們想讓你知道的是
沉浸式體驗橫掃全球，它們不僅帶來展演型態的多元可能，更身兼內容研發角色，成為孵化未來作品的關鍵基地。在2022 TCCF 創意內容大會一未來內容展的主題沙龍中，也針對這個發展趨勢邀請到台灣經營沉浸式場域的重要推手分享他們如何在協助科技內容創作者完善新媒體創作生態的同時，不斷摸索新的可能性，打造多元的永續商業模式。
從日本數位媒體藝術團隊teamLab在福岡城跡以沉浸式體驗創作出光影藝術夢境，法國文化空間（Culturespaces）在巴黎光之博物館推出的梵谷展、莫內展，到美國拉斯維加斯大量運用沉浸式複合技術打造多元型態的複合體驗，無論是文化、藝術、娛樂⋯⋯全世界不同產業都因沉浸式互動科技而有了不同的面貌，甚至催生出全新的產業。而台灣的沉浸式內容創作過去也在國際上獲獎無數，隨著近幾年沉浸式場館陸續成立，更開始為台灣的沉浸式內容創作摸索出更多元的商業模式。
在2022 TCCF 創意內容大會一未來內容展的主題沙龍中，特別邀請到在台灣經營沉浸式場域的重要推手——「双融域」總經理周琍敏、「夢境現實」創辦人林家齊，與紅然股份有限公司創意總監黃維韶齊聚一堂，以【產業熱點｜世界級的製作！未來作品孵化與外銷養成術】為主題，共同討論台灣沉浸式內容與空間的未來。
沉浸式空間當平台，助力「體驗經濟」規模化
科技潮流的推動，帶來更多的創新可能與商機，沉浸式科技市場規模據推估在2025年就將達到303.7億美元；更重要的是，這將改變人們創作與體驗的模式，傳統的線性敘事模式被改寫，從單純的講述故事進化到創造體驗；觀眾也不再是完全獨立的旁觀者，而能夠體驗角色經歷，甚至與投影或成像出的故事角色互動，「活進」故事之中。
双融域總經理周琍敏過去曾在松山文創園區擔任總監長達9年，「從文化資產空間營運者的視角，我在大量的展覽中發現文化內容結合科技已經成為展覽的新趨勢，沉浸式娛樂體驗也勢必將成為展演重要的主流，擁抱科技的時機點已經到來。」看到科技未來的無限可能後，周琍敏加入由宏碁施振榮董事長和法藍瓷總裁陳立恒成立的科文双融，負責2021年底設立於101大樓的全沉浸數位展演平台「双融域」的營運。
「很多實驗性的樣態，如果沒有達到一定的經濟規模，就無法為團隊帶來真正的營收效益。透過沉浸式空間的營運，我們希望能夠創造體驗經濟的規模。」周琍敏說。高昂的硬體成本和商業模式如何落地，是在發展沉浸式體驗時最大的挑戰。
而沉浸式場館的出現，就扮演著整合科技載體與內容創新的平台，透過平台的建置與專業經營來促成跨域整合的合作，發展出多元的場域應用。
双融域開幕一年至今，已經嘗試過各種各樣的多元內容樣態，包括沉浸式劇場、沉浸式攝影棚、數位藝廊，還有與企業、品牌合作，作為品牌發表、時尚秀、技術發表、會議會展的場域，為活動賦予新的呈現方式。
建立可持續性的展演商模，沉浸式內容的電影院運作模式
台灣最重要、也是全世界目前首創的MR場域「夢境現實」，則將自身明確地定位為「沉浸式電影院」。夢境現實創辦人林家齊同時也是台灣動畫界天團「夢想動畫」的創辦人，成立夢境現實的初衷，則是台灣過去有許多創作者，創作了豐富的沉浸式內容卻沒有地方可供展出，希望提供一個場域，讓大家能在裡面看見創作者們的作品，並藉由可持續性展演的商業模式，讓創作者有機會透過售票分潤，成為後續創作的養分。
在運用科技的策略上，林家齊的首要目標就是要能建立「品牌識別度」，因此他把注意力放到了最新的MR眼鏡，運用沉浸式投影和混合實境結合劇情文本的內容創作，讓民眾在空間中遊走，可以看到作品中角色的立體成像出現在自己身邊，還可以和它們互動，透過雙向互動來推進劇情。
在內容上，夢境現實除了提供沉浸式內容創作者一個展出上映的平台，既有IP的新形態延伸演出也是一大重點，例如電影、歌手MV、霹靂布袋戲，將台灣的原創IP重新轉譯，提供觀賞者全新的感受，也更有利於吸引更多人參與體驗沉浸式演出。
「我們希望做的比較不是沉浸式劇場，而是沉浸式的電影院，也就是說，可以一天24小時播放不同內容，一直有不同的產出。」林家齊說。以此為目標，一個單純、統一的格式就非常關鍵，讓創作者可以用這樣的格式創作，或將既有的作品轉換型態，直接在夢境現實上映。為了達成讓同樣的沉浸式體驗作品可以在各地上映的計畫，除了目前的高雄據點，夢境現實也已經規劃2024年在台北成立第二個劇院。
「場域精神」結合在地屬性，拓展更具商機的內容與共創
同樣由創作者角度出發，紅然股份有限公司則是從科技技術創作跨越到內容策展。紅然過去在全世界創作過許多從娛樂、科技、藝術到文化的跨界作品，目前也剛結束在微風南山的「離線時區」營運，轉移陣地到華山文創園區打造新的「魔術方塊」劇場。不同於双融域和夢境現實從一開始就以「平台」自我定位，紅然則是先從自身創作出發，設定創作主題，例如「離線時區」就以「在繁忙的都市中打造放鬆場域」為創作核心，透過大量的植物意象結合互動科技的運用設計，以「心靈的旅程」為發想進行內容策展。對於參觀者而言，與其說是參觀了一場展覽或演出，更像是體驗過一場心靈的療癒之旅。
接下來轉移到華山之後，紅然在創作內容和營運方式上也將有新的作法。紅然創意總監黃維韶表示：「創作內容時，我們認為『場域精神』是很重要的。」舉例來說，考量到華山觀光客較多，假日也是親子活動的去處，因此「魔術方塊」劇場將為白天時段規劃不同類型的沉浸式體驗展演，夜間則改為沉浸式劇場表演等，同時利用時間、空間的不同變化，最大化場域的坪效。
另一個重要的策略則是「共創」，和不同的創作團隊合作，也和不同產業合作，例如紅然過往已經有過和酒吧、瑜珈業者、表演藝術團隊合作，接下來「魔術方塊」12月將推出的新劇「迷宮書店」則是將文學作品用劇場形式轉譯，透過跨域共生的新模式，帶給觀眾全新的體驗。
透過本場沙龍分享，可看見無論是從內容、科技、或是策展背景出發經營的沉浸式場域，到最後都不約而同地都走向合作共創；且不只是不同創作者的共創，也包含虛實整合帶動跨產業的創新。引領未來的內容服務、開發出更有潛力的創新商業模式，沉浸式場域崛起之勢，令人拭目以待。
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/post/salon-free-registration