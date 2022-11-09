鍾東錦砂石場爭議連環爆：時力控侵佔國有地、綠營告發違法堆置砂石，國產署也將提告

無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦投入政壇前，在苗栗經營砂石場事業，近來遭到指出違法事項諸多，昨（8）日民進黨立委洪申翰和沈發惠告發鍾東錦農牧用地涉違法堆置砂石；時代力量立委陳椒華與邱顯智今（9）日再次召開記者會，指控鍾東錦先前持有位於卓蘭水廠段的多處農地，10多年前就涉嫌竊占國有地蓋違建，包括占用國產署和農水署的水利用地，其名下農地也違法進行砂石採取堆置，涉入爭議的統日、運金、晶發3家砂石場，也爆出有竊占國土問題。

與會的國產署、行政院農業委員會農田水利署代表說，會委託律師盡速在下週前提告。而鍾東錦則回應這是「胡亂栽贓」。

時代力量再爆鍾東錦砂石場爭議

陳椒華表示，日前有民眾檢舉，卓蘭統日砂石場旁有3棟建物，涉嫌占用3筆國有地，經比對並詢問苗栗縣農業處，該地號上的建物並未取得農舍容許，也沒有使用執照。被違法占用的是農水署和國產署的土地，估計竊占國土面積超過200平方公尺。

陳椒華也說明，除此之外，獅潭的晶發砂石場還占用5筆苗栗縣政府的公有地，10筆國產署的國有地，加上卓蘭的統日砂石場，以及南庄的運金砂石場，各占用3筆國產署土地，合計3家砂石場共占用24筆公有地，涉案土地總面積超過2萬平方公尺，實際占用面積則待官方確認，並追究其刑事責任。

陳椒華分析，鍾東錦的多筆農牧用地租給統日、運金、晶發3家砂石場堆置砂石，經查同樣有竊占國土的問題，涉嫌違法占據使用，還向合作金庫高額貸款。這3家鍾東錦投資的砂石場，不只是農地違法堆砂石，涉嫌竊占國土、盜挖砂石，還涉犯刑法竊盜罪，但過去十多年來遭罰次數屈指可數，且迄今仍未改善，農地並未依法恢復原狀，她強調，這同樣可訴諸刑事及移送法辦。

邱顯智表示，守法是最起碼的底線，但過去這段時間，大家看到苗栗縣政府相關局處，喪失執行公權力的功能，遇到權貴、遇到議長就轉彎，這讓人無法想像，如果讓鍾東錦當選，她要問苗栗公務員未來會落入什麼樣的處境。

財政部國有財產署中區分署苗栗辦事處主任林彥宏今天當場則回應，關於違建部分，經清查的確有使用國產署經管的國有土地，面積約30坪，國產署有訂定被占用處理要點，會依照此要點辦理；至於違法堆置砂石部分，他說，會依照規定處理。

農水署副工程司高丞瑋表示，有關建物的部分，有涉及到農水署業管的2筆土地，使用面積大約為80平方公尺，後續會依照相關辦法處理。

至於行政單位何時會提告、求償金額為何？林彥宏說，盡速在下個星期前委請律師提告；高丞瑋表示，盡速委請律師辦理，一併下週前提告。

民進黨立委現場考察後提告鍾東錦和徐耀昌

民進黨立委沈發惠、洪申翰認為鍾東錦的農牧用地涉違法堆置砂石，立法院內政委員會7日赴苗栗縣卓蘭鎮考察，鍾東錦所持有的農牧用地違法堆置砂石情形長達10餘年，除違反《區域計畫法》，更造成當地環境污染，廢水污染良田、機具產生噪音、風砂揚塵的空氣污染等都讓鄰近居民與農民苦不堪言。

Photo Credit: 中央社 立法院內政委員會7日赴苗栗縣卓蘭鎮會勘無黨籍苗 栗縣長參選人鍾東錦持有的農牧用地違法堆置砂石情 況，民進黨立委湯蕙禎（右）、苗栗縣議員陳光軒 （左）指出，原本堆置砂石快比高壓電塔高，近幾日 業者疑似得知會勘行程，徹夜運出砂石，少了一大 半，諷刺是「鍾公移山」。 中央社記者管瑞平攝 111年11月7日

沈發惠表示，依歷年衛星影像空拍圖，顯示鍾東錦所持有卓蘭鎮水廠段農牧用地，10幾年來不斷擴張面積，長出了整座砂石山，農牧用地變成砂石山，已明顯違反區域計畫法，依法可處罰鍰、未停止使用、恢復原狀，還涉有刑責。

沈發惠、洪申翰表示，依《區域計畫法》規定，苗栗縣政府應按次處罰、限期改善，未改善可斷水、斷電，更可處6個月以下有期徒刑或拘役。然而縣府歷年來卻僅處以罰鍰，未要求確實恢復原狀，11年來只開罰新台幣91萬元，平均1年罰鍰8萬2700元，這樣不痛不癢的金額，完全沒有嚇阻作用。

沈發惠、洪申翰指出，徐耀昌上台後，2017到2020年間更連一張罰單都沒開，直到去年、今年才再開出罰單，他們也質疑，是不是因為有外界質疑、監督，才讓苗栗縣政府動起來。

鍾東錦回應：持分土地單純出租給合法砂石場使用

《自由時報》報導，對此，鍾東錦表示，他從事公職以來，就是一個專業專職的民意代表，他離開砂石場的經營已經很多年。鍾東錦並指，立委們不好好審預算，而假借各種名義，實行打壓、助選之實，利用公款，然後又大張旗鼓地、甚至號召一些與立法院無關的人，去參觀他人的私有財產，真的讓人非常遺憾。他相信苗栗鄉親是有智慧、聰明的。

鍾東錦陣營並強調，時代力量立委以這種以臆測方式胡亂栽贓嫁禍於人的操作，不僅是鬼扯、邏輯有問題，更已經涉及意圖使人不當選；並重申，鍾東錦的持分土地單純出租給合法砂石場使用，如果民間業者有任何違規不法，都應該依照法令加以裁處，而非濫用立委職權，不斷抹黑、打壓。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航